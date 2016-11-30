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بالفيديو: أردوغان يفاجئ البابا بهدية يذكره فيها بالسلطان محمد الفاتح

30 نوفمبر, 2016 , 14:52 م
بالفيديو: أردوغان يفاجئ البابا بهدية يذكره فيها بالسلطان محمد الفاتح
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صحيفة المرصد: فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بهدية مذهلة احتوت على رسالة قديمة للسلطان العثماني محمد الفاتح، أرسلها آنذاك لرهبان البوسنة، أعطاهم خلالها الأمان الكامل على أرواحهم وأملاكهم ودينهم.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    لارا

    مجزرة الارمن سنة ١٩١٤ الي ١٩٢٣ ايبادة ومحرقة واغتصاب النساء مليون ونصف من الارمن ومن اليونان وهي ثاني اكبر ايبادة في العالم بعد الهولوكست قتل وتهجير الارمن وسرقة ارضيهم
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  2. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    احمد

    عقول رجعيه
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  3. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    لارا

    تحيا الدولة العثمانية سنة ١٩٢٤ مجزرة الارمن مليون ونصف ايبادة المسحيين اعتداء واغتصاب علي النساء في الحرب العالمية الاولي رجعوا التاريخ
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  4. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    المزيني

    يوم يذكر احد سلاطين ال عثمان يكرم كما لم يكن هناك اعظم منة ويوقف عندة كثير كانة لم يكن هناك 800سنة من الخلافة العربية حاكمة العالم وفيها من لامجاد و لامراء العظماء الكثير (أمراء لا سلاطين)تمر بهدو ؟
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  5. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( تركيا مجرد متحف...... نأمل ان يعيد اردوغان ..... منهوبات اقصد امانة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها الاتراك على سبيل الامانة ان كانوا صادقين ))))))
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  6. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    المزيني

    اردوغان سياسي ذكي استخدم الدين استخدام صحيح في التعامل مع العالم تلقها عندنا امام وساحب المشايخ لصفة ومع العالم الغربي سياسي صرف ويدور المصلحة لبلدة مثل يوم سمح لزواج الشواذ (هو سياسي ذكي)وليسى اخواني
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  7. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    المزيني

    من الذكاء ان ترتكز على التاريخ وتقوم اساستك في التعامل مع العالم على اساسةوذا غلط عندنا وسبب مشاكل كثير في التعامل مع العالم في تاريخ الجزيرة العربية الكثيرمن المواقف العظيمة على مر التاريخ لم تستخدم
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  8. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 15:45 م
    عدد التعليقات:1168

    سامية

    نترك التعليق للإخونج 😂😂😂
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  9. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 15:38 م
    عدد التعليقات:2487

    توووووونسية

    السلطان سليمان القانوني قائد يتشرف به كل مسلم مع أنهم حاولو تشويه صورته لكن من يقرأ تاريخه بتمعن يعرف أنه خدم دينه وعمل على نشر الإسلام في العالم برأيي لو هذه الرسالة احتفظو بها الأتراك بمخزونهم القيم
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  10. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    اطياف راحلة

    تاريخ مشرف للاتراك ..
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  11. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    زراعة وصناعة ***
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  12. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    لارا

    علي فكرة السيسي بيحترم كتير المسحيين وهو اول من يعايدهم ويحضر معهم مراسم العيد في الكنيسة
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  13. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    حمزة

    خبر محزن ومحبط للسيساوية
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  14. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    توت

    ونعم والله يمكن الله يهديه الي الاسلام
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  15. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    يوسفتش

    عايش جو الخليفة الاسلامي
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  16. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    #وامعتصماه
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  17. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    يتقرب منهم
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  18. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    الاصيل

    لا ينصح لمن هم معجبين ببتاع الرز ان يشاهدوا المقطع
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  19. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    أرزة 🌲 لبنان

    كنت خليت هالهدية بمكانا المناسب
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  20. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:15889

    قلم الحقيقه

    * .هذه شجاعة *
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  21. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    شيعي برونزي

    تعليق مخالف
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