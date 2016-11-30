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بعد تصريحه «كلنا نشتهي المرأة».. نشطاء يتوعدون بمقاضاة “بن فروه”.. وآخرون: يسخرون

30 نوفمبر, 2016 , 17:15 م
بعد تصريحه «كلنا نشتهي المرأة».. نشطاء يتوعدون بمقاضاة “بن فروه”.. وآخرون: يسخرون
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صحيفة المرصد : توالت ردود الفعل الساخطة على تصريحات سعيد بن فروة، التي هاجم فيها أولياء الأمور اللذين يسمحون لبناتهم بالدراسة في كليات الطب والصيدلة، ووصفه إياهم بـ «المجرمين»، حيثُ دعا “بن فروه” الأباء إلى التراجع عن إرسال بناتهم إلى الجامعات أو الابتعاث إلى الخارج قائلاً: “كلنا فحول كلنا نشتهي، إذا رأينا امرأة جميلة”.

وصلت الضجة الإعلامية إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فأنشئ النشطاء هاشتاج تحت مسمى «#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع»، انتقدوا فيه الخطيب على ماقاله، رغم أن الفيديو المنشور لم يحدد له وقت أو تاريخ، لكنه كال الاتهامات إلى الأباء.

وقال الناشط، خالد المزيني، إن دخول المرأة للمجال الطبي ضرورة، وهي مشكورة إذا دخلت فيه، ومأجورة إذا احتسبت الأجر على تخفيف أوجاع المرضى، ليلتقط ناشط أخر ويدعى “علي الحميدي” خيط الحديث، قائلاً: «إن حديث الخطيب مثير خصوصًا وأنه اعتبر أن الشئ الذي يردك عن المعصية هو تغطية النساء وإبعادهن عنك».

وأكد مغرد يدعى “ابراهيم باشا”، أن الخطيب “بن فروة” ينظر إلى الإسلام بنظرة دونية بوجود مثل هالتفكير الرجعي، وتسائل “بدر العتيبي”: هل إذا مرضت زوجته، فهو لن يسمح إلا لإمرأة بالكشف عليها، فكيف نجيب له امرأة؟

منال مسعود، وهيّ ناشطة على “تويتر”، قالت: «كأني أسمع أشرطة 1990، الفرق كنا نسمع أمثاله ونخجل من أنفسنا إذا كنا مخالفين لهذه الفتاوي العجيبة، ليس بعد اليوم !». وتابع الدكتور علي العربي: «لي في الطب 35 سنة، عملت مع طبيبات من خيرة النساء، علمًا وأدبًا، والحمد لله ابنتي طبيبة.

وعلى جانب أخر، أيّد البعض “ابو فروه” في حديثه، حيث قال الناشط عبد العزيز عبد الله، إن 90 % من المغردين يقذفون “ابو فروة” وهم لم يسمعوا حديثه، مؤكدًا أن كلامه واقعي، فكيف ترضى بأن تجلس ابنتك مع الرجال؟

وبشكل ساخر، تناول الناشط عمر الشهري، الموضوع قائلاً: «يعارض دخولهم التخصصات الطبيه، وتلقاه يصيح بالمستشفيات مابي رجّال’، جيبو لي ممرضه ولا دكتوره تكشف على ( اهلي ) !!».

كما توعد مجموعة من الطلبة، بملاحقة “ابن فروة” قضائيًا، حيث قال طلاب الطب والكليات الصحية بجامعة الملك خالد إنهم سيرفعون ضده قضية قذف لدى المحكمة بعسير، وفي هذا السياق، قال الناشط والمحامي بندر العتيبي، إنه بالنيابة عن أي مواطنة مست بتصريحات “ابن فروه” فإنه سيرفع دعوى قضائية ضده.

وكان “بن فروة” وهو خطيب مثير للجدل قد سبق واتهم الفنان ناصر القصبي بالكفر وشتمه وسبه، وهو ما أدى في النهاية إلى رفع دعوى قضائية ضده، حكم فيها بالسجن على “بن فروة”.



