شاهد: لاعب روسي يسجل هدفًا خرافيا في اللحظات الأخيرة

صحيفة المرصد: أحرزَ لاعب نادي “كراسنودار” الروسيّ “تورنيكي أوكرياشفيلي”، هدفاً وصفه المتابعون بـ”الخرافي والرائع”، محققًا به فوزًا هاما في الثواني الأخيرة أمام نادي “زينيت بطرسبورغ”.
ويظهر الفيديو تمكن اللاعب من التطاير في الهواء وإحراز الهدف وهو معاكس لمرمى الفريق المنافس، بعد أن كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة متجهة نحو التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
تعليقات ( 15 )
عدد التعليقات:15882
قلم الحقيقهلعن الله الداعشي الارهابي من صعد على المنبر في أحد جوامعنا وشتم مجتمعنا وبناتنا الدارسات في جامعات وكليات الطب أو المبتعثات للخارج واتهمهم في شرفهم وعفافهم واسقط عليهم كلمات لاتوصف بها بنات الليل.
الغامديلعن الله بشار الاسد
ابو شهدبعد هذا الهدف تركت الكوره خلاص
غليصرقمه 70 و سجل في نهاية المباراة النسخة الجحفلية الروسية
اسمرعبرنجيب الامام جاب هدف دبل كيك بنادي الفقر افضل من هذا يوم دبغناهم ٣ ادخل اليوتيوب وشوف ومزمز على الفقراوية
ابو عليالله لا يوفقك يا قلم الحقيقة ويسد الله حلقك عاجبك اللي يسويه بوتن في السوريين الذين لا حول لهم ولا قوة .
semo123الملعب والشاشات خرافيه
ابو عليسد الله حلقك يا قلم الحقيقة عاجبك اللي يسويه بوتين في السوريين . الله لا يوفقك ويجعل يومك قريب والله اني ادعي عليك اكثر من ادعي على بوتن **
سعد القرني / ال يزيدسدني روسيا
عدد التعليقات:15882
قلم الحقيقهقور قوعان حبيب وخليفة الخونة الأخوان أهدافه بربرة وثرثرة لاغير ههههههه
عدد التعليقات:15882
قلم الحقيقههدف رياضي سجله هذا اللاعب الروسي ولاأروع. وهناك أهداف أخرى سياسية كثيرة سجلها ولازال يسجلها صقر العالم بوتين على مساحة الكرة الأرضية. بطل رياضي بجانب زعيم له بطل سياسي.ولاعزاء للارهابيين أخوان ودواعش.
....ماراح ينساه طول عمره
خالدنواف العابد الوحيد الذي يستطيع أن يسجل مثل هذا الهدف.