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بالفيديو: أحد المشاهير أغلق شارع في نيويورك ليتباهى بسيارته الفارهة ..شاهد: نهايته!

30 نوفمبر, 2016 , 13:39 م
بالفيديو: أحد المشاهير أغلق شارع في نيويورك ليتباهى بسيارته الفارهة ..شاهد: نهايته!
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ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة الديلي ميل البريطانية، الضوء على مقطع فيديو لأحد مشاهير الفيديو يدعى “كوبي بيرسن” أثناء استعراضه بسيارته الفارهة من توع الـ”بي إم دبليو” في أحد شوارع نيويورك، ما أدى لإصابة حركة المرور بالشلل التام.
وأظهر الفيديو، قيام “بيرسن” بفتح أبواب سيارته وجلوسه على مقدمة السيارة بصحبة صديقه من أجل تصوير مقطع فيديو وصور مثيرة لنشرها فيما بعد على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أغضب جموع المارة الذين قام أحدهم بمحاولة تكسير زجاج السيارة الأمامي بعصا كانت بحوزته تعبيرًا عن غضبه مما رآه.
وكشفت الصحيفة أنه عقب رفع “بيرسن” لمقطع الفيديو، تفاجئ برد فعل متابعيه الهجومي، خاصة وأن ما فعله كان مثيرا للغضب لأنه ليس من حقه خنق حركة سير الطريق بهذا الشكل المستفز ليتباهى بجمال سيارته الفارهة.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    بقايا مشاعر.....♡

    اشوى ماهو من ربعنا هذي سواياهم فشلونا يتحرش ي.مهايط بالفلوس الي الله اعلم من وين جت .
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  2. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    زائر صريح

    هذه الحركة تعلمها من عندنا الشعب الأمريكي من أفضل الشعوب
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  3. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    حقاني

    الهياط ليس له جنسية
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  4. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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  5. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    سعد

    هذا امر بالمعروف ونهي عن المنكر لكل فاسق يضايق الخلق بهايطه
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  6. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    مشــعل

    اشهد بالله انه رجل اللي كسر القزاز
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  7. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 14:21 م
    عدد التعليقات:1168

    سامية

    هذا فاهم الحرية غلط فيستاهل ماجاه ليت العصا على ظهره السيارة البريئة مالها ذنب 😂😂😂
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  8. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    أتمنى أن نفعل فعلهم مع السفهاء الطائشين والمستهترين والمفحطين والمزعجين
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  9. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    فيا سَرْحَةَ الرُّكْبانِ ظلُّكِ بارِدٌ ... وماؤُكِ عَذْبٌ لا يَحِلُّ لوارِدِ
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  10. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    أرزة 🌲 لبنان

    هيدا رحمة يعتبر مئابيل اللي بيكون مسكر الطريق عند اﻹشارة هيداك اللي نفسك تنزل وتضربو كلو كرمال يئطع بسرعة كأنو انتظار دقيقة حتروح نص عمرو
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  11. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    ابو صفوق

    لو ** كسر الزجاج كان اتهموه بالارهاب
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  12. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 14:02 م
    عدد التعليقات:378

    الديدحان

    خير ماسويت . مهايطي قليل* . ليت مكسر راسه بعد .
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  13. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    محب آل البيت

    سكران يحسب الشارع سكنانا
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  14. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    اببببباااااي

    اكيد له عرق عندنا هالمهايطي.
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  15. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    سنكوب

    حتى انا معي بم ام بلاس سيارتي احلى من سيارتك لان اللي وراي متعود على وقفتي
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  16. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    كجمغلو

    يستاهل وليتهم يسوون نفس الشيء مع العرب المهايطيه اللي يتفاخرون باشياء سخيفة
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  17. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    جحفلي

    بس هذي السالفة ؟ انا احسب ان احد فقع وجهه والسالفه عادية
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