تعليقات ( 94 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 94
    30 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    ابو سليمان

    جاء وقت اللاصمت الاشكال هذه لازم تجرجر بالمحاكم عشان تتأدب قذف وافتراء بالمساجد هذه مسئله وطنيه واخلاقيه
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  2. 93
    30 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    فارس نحد

    ابو فروة مايعرف يعبر عن موضوع ويعرض مشكلته
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  3. 92
    30 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    مشــعل

    هذا وامثاله عار على البلد
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  4. 91
    30 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    وبكل صراحة

    نشكر هيئة الترفيه لمثل هالاخبار. اقلها نتسلى ولن يتغير شيئ!
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  5. 90
    30 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    تأبط شراً

    يرهبون المجتمع بطريقة مقرفة..اذا لم تفعل كذا فا أنت كذا...اسلوب مكرر ومنتشر لم يجد من يرد من يوقفه ...هؤلأء قوم لا يستحون فلا تستحو منهم ردو عليهم وقولو بل انت كذا وكذا..نحن مسلمون ولن نطيعك
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  6. 89
    30 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    محق

    *********
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  7. 88
    30 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    خبر عاجل

    الوليد بن طلال: كفى نقاشا.. حان وقت لقيادة المرأة للسيارة
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  8. 87
    30 نوفمبر, 2016 , 19:47 م
    عدد التعليقات:6056

    الرحااال

    ******
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  9. 86
    30 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    تأبط شراً

    بدوها با الدش وقالو من يجيبه ***..ثم قالو الى يعطي أهله جوال *** ثم قالو جوال ابو كا ميره ثم قالو عبات الكتف والبعثات ثم الطب.والمسلمين لم يلتفتو لهؤلأء ***ممن يعتقدون ان الله لم يهدي سواهم
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  10. 85
    30 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    من هو الاخزانجي الذي يهايط بتركيا ويحلل الاختلاط في الجامعات؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 84
    30 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    من هو الاخوانجي الذي طردوه من مصر والامارات والبحرين والاعلام ولا يفتي في اي قناه وله 100 مليون متابع تويتر وله ايفون 8?
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  12. 83
    30 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    الحقباني

    علم اتمنى ان وضع علي قمر صناعيه يراقب الانه ممكن ينتحر الانه هذه فحل وهذه افكر ه خطير علي الشباب و يبغي بيعد عن الفتاة وخاص اسراته ويمنع من دخول الامكان الذي فيه جميلة علم
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  13. 82
    30 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    الاخوانجي يهايط على منبر لا يستحقه زي الاخوانجي الذي زعق في منابر مصر جهاد في سوريا والحور العين وكان يشوفهن وهو رايح بتركيا حتى طردوه ولا يدخلها مره اخرى
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  14. 81
    30 نوفمبر, 2016 , 19:38 م
    عدد التعليقات:6056

    الرحااال

    العاملين في الصحه مهما فعلوا..فهم اخير وابرك عند الله من هذا الشخص ..والاشخاص الذين يتفوهون عليهم بالكلام..كلن يرى الناس بعين طبعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  15. 80
    30 نوفمبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:6056

    الرحااال

    المساجد بنيت فقط للعباده .. والبعض اخذها للثأر من المرأه..لا اعلم لماذا يشبهون المرأه بالشيطان..كأنها هي سبب ***..فرعون لم يقل كلام بذئ اعظم مما يقولونه البعض..الا يخافون الله
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  16. 79
    30 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    منطقي

    63 🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦 لأن اغلب العاملين في الصحة مجرمين ومتحرشين ...ليه ما تطالب باقسام خاصة بالنساء واُخرى خاصة بالرجال او مستشفيات خاصة بالنساء واُخرى خاصة بالرجال كالتعليم مثلاً مافي اختلاط؟
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  17. 78
    30 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    ابو مشعاب

