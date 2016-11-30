ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة الديلي ميل البريطانية، الضوء على مقطع فيديو لأحد مشاهير الفيديو يدعى “كوبي بيرسن” أثناء استعراضه بسيارته الفارهة من توع الـ”بي إم دبليو” في أحد شوارع نيويورك، ما أدى لإصابة حركة المرور بالشلل التام.
وأظهر الفيديو، قيام “بيرسن” بفتح أبواب سيارته وجلوسه على مقدمة السيارة بصحبة صديقه من أجل تصوير مقطع فيديو وصور مثيرة لنشرها فيما بعد على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أغضب جموع المارة الذين قام أحدهم بمحاولة تكسير زجاج السيارة الأمامي بعصا كانت بحوزته تعبيرًا عن غضبه مما رآه.
وكشفت الصحيفة أنه عقب رفع “بيرسن” لمقطع الفيديو، تفاجئ برد فعل متابعيه الهجومي، خاصة وأن ما فعله كان مثيرا للغضب لأنه ليس من حقه خنق حركة سير الطريق بهذا الشكل المستفز ليتباهى بجمال سيارته الفارهة.
بالفيديو: أحد المشاهير أغلق شارع في نيويورك ليتباهى بسيارته الفارهة ..شاهد: نهايته!
ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة الديلي ميل البريطانية، الضوء على مقطع فيديو لأحد مشاهير الفيديو يدعى “كوبي بيرسن” أثناء استعراضه بسيارته الفارهة من توع الـ”بي إم دبليو” في أحد شوارع نيويورك، ما أدى لإصابة حركة المرور بالشلل التام.
تعليقات ( 17 )
بقايا مشاعر.....♡اشوى ماهو من ربعنا هذي سواياهم فشلونا يتحرش ي.مهايط بالفلوس الي الله اعلم من وين جت .
زائر صريحهذه الحركة تعلمها من عندنا الشعب الأمريكي من أفضل الشعوب
حقانيالهياط ليس له جنسية
حسبنا الله ونعم الوكيلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
سعدهذا امر بالمعروف ونهي عن المنكر لكل فاسق يضايق الخلق بهايطه
مشــعلاشهد بالله انه رجل اللي كسر القزاز
عدد التعليقات:1168
ساميةهذا فاهم الحرية غلط فيستاهل ماجاه ليت العصا على ظهره السيارة البريئة مالها ذنب 😂😂😂
أرزة 🌲 لبنانهيدا رحمة يعتبر مئابيل اللي بيكون مسكر الطريق عند اﻹشارة هيداك اللي نفسك تنزل وتضربو كلو كرمال يئطع بسرعة كأنو انتظار دقيقة حتروح نص عمرو
ابو صفوقلو ** كسر الزجاج كان اتهموه بالارهاب
عدد التعليقات:378
الديدحانخير ماسويت . مهايطي قليل* . ليت مكسر راسه بعد .
محب آل البيتسكران يحسب الشارع سكنانا
اببببباااااياكيد له عرق عندنا هالمهايطي.
سنكوبحتى انا معي بم ام بلاس سيارتي احلى من سيارتك لان اللي وراي متعود على وقفتي
كجمغلويستاهل وليتهم يسوون نفس الشيء مع العرب المهايطيه اللي يتفاخرون باشياء سخيفة
جحفليبس هذي السالفة ؟ انا احسب ان احد فقع وجهه والسالفه عادية