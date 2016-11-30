صحيفة المرصد: أفادت وزارة الشؤون الإسلامية، أنها حاسبت خطيب مسجد بعسير، سمح لأحد الشيوخ ويدعى “سعيد بن فروة” بالصعود إلى المنبر والإساءة للأطباء والممرضين والممرضات، مضيفة أن هذا الشخص ليس من منسوبيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده,
وأكد الدكتور توفيق السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، أن الوزارة لا تسمح إطلاقًا باستغلال منابر المساجد والبرامج الدعوية في قذف الأشخاص والتعرض لهم، وكذلك الإساءة إلى شرائح محددة من المجتمع.
وبين أن “بن فروة” غير مصرح له بالخطابة وإلقاء المحاضرات في أي مكان بالمملكة، ومقطع الفيديو المتداول يعود لعام 1432هـ، والوزارة عملت على محاسبة الخطيب الذي سمح لسعيد بن فروة باستخدام منبر المسجد”.
ولفت “السديري” إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية سارعت بمخاطبة الأجهزة الأمنية المختصة حينها لمحاسبته، وتم إحالة “بن فروة” إلى القضاء، وصدر في حقه حكم شرعي بشأن القضية، كما صدر في حقه أيضًا حكم شرعي في قضية الفنان ناصر القصبي.
وكان عدد من المغردين، تداولوا مقطع فيديو لخطيب يدعى “سعيد بن فروة”، يهاجم فيه الاختلاط بين طلاب الصيدلة والطب بالجامعات، قائلًا للآباء:”أنتم من فتنتم فتيات المملكة حين تسمح لها بالجلوس بجوار شابّ مخنث، وكذلك الابتعاث حين تذهب الفتاة السعودية إلى الخارج لتجلس إلى جوار شباب أمريكيين وبريطانيين”، على حد قوله.
وأطلق النشطاء هاشتاق حمل عنون “#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع”، عبروا خلاله عن استيائهم من الاتهامات والسباب الذي وجهه الخطيب للأطباء والممرضين.
بالفيديو: الشؤون الإسلامية ترد على داعية هاجم الأطباء والممرضات
صحيفة المرصد: أفادت وزارة الشؤون الإسلامية، أنها حاسبت خطيب مسجد بعسير، سمح لأحد الشيوخ ويدعى “سعيد بن فروة” بالصعود إلى المنبر والإساءة للأطباء والممرضين والممرضات، مضيفة أن هذا الشخص ليس من منسوبيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده,
تعليقات ( 69 )
طلع خريج***!تبرأوا منه
انا اسعد إنسان ، اعمل واترك هؤلاء المحبطينأقسم بالله إننى اشعر بالسعادة بان ذريتى قد استفادوا مما تعلّموه فقد بذلت جهدا ماديا ومعنويا وقد تخرجوا إطباء ولله الحمد فى افضل مستشفيات المملكة الحكومية فهم رافد من روافد الوطن والحمد لله.
معلم متقاعدهذا الدعي لا يمثل فكر المنطقة الجنوبية ولا يمثل أهلها وهو متبني لفكر وافد من خارج المنطقة أكثر من أهل ذلك الفكر أنفسهم الذين بدأوا يتخلون عنه .
فهداللهم استرنا من الفتن ماظهر منها وما بطن حقيقة الفاضة جارحة أحسن الظن و الكلمة الطيبه صدق وابتعد عن بغض الناس لست على حق الطبيبات والممرضات السعوديات سوف يخدمون مريضات كفى
فوزياذا لم يرضى بان تصبح السعوديه طبيبه من سوف يعالج. النساء او توليدهن او يصبحن ممرضات من يخدم المريضات النساء في الضماد وتكشف الجروح لماذا لم يخطب عن اليموزين فهذا هو الاختلاط و الخلوة المحرمة لم يحاسب
عدد التعليقات:6158
بسمهماعمر الدين كان بهذا الشكل من التشدد والتزمت المقيت ..سبحان الله من اسهل الامور جعل منها قضيه بفكره ونظرتة المتشدده ..والفاظه فيها من التنفير ما يكفي واتوقع كان يكلم حاله بمحاضرته بس 👮🏻متابعينه 😁
ام يوسفصدقت ياشيخ بس امنع الشباب لا يبتعثو ويشوفو اجمل منا !!!ولى بتحصر زوجتك عليك وانت تناظر بالنساء الحمر والخضر ،اعدل ياشيخ
عدد التعليقات:6158
بسمههذا يغرد خاااارج السرب والظاهر من كثر تكميم فمه وصل للرمق الاخير ...يتكلم بشي مو معقول وبس يحتاجوا زوجاته الاربع المشفى قااال ..لا يعاين زوجتي رجل ..طيب!؟!؟عقله واقف في زمن معين وتفكيره ***جداً ..!
مغبس بن جروهكل يرى الناس بعين طبعه
المغبسكل يرى الناس بعين طبعه
سعودييجب اقافه من عمله وعدم اختلاطه بالطلاب
الفيصلاصبتهم في مقتل ياشيخ . جزيت خيرا ورفعك الله في عليين.
