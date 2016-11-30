القصاص من مواطن قتل آخر بالرصاص بسبب خلاف بينهم في تبوك

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة تبوك ،فيما يلي نصه :
أقدم / أحمد بن عساف بن سليم العطوي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / بدر بن سلامه بن عبدالله العمراني ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى إلى وفاته إثر خلاف حصل بينهما .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن عساف بن سليم العطوي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 1 / 3 / 1438 هـ في مدينة تبوك بمنطقة تبوك .
تعليقات ( 3 )
فهدهذا هو الغضب وما يفعل او المعاصي وما تجني انالله وانا اليه راجعون غضب وشيطان حاضر وسلاح النتيجة جريمة قتل و العاقبة قصاص النصيحة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في وقت الغضب اللهم أعذنا من الشيطان
لا حول ولا قوة الا باللههذا ثاني بيان لليوم على جريمتين متشابهتين خلاف وقتل بالسلاح. ما هو مبرر حمل واقتناء السلاح ها نحن ندفع الثمن قاتل ومقتول باسلحة بايد افراد لا يعون خطورتها. متى تكون هناك حملات شاملة لسحب تلك الأسلحة.
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك