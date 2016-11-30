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شاهد: لاعب روسي يسجل هدفًا خرافيا في اللحظات الأخيرة

30 نوفمبر, 2016 , 12:46 م
شاهد: لاعب روسي يسجل هدفًا خرافيا في اللحظات الأخيرة
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صحيفة المرصد: أحرزَ لاعب نادي “كراسنودار” الروسيّ “تورنيكي أوكرياشفيلي”، هدفاً وصفه المتابعون بـ”الخرافي والرائع”، محققًا به فوزًا هاما في الثواني الأخيرة أمام نادي “زينيت بطرسبورغ”.

ويظهر الفيديو تمكن اللاعب من التطاير في الهواء وإحراز الهدف وهو معاكس لمرمى الفريق المنافس، بعد أن كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة متجهة نحو التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 14:19 م
    عدد التعليقات:15882

    قلم الحقيقه

    لعن الله الداعشي الارهابي من صعد على المنبر في أحد جوامعنا وشتم مجتمعنا وبناتنا الدارسات في جامعات وكليات الطب أو المبتعثات للخارج واتهمهم في شرفهم وعفافهم واسقط عليهم كلمات لاتوصف بها بنات الليل.
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  2. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    الغامدي

    لعن الله بشار الاسد
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  3. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    ابو شهد

    بعد هذا الهدف تركت الكوره خلاص
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  4. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    غليص

    رقمه 70 و سجل في نهاية المباراة النسخة الجحفلية الروسية
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  5. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    اسمرعبر

    نجيب الامام جاب هدف دبل كيك بنادي الفقر افضل من هذا يوم دبغناهم ٣ ادخل اليوتيوب وشوف ومزمز على الفقراوية
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  6. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    ابو علي

    الله لا يوفقك يا قلم الحقيقة ويسد الله حلقك عاجبك اللي يسويه بوتن في السوريين الذين لا حول لهم ولا قوة .
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  7. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    semo123

    الملعب والشاشات خرافيه
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  8. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    ابو علي

    سد الله حلقك يا قلم الحقيقة عاجبك اللي يسويه بوتين في السوريين . الله لا يوفقك ويجعل يومك قريب والله اني ادعي عليك اكثر من ادعي على بوتن **
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  9. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    سعد القرني / ال يزيد

    سدني روسيا
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  10. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    جحفلي روسيا
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  11. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 13:11 م
    عدد التعليقات:15882

    قلم الحقيقه

    قور قوعان حبيب وخليفة الخونة الأخوان أهدافه بربرة وثرثرة لاغير ههههههه
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  12. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:15882

    قلم الحقيقه

    هدف رياضي سجله هذا اللاعب الروسي ولاأروع. وهناك أهداف أخرى سياسية كثيرة سجلها ولازال يسجلها صقر العالم بوتين على مساحة الكرة الأرضية. بطل رياضي بجانب زعيم له بطل سياسي.ولاعزاء للارهابيين أخوان ودواعش.
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  13. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    الحمد لله كثيرا والشكر له الحمد لله الذي أنعم علينا بعقول تفقه واعيه
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  14. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    ....

    ماراح ينساه طول عمره
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  15. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    خالد

    نواف العابد الوحيد الذي يستطيع أن يسجل مثل هذا الهدف.
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