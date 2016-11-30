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الفالح: سوق النفط ستتعافى حتى إذا فشل اتفاق أوبك

30 نوفمبر, 2016 , 14:29 م
الفالح: سوق النفط ستتعافى حتى إذا فشل اتفاق أوبك
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صحيفة المرصد-رويترز:قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح اليوم الأربعاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقترب من التوصل لاتفاق على كبح إنتاج النفط، مضيفة أن من المقبول لإيران أن تثبت إنتاجها عند مستويات ما قبل العقوبات.

وذكر الفالح أن أوبك تركز على تقليص الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا، مضيفاً أنه حتى إذا فشلت منظمة أوبك في التوصل لاتفاق فإن السوق ستتعافى ببطء مع تحرك العوامل الأساسية في الاتجاه الصحيح.

وفي صعيد متصل واصل خام برنت مكاسبه ليقفز أكثر من 5% إلى 48.97 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي الخفيف نحو 4.8% إلى 47.59 دولار للبرميل، مدعوماً بالتصريحات المتفائلة حول أسواق النفط.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 16:54 م
    عدد التعليقات:1878

    بلادي زوينا

    سوق النفط يتعافى بإشارة من المملكة العربية السعودية بإذن الله وليس لمنظمة أوبك
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  2. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    صبحي

    ازعجتمونا سوق النفط سوق الزفت بيتعافى وبيتعافى والله لو يصل اابرميل الى 2000 محنا محصلين من وراه ***
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  3. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    رؤية 2090

    سبحان الله وبحده سبحان الله العظيم
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  4. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    التصريحات ما تأكل عيش يبغون الناس يخفضون انتاجهم وهم اغرقوا العالم انانيه مثل كذا ما فيه
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  5. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    محمد الغامدي

    والله يالبرالي ليتك ترتاح وترييح. معالي الوزير سيروا علا بركة الله وتوجيهات سلمان الحزم وإيران بتوافق مرغمه علا سياستنا البتروليه
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  6. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    ليبرالي

    لو تتقاعد افضل ترتاح وتنسى هم البترول ان ارتفع او انخفض
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