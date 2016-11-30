تعزيزات عسكرية سعودية تصل “صعدة” معقل الحوثيين

صحيفة المرصد-وكالات:أكدت مصادر يمنية، وصول تعزيزات عسكرية سعودية، فجر اليوم، إلى جبهات القتال في مديرية باقم شمال محافظة صعدة اليمنية.

وأشارت المصادر وفق ما أورد موقع “يمن برس” الإخباري، إلى أن “التحالف العربي عزز قوات الجيش الوطني والمقاومة بمديرية باقم، بوحدات عسكرية سعودية”.

وكانت الشرعية سيطرت مطلع الأسبوع الجاري على منفذ علب الحدودي بين مديرية باقم بصعدة ومحافظة ظهرن الجنوب بعسير، وواصلت القوات عملياتها العسكرية أمس الثلاثاء حيث تدور مواجهات عنيفة بمحيط منطقة مندبة معقل الانقلابيين في مديرية باقم.