    من وين طلعنا هذا الله المستعان
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  18. 77
    30 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    كلمة حق

    سببت مشاكل ل كثير من الناس والزمن هذا مو ناقص فتن كان الاجدى انك تتكلم عن الاختلاط وبلاش تتكلم بالأعراض
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  19. 76
    30 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    زمن

    مستشفيات النساء والولادة المفروض تكون للنساء فقط كيف رجل يتخصص في هذا المجال ويكشف على عورات النساء ؟؟ وهذا الشيخ يعارض دخول النساء للطب !! طيب مافكرت في *** عند الولادة من الي بيولدهم؟؟
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  20. 75
    30 نوفمبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:6056

    الرحااال

    اختلاط او ماهو اختلاط..الله قال اعبدوه..ما قال اقذفوا العالم بالكلام البذئ..مالكم شغل في البشريه..الله خلقهم احرار..ف ذنب من تلفظ اعظم من اي شي ثاني..تعلموا الاسلام او ارحلوا عنا
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  21. 74
    30 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    سري للغاية

    تقذف الطبيبه والممرضه المسلمه اللي بتعالج بنتك وزوجتك و ما تخلي اختك يكشف عليها دكتور..خافو الله في أمة محمد لو منعت الفتاه من مجال الطب من الذي سيعالج اختك وزوجتك؟
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  22. 73
    30 نوفمبر, 2016 , 19:17 م
    عدد التعليقات:6056

    الرحااال

    الي جالس يغتاب قلم الحقيقه..افضل لك ان تدعي الله ان يهديك ويهدي من تحب..قلم الحقيقه و غيره..يعرفون الله حق معرفه..ماهو الكلام البذئ الي ينقال في حرم مسجد او جامع..اعوذبالله من شر شياطين الانس
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  23. 72
    30 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    الله الخيرة

    هذا مريض فادعوا له، قال **مااخشاه ان يكون باب النجار مخلع.
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  24. 71
    30 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    صادق ابن فروه الاختلاط حرام وماكثرت المشاكل إلا مع الاختلاط شوفوهم بالمستشفى سوالف وضحك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 70
    30 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    الراصد

    تعليق مخالف
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  26. 69
    30 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    ********..اللهم مكن لامة الاسلام بالنصر المؤزر وكافنا اللهم شرور المجوس
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  27. 68
    30 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    الله يصلح الحال

    (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم)
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 67
    30 نوفمبر, 2016 , 19:08 م
    عدد التعليقات:1170

    سامية

    يجب أن يوضع حد لهذا الفكر الظلامي .
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  29. 66
    30 نوفمبر, 2016 , 19:06 م
    عدد التعليقات:6056

    الرحااال

    بالله ..فيه احد يقدر يقول هذا الكلام امام امه او ابوه او قدام اي شخص..بصراحه حتى ابنائي استحي ان اخبرهم موضوع هذا الشخص ايش قال..كلام معيب و فين ؟..في جامع..ما اكبره من ذنب
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  30. 65
    30 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    الحمد الله

    يجب ان يوضع حد لهذا الاختلاط .
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  31. 64
    30 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    عزوزكو

    نعم من يذهب ببناتة إلي كليات الصيدلة والطب وإلي الإبتعاث فهو ***.....
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 63
    30 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    يامن لك بنت او اخت او زوجه او قريبه تريد ان تدخل المجال الصحي انصحها بالعدول عن موقفها وتغيير مسار اختيارها كالتعليم مثلاً افظل لأن اغلب العاملين في الصحة مجرمين ومتحرشين من واقع عملي بالصحه اعلم
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  33. 62
    30 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    م/

    ياشيخ بن فروه بيض الله وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه علي الحرام ماقلت الا الصحيح خل كل ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 61
    30 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    هذا الشيخ تكلم في صراحه ومن يعارض من الليبراليين والعلمانيين يريدون الفسوق والفجور ويصفقون للمرأه السعودية حتى تختلط بالرجال ويقع المحضور اسألوني عما يحدث في الصحه اقول لكم الي له بنت بالصحه ينتبه لها
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  35. 60
    30 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    الترشيحي

