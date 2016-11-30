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تعزيزات عسكرية سعودية تصل “صعدة” معقل الحوثيين

30 نوفمبر, 2016 , 14:05 م
تعزيزات عسكرية سعودية تصل “صعدة” معقل الحوثيين
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صحيفة المرصد-وكالات:أكدت مصادر يمنية، وصول تعزيزات عسكرية سعودية، فجر اليوم، إلى جبهات القتال في مديرية باقم شمال محافظة صعدة اليمنية.

وأشارت المصادر وفق ما أورد موقع “يمن برس” الإخباري، إلى أن “التحالف العربي عزز قوات الجيش الوطني والمقاومة بمديرية باقم، بوحدات عسكرية سعودية”.

وكانت الشرعية سيطرت مطلع الأسبوع الجاري على منفذ علب الحدودي بين مديرية باقم بصعدة ومحافظة ظهرن الجنوب بعسير، وواصلت القوات عملياتها العسكرية أمس الثلاثاء حيث تدور مواجهات عنيفة بمحيط منطقة مندبة معقل الانقلابيين في مديرية باقم.



تعليقات ( 66 )

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  1. 66
    30 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    السحلي وطلال والماضي العريق

    رجال الرجال في زمان ومكان
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  2. 65
    30 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    طلال

    تعليق 40 البروقراطي جزيرة العرب اللي تقولها اسمها ( المملكة العربية السعودية) نفتخر ونعتز بأننا ابنائها تحت قيادة سيدي الملك سلمان الله يحفظك وولي عهده الامير محمد بن نايف
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  3. 64
    30 نوفمبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:1878

    بلادي زوينا

    الله يحفظكم يا أهل التوحيد وينصركم و يثبت أقدامكم 🇸🇦
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  4. 63
    30 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    الثقفي

    ت ٥٥ تكلم عن نفسك ولاتعمم في قلبك انت وبس لوسمحت اخواننا الموحدين الغيرون على دينهم واعراضهم مو الشاردين العاله عندنا بهايط ويطول لسانه على اللي مكرمينه وضافينه
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  5. 62
    30 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    معلم متقاعد

    لتبد من دخول قوات الجيش اليمني الشرعية مدينة صعدة ذاتها وتطهيرها من عبيد الخميني كنرحلة أولى مهمة في الطريق لصنعاء ومن أهم مكاسب ذلك كسر معنويات الحوثة وتأمين الحدود من جهة صعدة
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  6. 61
    30 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    طلال

    يمني ولايفتخر مافي احد محتاج خدماتكم ويكفي طلال فخراً انه سعودي يفدى بلاده بدمه مو مثلك
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  7. 60
    30 نوفمبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((52- عابر سبيل......تسلم ونبادلك.... التحية والسلام ))))))
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  8. 59
    30 نوفمبر, 2016 , 16:42 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((((عــــــــــــــــــــاجل ....... مقاتلاتنا _الكواسر ...... تغير على مواقع المليشيات في قرية الروض وقرية البحابح بالربيعي غرب تعــــز.... ودمرت عدد من المدرعات وقطع المدفعية))))))
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  9. 58
    30 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    اهرب اهرب يا خنبوقة من صعطه اهرب
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  10. 57
    30 نوفمبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((عـــــــــــــــــــاجل ...... مقاتلاتنا _الكواسر ....... تباغت المليشيات في كهبوب_ لحج حيث حشدوا العشرات من عناصرهم ومعلومات عن مجزرة ان لم تكن مجازر )))))))
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  11. 56
    30 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    يمني وافتخر

    عفاف خلي القرارات الصادره منك لزوجك وتامري عليه
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  12. 55
    30 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    تبوك الورد

    هم اخوانا في الله مهما صار يبقون في قلبوناندعو الله ان يفرج هم كل مواطن عربي مسلم سني واخت عفاف ادعو الله ان ينير بصيرتكي وقلبكي
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  13. 54
    30 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    وطن

    اجل تحرو اليومين هذه الامم المتحده تطالب بوقف العمليات العسكريه لسماح للجان الاغاثيه كما تعودنا منهم
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  14. 53
    30 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    امنعوا القات من الدخول لصنعاء وصعده وحرقوا مزراع القات التابعه للحوثيين والزيود باذن الله سوف ننتصر
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  15. 52
    30 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    عابر سبيل

    برق الحرم تحاتنا لك يابطل
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  16. 51
    30 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    فلسط-------------------------------------------------------------------يني

    هلا ياعفاف ايش دخل الفلسطيني الله يخرب بي
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  17. 50
    30 نوفمبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=n9VhN1vuwQ8
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  18. 49
    30 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    عابر سبيل

    بسبب مغادرة اليمن والاغتراب احتل الحوثي اليمن
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  19. 48
    30 نوفمبر, 2016 , 16:00 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( القوات المتواجدة الان في (((صعـــــــــدة))))..... قد تفعلها وتطبق على زنابيل نار الملالي والعلوج البغال في معاقلهم في اي لحظة ))))))
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  20. 47
    30 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    عابر سبيل

