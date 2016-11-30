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إحالة مواطن للمحاكمة بتهمة الدخول على مقطع إباحي من جواله!

30 نوفمبر, 2016 , 14:38 م
إحالة مواطن للمحاكمة بتهمة الدخول على مقطع إباحي من جواله!
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صحيفة المرصد: ذكر موقع إلكتروني نقلا عن مصدر لم يكشف عنه أنه تم إحالة مواطن إلى المحكمة العامة قسم الجرائم المعلوماتية بمنطقة جازان بعد أن تم رصد مقطع إباحي على هاتفه الجوال.

وبحسب موقع صدى كشفت رسالة لأحد المواطنين وصلته على جواله تفيد أنه قام بالدخول على مقاطع إباحية وعلى الفور تم تحديد جلسة عاجلة في اليوم التالى من صول الرسالة بالمحكمة العامة بجازان.



تعليقات ( 42 )

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  1. 42
    30 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    معيض

    تعليق مخالف
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  2. 41
    30 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    اسرع حكم واسرع استدعا والي له مطالبه ماليه مت احد سنتين استدعاء تاجيل
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  3. 40
    30 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    انا اعنيك وفهمي ياجاره اامعنى اخر يعني احنا نعرف ويش تفكرون فيه
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  4. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    الكثير ﻻيفهم المغزى من محاكمة المواقع اﻻباحية هي رسالة نحن نعرف ماذا تقراء
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  5. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    ابو منصور

    الموضوع غامض..!!كيف ؟من الباب للطاق؟ من الذي فتش جواله ووجد المقطع؟ هل قام بإرساله الى أحدهم فاشتكاه؟ هل عرض على هيئة التحقيق والادعاء العام حتى تثبت التهمة؟! بأي حق ومن أي زاوية نظامية أوقعوا محاكمته
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  6. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    انسان صريح

    المقاطع الاباحية والمواقع الاباحية والصور الاباحية والرسائل الاباحية لابد من حجبها وايضا لابد وضع قوانين وانظمة رادعه تمنع تداولها او نشرها او إرسالها لانها تضعف الإيمان وتفسد الاخلاق وتفسد الاجيال
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  7. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    اسمرعبر

    تعليق ٢٦ ما توقعت عندنا شباب مثلك مرهف الحس خجول ذو مشاعر فياضه .. الله يبارك فيك اخوي ماشاءالله عليك الشرف ينقط
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  8. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    السلام عليكم

    جلسه عاجله في اليوم التالي ههههه ومئات القضايا الحقوقيه الخاصه والعامه متعلقه بحقوق للاخرين لم ينظر فيها لكثرتها وما يصاحبها من مماطله وتجي على هذا اللي فعلته ما تسيء الا لنفسه وينظر فيها .شيء لا يصدق
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  9. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    معلم متقاعد

    يمكن عشان ***؟! ملايين المقاطع الاباحية كل يوم لو يحاكمون ويسجنون ما بقي أحد في البلد لا ساجن ولا مسجون .
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  10. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    عندليب

    كيف يحال للمحكمة قبل اخذ أقواله والأستماع له ؟! يمكن يكون أحد ارسل له الرابط على أنه خبر مثل أمطار أو تخفيضات وصار مقطع أباحي !!! ياليت تفيدونا بالموضوع بشكل أوسع .
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  11. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    احمد

    ***، هل المقطع الإباحي على الجوال،أم هل فقط دخل عليه عبر متصفح الجوال، مع أن جميع المواقع مغلقة؟؟!! أو ربما أحد بلغ عنه؟؟!!
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  12. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    ابن الوطن

    توضيح : اقرب موعد في المحكمه العامه او المستعجله لحضور جلسة في قضية ايجار او اخلاء سكن او حق مالي بعد 4 شهور , اذا لم يحضر الخصم يحدد موعد ثاني بعد شهرين , كيف نصدق هذا الخبر في سرعة الضبط و المحاكمه
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  13. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    واقعي

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا الفعل بينه وبين ربه و له رب سحاسبه ما نشره للناس عشان تعاقبوه
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  14. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن ...اللهم آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    احمد.... ksa

