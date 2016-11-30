الفالح: سوق النفط ستتعافى حتى إذا فشل اتفاق أوبك

صحيفة المرصد-رويترز:قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح اليوم الأربعاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقترب من التوصل لاتفاق على كبح إنتاج النفط، مضيفة أن من المقبول لإيران أن تثبت إنتاجها عند مستويات ما قبل العقوبات.

وذكر الفالح أن أوبك تركز على تقليص الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا، مضيفاً أنه حتى إذا فشلت منظمة أوبك في التوصل لاتفاق فإن السوق ستتعافى ببطء مع تحرك العوامل الأساسية في الاتجاه الصحيح.

وفي صعيد متصل واصل خام برنت مكاسبه ليقفز أكثر من 5% إلى 48.97 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي الخفيف نحو 4.8% إلى 47.59 دولار للبرميل، مدعوماً بالتصريحات المتفائلة حول أسواق النفط.