نبرة صديرجل صادق من ضمير الامه الاسلاميه ,,,,,,,, بعد أن ماتت الغيره عند الكثير
زائركانوا الصحابيات في صدر الاسلام يطببون جرحى المسلمين . ***شكلك ما قريت عن تاريخنا السمح و المتنور . ***
جامحاخر شئ اذا يبي يولد ***يدور دكتوره !!! ونفس الوقت ما يبغى نساء في المستشفيات !!!
ابببببااااايلزوم آخر الزمان يا شيخ . وهذا تذكير منك جزيت خيرا. ولكنك زدت شويه في الوصف المشين واللي بيزعل منك شريحه كبيره من المجتمع .لانك وقعت على الوتر الحساس.نسأل الله أن يصلح الحال. ويكفينا شر الفجار. آمين.
اخونجياللهم لاشماته
ابو زيادتوفيق السديري لايستجب ولايرد على احد عبر قنوات التواصل الاجتماعي
ياربتـ٢٧ _ قال تعالى {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}
يبدويبدو ان الذي حاسبة هو نفس انتمائية
عدد التعليقات:1168
سامية٣٩ الدعشوشي الإخونجي غير محق هذه الآية خاااااصة بنساء النبي أمهات المؤمنين فلااااا تدلس وتلبس .
عجبيالوحيده الذي لم يشملها موجات التغير هي وزارة الشؤون الإسلامية
عدد التعليقات:1168
سامية٢٣/🌹صحيح وخصوصا الأذان الذي هو نداء المسلمين للصلاة وشرطه أن يكون المؤذن بلالي جميل الصوت فياليت يتم توحيد الأذان وقتا وصوتا عبر مسجلات في المساجد ودي اسمع أذان صح عندنا كل واحد يحط بنغالي ينشز شكل😂
علي بن حسينلا بأس لو طرح رأيه المتطرف بدون قذف اما بطريقته عهذه فلاةبد من الحذر منه ومن امثاله هذا الرجل متطرف
ويزعمون أنهم من أهل السنة؟ ؟؟؟هذه هي طريقة خوارج العصر اﻹخونج في إستغﻻلهم المنابر للتحريض وزرع الفتن في المجتمع وأقرب مثال ما فعلوه مع إعﻻمهم الجزيرة في مخططهم الربيع العبري والحروب والقتل والتدمير والتشريد في سبيل الوصول للسلطة
زائراذا مرض وعالجوه فانهم يستاهلون ماقاله عنهم
محقوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن ماهو الولد يدرس ويكلم البنت لعنكم الله ياأعداء الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج
معلم متقاعدلاشك ما فعليه جريمة يجب أن يحاكم عليها في أي مجتمع ولكن من سيدينه إذا كان القاضي من نفس الحزب ونفس الفكر والأفكار والمرجعية والتعليم .
زائراذاء مرض وذهب للمستشفي هل يعالجونه بعد كلامه هاذا اتمناء يمتنعون عن معالجته هو واهله,
محقاقول لهلاء غلمان الليبرالية كلكم لاتساوو *** الشيخ بن فروة وعلى راسكم قلم ***ومعلم سوق النخاسة المتقاعس ومن لف لفهما
معلم متقاعدهذا الدعي لا يمثل فكر المنطقة التي ينتمي إليها فالمنطقة الجنوبية كانت المرأة فيها ترعى وتحتطيب وتجلب الماء وتعمل الرجال والنساء معا ولم يكن النساء يعرفن الفصل العنصري ولا غطاء الوجه ولا التطرف .
محقمهما ظلم بن فروة فنقول وعند الله تجتمع الخصوم
محقوالله ماقال الا الحق لكن مازعل منه إلا الليبرالين والمغيبين الذين الواحد منهم ينطبق عليه المثل اللي في بطنه ريح مايستريح
سعدالرجل قال رأي والكثير مؤيد له ويجب زيادة ضوابط الاختلاط والكثير معارض له لهجومه لشخص القصبي اما اذناب ايران يستغلون اي شئ للهجوم على السنه بمسميات ناصبي بعثي داعشي اخونجي لانها مسبة مبطنة للجميع
معلم متقاعدأبشر بطول سلامة يا مربع . وأبشر بالشهرة وكثر الجمهور والأتباع وهز الرؤوس وكثرة القطيع . عرفت من اين تؤكل الكتف .
سعودي🇸🇦وافتخرباقي ميئات الطبيبات يقمن عليه دعاوي بالحق العام قذف والحق الخاص على الضرر النفسي وتشويه سمعه وايضا يجي دور الاكاديميات والجامعيات نفس الدعوى تو بدري مابدت الجرجره يابن فروه ٢٠محكمه دعاوي ليكون عبرة
عدد التعليقات:1168
ساميةهذا نتاج الغفوة الغير مباركة .
