بالفيديو: الشؤون الإسلامية ترد على داعية هاجم الأطباء والممرضات

صحيفة المرصد: أفادت وزارة الشؤون الإسلامية، أنها حاسبت خطيب مسجد بعسير، سمح لأحد الشيوخ ويدعى “سعيد بن فروة” بالصعود إلى المنبر والإساءة للأطباء والممرضين والممرضات، مضيفة أن هذا الشخص ليس من منسوبيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده,

وأكد الدكتور توفيق السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، أن الوزارة لا تسمح إطلاقًا باستغلال منابر المساجد والبرامج الدعوية في قذف الأشخاص والتعرض لهم، وكذلك الإساءة إلى شرائح محددة من المجتمع.

وبين أن “بن فروة” غير مصرح له بالخطابة وإلقاء المحاضرات في أي مكان بالمملكة، ومقطع الفيديو المتداول يعود لعام 1432هـ، والوزارة عملت على محاسبة الخطيب الذي سمح لسعيد بن فروة باستخدام منبر المسجد”.

ولفت “السديري” إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية سارعت بمخاطبة الأجهزة الأمنية المختصة حينها لمحاسبته، وتم إحالة “بن فروة” إلى القضاء، وصدر في حقه حكم شرعي بشأن القضية، كما صدر في حقه أيضًا حكم شرعي في قضية الفنان ناصر القصبي.

وكان عدد من المغردين، تداولوا مقطع فيديو لخطيب يدعى “سعيد بن فروة”، يهاجم فيه الاختلاط بين طلاب الصيدلة والطب بالجامعات، قائلًا للآباء:”أنتم من فتنتم فتيات المملكة حين تسمح لها بالجلوس بجوار شابّ مخنث، وكذلك الابتعاث حين تذهب الفتاة السعودية إلى الخارج لتجلس إلى جوار شباب أمريكيين وبريطانيين”، على حد قوله.

وأطلق النشطاء هاشتاق حمل عنون “#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع”، عبروا خلاله عن استيائهم من الاتهامات والسباب الذي وجهه الخطيب للأطباء والممرضين.

