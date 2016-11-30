شاهد.. مواطن يوثق الغش التجاري بتسرب مياه الأمطار من سقف منزله الجديد بالرياض

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، نشره أحد المواطنين، وثق خلاله تسرب مياه الأمطار من سقف منزله الكائن بحي الموسى في مدينة الرياض.

وقال المواطن، إنه اشترى منزله قبل عام واحد، وقبل 4 أشهر تعرضت أرضيته للهبوط وقام بإصلاحها، والآن تتسرب مياه الأمطار من سقفه، مبديا حزنه الشديد لانعدام الضمير لدى المقاولين والعمال في تلك المشاريع.