    اذا انتضرنا بحول الله وقوته لابد من تدريب اليمنيين على حب وطنهم وايجاد فرص عمل لهم في وطنهم وعدم الخروج من اليمن و ترك اليمن للحوثي لابد من اعادتهم الى وطنهم وتشجيعهم للعودة لي لايحتله الحوثي مرة اخرى
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  21. 46
    30 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    100%

    وش دخل الترحيل في التعزيزات ...
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  22. 45
    30 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    عفاف اللحياني

    السعوديه مو جمعيه خيره علشان تستضيف كل من هاجر وخان وطنه السعوديه ملك لمواطنيها فقط
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  23. 44
    30 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    تبوك الورد

    اخت عفاف الله يصلح حالك بس
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  24. 43
    30 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    عفاف اللحياني

    يجب ترحيل الجنسيات التاليه من البلاد ليعم الأمن ولأستقرار للوطن ولمواطن : الفلسطيني و سوري و لبناني و لمصري و ليمني و لبرماوي : أرجو عدم التعامل معهم وترحيلهم فورة من غير أي تفكير بلدهم أولا بهم
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  25. 42
    30 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    هلالي محب

    اليمنيين الموجودين في السعوديه هم اهلنا وعرضهم من عرضنا وفي سبيل الدين هم اخوه لنا ومستحيل يستغني السعودي عن اليمني والعكس صحيح ومن غلط منهم فهذا منبوذ منهم قبل مايكون منبوذ منا والتصرف الشخصي لايعم
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  26. 41
    30 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    الثقفي

    وبعدين يالو وزره لاتشيل هم السعوديين لاتخاف عليهم بسرعه يتعلموا انت بس انزح لديرتك حررها وحنا ندبر انفسنا مع حريمنا فكر بلي داعس عليكم من الحوثه والافارقه الله لايردك
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  27. 40
    30 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    البيروقراطي

    الحرب للرمق الاخير حتى نكسر شوكة اخر حوثي.. واليمني اللي يبربر. نحن اهل جزيرة العرب حاربنا الفرس بعقر دارهم نحن احفاد الصحابه فتحنا الشرق والغرب بالغزوات وانت اخر من يتكلم
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  28. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    خليل

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا،
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  29. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    خليل

    اليماني بذات انا اعتبركم اهل واخوان والله لنتقاسم القمه معكم وندافع عنكم مهما قال الحاقين
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  30. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    يايمني وافتخر ترى السعوديين هم من يحاربون لأجل اعراضكم وانتم تتسكعون في مطابخ الرز ومحلات ابوريالين
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  31. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 15:10 م
    عدد التعليقات:740

    نصوح

    طالت السالفة .. احرقوا ابوهم مثل مايفعل الكلب بشار وبوتن النجس
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  32. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    ياخوان شوفوا تعليقي

    يمني وافتخر وطلال واردني وشيعي برونز وشلته جميعها لمعرف واحد لاتضيعوا وقتكم اسمع
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  33. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    بعد نظر

    ابو فيصل انت مو صاحب القرار ولو راحوا تصرفاتكم معاهم تخلونهم ضدنا
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  34. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    سعد جمعة

    رد على اخي يمني وافتخر,لن ندخل في سجال لكن المنطق يقول اليمني اولى بالكفاح لنصرة وطنه,وفيما يخص الموت من الجوع فالتاريخ اكبر دليل فنذكر ازمة الخليج يوم غادر اهل اليمن لليمن, فالحياة ازدهرت ولم يمت احد
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  35. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    يمني وافتخر

    هذي بلاد الحرمين ولا احد يمنعنا من دخولها
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  36. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    يمني وافتخر

    نفسي اعرف طلال يعرف يغير زيت سيارته يعرف يخلي وعايلته الموقره تعرف تطبخ ولا جالس بالمكتب على الجوال
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  37. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    بعد نظر

    عازف الكمان لو يرتقي مخك وتفكيرك زي نغمات الكمال كان احنا بخير الدوله سامحه لهم يعني لا تتفلسف عللا قرارات الدوله
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  38. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    عليه العوض ومنه العوض

    لاحول ولاقوة الا بالله فين صابر
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  39. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    بعد نظر

    طلال امثالك لا يمثلوننا مثلا انت هنا لسانك طويل وفي الخارج تسوزي اتكيت وراقي
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  40. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    طلال

    تعليق 20 ابوقات لا شغلنا واحترم نفسك واعرف انك تكلم اسيادك
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  41. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    بعد نظر

    فيه من المواطنين من يتهم اليمنيين بالخيانه وينبه منهم في المطاعم وغيرها انما اقول ما اجهلكم وانت سبب استعداء خلق الله علينا ويا كثر الشرفاء اليمنيين هنا كما هم في اليمن والجهلاء من يضعهم خنجر في خاصرت
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  42. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    سدرة الغرمول

    الحرب مستمره حتى النصر أو الشهاده وغير كذا لن يقبل الشعب السعودي المخلص
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  43. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    أبو حرب

    ذلحين يعرفون من رجال الحرب واهلها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  44. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    واضح

    يمني وافتخر فوق انك تارك بلدك للروافض يلعبون بها ولسانك طويل على من عشاك وغداك بديرته بس فعلا من يفعل المعروف في غير اهله قريبا بحول الله نشوف السعودية نظيفة من اشكالكم
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  45. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    مع زاتك

    الله ينصركم على الحوثه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    زينب...

