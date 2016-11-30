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بالفيديو: صاروخ تاو يدمر قاعدة لقوات الأسد ويفتك بطاقمها بريف حماة

30 نوفمبر, 2016 , 16:27 م
بالفيديو: صاروخ تاو يدمر قاعدة لقوات الأسد ويفتك بطاقمها بريف حماة
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صحيفة المرصد:بث المكتب الإعلامي لـ”الفرقة الوسطى” التابعة للجيش السوري الحر شريط فيديو يظهر تدمير قاعدة صواريخ “كورنيت” لقوات الأسد ومقتل طاقمها وذلك على جبهة معان ريف حماة.

ووفقاً لموقع”أورينت نت”أطلقت فصائل ثورية مؤخراً معركة في محيط معان، وتل بزام وكذلك المعمل الأزرق وصوران بريف حماة.وسيطرت قوات النظام، منتصف الشهر الماضي، على بلدة معان بريف حماة الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات مع تنظيم “جند الأقصى” الذي اندمج في صفوف “جبهة فتح الشام”.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    زياد

    حرب لا غالب ولا مغلوب..على طرفين تقديم تنازلات لاحفاظ على وطنهم..او انقلوا جزء من الحرب الى العراق ولبنان..
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  2. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 16:51 م
    عدد التعليقات:1878

    بلادي زوينا

    الله ينصركم
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  3. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    سدرة الغرمول

    الحرب تدمر الأخضر وليابس
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  4. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    نحنو سكنانا

    صاروخ لقتل جندي او ثنين شو هالمهزله هذا الصاروخ لاستهداف دبابه وحاملة جند مدرعة تستخدم صد السلاح الثقيل
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