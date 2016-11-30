القصاص من مواطن قتل آخر بالرصاص بسبب خلاف بينهم في تبوك

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة تبوك ،فيما يلي نصه :

أقدم / أحمد بن عساف بن سليم العطوي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / بدر بن سلامه بن عبدالله العمراني ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى إلى وفاته إثر خلاف حصل بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن عساف بن سليم العطوي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 1 / 3 / 1438 هـ في مدينة تبوك بمنطقة تبوك .