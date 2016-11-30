إحالة مواطن للمحاكمة بتهمة الدخول على مقطع إباحي من جواله!

صحيفة المرصد: ذكر موقع إلكتروني نقلا عن مصدر لم يكشف عنه أنه تم إحالة مواطن إلى المحكمة العامة قسم الجرائم المعلوماتية بمنطقة جازان بعد أن تم رصد مقطع إباحي على هاتفه الجوال.
وبحسب موقع صدى كشفت رسالة لأحد المواطنين وصلته على جواله تفيد أنه قام بالدخول على مقاطع إباحية وعلى الفور تم تحديد جلسة عاجلة في اليوم التالى من صول الرسالة بالمحكمة العامة بجازان.
تعليقات ( 42 )
معيضتعليق مخالف
ابو منصورالموضوع غامض..!!كيف ؟من الباب للطاق؟ من الذي فتش جواله ووجد المقطع؟ هل قام بإرساله الى أحدهم فاشتكاه؟ هل عرض على هيئة التحقيق والادعاء العام حتى تثبت التهمة؟! بأي حق ومن أي زاوية نظامية أوقعوا محاكمته
انسان صريحالمقاطع الاباحية والمواقع الاباحية والصور الاباحية والرسائل الاباحية لابد من حجبها وايضا لابد وضع قوانين وانظمة رادعه تمنع تداولها او نشرها او إرسالها لانها تضعف الإيمان وتفسد الاخلاق وتفسد الاجيال
اسمرعبرتعليق ٢٦ ما توقعت عندنا شباب مثلك مرهف الحس خجول ذو مشاعر فياضه .. الله يبارك فيك اخوي ماشاءالله عليك الشرف ينقط
السلام عليكمجلسه عاجله في اليوم التالي ههههه ومئات القضايا الحقوقيه الخاصه والعامه متعلقه بحقوق للاخرين لم ينظر فيها لكثرتها وما يصاحبها من مماطله وتجي على هذا اللي فعلته ما تسيء الا لنفسه وينظر فيها .شيء لا يصدق
معلم متقاعديمكن عشان ***؟! ملايين المقاطع الاباحية كل يوم لو يحاكمون ويسجنون ما بقي أحد في البلد لا ساجن ولا مسجون .
عندليبكيف يحال للمحكمة قبل اخذ أقواله والأستماع له ؟! يمكن يكون أحد ارسل له الرابط على أنه خبر مثل أمطار أو تخفيضات وصار مقطع أباحي !!! ياليت تفيدونا بالموضوع بشكل أوسع .
احمد***، هل المقطع الإباحي على الجوال،أم هل فقط دخل عليه عبر متصفح الجوال، مع أن جميع المواقع مغلقة؟؟!! أو ربما أحد بلغ عنه؟؟!!
ابن الوطنتوضيح : اقرب موعد في المحكمه العامه او المستعجله لحضور جلسة في قضية ايجار او اخلاء سكن او حق مالي بعد 4 شهور , اذا لم يحضر الخصم يحدد موعد ثاني بعد شهرين , كيف نصدق هذا الخبر في سرعة الضبط و المحاكمه
واقعيلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا الفعل بينه وبين ربه و له رب سحاسبه ما نشره للناس عشان تعاقبوه
أبو غيث - مكة المكرمةاللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن ...اللهم آمين
احمد.... ksa*** النظام يحاسب من يقوم برفع ونشر المقاطع علي الانترنت وليس من يشاهدها
ما اضن الموضوعبهذا الشكل يمكن فيه غلط ،، من المستحيل يخلون مشاكل البلد ويجلسون يطاردون واحد شاف مقطع اباحي في جواله . هذي خصوصية ولا يحق اهم الاطلاع على جوال الرجال أو متابعته ، اذا الموضوع يتعلق بأمن البلد لهم حق
زائرالواحد اذا شاف حيوانات ابل او غيرها يخجل فكيف ينظر الى بشر مثل ماخلقهم الله ؟ نسال الله ان يحمينا
مجبر رجل القعسيمعقول وصل الحال الى مراقبه الناس في جوالاتهم من سمح لهم ان يخترقوا خصوصيه المواطن او المقيم وممكن يتفرجون على صور خاصه للعوائل نرجو من الجهات المختصه التوضيح هل هذا الخبرصحيح او اثاره فتنه في البلاد
نعميجب تشديد الرقابة على المواقع الاباحية وحجبها ومعاقبة من يدخلون عليها او يروّجون لها .
هدىقال الحق سبحانه)ان السمع والبصروالفؤادكل اولئك كان عنه مسئوﻻ( وقالحبيبناصلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهماالنظر.متفق عليه كيف يليق بمسلم يطلق نظره وﻻيستشعرمراقبة الله ونعمة البصروقدحرم منهاغيره
لسنا بتلك السذاجهوليس كل ما يقال صحيح.
أبو عبد اللهالحل هو أن نخلي كل الشعب ( ****) .
ت.ميعني معد فيه ***
××××الي فينى مكفينى
سعد1سبحان الله..يطهرالخالق سبحانه الانسان ويختار له سبل الحﻻل ليحفظ نفسه طاهره عفيفه وكريمه ثم يبحث بنفسه عن الذل وتحريك غريزته ليدنس ذاته التي كرمهاالله ويجعلهافي الحظيظ ك البهائم بل اضل!!
××××الى متى ينتهي الخوف
ابو نورهالله يستر
××××اصبحنا في مهزله
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ,وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
مشعل العتيبيهادي من الخصوصيه ولا يحق لهم التدخل
أفريقيالشاب في هذا العصر يؤجر أكثر من الشاب في عصر النبوة، لأن شباب هذا العصر حرام عليهم كل ماهو متعلق بالجنس عدا الزواج
××××هناك تجسس انتبهو على جوالاتكم
صبحيسلامات ويش دخل المحكمه بجوالي لايكون شايفين بعد صور الاهل والرسايل هذه حريه شخصيه مادام مافيه ارسال مقاطع او تحميل او شيء فيه اخلال بالامن على كذا ثلاث ارباع الشعب بيحاكمون مع جميع المقيمين.
أرزة 🌲 لبنانأي شخص بيشوف هالمقاطع يتخيل إنا آخر لحظة بحياتو وممكن يجيلو ملك الموت الله يحسن خاتمنا يارب ويبعدنا عن المعاصي
علي مرشدبصراحه كنت احب هذه المقاطع لكن تركتها خوفا من الله
مهند الخبرتعليق رقم 1 ما ماتو ويُعزى تواجدهم الى " الحرمان " بين قوسين غلاء المهور
حاحاعلى باله قلاب
حاحاالله يهديكم ترا الرجال دخل على رابط يحسبه **
المجدالفضيلة جميلة
الزائر 100على كذا سوف يتم احالة **
عدد التعليقات:8503
الحرمانماماتو الي يفتحون هذه المواقع. الله يستر علينا