  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

هذا ما استهدفته الطائرات الإسرائيلية قرب دمشق

30 نوفمبر, 2016 , 15:49 م
هذا ما استهدفته الطائرات الإسرائيلية قرب دمشق
  • 1٬648
  • 15
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:كشفت وسائل إعلام عبرية أن الطيران الإسرائيلي استهدف ليل أمس الثلاثاء قافلة أسلحة تابعة لميليشيا “حزب الله” اللبنانية، كانت في طريقها من دمشق إلى بيروت.

ووفقاً لموقع”أورينت نت”أكدت القناة الثانية الإسرائيلية في خبر على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن مقاتلات تابعة للطيران الحربي الإسرائيلي دخلت الأجواء اللبنانية، وشنت غارات على قافلة أسلحة لميليشيا حزب الله قرب دمشق، وعلى مستودع للأسلحة تابع لـ”الفرقة الرابعة” في قوات الأسد.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن القافلة كانت محملة بأسلحة وصواريخ خرجت من مطار دمشق الدولي وكانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

من جانبه، اعترف تلفزيون النظام الرسمي، اليوم الأربعاء، أن طائرات إسرائيلية عبرت المجال اللبناني وأغارت على مواقع عسكرية غرب دمشق.

وأضاف أن الطيران الإسرائيلي أطلق فجر اليوم صاروخين من المجال الجوي اللبناني سقطا في منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي دون وقوع إصابات.



تعليقات ( 15 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:294

    الصميل

    نحتفظ بحق الرد وفي الوقت المناسب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:1878

    بلادي زوينا

    اللهم جعل حيلهم بينهم وأخرج الموحدين من بينهم ي عظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  3. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 16:54 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((( صاحب الحمار ...... ادرى بحماره ولايرغب ان يرى منه الا مؤخرته وذنبه )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 16:50 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((( الحقيقة على الارض ..... اليهود مؤمنة من ايران وحزبها في لبنان.........ويساعدانها في القضاء على العرب المسلمين الموحدين ... لكنها تخاف ان هزموا وسقطت الاسلحة معهم)))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    خالدمطر

    كلهاا كذب في كذب حزب الشيطان يهودي اكثر من اسرائيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    الصارم

    لا ترضى إسرائيل أن ينسحب حزب اللَّات من مساعدة طاغية سوريا لذلك ضربهم السلاح الجوي الإسرائيلي. إسرائيل وإيران والروس وجميع المليشيات والعصابات وداعش كلها تعمل لصالح الروافض وقتل السنه في سوريا والعراق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 16:39 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( اليهود سبق لها ان اخترقت الاجواء وقصفت شحنت صواريخ ....... في طرطوس ))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    معلم متقاعد

    غير صحيح أطلاقا . غالبا كانت الطائرات تستهدف قوات المقاومة أولا أسلحة نوعية لديها . ليس لأسرائيل عداء مع حزب الله وحكومة بشار .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج أهل السنة في سوريا منهم سالمين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    وحيد

    وين حزب اللاة مايرد شطارتهم على المسلمين فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( الموت لامريكا .........الموت للهيود ..... حميرها الصفوية في ايران وحزبها الشيطان ونعجة العلويين لايستطيعون فعل شيء منذ حرق مزارع الدجاج وقتل كبار الحمير في الجولان ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:1168

    سامية

    حلو 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    اللهم انصر المسلمين السنة في سورية والعراق على المجوس الرافضه ايران واذنابها والصليبين الصهاينة امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيرية الضاله والاكراد الملاحده وعلى المنافقين والمتخاذلين والجهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    وين حسن زميرة

    والله نسفوا جبهة حسن زميره وحزبه . اتحدى ملالي ايران يتفوهون بكلمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 15:58 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( حيلهم بينهم يارب العالمين )))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم