الفالح: سوق النفط ستتعافى حتى إذا فشل اتفاق أوبك

صحيفة المرصد-رويترز:قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح اليوم الأربعاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقترب من التوصل لاتفاق على كبح إنتاج النفط، مضيفة أن من المقبول لإيران أن تثبت إنتاجها عند مستويات ما قبل العقوبات.
وذكر الفالح أن أوبك تركز على تقليص الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا، مضيفاً أنه حتى إذا فشلت منظمة أوبك في التوصل لاتفاق فإن السوق ستتعافى ببطء مع تحرك العوامل الأساسية في الاتجاه الصحيح.
وفي صعيد متصل واصل خام برنت مكاسبه ليقفز أكثر من 5% إلى 48.97 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي الخفيف نحو 4.8% إلى 47.59 دولار للبرميل، مدعوماً بالتصريحات المتفائلة حول أسواق النفط.
تعليقات ( 6 )
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بلادي زويناسوق النفط يتعافى بإشارة من المملكة العربية السعودية بإذن الله وليس لمنظمة أوبك
صبحيازعجتمونا سوق النفط سوق الزفت بيتعافى وبيتعافى والله لو يصل اابرميل الى 2000 محنا محصلين من وراه ***
رؤية 2090سبحان الله وبحده سبحان الله العظيم
محمد الغامديوالله يالبرالي ليتك ترتاح وترييح. معالي الوزير سيروا علا بركة الله وتوجيهات سلمان الحزم وإيران بتوافق مرغمه علا سياستنا البتروليه
ليبراليلو تتقاعد افضل ترتاح وتنسى هم البترول ان ارتفع او انخفض