    الله يعينك يابن فروه ولكن ان شاء الله تخفيف من ذنوبك فكثير بقصد او بدون قصد شن حربته عليك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 59
    30 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    الفضائي

    انا معه ومع مايقوله وانا اعمل في وزارة الصحة شفت العجب العجاب الاختلاط في الصحة دمار وشياطين الانس من الاطباء والكوادر الطبيه من فنيين وحتى مدراء اقسام وتحرشاتهم بالممرضات شئ لايوصف صدقوني ***الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  37. 58
    30 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    كانو لاعب منتخب نجيريا

    ليتهم يعرفون المراة وحقيقتها انا متاكد لو يعرفون هذا الكائن الذي يطلق عليه الجنس الطيف القوارير وو انهم ما عاد يدور عليها اول شيء معظم الحريم ما تتسبح بشهور حقودة بغيظة يكفي انها ***
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  38. 57
    30 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    [email protected]

    البلد في حالة حرب ، ماحنا ناقصينكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 56
    30 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    يتبع. أستغلوا الدين والوطنية بشعارات اﻹصﻻح والحرية والمساواة والعدالة وكلها شعارات ماسونية وتحكموا في الجامعات والمدارس والمنابروغسلوا عقول الشباب وطبقوا ما في كتب اﻹخوان كسيد قطب والتكفيريين والنتيجه
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  40. 55
    30 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    رنا

    وهذ ليه تسمون شيخ وليه مخلينه يخطب بالناس اصلا ؟ خل يقعد ببيته ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 54
    30 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    قبل خمسين سنة أو أقل لم يكن عندنا إرهاب كل يصلي ويصوم ويحج ويصدق ومن يوم ما دخلوا علينا التنظيم اﻹخواني وضيفوهم الدولة بحسن نية كما قال اﻷمير نايف رحمه الله واشتغلوا بشعارات اﻹصﻻح غسلوا عقول الناس بال
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  42. 53
    30 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    متأمل

    إذا كان الرجال حصل له موقف ومر بتجربة خاصة فلا يجوز ان يعممه من على المنابر ويتهم المجتمع .. وعلى الجهات المختصة إيقافه ويبقى سمه في فمه ،،
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  43. 52
    30 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    المهاجر13

    صحيت ع الدنيا وصوت المراءه عوره ...فكيف الاختلاط بها والتحدث اليها الله المستعان
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  44. 51
    30 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    👙🔥ريما Rima👙🔥

    احسن خلوه يتحاكم ويسجن ويجلد حتى يتوب هو واشكاله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  45. 50
    30 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    السيف الازرق

    الفروه .. عنوان***.ابعدوا هذا وامتثاله من المتنطعين اللذين يعيشكون ***.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 49
    30 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    البعض تفكيره محصور بالمراة وعقله مشغول بالمراة وحديثه دايم عن المراة واذا شاف ظل امراة ضاعت علومه والله عيب ارتقوا وترفعوا عن سفاسف الامور وغضوا البصر فضحتونا
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  47. 48
    30 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    المهاجر13

    الرجل لم يخطئ وانما صاغ المضوع بصريخه خاطئه .الكل يعلم ان الاختلاط حراااام وهذا ما اراد الشيخ قوله وخانه التعبير...مع العلم في الماضي كان موجود الدكتوره من مصر والسودان للكشف ع النساء الله المستعان
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  48. 47
    30 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة

    الداعية كا المدرسة وكالطبيبةوكالممرضة // وحاجتنا للطبيبة والممرضة أكثر من حاجتنا لأي مهنة أخرى متاحة للنساء سواء داعية أو مدرسة أو موظفة أوووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 46
    30 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة

