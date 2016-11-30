شاهد: لاعب روسي يسجل هدفًا خرافيا في اللحظات الأخيرة

صحيفة المرصد: أحرزَ لاعب نادي “كراسنودار” الروسيّ “تورنيكي أوكرياشفيلي”، هدفاً وصفه المتابعون بـ”الخرافي والرائع”، محققًا به فوزًا هاما في الثواني الأخيرة أمام نادي “زينيت بطرسبورغ”.

ويظهر الفيديو تمكن اللاعب من التطاير في الهواء وإحراز الهدف وهو معاكس لمرمى الفريق المنافس، بعد أن كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة متجهة نحو التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.