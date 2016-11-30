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شاهد: روسيا و إيران و حزب الله ونظام بشار الأسد يرتكبون حملة “إبادة جماعية” في حلب

30 نوفمبر, 2016 , 16:13 م
شاهد: روسيا و إيران و حزب الله ونظام بشار الأسد يرتكبون حملة “إبادة جماعية” في حلب
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صحيفة المرصد: استيقظ السوريون صباح اليوم على مجزرة جديدة -أرتكبها النظام السوري وروسيا وإيران وحزب الله- بحي جب القبة أسفرت عن مقتل 45 طفل و امرأة كانوا نازحين من الأحياء الشرقية للغربية.

ويظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع، تناثر جثث المدنيين في الشوارع والميادين، وتلون الأرض باللون الأحمر من كثرة دماء أشلاء الضحايا.

ويواصل الأسد وإيران وحزب الله وروسيا جرائمهم في سوريا دون أي تمميز بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين العاديين الأبرياء وبالأخص “النساء والأطفال”، مستخدمين جميع الأسلحة المشروعة وغيرها دون اعتبار لحقوق الإنسانية أو إلتزام بأدنى معايير أو قوانين دولية التي باتت تحمى الأنظمة الدكتاتورية وتتناسى الشعوب.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    لعنة الله على بوتن وبشار والمجوس ومن يؤيدهم من القطيع الليبرالي مطايا المجوس
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  2. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    ماجد

    ***يتحمل المسؤليه وتخلى عنكم في اصعب الضروف واصبح يقاتل من كان يحمي ظهوركم
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  3. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    أماني

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  4. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    أماني

    لكم الله يااهل سوريا لاتنتظرون أحد من الخلق والنصر بإذن الله عند علام الغيوب
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  5. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    زياد

    بداء العالم يتخلى عن سوريا..وين تصريحات امريكان و اوربيين عن الحرية ..اللهم اجعل بيننا وبين العراق وبلاد فارس جبال من نار لا يصلون الينا ولا نصل اليهم
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  6. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    أهل السنة في سوريا أصبحوا فريسة للإرهابيين الروس والمجوس وحزب الشيطان والنصيريين والعالم يتفرج على هذه الإبادة الجماعية دون حراك فلو مات علج من علوجهم لانتقموا شر انتقام اللهم عليك بكل الأعداء.
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  7. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    ع . الحربي

    آه يالقهر اين هم المسلمون فيما يحصل في سوريا من قتل أهل السنة من قِبل الدول الغاشمة إيران وروسيا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انهم طغوا وتكبروا فالعنهم لعنا إلى يوم القيامة اللهم ارنا ما يسرنا ف
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  8. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:1878

    بلادي زوينا

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،، اين المسلمين من هذه المجاز و نصفيت السنه
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  9. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    ابوراشد

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  10. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 16:37 م
    عدد التعليقات:6158

    بسمه

    عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ..حسبنا الله ونعم الوكيل ..رحم الله الشهداء.
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  11. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 16:36 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( للاسف..... مجلس الامن ..... يرضخ صاغرا ويصمت متعاطفا ...... مع الفيتو الروسي ))))))
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