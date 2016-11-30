تعزيزات عسكرية سعودية تصل “صعدة” معقل الحوثيين

صحيفة المرصد-وكالات:أكدت مصادر يمنية، وصول تعزيزات عسكرية سعودية، فجر اليوم، إلى جبهات القتال في مديرية باقم شمال محافظة صعدة اليمنية.
وأشارت المصادر وفق ما أورد موقع “يمن برس” الإخباري، إلى أن “التحالف العربي عزز قوات الجيش الوطني والمقاومة بمديرية باقم، بوحدات عسكرية سعودية”.
وكانت الشرعية سيطرت مطلع الأسبوع الجاري على منفذ علب الحدودي بين مديرية باقم بصعدة ومحافظة ظهرن الجنوب بعسير، وواصلت القوات عملياتها العسكرية أمس الثلاثاء حيث تدور مواجهات عنيفة بمحيط منطقة مندبة معقل الانقلابيين في مديرية باقم.
تعليقات ( 66 )
السحلي وطلال والماضي العريقرجال الرجال في زمان ومكان
طلالتعليق 40 البروقراطي جزيرة العرب اللي تقولها اسمها ( المملكة العربية السعودية) نفتخر ونعتز بأننا ابنائها تحت قيادة سيدي الملك سلمان الله يحفظك وولي عهده الامير محمد بن نايف
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بلادي زويناالله يحفظكم يا أهل التوحيد وينصركم و يثبت أقدامكم 🇸🇦
الثقفيت ٥٥ تكلم عن نفسك ولاتعمم في قلبك انت وبس لوسمحت اخواننا الموحدين الغيرون على دينهم واعراضهم مو الشاردين العاله عندنا بهايط ويطول لسانه على اللي مكرمينه وضافينه
معلم متقاعدلتبد من دخول قوات الجيش اليمني الشرعية مدينة صعدة ذاتها وتطهيرها من عبيد الخميني كنرحلة أولى مهمة في الطريق لصنعاء ومن أهم مكاسب ذلك كسر معنويات الحوثة وتأمين الحدود من جهة صعدة
طلاليمني ولايفتخر مافي احد محتاج خدماتكم ويكفي طلال فخراً انه سعودي يفدى بلاده بدمه مو مثلك
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((52- عابر سبيل......تسلم ونبادلك.... التحية والسلام ))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((((عــــــــــــــــــــاجل ....... مقاتلاتنا _الكواسر ...... تغير على مواقع المليشيات في قرية الروض وقرية البحابح بالربيعي غرب تعــــز.... ودمرت عدد من المدرعات وقطع المدفعية))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((عـــــــــــــــــــاجل ...... مقاتلاتنا _الكواسر ....... تباغت المليشيات في كهبوب_ لحج حيث حشدوا العشرات من عناصرهم ومعلومات عن مجزرة ان لم تكن مجازر )))))))
يمني وافتخرعفاف خلي القرارات الصادره منك لزوجك وتامري عليه
تبوك الوردهم اخوانا في الله مهما صار يبقون في قلبوناندعو الله ان يفرج هم كل مواطن عربي مسلم سني واخت عفاف ادعو الله ان ينير بصيرتكي وقلبكي
وطناجل تحرو اليومين هذه الامم المتحده تطالب بوقف العمليات العسكريه لسماح للجان الاغاثيه كما تعودنا منهم
الله يحفظ لنا ملكناامنعوا القات من الدخول لصنعاء وصعده وحرقوا مزراع القات التابعه للحوثيين والزيود باذن الله سوف ننتصر
عابر سبيلبرق الحرم تحاتنا لك يابطل
فلسط-------------------------------------------------------------------ينيهلا ياعفاف ايش دخل الفلسطيني الله يخرب بي
عدد التعليقات:1
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=n9VhN1vuwQ8
عابر سبيلبسبب مغادرة اليمن والاغتراب احتل الحوثي اليمن
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((( القوات المتواجدة الان في (((صعـــــــــدة))))..... قد تفعلها وتطبق على زنابيل نار الملالي والعلوج البغال في معاقلهم في اي لحظة ))))))
عابر سبيلاذا انتضرنا بحول الله وقوته لابد من تدريب اليمنيين على حب وطنهم وايجاد فرص عمل لهم في وطنهم وعدم الخروج من اليمن و ترك اليمن للحوثي لابد من اعادتهم الى وطنهم وتشجيعهم للعودة لي لايحتله الحوثي مرة اخرى
100%وش دخل الترحيل في التعزيزات ...
