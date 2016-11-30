بالفيديو: أحد المشاهير أغلق شارع في نيويورك ليتباهى بسيارته الفارهة ..شاهد: نهايته!

ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة الديلي ميل البريطانية، الضوء على مقطع فيديو لأحد مشاهير الفيديو يدعى “كوبي بيرسن” أثناء استعراضه بسيارته الفارهة من توع الـ”بي إم دبليو” في أحد شوارع نيويورك، ما أدى لإصابة حركة المرور بالشلل التام.

وأظهر الفيديو، قيام “بيرسن” بفتح أبواب سيارته وجلوسه على مقدمة السيارة بصحبة صديقه من أجل تصوير مقطع فيديو وصور مثيرة لنشرها فيما بعد على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أغضب جموع المارة الذين قام أحدهم بمحاولة تكسير زجاج السيارة الأمامي بعصا كانت بحوزته تعبيرًا عن غضبه مما رآه.

وكشفت الصحيفة أنه عقب رفع “بيرسن” لمقطع الفيديو، تفاجئ برد فعل متابعيه الهجومي، خاصة وأن ما فعله كان مثيرا للغضب لأنه ليس من حقه خنق حركة سير الطريق بهذا الشكل المستفز ليتباهى بجمال سيارته الفارهة.