    خالد المزيني ✔ @muzeini دخول المرأة للمجال الطبي ضرورة للمجتمع، وهي مشكورة إذا دخلت فيه، ومأجورة إذا احتسبت الأجر على تخفيف أوجاع المرضى
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  50. 45
    30 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    تميم

    هذا يجيب **انتشر هذا الفكر في ***اي والله
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  51. 44
    30 نوفمبر, 2016 , 18:22 م
    عدد التعليقات:6049

    المنتصر بالله

    لزوم نسمع رأي شيهانه وش تدلي في دلوها مدري **........
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 43
    30 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    violety

    هذا من جماعة المرفوع القلم عنهم ,,, لا يمسهم اي عقوبة بل طبطبة ,,,
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  53. 42
    30 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    عزوزكو

    حلوة ليه الطبيب أو غيرة على راسهم ريشة مايشتهون ........ اللي ع رأسة بطحاء يحسس عليها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 41
    30 نوفمبر, 2016 , 18:13 م
    عدد التعليقات:6049

    المنتصر بالله

    في ذمتي ذمه أن الأخ المحامي لا يرضى على ***أن يختلطون مع عيال عمه فما بالك في ناس ثانيه وذلحين جاي يرعد ويزيد على الشيخ قمه في التناقض مع الشعب السعودي ههههههههه
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  55. 40
    30 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    يالطيف

    من غير سفرشوفو قناة مشهورة الابداء يكثر فيها التقيل ومسح شعر الممثله المقابله ليه لم تقوموا بهشتاق وتعرفزن تلك الفتاة بدون ذكر اسمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 18:08 م
    عدد التعليقات:6049

    المنتصر بالله

    ياناس والله ان الشيخ صادق ياخي كلنا ف.............? ولحم ودم والنساء محابيل بليس اللعين أنا مع الشيخ قلباً وقالباً علم علم علم
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  57. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    محال

    ضحكني جد المحامي اجل ارفع قضيه على احاديث النبي التي نجذر من الدخول على النساء صدقت يا بن فروه لكن الي في قلبه مرض بيقعد يجعجع ويزبد ويرعد
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  58. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    نقاش الحقيقه

    تتهم طلاّب الطب **!! هداك الله الى سواء السبيل ----عقل ***--يأخذ الناس بطول اللسان وعلو الصوت لفرض فكره ***المنغلق ----مشكله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    عزوزكو

    إلي كل رب أسرة يسعى ويجتهد في توظيف عرضة وشرفة في أي مكان مختلط أو مؤيد لذلك فهو **** له وإن حسابه عند الله لأليم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة

    25 البرنس صدقت ياسعيد بن فروه والمفروض يحرم الاختلاط (( ليكون لدينا اسلامين : الاسلام النسائي والاسلام الرجالي ثم نتفرع اسلام الملتحين وإسلام الحليقين ثم نتفرع ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    المنتصر بالله

    هو صادق في الابتعاث هناك خليطي واشكالهم مو مثل دحيم ومعيض وشاهر وعاطل والحقباني وزحيف السميري ههههههههه إللي هناك مهند ومثلي فتنه على هؤلاء البنات علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  62. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    يالطيف

    هل حرف في كلامه اين القذف نصح وإرشادليت تتحملون عليه من خلف ذالك طيب يرفع امرة الى مفتى المملكه ويبين صوابه امن خطائه ام انا وانت لسنا افقه من العلماء الي يبي يقيم عليه دعوى لدينا محاكم وليس هشتاقات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة

    عبدالعزيز بن عبدالله.. %90 من المغردين يقذف سعيد بن فروه وهو ماسمع الخطبه // لك سمع غير سمعنا وفهم غير فهمنا ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    المنتصر بالله

    أبو فروه لم يخطي والله إني أخاف الله واتجنب النظر إلى النساء لكن عندما تشاهد نقاب وسيع شوي ولبس ضيق يظهر المفاتن والتضاريس يصيبني قشعريره وانتفض ياخي كلنا لحم ودم وليس جماد أو خشب الشيخ صادق كلنا ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  65. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة

