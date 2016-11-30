صحيفة المرصد: فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بهدية مذهلة احتوت على رسالة قديمة للسلطان العثماني محمد الفاتح، أرسلها آنذاك لرهبان البوسنة، أعطاهم خلالها الأمان الكامل على أرواحهم وأملاكهم ودينهم.
بالفيديو: أردوغان يفاجئ البابا بهدية يذكره فيها بالسلطان محمد الفاتح
صحيفة المرصد: فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بهدية مذهلة احتوت على رسالة قديمة للسلطان العثماني محمد الفاتح، أرسلها آنذاك لرهبان البوسنة، أعطاهم خلالها الأمان الكامل على أرواحهم وأملاكهم ودينهم.
تعليقات ( 21 )
لارامجزرة الارمن سنة ١٩١٤ الي ١٩٢٣ ايبادة ومحرقة واغتصاب النساء مليون ونصف من الارمن ومن اليونان وهي ثاني اكبر ايبادة في العالم بعد الهولوكست قتل وتهجير الارمن وسرقة ارضيهم
احمدعقول رجعيه
لاراتحيا الدولة العثمانية سنة ١٩٢٤ مجزرة الارمن مليون ونصف ايبادة المسحيين اعتداء واغتصاب علي النساء في الحرب العالمية الاولي رجعوا التاريخ
المزينييوم يذكر احد سلاطين ال عثمان يكرم كما لم يكن هناك اعظم منة ويوقف عندة كثير كانة لم يكن هناك 800سنة من الخلافة العربية حاكمة العالم وفيها من لامجاد و لامراء العظماء الكثير (أمراء لا سلاطين)تمر بهدو ؟
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((( تركيا مجرد متحف...... نأمل ان يعيد اردوغان ..... منهوبات اقصد امانة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها الاتراك على سبيل الامانة ان كانوا صادقين ))))))
المزينياردوغان سياسي ذكي استخدم الدين استخدام صحيح في التعامل مع العالم تلقها عندنا امام وساحب المشايخ لصفة ومع العالم الغربي سياسي صرف ويدور المصلحة لبلدة مثل يوم سمح لزواج الشواذ (هو سياسي ذكي)وليسى اخواني
المزينيمن الذكاء ان ترتكز على التاريخ وتقوم اساستك في التعامل مع العالم على اساسةوذا غلط عندنا وسبب مشاكل كثير في التعامل مع العالم في تاريخ الجزيرة العربية الكثيرمن المواقف العظيمة على مر التاريخ لم تستخدم
عدد التعليقات:1168
ساميةنترك التعليق للإخونج 😂😂😂
عدد التعليقات:2487
توووووونسيةالسلطان سليمان القانوني قائد يتشرف به كل مسلم مع أنهم حاولو تشويه صورته لكن من يقرأ تاريخه بتمعن يعرف أنه خدم دينه وعمل على نشر الإسلام في العالم برأيي لو هذه الرسالة احتفظو بها الأتراك بمخزونهم القيم
اطياف راحلةتاريخ مشرف للاتراك ..
لاراعلي فكرة السيسي بيحترم كتير المسحيين وهو اول من يعايدهم ويحضر معهم مراسم العيد في الكنيسة
حمزةخبر محزن ومحبط للسيساوية
توتونعم والله يمكن الله يهديه الي الاسلام
يوسفتشعايش جو الخليفة الاسلامي
أبو غيث - مكة المكرمة#وامعتصماه
الاصيللا ينصح لمن هم معجبين ببتاع الرز ان يشاهدوا المقطع
أرزة 🌲 لبنانكنت خليت هالهدية بمكانا المناسب
عدد التعليقات:15889
قلم الحقيقه* .هذه شجاعة *
شيعي برونزيتعليق مخالف