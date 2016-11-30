بالفيديو: أردوغان يفاجئ البابا بهدية يذكره فيها بالسلطان محمد الفاتح

صحيفة المرصد: فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بهدية مذهلة احتوت على رسالة قديمة للسلطان العثماني محمد الفاتح، أرسلها آنذاك لرهبان البوسنة، أعطاهم خلالها الأمان الكامل على أرواحهم وأملاكهم ودينهم.

