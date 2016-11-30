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بالفيديو: الشؤون الإسلامية ترد على داعية هاجم الأطباء والممرضات

30 نوفمبر, 2016 , 14:17 م
بالفيديو: الشؤون الإسلامية ترد على داعية هاجم الأطباء والممرضات
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صحيفة المرصد: أفادت وزارة الشؤون الإسلامية، أنها حاسبت خطيب مسجد بعسير، سمح لأحد الشيوخ ويدعى “سعيد بن فروة” بالصعود إلى المنبر والإساءة للأطباء والممرضين والممرضات، مضيفة أن هذا الشخص ليس من منسوبيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده,
وأكد الدكتور توفيق السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، أن الوزارة لا تسمح إطلاقًا باستغلال منابر المساجد والبرامج الدعوية في قذف الأشخاص والتعرض لهم، وكذلك الإساءة إلى شرائح محددة من المجتمع.
وبين أن “بن فروة” غير مصرح له بالخطابة وإلقاء المحاضرات في أي مكان بالمملكة، ومقطع الفيديو المتداول يعود لعام 1432هـ، والوزارة عملت على محاسبة الخطيب الذي سمح لسعيد بن فروة باستخدام منبر المسجد”.
ولفت “السديري” إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية سارعت بمخاطبة الأجهزة الأمنية المختصة حينها لمحاسبته، وتم إحالة “بن فروة” إلى القضاء، وصدر في حقه حكم شرعي بشأن القضية، كما صدر في حقه أيضًا حكم شرعي في قضية الفنان ناصر القصبي.
وكان عدد من المغردين، تداولوا مقطع فيديو لخطيب يدعى “سعيد بن فروة”، يهاجم فيه الاختلاط بين طلاب الصيدلة والطب بالجامعات، قائلًا للآباء:”أنتم من فتنتم فتيات المملكة حين تسمح لها بالجلوس بجوار شابّ مخنث، وكذلك الابتعاث حين تذهب الفتاة السعودية إلى الخارج لتجلس إلى جوار شباب أمريكيين وبريطانيين”، على حد قوله.
وأطلق النشطاء هاشتاق حمل عنون “#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع”، عبروا خلاله عن استيائهم من الاتهامات والسباب الذي وجهه الخطيب للأطباء والممرضين.



تعليقات ( 69 )

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  1. 69
    30 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    طلع خريج***!

    تبرأوا منه
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  2. 68
    30 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    انا اسعد إنسان ، اعمل واترك هؤلاء المحبطين

    أقسم بالله إننى اشعر بالسعادة بان ذريتى قد استفادوا مما تعلّموه فقد بذلت جهدا ماديا ومعنويا وقد تخرجوا إطباء ولله الحمد فى افضل مستشفيات المملكة الحكومية فهم رافد من روافد الوطن والحمد لله.
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  3. 67
    30 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    معلم متقاعد

    هذا الدعي لا يمثل فكر المنطقة الجنوبية ولا يمثل أهلها وهو متبني لفكر وافد من خارج المنطقة أكثر من أهل ذلك الفكر أنفسهم الذين بدأوا يتخلون عنه .
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  4. 66
    30 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    فهد

    اللهم استرنا من الفتن ماظهر منها وما بطن حقيقة الفاضة جارحة أحسن الظن و الكلمة الطيبه صدق وابتعد عن بغض الناس لست على حق الطبيبات والممرضات السعوديات سوف يخدمون مريضات كفى
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  5. 65
    30 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    فوزي

    اذا لم يرضى بان تصبح السعوديه طبيبه من سوف يعالج. النساء او توليدهن او يصبحن ممرضات من يخدم المريضات النساء في الضماد وتكشف الجروح لماذا لم يخطب عن اليموزين فهذا هو الاختلاط و الخلوة المحرمة لم يحاسب
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  6. 64
    30 نوفمبر, 2016 , 16:33 م
    عدد التعليقات:6158

    بسمه

    ماعمر الدين كان بهذا الشكل من التشدد والتزمت المقيت ..سبحان الله من اسهل الامور جعل منها قضيه بفكره ونظرتة المتشدده ..والفاظه فيها من التنفير ما يكفي واتوقع كان يكلم حاله بمحاضرته بس 👮🏻متابعينه 😁
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  7. 63
    30 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    ام يوسف

