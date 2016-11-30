هذا ما استهدفته الطائرات الإسرائيلية قرب دمشق

صحيفة المرصد:كشفت وسائل إعلام عبرية أن الطيران الإسرائيلي استهدف ليل أمس الثلاثاء قافلة أسلحة تابعة لميليشيا “حزب الله” اللبنانية، كانت في طريقها من دمشق إلى بيروت.

ووفقاً لموقع”أورينت نت”أكدت القناة الثانية الإسرائيلية في خبر على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن مقاتلات تابعة للطيران الحربي الإسرائيلي دخلت الأجواء اللبنانية، وشنت غارات على قافلة أسلحة لميليشيا حزب الله قرب دمشق، وعلى مستودع للأسلحة تابع لـ”الفرقة الرابعة” في قوات الأسد.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن القافلة كانت محملة بأسلحة وصواريخ خرجت من مطار دمشق الدولي وكانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

من جانبه، اعترف تلفزيون النظام الرسمي، اليوم الأربعاء، أن طائرات إسرائيلية عبرت المجال اللبناني وأغارت على مواقع عسكرية غرب دمشق.

وأضاف أن الطيران الإسرائيلي أطلق فجر اليوم صاروخين من المجال الجوي اللبناني سقطا في منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي دون وقوع إصابات.