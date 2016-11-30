القتل تعزيراً لـ3 مدانين بالإرهاب في القطيف

صحيفة المرصد:أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، صباح اليوم الأربعاء، حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لـ3 مدانين بالإرهاب بالقطيف، كما أن المحكمة أصدرت حكماً ابتدائياً على رابع بالسجن 12 عاما.وشمل الحكم إدانة المتهمين الثلاثة والمنخرطين ضمن عصابة متطرفة بالقطيف بعدد من التهم، منها الخروج المسلح على ولي الأمر، والمشاركة في عدد من عمليات إطلاق النار من أسلحة رشاشة على دوريات أمنية، إضافة إلى إطلاق النار على مبنى السجن.وأدانت المحكمة كذلك المتهمين الثلاثة بتهريب أسلحة رشاشة، والتدريب على استخدام السلاح وذلك وفقاً لموقع”العربية نت” .