    صدقت ياشيخ بس امنع الشباب لا يبتعثو ويشوفو اجمل منا !!!ولى بتحصر زوجتك عليك وانت تناظر بالنساء الحمر والخضر ،اعدل ياشيخ
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  8. 62
    30 نوفمبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:6158

    بسمه

    هذا يغرد خاااارج السرب والظاهر من كثر تكميم فمه وصل للرمق الاخير ...يتكلم بشي مو معقول وبس يحتاجوا زوجاته الاربع المشفى قااال ..لا يعاين زوجتي رجل ..طيب!؟!؟عقله واقف في زمن معين وتفكيره ***جداً ..!
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  9. 61
    30 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    مغبس بن جروه

    كل يرى الناس بعين طبعه
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  10. 60
    30 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    المغبس

    كل يرى الناس بعين طبعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 59
    30 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    سعودي

    يجب اقافه من عمله وعدم اختلاطه بالطلاب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 58
    30 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    الفيصل

    اصبتهم في مقتل ياشيخ . جزيت خيرا ورفعك الله في عليين.
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  13. 57
    30 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    نبرة صدي

    رجل صادق من ضمير الامه الاسلاميه ,,,,,,,, بعد أن ماتت الغيره عند الكثير
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  14. 56
    30 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    يبي يشتهر عن طريق سب الناس !فيه مشايخ اكبر منك ماتكلمت كلامك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 55
    30 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    زائر

    كانوا الصحابيات في صدر الاسلام يطببون جرحى المسلمين . ***شكلك ما قريت عن تاريخنا السمح و المتنور . ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 54
    30 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    جامح

    اخر شئ اذا يبي يولد ***يدور دكتوره !!! ونفس الوقت ما يبغى نساء في المستشفيات !!!
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  17. 53
    30 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    أجاب
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  18. 52
    30 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    اببببباااااي

    لزوم آخر الزمان يا شيخ . وهذا تذكير منك جزيت خيرا. ولكنك زدت شويه في الوصف المشين واللي بيزعل منك شريحه كبيره من المجتمع .لانك وقعت على الوتر الحساس.نسأل الله أن يصلح الحال. ويكفينا شر الفجار. آمين.
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  19. 51
    30 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    اخونجي

    اللهم لاشماته
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  20. 50
    30 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    وهل بقي الاستهزاء بالدين حلال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 49
    30 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    مثل هالامور كل واحد مسؤول عن نفسه ورعيته والحلال واضح والحرام واضح ولا تخص او تتهم احد
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  22. 48
    30 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    ابو زياد

    توفيق السديري لايستجب ولايرد على احد عبر قنوات التواصل الاجتماعي
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  23. 47
    30 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    يارب

    تـ٢٧ _ قال تعالى {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}
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  24. 46
    30 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    يبدو

    يبدو ان الذي حاسبة هو نفس انتمائية
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  25. 45
    30 نوفمبر, 2016 , 15:24 م
    عدد التعليقات:1168

    سامية

    ٣٩ الدعشوشي الإخونجي غير محق هذه الآية خاااااصة بنساء النبي أمهات المؤمنين فلااااا تدلس وتلبس .
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  26. 44
    30 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    عجبي

    الوحيده الذي لم يشملها موجات التغير هي وزارة الشؤون الإسلامية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  27. 43
    30 نوفمبر, 2016 , 15:22 م
    عدد التعليقات:1168

    سامية

    ٢٣/🌹صحيح وخصوصا الأذان الذي هو نداء المسلمين للصلاة وشرطه أن يكون المؤذن بلالي جميل الصوت فياليت يتم توحيد الأذان وقتا وصوتا عبر مسجلات في المساجد ودي اسمع أذان صح عندنا كل واحد يحط بنغالي ينشز شكل😂
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  28. 42
    30 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    علي بن حسين

    لا بأس لو طرح رأيه المتطرف بدون قذف اما بطريقته عهذه فلاةبد من الحذر منه ومن امثاله هذا الرجل متطرف
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  29. 41
    30 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    ويزعمون أنهم من أهل السنة؟ ؟؟؟

    هذه هي طريقة خوارج العصر اﻹخونج في إستغﻻلهم المنابر للتحريض وزرع الفتن في المجتمع وأقرب مثال ما فعلوه مع إعﻻمهم الجزيرة في مخططهم الربيع العبري والحروب والقتل والتدمير والتشريد في سبيل الوصول للسلطة
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  30. 40
    30 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    زائر

    اذا مرض وعالجوه فانهم يستاهلون ماقاله عنهم
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  31. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    محق

    وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن ماهو الولد يدرس ويكلم البنت لعنكم الله ياأعداء الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج
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  32. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    معلم متقاعد

    لاشك ما فعليه جريمة يجب أن يحاكم عليها في أي مجتمع ولكن من سيدينه إذا كان القاضي من نفس الحزب ونفس الفكر والأفكار والمرجعية والتعليم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  33. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    زائر

    اذاء مرض وذهب للمستشفي هل يعالجونه بعد كلامه هاذا اتمناء يمتنعون عن معالجته هو واهله,
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    محق

    اقول لهلاء غلمان الليبرالية كلكم لاتساوو *** الشيخ بن فروة وعلى راسكم قلم ***ومعلم سوق النخاسة المتقاعس ومن لف لفهما
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  35. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    معلم متقاعد

    هذا الدعي لا يمثل فكر المنطقة التي ينتمي إليها فالمنطقة الجنوبية كانت المرأة فيها ترعى وتحتطيب وتجلب الماء وتعمل الرجال والنساء معا ولم يكن النساء يعرفن الفصل العنصري ولا غطاء الوجه ولا التطرف .
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  36. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    محق

    مهما ظلم بن فروة فنقول وعند الله تجتمع الخصوم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    محق

    والله ماقال الا الحق لكن مازعل منه إلا الليبرالين والمغيبين الذين الواحد منهم ينطبق عليه المثل اللي في بطنه ريح مايستريح
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  38. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    سعد

    الرجل قال رأي والكثير مؤيد له ويجب زيادة ضوابط الاختلاط والكثير معارض له لهجومه لشخص القصبي اما اذناب ايران يستغلون اي شئ للهجوم على السنه بمسميات ناصبي بعثي داعشي اخونجي لانها مسبة مبطنة للجميع
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  39. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    معلم متقاعد

    أبشر بطول سلامة يا مربع . وأبشر بالشهرة وكثر الجمهور والأتباع وهز الرؤوس وكثرة القطيع . عرفت من اين تؤكل الكتف .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    أتمني أن من دول الخليج اﻹسراع قائمة اﻹرهاب وخاصةً مؤيدين ﻹيران ولخوارج العصر التنظيم اﻹخواني اﻹرهابي وتطبيق نظام جزائي بحقهم وخاصةً دعاتهم ومشايخهم الذين يثيرون الفتن والتحريض بين العامة والحكومة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    باقي ميئات الطبيبات يقمن عليه دعاوي بالحق العام قذف والحق الخاص على الضرر النفسي وتشويه سمعه وايضا يجي دور الاكاديميات والجامعيات نفس الدعوى تو بدري مابدت الجرجره يابن فروه ٢٠محكمه دعاوي ليكون عبرة
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  42. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 15:07 م
    عدد التعليقات:1168

    سامية

    هذا نتاج الغفوة الغير مباركة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  43. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    زائر

    اللي نشوفه في المشتفيات تجيك الممرضه لبسه لبس ضيق هذا ايش نسميه وغيره من البلاوي اللي ما ندري عنها الله المستعان
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  44. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 15:04 م
    عدد التعليقات:1168

    سامية

    أعترض على تسميته بالداعية فكلامه كله تشويه للإسلام وعنصرية ضد مكون من مكونات المجتمع وهي المرأة .
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  45. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    الدولة حفظها الله تتعب وتعبت وأنفقت المليارات في سبيل تعليم الطﻻب والطالبات السعوديين أشرف مهنة ﻷنقاذ الناس وهي مهنة الطب وعدم التعويل علي اﻷجانب وآخرها يجئ واحد حزبي إخواني يشوههم والمفروض إقامة دعو
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  46. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 15:01 م
    عدد التعليقات:1168

    سامية

    إعتراض المجتمع على فكره الظلامي المتعدي دليل وعي مجتمعي ولله الحمد 😇
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  47. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 14:59 م
    عدد التعليقات:15889

    قلم الحقيقه

    حاربو الدواعش وأنزلوهم من فوق منابر جوامعنا وامنعوهم من الخطابة والصلاة بالمسلمين أو رفع الآذان بأصواتهم.هؤلاء الارهابيين دنس ونجس يجب قمعهم وقتلهم وطردهم من كل مكان يتواجدون فيه الا السجون أو القبور.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  48. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 14:51 م
    عدد التعليقات:15889