    أصبحنا في عقر دار الحوثه الخونة اتباع الدجال...وما النصر إلا صبر ساعة. ..ويعود اليمن لأهله الحقيقيين. أهل السنة والجماعة.
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  47. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    يمني وافتخر

    مو شغلك نتسدح نتبطح ولا تصرف علينا لو روحنا بلادنا ولو رحنا مت من القوع ومحصلت من يصلح سيارتك ومن يلبسك ارحل بس
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  48. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    اللهم نسألك نصرك وتثبيت الاقدام لجنودنا البواسل. وتحية اكبار وتقدير ومحبة لجنودنا المرابطين من اصغر رتبة حتى اعلى رتبة. ونقول لهم قلوبنا معكم ودعائنا لكم بالنصر والثبات.
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  49. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    عاشق 1

    انتبهوا من المحلات اللي فيها يمني وخاصة المطاعم بعضهم حاقد رغم تمتعه بخيرات البلد والسعوديين يموتون لتحرير بلده
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  50. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    اليوسي

    اللهم احفظ رجال قواتنا المسلحة في كل مكان اللهم ثبت اقدامهم ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وزدهم قوة وعزم . اللهم انصرهم على الحوثيين وكل عدو لهذا الوطن اللهم انزل الرعب في قلوب أعداءنا في كل مكان يارب
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  51. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    بن فروه

    الحوثين ليس معهم مايخسروه وهناك حرب استنزاف وستطول المعركه
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  52. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    طلال

    اليمني صار كرشة ٣ أمتار قدّامه من النعمة في السعودية أرسلوه يحرر بلاده من الفرس المجوس
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  53. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    حامد

    جاااك الموت ياتارك الصﻻة..يالفيران يالحوثيين ومن يؤيدهم ابشروا ابطال التوحيدوالسنه بقوة القوي العزيزينتقونكم من جحورتكم
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  54. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    نادر

    الحوثي لايكترث بمقتل مقاتليه او حتى دفنهم ولاء تام ليران حتى على حساب اليمن سيتم حرق من تبقى
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  55. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    سعيد

    ت1 زياد..اطمئن نهاية هذه الحرب قربت بقطع راس الافعى والفتنه بالمنطقه ايران وقطع يدين الخونه الجرذان عصابة الحوثي وقريباباذن الله.
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  56. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    أماني

    الحوثيين تمردو وان ماخاب ضني فيه دولة غير إيران تدعمها دعم قوي
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  57. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    واضح

    والله لو تستاجرون B52 لمدة اسبوع وتجعلون من صعدة اطلال تنتهي جميع مشاكل الخليج اصلا صعده وش فيها غير روافض ويهود اليمن خلاص امسحوها من الخريطه وخلو مكانها مدينة العاب او اي شي له فايدة
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  58. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    عازف الكمان

    بويمن عندنا يتسدحون ويتبطحون ومعبين كروشهم وأرضهم تستباح من الفرس المجوس الأيرانيين شيعية الصفويين عدوان الله ورسوله
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  59. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    قلم ألحقيقه

    عجزت أفهم الحرب ذي متى تخلص
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  60. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    عبدالله

    اللهم عز الاسلام والمسلمين وانصرهم على أعداء الاسلام وانصر قواتنا في كل مكان ودمر ايران والحوثيين واتباعهم ومن ايدهم ومن ناصرهم وارنا فيهم يوم اسود يفرح قلوب المسلمين عاجلاً غير اجل انك على كل شي قدير
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  61. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    عبدالعزيز//

    الاشهر القادمه حاسمه ستدك معاقلهم وسيمرق انوف الاذناب واسيادهم بالتراب فالمفاوضات لعبة امميه تقف ورائها دول لكي لايهزم الحوثيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  62. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    بنت الوطن

    الله ينصر جنودنا البواسل ويحفظهم من كل مكروه اللهم اني استودعتك اياهم تردهم سالمين غانمين يارب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  63. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    ااببووححمموودد

    إني أرى هلال النصر يلوح في الأفق .. أللهم عجل به !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    ساكن البجري

    اجعلو عاليها سافلها على الحوثيين
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  65. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    ابوفيصل

    وين اليمنين اللي عندنا ليه مايروحون يدافعون عن بلادهم
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  66. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    زياد

    وش نهاية هذي الحرب.
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