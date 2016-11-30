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القتل تعزيراً لـ3 مدانين بالإرهاب في القطيف

30 نوفمبر, 2016 , 12:32 م
القتل تعزيراً لـ3 مدانين بالإرهاب في القطيف
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صحيفة المرصد:أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، صباح اليوم الأربعاء، حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لـ3 مدانين بالإرهاب بالقطيف، كما أن المحكمة أصدرت حكماً ابتدائياً على رابع بالسجن 12 عاما.وشمل الحكم إدانة المتهمين الثلاثة والمنخرطين ضمن عصابة متطرفة بالقطيف بعدد من التهم، منها الخروج المسلح على ولي الأمر، والمشاركة في عدد من عمليات إطلاق النار من أسلحة رشاشة على دوريات أمنية، إضافة إلى إطلاق النار على مبنى السجن.وأدانت المحكمة كذلك المتهمين الثلاثة بتهريب أسلحة رشاشة، والتدريب على استخدام السلاح وذلك وفقاً لموقع”العربية نت” .



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    زينب...

    الحمد لله والله أكبر. ..ابحثوا عن المحرضين على المنابر. والداعين لولاية السفيه واحرقوا كتبهم التي تدعوا إلى التطرف والتكفير. .فهم يكفرون من ليس أمامي اثني عشري..
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  2. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    تكلم انت وياه بصلب خبر الموضوع ولاتجلس تلف وتدور ولاتتستروا على جماعتكم

    لاحظو بعض المعلقين يحاولون لف وتغيير الموضوع بالخبر وهذي عادتهم المكشوفه
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  3. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    أخرج ياعلي العمري وعلق هنا أنت وزمرتك المكشوفه هيا ياورع ياواد وينك تعال😡
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  4. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 13:17 م
    عدد التعليقات:15882

    قلم الحقيقه

    كل ارهابي صفوي عميل لايران يوضع بجدانبه ارهابي آخر اما أخواني أو داعشي وتقطع ؤوسهم فورآ بجانب بعض وتتدحرج معآ في وقت واحد. حتى عملاء ايران يأخذ ون العبرة وكلاب البغدادي وأذناب الأردوغاني يأخذون عبرة.
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  5. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    كاظم

    لعنة الله على كل ارهابي وعلى كل من يريد الشر لبلدنا الحبيب
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  6. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    مسمار

    امن البلد خط احمر لاجدال فيه ولاتهاون وكل من تسول له نفسه يعبث بامن البلد فباطن الارض خير له من ظاهرها
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  7. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    شجاع

    الارهاب ليس له علاج بعد الله الا المبادرة الفورية ولو كان عددمن قاموا عشره وقام احدهم بجرم يقتل الجميع لإنهم متواطئون ولو تهيئة الفرصه لاي احد منهم لقام بالقتل وياليت تتم المحاكمة بسرعه لتخليص المجتم
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  8. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    الحربي

    اقتلو الكلاب الضاله التي تاكل من خير بلادنا وتنبح لنباح كلاب الخميني
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  9. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    واضح

    بسرعة بسرعه التنفيذ لا يصير شد وسحب وجدل له اول ما له اخر ولو البيشي مجاز وربي مستعد اجي انفذ مكانة والسيف على حسابي وحتى بجيب ساطور مصدي عندي بالسطح بنفذ فيه خلي الرافضي يطير للخميني ون وي
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  10. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    صنهات

    نزلوهم الميدان دقو الحديد وهو ساخن لهؤلاء المجووس
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  11. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    محب آل البيت

    ت9 كلهم خطأوالفريقين ضلال ويتشابهون في كثيرمثل لبس السوادوأتخاذه شعاراً وأدعاءالنسب الشريف لمراجعهم وقتل أهل الإسلام وترك أهل الكفروتشويه صورة الإسلام وزادالرافضة بالقول بتحريف القرآن وتكفيرالصحابة
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  12. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    ابن الصويدرة

    رسالة لأخواننا الشيعة نحن وأنتم أبناء وطن واحد ولنا سنين عديدة بيننا المحبة والأحترام فيجب علينا لانجعل الأعداء يفرقون ويسببون العداوة والبغضاء بيننا فالوطن محتاج مننا التكاتف لنعيش وتعيش أجيالنا بحب
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  13. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    بقايا مشاعر.....♡

    لعن الله الخونه الذين ياكلون ويتعالجون ويدرسون معانا وهم افه وورم خبيث في جسد الامه يحملون الحقد والكره على ابناء وطنهم يوالون اعداء امتهم باعو عقولهم وانخرطو بتنظيمات هدفها زعزعت امن البلاد والعباد..
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  14. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    من يقدر وطن سلمان ورجاله == انشهد انه مواطن صالح وافي واللي يخون الوطن بيحصل اقباله== يد العداله وشرع منصف وشافي
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  15. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    ابوبنيان

    الي يبيعون أوطانهم يستهلون القتل
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  16. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    احمد

    ريحونا منهم زيهم زي الدواعش بل اخطر الله يفكنا منهم
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  17. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    88

    من واجب الحكومات الضرب بيد من حديد ضد كل من يمس الامن و الامان و هذا لا يختلف فىه احد و لا تنسون خطر الدواعش لانهم من عندهم المتفجرات و السلاح و الاموال و المشايخ و الالف من المباعيين فى السعوديه
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  18. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    سنونو

    من يحاول الإخلال بالأمن سيكون هذا جزاءه بغض النظر عن أي فئة ينتمي فالارهاب هو الإرهاب
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  19. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:14082

    برق الحرم

    (((((((القتل تعزيراً لـ3 مدانين بالإرهاب في القطيف....... متى...... متى .....متى القصاص لجنود بلاد الحرمين .... حق دماء جنود الوطن مقدم حرام تأخيره )))))))
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  20. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 12:40 م
    عدد التعليقات:14082

    برق الحرم

    ((((((( ليس هناك .......الا الدعس ........في اليمن ...... وتطير الرقاب الخائنة ))))))
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  21. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    تمام ، كان نزلتم معهم ولو واحد من داعش

    لتعلم كلتا الفئتين بان ارواح الناس ليست لعبه وان الامن والامان لن يتزعزع ولن يسقط . والله يجزاكم بالخير. باقي عليكم الطابور الخامس ، الي يلعبون وبكل ثقه معتمدين على عدم وجود دليل !
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  22. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    برق الحرم يمني عفاشي
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  23. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    تمام ، كان نزلتم معهم ولو واحد من داعش

    لتعلم كلتا الفئتين بان ارواح الناس ليست لعبه وان الامن والامان لن يتزعزع ولن يسقط . والله يجزاكم بالخير. باقي عليكم الطابور الخامس ، الي يلعبون وبكل ثقه معتمدين على عدم وجود دليل !
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  24. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 12:36 م
    عدد التعليقات:14082

    برق الحرم

    ((((((( الله أكبر ..................الله أكبر ..............اذ أثلجتم الصدر )))))))
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