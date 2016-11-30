شاهد: روسيا و إيران و حزب الله ونظام بشار الأسد يرتكبون حملة “إبادة جماعية” في حلب

صحيفة المرصد: استيقظ السوريون صباح اليوم على مجزرة جديدة -أرتكبها النظام السوري وروسيا وإيران وحزب الله- بحي جب القبة أسفرت عن مقتل 45 طفل و امرأة كانوا نازحين من الأحياء الشرقية للغربية.
ويظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع، تناثر جثث المدنيين في الشوارع والميادين، وتلون الأرض باللون الأحمر من كثرة دماء أشلاء الضحايا.
ويواصل الأسد وإيران وحزب الله وروسيا جرائمهم في سوريا دون أي تمميز بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين العاديين الأبرياء وبالأخص “النساء والأطفال”، مستخدمين جميع الأسلحة المشروعة وغيرها دون اعتبار لحقوق الإنسانية أو إلتزام بأدنى معايير أو قوانين دولية التي باتت تحمى الأنظمة الدكتاتورية وتتناسى الشعوب.
قبل قليل من #سوريا | مجزرة في حي جب القبة
+١٨ أرادوا النزوح من #حلب الشرقية إلى مناطق النظام
تحذير.. الفيديو يحتوي على مشاهد قاسية pic.twitter.com/wMalkg8N10
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2016
تعليقات ( 11 )
ماجد***يتحمل المسؤليه وتخلى عنكم في اصعب الضروف واصبح يقاتل من كان يحمي ظهوركم
أمانيحسبي الله ونعم الوكيل
أمانيلكم الله يااهل سوريا لاتنتظرون أحد من الخلق والنصر بإذن الله عند علام الغيوب
زيادبداء العالم يتخلى عن سوريا..وين تصريحات امريكان و اوربيين عن الحرية ..اللهم اجعل بيننا وبين العراق وبلاد فارس جبال من نار لا يصلون الينا ولا نصل اليهم
ع . الحربيآه يالقهر اين هم المسلمون فيما يحصل في سوريا من قتل أهل السنة من قِبل الدول الغاشمة إيران وروسيا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انهم طغوا وتكبروا فالعنهم لعنا إلى يوم القيامة اللهم ارنا ما يسرنا ف
عدد التعليقات:1878
بلادي زوينالا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،، اين المسلمين من هذه المجاز و نصفيت السنه
ابوراشدحسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:6158
بسمهعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ..حسبنا الله ونعم الوكيل ..رحم الله الشهداء.
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((( للاسف..... مجلس الامن ..... يرضخ صاغرا ويصمت متعاطفا ...... مع الفيتو الروسي ))))))