    قلم الحقيقه

    أقلها فكره الارهابي الداعشي الذي تحاربه حكومتنا الرشيدة وتحارب كل من يحمله ويروجه لازال في دماغه وعقله وينطق به مذياع لسانه لازال قائمآ طالما صاحبه مطلق السراح خارج السجن أو خارج القبر لم يهلك بعد.
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  49. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    الي مثله لا ولدت زوجته ولا اخته قام يدور على طبيبة تولدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    مشــعل

    داعية هاجم الاطباء ؟ صار داعية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  51. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    الواقع الاليم

    جزاك الله كل خير ياشيخ والله ماقلت الا الحق كلام فالصميم﻿ .وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
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  52. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    سبحان الله يحرم الاختلاط و ويبيح القذف ورمي الناس بما ليس فيهم . مسكين هذا الشخص أوقع نفسه في غضب الله وهو في غفله . هذا دواه ٢٠٣٠ هي دواه ومن هم على شكالته ونكرر في كل مرة شكرًا حكومة خادم الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    حفظ اللسان عن بذيء القول وسيئه فضيلة تكرم به نفسك وتصونها عن الرذائل فاحرص على الطيب من القول توفق للطيب من العمل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 14:43 م
    عدد التعليقات:1168

    سامية

    أطالب بإقامة حد القذف عليه
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  55. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    هذا دواه الجلد لانه قذف وًوزع التهم على خلق الله فله عقاب الدنيا قبل الآخرة . عقاب الدنيه له راح يكون بحرق أفكاره الظلاميه وفتح مشروع اناره واضائه لتفكيره ومعتقداته التي لا تمد للإسلام بشي .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  56. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    خالد

    سبحان الله والله وبالله وتالله ما قال الا الحق ولاكن كلمة الحق صارت صعبة في هذا الزمان انا لله وانا اليه لراجعون
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  57. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:206

    فاااااهم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    على الله الخلف

    هذا انسان متخلف مكانه سجن الحاير مو المنابر
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  59. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    محارب.

    الحازمي تعليق رقم ١. يستهبل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 14:37 م
    عدد التعليقات:15889

    قلم الحقيقه

    يجب مطاردة هذا الداعشي والقاء القبض عليه وكل من معه من الخلايا النائمة وتقديمه للمحاكمة.ماقاله لايغتفر سواء قاله اليوم أو بالأمس أو قبل عام.يجب أن لايرى النور من بعد الآن السجن له أو القبر لاثالث لهم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  61. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 14:36 م
    عدد التعليقات:1168

    سامية

    جمييييل راااائع إختصر مسافات على التنويريين 😂😂😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  62. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 14:35 م
    عدد التعليقات:206

    فاااااهم

    هذا مكانه المرمطه في السجون
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  63. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    ناقد

    لو الطبيب والطبيبة من الذي سوف يكشف على محارمك بالاساس الطبيبه مهنة شريفة وخدمة للمجتمع البشري .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  64. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 14:33 م
    عدد التعليقات:15889

    قلم الحقيقه

    بيان وزارتكم أشبه باعطاء صك البراءة لهذا الداعشي الذي قام ينبح من فوق منبره ويتهم طالباتنا وأخواتنا في كلية الطب والمبتعثات للخارج لدراسته في شرفهم وأخلاقهم.هذا تبرير واهي والداعشي لازال مطلق السراح.
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  65. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    عوض الاحمري

    الفروه فروه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    محب المرصد

    والله انه صادق بن فروه وانه ماقال شي غلط لكن اللي في قلبه مرض يخالف ذلك رغم انه يعرف ان كلامه صحيح. الله يرعاك يابن فروه ويكثر من امثالك انت رمز والله لرجوله
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  67. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    على الراشد

    حسبي الله ونعم الوكيل اصبح الحق في هذا الزمان هوالباطل والباطل هو الحق انقلبت الامور وهذ هو آخر الزمان يكون لأهل الباطل الرفعة والمكانه نعم في المستشفيات اختلاط وامور يندى لها الجبين واسألوا الغيورين
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  68. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    قصيمي معتق

    ابو فروة شقي كل يوم عنده مشكلة الله يصلح حاله ويهدي قلبه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل هذا الشيخ وأمثاله قدوة للناس وجعل لسانه ينطق بالحق والصدق .ويقول ما عجز الفقهاء عن قوله . وتالله ماهو الا لسان الله وصوته في الأرض نسأل الله له الرفعة والقبول
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