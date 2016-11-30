إحالة مواطن للمحاكمة بتهمة الدخول على مقطع إباحي من جواله!

صحيفة المرصد: ذكر موقع إلكتروني نقلا عن مصدر لم يكشف عنه أنه تم إحالة مواطن إلى المحكمة العامة قسم الجرائم المعلوماتية بمنطقة جازان بعد أن تم رصد مقطع إباحي على هاتفه الجوال.

وبحسب موقع صدى كشفت رسالة لأحد المواطنين وصلته على جواله تفيد أنه قام بالدخول على مقاطع إباحية وعلى الفور تم تحديد جلسة عاجلة في اليوم التالى من صول الرسالة بالمحكمة العامة بجازان.