    *** النظام يحاسب من يقوم برفع ونشر المقاطع علي الانترنت وليس من يشاهدها
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  16. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    ما اضن الموضوع

    بهذا الشكل يمكن فيه غلط ،، من المستحيل يخلون مشاكل البلد ويجلسون يطاردون واحد شاف مقطع اباحي في جواله . هذي خصوصية ولا يحق اهم الاطلاع على جوال الرجال أو متابعته ، اذا الموضوع يتعلق بأمن البلد لهم حق
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  17. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    زائر

    الواحد اذا شاف حيوانات ابل او غيرها يخجل فكيف ينظر الى بشر مثل ماخلقهم الله ؟ نسال الله ان يحمينا
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)
  18. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    مجبر رجل القعسي

    معقول وصل الحال الى مراقبه الناس في جوالاتهم من سمح لهم ان يخترقوا خصوصيه المواطن او المقيم وممكن يتفرجون على صور خاصه للعوائل نرجو من الجهات المختصه التوضيح هل هذا الخبرصحيح او اثاره فتنه في البلاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  19. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    نعم

    يجب تشديد الرقابة على المواقع الاباحية وحجبها ومعاقبة من يدخلون عليها او يروّجون لها .
    لا يعجبني(9) اعجبني(6)
  20. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    هدى

    قال الحق سبحانه)ان السمع والبصروالفؤادكل اولئك كان عنه مسئوﻻ( وقالحبيبناصلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهماالنظر.متفق عليه كيف يليق بمسلم يطلق نظره وﻻيستشعرمراقبة الله ونعمة البصروقدحرم منهاغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  21. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    لسنا بتلك السذاجه

    وليس كل ما يقال صحيح.
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  22. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    أبو عبد الله

    الحل هو أن نخلي كل الشعب ( ****) .
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  23. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    ت.م

    يعني معد فيه ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  24. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    مستحيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    ××××

    الي فينى مكفينى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    سعد1

    سبحان الله..يطهرالخالق سبحانه الانسان ويختار له سبل الحﻻل ليحفظ نفسه طاهره عفيفه وكريمه ثم يبحث بنفسه عن الذل وتحريك غريزته ليدنس ذاته التي كرمهاالله ويجعلهافي الحظيظ ك البهائم بل اضل!!
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  27. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    ××××

    الى متى ينتهي الخوف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    ابو نوره

    الله يستر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    ××××

    اصبحنا في مهزله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  30. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ,وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
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  31. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    مشعل العتيبي

    هادي من الخصوصيه ولا يحق لهم التدخل
    لا يعجبني(3) اعجبني(9)
  32. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    أفريقي

    الشاب في هذا العصر يؤجر أكثر من الشاب في عصر النبوة، لأن شباب هذا العصر حرام عليهم كل ماهو متعلق بالجنس عدا الزواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    ××××

    هناك تجسس انتبهو على جوالاتكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    صبحي

    سلامات ويش دخل المحكمه بجوالي لايكون شايفين بعد صور الاهل والرسايل هذه حريه شخصيه مادام مافيه ارسال مقاطع او تحميل او شيء فيه اخلال بالامن على كذا ثلاث ارباع الشعب بيحاكمون مع جميع المقيمين.
    لا يعجبني(2) اعجبني(11)
  35. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أي شخص بيشوف هالمقاطع يتخيل إنا آخر لحظة بحياتو وممكن يجيلو ملك الموت الله يحسن خاتمنا يارب ويبعدنا عن المعاصي
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  36. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    علي مرشد

    بصراحه كنت احب هذه المقاطع لكن تركتها خوفا من الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    مهند الخبر

    تعليق رقم 1 ما ماتو ويُعزى تواجدهم الى " الحرمان " بين قوسين غلاء المهور
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    حاحا

    على باله قلاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    حاحا

    الله يهديكم ترا الرجال دخل على رابط يحسبه **
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    المجد

    الفضيلة جميلة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    الزائر 100

    على كذا سوف يتم احالة **
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 14:48 م
    عدد التعليقات:8503

    الحرمان

    ماماتو الي يفتحون هذه المواقع. الله يستر علينا
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