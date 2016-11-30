القتل تعزيراً لـ3 مدانين بالإرهاب في القطيف

صحيفة المرصد:أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، صباح اليوم الأربعاء، حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لـ3 مدانين بالإرهاب بالقطيف، كما أن المحكمة أصدرت حكماً ابتدائياً على رابع بالسجن 12 عاما.وشمل الحكم إدانة المتهمين الثلاثة والمنخرطين ضمن عصابة متطرفة بالقطيف بعدد من التهم، منها الخروج المسلح على ولي الأمر، والمشاركة في عدد من عمليات إطلاق النار من أسلحة رشاشة على دوريات أمنية، إضافة إلى إطلاق النار على مبنى السجن.وأدانت المحكمة كذلك المتهمين الثلاثة بتهريب أسلحة رشاشة، والتدريب على استخدام السلاح وذلك وفقاً لموقع”العربية نت” .
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تعليقات ( 24 )
زينب...الحمد لله والله أكبر. ..ابحثوا عن المحرضين على المنابر. والداعين لولاية السفيه واحرقوا كتبهم التي تدعوا إلى التطرف والتكفير. .فهم يكفرون من ليس أمامي اثني عشري..
تكلم انت وياه بصلب خبر الموضوع ولاتجلس تلف وتدور ولاتتستروا على جماعتكملاحظو بعض المعلقين يحاولون لف وتغيير الموضوع بالخبر وهذي عادتهم المكشوفه
عدد التعليقات:15882
قلم الحقيقهكل ارهابي صفوي عميل لايران يوضع بجدانبه ارهابي آخر اما أخواني أو داعشي وتقطع ؤوسهم فورآ بجانب بعض وتتدحرج معآ في وقت واحد. حتى عملاء ايران يأخذ ون العبرة وكلاب البغدادي وأذناب الأردوغاني يأخذون عبرة.
كاظملعنة الله على كل ارهابي وعلى كل من يريد الشر لبلدنا الحبيب
مسمارامن البلد خط احمر لاجدال فيه ولاتهاون وكل من تسول له نفسه يعبث بامن البلد فباطن الارض خير له من ظاهرها
شجاعالارهاب ليس له علاج بعد الله الا المبادرة الفورية ولو كان عددمن قاموا عشره وقام احدهم بجرم يقتل الجميع لإنهم متواطئون ولو تهيئة الفرصه لاي احد منهم لقام بالقتل وياليت تتم المحاكمة بسرعه لتخليص المجتم
الحربياقتلو الكلاب الضاله التي تاكل من خير بلادنا وتنبح لنباح كلاب الخميني
واضحبسرعة بسرعه التنفيذ لا يصير شد وسحب وجدل له اول ما له اخر ولو البيشي مجاز وربي مستعد اجي انفذ مكانة والسيف على حسابي وحتى بجيب ساطور مصدي عندي بالسطح بنفذ فيه خلي الرافضي يطير للخميني ون وي
صنهاتنزلوهم الميدان دقو الحديد وهو ساخن لهؤلاء المجووس
محب آل البيتت9 كلهم خطأوالفريقين ضلال ويتشابهون في كثيرمثل لبس السوادوأتخاذه شعاراً وأدعاءالنسب الشريف لمراجعهم وقتل أهل الإسلام وترك أهل الكفروتشويه صورة الإسلام وزادالرافضة بالقول بتحريف القرآن وتكفيرالصحابة
ابن الصويدرةرسالة لأخواننا الشيعة نحن وأنتم أبناء وطن واحد ولنا سنين عديدة بيننا المحبة والأحترام فيجب علينا لانجعل الأعداء يفرقون ويسببون العداوة والبغضاء بيننا فالوطن محتاج مننا التكاتف لنعيش وتعيش أجيالنا بحب
بقايا مشاعر.....♡لعن الله الخونه الذين ياكلون ويتعالجون ويدرسون معانا وهم افه وورم خبيث في جسد الامه يحملون الحقد والكره على ابناء وطنهم يوالون اعداء امتهم باعو عقولهم وانخرطو بتنظيمات هدفها زعزعت امن البلاد والعباد..
ابوبنيانالي يبيعون أوطانهم يستهلون القتل
احمدريحونا منهم زيهم زي الدواعش بل اخطر الله يفكنا منهم
88من واجب الحكومات الضرب بيد من حديد ضد كل من يمس الامن و الامان و هذا لا يختلف فىه احد و لا تنسون خطر الدواعش لانهم من عندهم المتفجرات و السلاح و الاموال و المشايخ و الالف من المباعيين فى السعوديه
سنونومن يحاول الإخلال بالأمن سيكون هذا جزاءه بغض النظر عن أي فئة ينتمي فالارهاب هو الإرهاب
عدد التعليقات:14082
برق الحرم(((((((القتل تعزيراً لـ3 مدانين بالإرهاب في القطيف....... متى...... متى .....متى القصاص لجنود بلاد الحرمين .... حق دماء جنود الوطن مقدم حرام تأخيره )))))))
عدد التعليقات:14082
برق الحرم((((((( ليس هناك .......الا الدعس ........في اليمن ...... وتطير الرقاب الخائنة ))))))
تمام ، كان نزلتم معهم ولو واحد من داعشلتعلم كلتا الفئتين بان ارواح الناس ليست لعبه وان الامن والامان لن يتزعزع ولن يسقط . والله يجزاكم بالخير. باقي عليكم الطابور الخامس ، الي يلعبون وبكل ثقه معتمدين على عدم وجود دليل !
تمام ، كان نزلتم معهم ولو واحد من داعشلتعلم كلتا الفئتين بان ارواح الناس ليست لعبه وان الامن والامان لن يتزعزع ولن يسقط . والله يجزاكم بالخير. باقي عليكم الطابور الخامس ، الي يلعبون وبكل ثقه معتمدين على عدم وجود دليل !
عدد التعليقات:14082
برق الحرم((((((( الله أكبر ..................الله أكبر ..............اذ أثلجتم الصدر )))))))