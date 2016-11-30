صحيفة المرصد: اعتذر عبدالله المحيسني، القاضي العام لغرفة عمليات جيش الفتح، إلى أهالي حلب قائلًا :”عذراً أهلنا في حلب تفرق القادة خذلنا وخذلكم، وحذارِ أن تحبط معنوياتكم، فقد صمد إخوانكم في داريا خمس سنين، وهم أقل عدداً منكم وعتاداً، فأنتم أهل لتمرغوا أنوف أعدائكم”.
وحمّل المحيسني، في سلسلة تغريدات له عبر “تويتر” قادة الفصائل العسكرية مسؤولية تقدم نظام الأسد وميليشيات إيران في حلب وريف دمشق.
وقال إن ما يجري اليوم أن الساحة واقعة في كبيرة من الكبائر هي التفرق، والقادة يبررون لجنودهم سبب التفرق، فسكت الجنود واتهموا إخوانهم، وصمت الشرعيون تغليباً لمصلحة موهومة فوقعوا في مفسدة محققة ومهلكة”، مضيفًا:” أما القادة فبعضّهم على كراسيهم وتشبثهم بمناصبهم للأسف!! إلا من رحم الله!! وأما نحن فبصمتنا عن تفرقهم وقبولنا للأمر الواقع الذي فرضوه”، معتبراً أن “تفرق القادة أدى إلى فشل (ملحمة حلب) الثانية مطلع الشهر الجاري”.
وتابع:” لقد وعدنا الله بالنصر، ولكن شرط علينا أن نجتمع ونعتصم، وما زلنا نصر على التفرق والتنازع، متسائلاً “إلى متى أيها القادة ستظلون متفرقين؟!! إلى أن تسقط حلب وتفرغ دمشق؟!!، مضيفاً بعد ذلك لا نريدكم أن تتحدوا فقد فات الأوان.
ورأى المحيسني، عدم جدوى فتح معارك جديدة إن لم تتوحّد الفصائل العسكرية، وقال “لا داعي لنخدر الشباب المسلم بغزوة ونصر وهمي، فالقضية محسومة اجتماع فنصر أو تفرق وهزيمة”.
وعن مشروع اندماج الفصائل العسكرية قال القاضي العام لغرفة عمليات جيش الفتح “لا تسألني من أفشل الاندماج فقد ذكرت ذلك مراراً، أفشلته الأطراف بتشبثهم بالإمارة وعدم تنازلهم لأسباب مصلحية واهية ليست ثوابت ولا مبادئ”.
وأردف أن خطوات الاندماج التي جرت حينها كانت وراء فكّ الحصار عن حلب في أربعة أيام، “فلما تعثر الاندماج حوصرت حلب”.
يشار إلى أن المحيسني، كان يدفع الشبان ليقوموا بتفجير أجسادهم داخل سيارات مفخخة مقابل حصولهم على “الحور العين“ في الجنة.
“المحيسني” ينتهي به الأمر إلى الاعتذار لأهل حلب ويعترف بالهزيمة!
صحيفة المرصد: اعتذر عبدالله المحيسني، القاضي العام لغرفة عمليات جيش الفتح، إلى أهالي حلب قائلًا :”عذراً أهلنا في حلب تفرق القادة خذلنا وخذلكم، وحذارِ أن تحبط معنوياتكم، فقد صمد إخوانكم في داريا خمس سنين، وهم أقل عدداً منكم وعتاداً، فأنتم أهل لتمرغوا أنوف أعدائكم”.
تعليقات ( 17 )
خوارج سرور73 عبدالهادي .. حتى لا يلتبس الأمر على البعض، المحيسني (( ليس من الدواعش ممكن ،،، ليس من الخوارج !! ما زال فيها لبس لدينا أوضح لتفضح ))
خوارج سرور8 جبال سدير ايها الاخوة السوريين الابطال الارض ارضكم انتم ادرى بها من الخونة من الروافض .. (( ومن الخوارج أيضا))
الحجازيمارميت به اخوانك في الامس اليوم بنفس السهام ترمى الله ينصر اخوننا في العراق والشام ويذل عدو الله وعدوهم
خوارج سرور73 عبدالهادي .. حتى لا يلتبس الأمر على البعض، المحيسني (( ليس من خوارج قطب المصري المنشأ ! بل من خوارج سرور في جزيرة العرب ))
خوارج سروراالهم أهلك الصفوية بالخوارج بعضهم ببعض وأخرج السنة سالمين
جبال سديرمافية انسان مسلم سني سلم من شرك حسبي الله عليك واشغلك في نفسك لاتستحي ولاتخاف من الله
عبدالهادي ..المدعو قلم الحقيقة قف بعيدا على قارعة الطريق فوالله لو كان الحطيئة حياً لعدل عن هجاء الزبرقان بن بدر والتلفت إليك ولجعل بيته الشهير فيك . دعِ المكارم لا ترحل لبغيتها ،،، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي!
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((الخيانة واحدة وان تعددت الاوان ..... النصرة فرع القاعدة لايختلف على هذا اثنان.. فضيحة تبادل زوجة البغدادي مع أسرى من المرتزقة والفدية المالية الضخمة التي قدمت لحزب الشيطان ثم عوتها الي لبنان))))
جبال سديرايها الاخوة السوريين الابطال الارض ارضكم وانتم ادرى بها من هؤلا الغزاة شذاذ الافاق والخونة من الروافض عليكم بحرب العصابات هاجمو ثكناتهم ليلا هاجمو مطارتهم لاتجعلوهم يهنون باالراحة هاجموهم داخل المدن
عبدالهادي ..حتى لا يلتبس الأمر على البعض، المحيسني لمن لا يعرفه ليس من الدواعش أو الخوارج وله مقاطع عدة يعارضهم فيها. ومن كانت همته الأكل والشرب والراتب فلا يهمس عن الرجال الصادقين الذين بذلوا أرواحهم لدين الله.
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قلم الحقيقهحسبي الله عليك أيها الارهابي ومن معك ومن أيدك واتبعك وشرب من فكرك الارهابي حتى الثمالة.أنتم لاغيركم ياأعداء الله ورسوله والمسلمين أجمعين سبب نكبات أمتنا العربية والاسلامية منذ خروجكم كدعاة وأحباب.
مسمارواذا اجتمعن العصي ابين تكسرا # واذا تفرقوا تكسروا احادا!!!
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برق الحرم((((((( من أمركم بالانسحاب ................. وهل فزعتكم للجنود الاتراك المحاصرين من السوريين الاكراد .... هي من اضاعت منكم حلب))))))
عباديرحم الله من قال فوَالله ما كانت للخوارج جماعةٌ قط إلا فرّقها الله على شرِّ حالاتهم وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقَه وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج
sooonxبطل يذكرني بخطاب رحمة الله عليه والاردني الي مات في العراق