صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، نشره أحد المواطنين، وثق خلاله تسرب مياه الأمطار من سقف منزله الكائن بحي الموسى في مدينة الرياض.
وقال المواطن، إنه اشترى منزله قبل عام واحد، وقبل 4 أشهر تعرضت أرضيته للهبوط وقام بإصلاحها، والآن تتسرب مياه الأمطار من سقفه، مبديا حزنه الشديد لانعدام الضمير لدى المقاولين والعمال في تلك المشاريع.
شاهد.. مواطن يوثق الغش التجاري بتسرب مياه الأمطار من سقف منزله الجديد بالرياض
صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، نشره أحد المواطنين، وثق خلاله تسرب مياه الأمطار من سقف منزله الكائن بحي الموسى في مدينة الرياض.
تعليقات ( 21 )
صالحوالله لاتنسى العماله يتعلمون عندناالله لايبارك فيهم
ابو جنى الخمعليحسبي الله ونعم الوكيل
ابو جنى الخمعليحسبي الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:583
خواطر...كل واحد يبني حبه حبه مافيه شي يجي بسرعه مثلا بيوم وليله أفكر أبني بيت كبير لا اشتر أرض وأبني في جهه ع قدك وكل ماصار معك شي كمل لين مايكتمل اللي ببالك
يالطيفهم باعوك وباعو غيرك لاكن من يحاسبهم طيب انت ليه قبل متشتر كان اغرقت السطح بالمويه وسكرت المرازيم وجيت بعد يوم او يومين للتاكد او انتظر كم ساعه وتشوف الخلل لاكن هم ليس لهم محاسبه واقراعقد البيع تعرف
الباسلالله يعوضك بأفضل منها نصيحة لا تشتري بيت جاهز لأن أغلب البيوت الجاهزة تجارية هدفها المال فقط
عليارامكو وهي ارامكو تسرب مبناها ..بيتنا منذ 50 عام مبني لم يتسرب اي نقطه
ابن جبلانيبيلك اعادة ترميم سطوح المنزل ومرازيم لتصريف المياه وان شاءالله يضبط بيتك وحسبنا الله ونعم الوكيل
سواق وايت مويةلانعلم ........... ارجو التصحيح
سواق وايت مويةلا نلعم لماذا وحتى الان لم تصدر نظام عقوبات خاصة لمثل هذه المشاكل التي يعاني منها الكثير من المواطنين !!
محب المرصدنبهنا وقلنا لكم ابعدوا عن فلل الكراتين وكل الناس قالت لا تشتري الفله او الشقه لو قيمتها 100 الف اشتري ارض وانت ابني على قد فلوسك لكن ما احد يسمع والمقاولين ** وعقاري الفلل ليس **
hgkjkانا عندي بيت تاسس عام 1978 وانا ساكن فيه وممتاز سويت له صيانه وجددته وادعي للمقاول اللي سواه بالتوفيق اذا كان عايش والرحمه اذا كان متوفي
قصيمي معتقولا تحزن ولا تهتم الواضح ان التسرب من السطح يبيلك 5برميل اسفت وتبلط فوقه والعملية بتكلفك 5الا ريال
صبحيقدم شكوى للامانه واذا مانفع روح الاماره واذا مانفع روح المحكمه واذا مانفع روح للملك واذا مانفع روح لمحكمة الجنايات الدولية واذا مانفع روح مجلس الامن واذا مانفع ادعي ربك يسلط عليهم سوط عذاب.
ابو مشارىالمهندس اجنبي والعمال اجانب هل تتوقع ان يكون فية اخلاص بمعنى ليست بلدة وهذة النتائج
سنونويمكن هذا المواطن لم يفكر جيدآ قبل شراء المنزل عموما الله يعوض عليه قلت الأمانة
....علشان كذا كل واحد يبني بيت هو يقوم بدور المهندس بنفسه وش يسوي المسكين ماعنده ثقه لابمقاول ولا بلديه يخاف بيته يطلع تحت مستوى سطح البحر
عابر سبيل .!الله يعوضه خير ويخلف عليه
ابوسطام الرجعاتحسبي الله ونعم الوكيل لاتخاف الدنيا تبي والاخره تبي
ابوسطام الرجعاتحسبي الله ونعم الوكيل لاتخاف الدنيا تبي والاخره تبي
واقعيالله يعوضه خير وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من غش المسلمين