عفاف اللحيانيالسعوديه مو جمعيه خيره علشان تستضيف كل من هاجر وخان وطنه السعوديه ملك لمواطنيها فقط
تبوك الورداخت عفاف الله يصلح حالك بس
عفاف اللحيانييجب ترحيل الجنسيات التاليه من البلاد ليعم الأمن ولأستقرار للوطن ولمواطن : الفلسطيني و سوري و لبناني و لمصري و ليمني و لبرماوي : أرجو عدم التعامل معهم وترحيلهم فورة من غير أي تفكير بلدهم أولا بهم
هلالي محباليمنيين الموجودين في السعوديه هم اهلنا وعرضهم من عرضنا وفي سبيل الدين هم اخوه لنا ومستحيل يستغني السعودي عن اليمني والعكس صحيح ومن غلط منهم فهذا منبوذ منهم قبل مايكون منبوذ منا والتصرف الشخصي لايعم
الثقفيوبعدين يالو وزره لاتشيل هم السعوديين لاتخاف عليهم بسرعه يتعلموا انت بس انزح لديرتك حررها وحنا ندبر انفسنا مع حريمنا فكر بلي داعس عليكم من الحوثه والافارقه الله لايردك
البيروقراطيالحرب للرمق الاخير حتى نكسر شوكة اخر حوثي.. واليمني اللي يبربر. نحن اهل جزيرة العرب حاربنا الفرس بعقر دارهم نحن احفاد الصحابه فتحنا الشرق والغرب بالغزوات وانت اخر من يتكلم
خليلقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا،
خليلاليماني بذات انا اعتبركم اهل واخوان والله لنتقاسم القمه معكم وندافع عنكم مهما قال الحاقين
عدد التعليقات:740
نصوحطالت السالفة .. احرقوا ابوهم مثل مايفعل الكلب بشار وبوتن النجس
ياخوان شوفوا تعليقييمني وافتخر وطلال واردني وشيعي برونز وشلته جميعها لمعرف واحد لاتضيعوا وقتكم اسمع
بعد نظرابو فيصل انت مو صاحب القرار ولو راحوا تصرفاتكم معاهم تخلونهم ضدنا
سعد جمعةرد على اخي يمني وافتخر,لن ندخل في سجال لكن المنطق يقول اليمني اولى بالكفاح لنصرة وطنه,وفيما يخص الموت من الجوع فالتاريخ اكبر دليل فنذكر ازمة الخليج يوم غادر اهل اليمن لليمن, فالحياة ازدهرت ولم يمت احد
يمني وافتخرهذي بلاد الحرمين ولا احد يمنعنا من دخولها
يمني وافتخرنفسي اعرف طلال يعرف يغير زيت سيارته يعرف يخلي وعايلته الموقره تعرف تطبخ ولا جالس بالمكتب على الجوال
بعد نظرعازف الكمان لو يرتقي مخك وتفكيرك زي نغمات الكمال كان احنا بخير الدوله سامحه لهم يعني لا تتفلسف عللا قرارات الدوله
عليه العوض ومنه العوضلاحول ولاقوة الا بالله فين صابر
بعد نظرطلال امثالك لا يمثلوننا مثلا انت هنا لسانك طويل وفي الخارج تسوزي اتكيت وراقي
طلالتعليق 20 ابوقات لا شغلنا واحترم نفسك واعرف انك تكلم اسيادك
بعد نظرفيه من المواطنين من يتهم اليمنيين بالخيانه وينبه منهم في المطاعم وغيرها انما اقول ما اجهلكم وانت سبب استعداء خلق الله علينا ويا كثر الشرفاء اليمنيين هنا كما هم في اليمن والجهلاء من يضعهم خنجر في خاصرت
سدرة الغرمولالحرب مستمره حتى النصر أو الشهاده وغير كذا لن يقبل الشعب السعودي المخلص
أبو حربذلحين يعرفون من رجال الحرب واهلها
واضحيمني وافتخر فوق انك تارك بلدك للروافض يلعبون بها ولسانك طويل على من عشاك وغداك بديرته بس فعلا من يفعل المعروف في غير اهله قريبا بحول الله نشوف السعودية نظيفة من اشكالكم
مع زاتكالله ينصركم على الحوثه
زينب...أصبحنا في عقر دار الحوثه الخونة اتباع الدجال...وما النصر إلا صبر ساعة. ..ويعود اليمن لأهله الحقيقيين. أهل السنة والجماعة.
