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شاهد.. مواطن يوثق الغش التجاري بتسرب مياه الأمطار من سقف منزله الجديد بالرياض

30 نوفمبر, 2016 , 12:18 م
شاهد.. مواطن يوثق الغش التجاري بتسرب مياه الأمطار من سقف منزله الجديد بالرياض
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صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، نشره أحد المواطنين، وثق خلاله تسرب مياه الأمطار من سقف منزله الكائن بحي الموسى في مدينة الرياض.
وقال المواطن، إنه اشترى منزله قبل عام واحد، وقبل 4 أشهر تعرضت أرضيته للهبوط وقام بإصلاحها، والآن تتسرب مياه الأمطار من سقفه، مبديا حزنه الشديد لانعدام الضمير لدى المقاولين والعمال في تلك المشاريع.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    صالح

    والله لاتنسى العماله يتعلمون عندناالله لايبارك فيهم
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  2. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    ابو جنى الخمعلي

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  3. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    ابو جنى الخمعلي

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  4. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 13:50 م
    عدد التعليقات:583

    خواطر...

    كل واحد يبني حبه حبه مافيه شي يجي بسرعه مثلا بيوم وليله أفكر أبني بيت كبير لا اشتر أرض وأبني في جهه ع قدك وكل ماصار معك شي كمل لين مايكتمل اللي ببالك
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  5. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    يالطيف

    هم باعوك وباعو غيرك لاكن من يحاسبهم طيب انت ليه قبل متشتر كان اغرقت السطح بالمويه وسكرت المرازيم وجيت بعد يوم او يومين للتاكد او انتظر كم ساعه وتشوف الخلل لاكن هم ليس لهم محاسبه واقراعقد البيع تعرف
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  6. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    الباسل

    الله يعوضك بأفضل منها نصيحة لا تشتري بيت جاهز لأن أغلب البيوت الجاهزة تجارية هدفها المال فقط
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  7. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    علي

    ارامكو وهي ارامكو تسرب مبناها ..بيتنا منذ 50 عام مبني لم يتسرب اي نقطه
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  8. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    ابن جبلان

    يبيلك اعادة ترميم سطوح المنزل ومرازيم لتصريف المياه وان شاءالله يضبط بيتك وحسبنا الله ونعم الوكيل
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  9. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    سواق وايت موية

    لانعلم ........... ارجو التصحيح
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  10. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    سواق وايت موية

    لا نلعم لماذا وحتى الان لم تصدر نظام عقوبات خاصة لمثل هذه المشاكل التي يعاني منها الكثير من المواطنين !!
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  11. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    محب المرصد

    نبهنا وقلنا لكم ابعدوا عن فلل الكراتين وكل الناس قالت لا تشتري الفله او الشقه لو قيمتها 100 الف اشتري ارض وانت ابني على قد فلوسك لكن ما احد يسمع والمقاولين ** وعقاري الفلل ليس **
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  12. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    hgkjk

    انا عندي بيت تاسس عام 1978 وانا ساكن فيه وممتاز سويت له صيانه وجددته وادعي للمقاول اللي سواه بالتوفيق اذا كان عايش والرحمه اذا كان متوفي
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  13. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    قصيمي معتق

    ولا تحزن ولا تهتم الواضح ان التسرب من السطح يبيلك 5برميل اسفت وتبلط فوقه والعملية بتكلفك 5الا ريال
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  14. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    صبحي

    قدم شكوى للامانه واذا مانفع روح الاماره واذا مانفع روح المحكمه واذا مانفع روح للملك واذا مانفع روح لمحكمة الجنايات الدولية واذا مانفع روح مجلس الامن واذا مانفع ادعي ربك يسلط عليهم سوط عذاب.
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  15. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    ابو مشارى

    المهندس اجنبي والعمال اجانب هل تتوقع ان يكون فية اخلاص بمعنى ليست بلدة وهذة النتائج
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  16. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    سنونو

    يمكن هذا المواطن لم يفكر جيدآ قبل شراء المنزل عموما الله يعوض عليه قلت الأمانة
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  17. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    ....

    علشان كذا كل واحد يبني بيت هو يقوم بدور المهندس بنفسه وش يسوي المسكين ماعنده ثقه لابمقاول ولا بلديه يخاف بيته يطلع تحت مستوى سطح البحر
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  18. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    عابر سبيل .!

    الله يعوضه خير ويخلف عليه
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  19. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    ابوسطام الرجعات

    حسبي الله ونعم الوكيل لاتخاف الدنيا تبي والاخره تبي
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  20. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    ابوسطام الرجعات

    حسبي الله ونعم الوكيل لاتخاف الدنيا تبي والاخره تبي
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  21. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    واقعي

    الله يعوضه خير وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من غش المسلمين
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