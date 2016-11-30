شاهد: روسيا و إيران و حزب الله ونظام بشار الأسد يرتكبون حملة “إبادة جماعية” في حلب

صحيفة المرصد: استيقظ السوريون صباح اليوم على مجزرة جديدة -أرتكبها النظام السوري وروسيا وإيران وحزب الله- بحي جب القبة أسفرت عن مقتل 45 طفل و امرأة كانوا نازحين من الأحياء الشرقية للغربية.

ويظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع، تناثر جثث المدنيين في الشوارع والميادين، وتلون الأرض باللون الأحمر من كثرة دماء أشلاء الضحايا.

ويواصل الأسد وإيران وحزب الله وروسيا جرائمهم في سوريا دون أي تمميز بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين العاديين الأبرياء وبالأخص “النساء والأطفال”، مستخدمين جميع الأسلحة المشروعة وغيرها دون اعتبار لحقوق الإنسانية أو إلتزام بأدنى معايير أو قوانين دولية التي باتت تحمى الأنظمة الدكتاتورية وتتناسى الشعوب.