زائراللي نشوفه في المشتفيات تجيك الممرضه لبسه لبس ضيق هذا ايش نسميه وغيره من البلاوي اللي ما ندري عنها الله المستعان
عدد التعليقات:1168
ساميةأعترض على تسميته بالداعية فكلامه كله تشويه للإسلام وعنصرية ضد مكون من مكونات المجتمع وهي المرأة .
عدد التعليقات:1168
ساميةإعتراض المجتمع على فكره الظلامي المتعدي دليل وعي مجتمعي ولله الحمد 😇
عدد التعليقات:15889
قلم الحقيقهحاربو الدواعش وأنزلوهم من فوق منابر جوامعنا وامنعوهم من الخطابة والصلاة بالمسلمين أو رفع الآذان بأصواتهم.هؤلاء الارهابيين دنس ونجس يجب قمعهم وقتلهم وطردهم من كل مكان يتواجدون فيه الا السجون أو القبور.
عدد التعليقات:15889
قلم الحقيقهأقلها فكره الارهابي الداعشي الذي تحاربه حكومتنا الرشيدة وتحارب كل من يحمله ويروجه لازال في دماغه وعقله وينطق به مذياع لسانه لازال قائمآ طالما صاحبه مطلق السراح خارج السجن أو خارج القبر لم يهلك بعد.
مشــعلداعية هاجم الاطباء ؟ صار داعية
الواقع الاليمجزاك الله كل خير ياشيخ والله ماقلت الا الحق كلام فالصميم .وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
معاهد ومبايع ال سعودسبحان الله يحرم الاختلاط و ويبيح القذف ورمي الناس بما ليس فيهم . مسكين هذا الشخص أوقع نفسه في غضب الله وهو في غفله . هذا دواه ٢٠٣٠ هي دواه ومن هم على شكالته ونكرر في كل مرة شكرًا حكومة خادم الحرمين
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيحفظ اللسان عن بذيء القول وسيئه فضيلة تكرم به نفسك وتصونها عن الرذائل فاحرص على الطيب من القول توفق للطيب من العمل.
عدد التعليقات:1168
ساميةأطالب بإقامة حد القذف عليه
معاهد ومبايع ال سعودهذا دواه الجلد لانه قذف وًوزع التهم على خلق الله فله عقاب الدنيا قبل الآخرة . عقاب الدنيه له راح يكون بحرق أفكاره الظلاميه وفتح مشروع اناره واضائه لتفكيره ومعتقداته التي لا تمد للإسلام بشي .
خالدسبحان الله والله وبالله وتالله ما قال الا الحق ولاكن كلمة الحق صارت صعبة في هذا الزمان انا لله وانا اليه لراجعون
عدد التعليقات:206
فاااااهمتعليق مخالف
على الله الخلفهذا انسان متخلف مكانه سجن الحاير مو المنابر
محارب.الحازمي تعليق رقم ١. يستهبل
عدد التعليقات:15889
قلم الحقيقهيجب مطاردة هذا الداعشي والقاء القبض عليه وكل من معه من الخلايا النائمة وتقديمه للمحاكمة.ماقاله لايغتفر سواء قاله اليوم أو بالأمس أو قبل عام.يجب أن لايرى النور من بعد الآن السجن له أو القبر لاثالث لهم.
عدد التعليقات:1168
ساميةجمييييل راااائع إختصر مسافات على التنويريين 😂😂😂
عدد التعليقات:206
فاااااهمهذا مكانه المرمطه في السجون
ناقدلو الطبيب والطبيبة من الذي سوف يكشف على محارمك بالاساس الطبيبه مهنة شريفة وخدمة للمجتمع البشري .
عدد التعليقات:15889
قلم الحقيقهبيان وزارتكم أشبه باعطاء صك البراءة لهذا الداعشي الذي قام ينبح من فوق منبره ويتهم طالباتنا وأخواتنا في كلية الطب والمبتعثات للخارج لدراسته في شرفهم وأخلاقهم.هذا تبرير واهي والداعشي لازال مطلق السراح.
عوض الاحمريالفروه فروه
محب المرصدوالله انه صادق بن فروه وانه ماقال شي غلط لكن اللي في قلبه مرض يخالف ذلك رغم انه يعرف ان كلامه صحيح. الله يرعاك يابن فروه ويكثر من امثالك انت رمز والله لرجوله
على الراشدحسبي الله ونعم الوكيل اصبح الحق في هذا الزمان هوالباطل والباطل هو الحق انقلبت الامور وهذ هو آخر الزمان يكون لأهل الباطل الرفعة والمكانه نعم في المستشفيات اختلاط وامور يندى لها الجبين واسألوا الغيورين
قصيمي معتقابو فروة شقي كل يوم عنده مشكلة الله يصلح حاله ويهدي قلبه
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل هذا الشيخ وأمثاله قدوة للناس وجعل لسانه ينطق بالحق والصدق .ويقول ما عجز الفقهاء عن قوله . وتالله ماهو الا لسان الله وصوته في الأرض نسأل الله له الرفعة والقبول