    في وقت ما يعرف بالصحوة كان لدينا (( الآلاف )) من مثل بني فروة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    sar-al-sa

    ربما لانه لم يسافر للخارج ويشاهد بعض الجميلات لاتقبل الااقبح الرجال السود ورجال بيض وسيمين لايقبلون الا نساء دميمات جداوسمر البشره والرجال والنساء جنب الى جنب في مقاعد الدراسه والسياره والطائره والمصح
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  67. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    رسولكم قدوة لكم

    شيئان لا حرية تعبير فيهما ولا حرية نقد ؟ خلقة الله ، وأعراض البشر .
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  68. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    خندمه

    متى تختفي هذه الكائنات من مجتمعنا
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  69. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة

    تشدد وتنطع واندفاع دون علم وبصيرة !!
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  70. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    البرنس

    صدقت ياسعيد بن فروه والمفروض يحرم الاختلاط ولكن في نفس الوقت لا نمنع بناتنا من دراسة الطب فهو علم ضروري للحياة والحل بسيط يكون هناك مستشفيات نسائيه بكامل من طبيبات وممرضات والادارة مستشفي تكون نسائيه
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  71. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    التعميم لغة الجاهل الحاقد عدو الحياة- شكراً لكل طبيب وطبيبة وممرض وممرضه

    واحد يقول لي كلنا سوف نسافر فقلت له لاتقول كلنا بلسان الجمع ولكن قول بعضنا سوف يسافر او قول أنا سوف اسافر تكلم عن نفسك فقط أرجوك لاتقولني شيء لم اتكلم به أرفض العقل الجمعي بشده
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  72. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة

    وما رسمته في مخيلتك عن (( الحور العين )) يفترض فيك أن تكون أرفق الناس وأرحمهم وألطفهم وأسترهم (( بقوارير الدنيا ))
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  73. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    أبو ملقاط

    ياشيخ غزل في كل مكان في المجمعات التجارية وفي الأسواق العامه وفي المستشفيات وفي المنتزهات وفي كل مكان ولي يقول عكس ذالك فهوا ****والله شي يقهر ويحز في النفس
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  74. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 17:38 م

    بندر

    لو اهتم بعض المشايخ بقضايا المرأة مثل المطلقة والارملة والمعنفة وغيرها، أفضل لهم من الفتاوى حول الخلوة والاختلاط.!!
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  75. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    أبو ملقاط

    على ألحرام لجبتها في الصميم ياشيخ وفقك الله دنيا واخره والله يكثر من أمثالك ياشيخ وياريت الناس تتعلم ويسير عندها غيره على محارمه ومحارم المسلمين أقسم بجلالة الله أنه شي يقهرفي الأسواق وفي المستشفيات
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  76. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    البرنس

    صدقت ياسعيد بن فروه
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  77. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة

    حجج واهية ساقطة لا دليل لها من قرآن أوسنة جعلوها سيوفا مسلطة على مجتمع سني مسلم
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  78. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 17:36 م
    عدد التعليقات:15900

    قلم الحقيقه

    وكل دول العالم كافة يجب أن يوضع على قوائمها السوداء المطلوب فيها الارهابيين ودعاة العنف والمعادين للسلام والتعايش بين أبناء المجتمع الواحد وجميع الديانات.هذا لايجب أن تسكت عنه الحكومة السعودية اطلاقآ.
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  79. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة

    منال مسعود، وهيّ ناشطة على “تويتر”، قالت: «كأني أسمع أشرطة 1990 ((( ايام فاتت !! في وقتها لا أحديستطيع أن يقف في وجه العاصفة )))
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  80. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    مع زاتك

    اي والله لاحظت خبر الشيخ.والوليد.شئ غريب..إختلاف الرأي لا يفسد للود قضيه..الوسطيه طيبه .
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  81. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:15900