يمني وافتخرمو شغلك نتسدح نتبطح ولا تصرف علينا لو روحنا بلادنا ولو رحنا مت من القوع ومحصلت من يصلح سيارتك ومن يلبسك ارحل بس
شاآآآايب من جبل عسيراللهم نسألك نصرك وتثبيت الاقدام لجنودنا البواسل. وتحية اكبار وتقدير ومحبة لجنودنا المرابطين من اصغر رتبة حتى اعلى رتبة. ونقول لهم قلوبنا معكم ودعائنا لكم بالنصر والثبات.
عاشق 1انتبهوا من المحلات اللي فيها يمني وخاصة المطاعم بعضهم حاقد رغم تمتعه بخيرات البلد والسعوديين يموتون لتحرير بلده
اليوسياللهم احفظ رجال قواتنا المسلحة في كل مكان اللهم ثبت اقدامهم ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وزدهم قوة وعزم . اللهم انصرهم على الحوثيين وكل عدو لهذا الوطن اللهم انزل الرعب في قلوب أعداءنا في كل مكان يارب
بن فروهالحوثين ليس معهم مايخسروه وهناك حرب استنزاف وستطول المعركه
طلالاليمني صار كرشة ٣ أمتار قدّامه من النعمة في السعودية أرسلوه يحرر بلاده من الفرس المجوس
حامدجاااك الموت ياتارك الصﻻة..يالفيران يالحوثيين ومن يؤيدهم ابشروا ابطال التوحيدوالسنه بقوة القوي العزيزينتقونكم من جحورتكم
نادرالحوثي لايكترث بمقتل مقاتليه او حتى دفنهم ولاء تام ليران حتى على حساب اليمن سيتم حرق من تبقى
سعيدت1 زياد..اطمئن نهاية هذه الحرب قربت بقطع راس الافعى والفتنه بالمنطقه ايران وقطع يدين الخونه الجرذان عصابة الحوثي وقريباباذن الله.
أمانيالحوثيين تمردو وان ماخاب ضني فيه دولة غير إيران تدعمها دعم قوي
واضحوالله لو تستاجرون B52 لمدة اسبوع وتجعلون من صعدة اطلال تنتهي جميع مشاكل الخليج اصلا صعده وش فيها غير روافض ويهود اليمن خلاص امسحوها من الخريطه وخلو مكانها مدينة العاب او اي شي له فايدة
عازف الكمانبويمن عندنا يتسدحون ويتبطحون ومعبين كروشهم وأرضهم تستباح من الفرس المجوس الأيرانيين شيعية الصفويين عدوان الله ورسوله
قلم ألحقيقهعجزت أفهم الحرب ذي متى تخلص
عبداللهاللهم عز الاسلام والمسلمين وانصرهم على أعداء الاسلام وانصر قواتنا في كل مكان ودمر ايران والحوثيين واتباعهم ومن ايدهم ومن ناصرهم وارنا فيهم يوم اسود يفرح قلوب المسلمين عاجلاً غير اجل انك على كل شي قدير
عبدالعزيز//الاشهر القادمه حاسمه ستدك معاقلهم وسيمرق انوف الاذناب واسيادهم بالتراب فالمفاوضات لعبة امميه تقف ورائها دول لكي لايهزم الحوثيين
بنت الوطنالله ينصر جنودنا البواسل ويحفظهم من كل مكروه اللهم اني استودعتك اياهم تردهم سالمين غانمين يارب العالمين
ااببووححممووددإني أرى هلال النصر يلوح في الأفق .. أللهم عجل به !!
ساكن البجرياجعلو عاليها سافلها على الحوثيين
ابوفيصلوين اليمنين اللي عندنا ليه مايروحون يدافعون عن بلادهم
زيادوش نهاية هذي الحرب.