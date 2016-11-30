هذا ما استهدفته الطائرات الإسرائيلية قرب دمشق

صحيفة المرصد:كشفت وسائل إعلام عبرية أن الطيران الإسرائيلي استهدف ليل أمس الثلاثاء قافلة أسلحة تابعة لميليشيا “حزب الله” اللبنانية، كانت في طريقها من دمشق إلى بيروت.
ووفقاً لموقع”أورينت نت”أكدت القناة الثانية الإسرائيلية في خبر على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن مقاتلات تابعة للطيران الحربي الإسرائيلي دخلت الأجواء اللبنانية، وشنت غارات على قافلة أسلحة لميليشيا حزب الله قرب دمشق، وعلى مستودع للأسلحة تابع لـ”الفرقة الرابعة” في قوات الأسد.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن القافلة كانت محملة بأسلحة وصواريخ خرجت من مطار دمشق الدولي وكانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
من جانبه، اعترف تلفزيون النظام الرسمي، اليوم الأربعاء، أن طائرات إسرائيلية عبرت المجال اللبناني وأغارت على مواقع عسكرية غرب دمشق.
وأضاف أن الطيران الإسرائيلي أطلق فجر اليوم صاروخين من المجال الجوي اللبناني سقطا في منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي دون وقوع إصابات.
تعليقات ( 15 )
عدد التعليقات:294
الصميلنحتفظ بحق الرد وفي الوقت المناسب
عدد التعليقات:1878
بلادي زوينااللهم جعل حيلهم بينهم وأخرج الموحدين من بينهم ي عظيم
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برق الحرم(((((((( صاحب الحمار ...... ادرى بحماره ولايرغب ان يرى منه الا مؤخرته وذنبه )))))))
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برق الحرم((((( الحقيقة على الارض ..... اليهود مؤمنة من ايران وحزبها في لبنان.........ويساعدانها في القضاء على العرب المسلمين الموحدين ... لكنها تخاف ان هزموا وسقطت الاسلحة معهم)))))
خالدمطركلهاا كذب في كذب حزب الشيطان يهودي اكثر من اسرائيل
الصارملا ترضى إسرائيل أن ينسحب حزب اللَّات من مساعدة طاغية سوريا لذلك ضربهم السلاح الجوي الإسرائيلي. إسرائيل وإيران والروس وجميع المليشيات والعصابات وداعش كلها تعمل لصالح الروافض وقتل السنه في سوريا والعراق
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برق الحرم(((((( اليهود سبق لها ان اخترقت الاجواء وقصفت شحنت صواريخ ....... في طرطوس ))))))))
معلم متقاعدغير صحيح أطلاقا . غالبا كانت الطائرات تستهدف قوات المقاومة أولا أسلحة نوعية لديها . ليس لأسرائيل عداء مع حزب الله وحكومة بشار .
وحيدوين حزب اللاة مايرد شطارتهم على المسلمين فقط
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برق الحرم((((((( الموت لامريكا .........الموت للهيود ..... حميرها الصفوية في ايران وحزبها الشيطان ونعجة العلويين لايستطيعون فعل شيء منذ حرق مزارع الدجاج وقتل كبار الحمير في الجولان ))))))
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ساميةحلو 😂
الله يحفظ لنا ملكنااللهم انصر المسلمين السنة في سورية والعراق على المجوس الرافضه ايران واذنابها والصليبين الصهاينة امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيرية الضاله والاكراد الملاحده وعلى المنافقين والمتخاذلين والجهله
وين حسن زميرةوالله نسفوا جبهة حسن زميره وحزبه . اتحدى ملالي ايران يتفوهون بكلمة
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برق الحرم(((((( حيلهم بينهم يارب العالمين )))))))