    قلم الحقيقه

    يجب ملاحقته ومحاسبته وعقابه ليس داخل الوطن ومن قبل نشطائه رغم أن أمامهم من يحول دون أن يناله أي عقاب رادع بطريقة الاستئصال لأنه أشبه بمرض السرطان القاتل وانما من قبل المنظمات العالمية لحقوق الانسان.
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  82. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    التعميم لغة الجاهل الحاقد عدو الحياة- شكراً لكل طبيب وطبيبة وممرض وممرضه

    اكثر مايزعجني عندما اكون جالس مع بعض الناس فى مجلس من مجالس الأنس وفجاءه يظهر لنا شخص من هذا المجلس ويتكلم بلسان الناس الجالسه ثم يقول كلنا_ فأنا ارفض أحد ينسب لي كلام لم اتكلم به كل شخص يتكلم عن نفسه
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  83. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة

    إن صحوة أو غفوة (( اليوم غير أمس ))
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  84. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    شجاع

    بحكم تعاملي مع بعض الاطباء والطبيبات السعوديات والله اننا لنفاخربهم وانهم يشرفوننابل وان الكثير منهم داعيه في مهنته اسألوا دالجبير والاحمد وغيرهم اطباء ودعاة لله ولكل قاعده شواذ لكننا فعلا نشوه المهنه
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  85. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:6162

    بسمه

    هياااا اشربها الحين ..مسوي وصي على الناس والمجتمع مع ان والله امثاله عاله ومصيبه ابتلينا فيها ..بدال مايظهر الدين جمال اخلاقه بسوء نفسه اظهر بواطنه ونظرته السيئه للمجتمع وقذف الناس بلا سبب!؟!؟!
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  86. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    مسمار

    ياكثر المتطوعين من المحامين يترافعون ضد الخطباء والمشايخ بلوشي بدون مقابل لييييه مدري!! مع ان لو مواطن عادي متظرر ويحتاج محامي يتطوع للمرافعه عنه لما وجد احد منهم
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  87. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    صور مع تحيه

    والله الي مايشتهي في مشكله جنسيه لازم يروح طبيب
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  88. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    شجاع

    للاسف اختلفت موازين الرجوله وتأثرنا بعادات الغير واصبح اليوم من يريد ابنتة كالصحابيات رجلاغريب الاطوار وكلام الخطيب نابع من الغيرة ولكنة هدانا الله واياة عمم ولم يقل البعض وهناك طبيبات عفيفات شريفات
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  89. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    ابراهيم

    أتمنى ان يأخذو بيده الى احد المشياخ المشهورين ويدرس عليه ويعلمه الدين دين يسر ويرجع الى جادته وصوابه ولله يهدينا ويهدي كل مسلم تشدد في الدين
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  90. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    التعميم لغة الجاهل الحاقد عدو الحياة- شكراً لكل طبيب وطبيبة وممرض وممرضه

    تحية من القلب لكل طبيب وطبيبة وكل ممرض وممرضة وجزاهم الله الف خير أقسم بالله قبل اسبوع كنت مرافق مع والداتي فى طواري احدى المستشفيات لقد شاهدت التعب والمعاناه التى يجدها الاطباء والممرضين مع المرضي
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  91. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    (((((يا..أمة ... مازلت ... أسمع جرحها .....يشكو غلاة أرهقوا إحساسها...... ومفرْطين تجاهلوا ......الميثاقا......هي بين ناري ((مُفْرط _ومُفَرط)) ....تخشى على وجدانها الإحراقا)))))
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  92. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    ((((((( اريحوا مطاياكم ....... نحن أمة وسط...... لا ضرر ولا ضرار ))))))))
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  93. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 17:19 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    ((((((((( تزامن غريب ..................واحد متشدد على الاخر ...... والوليد عكسه تماما )))))))
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  94. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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