بعد تصريحه «كلنا نشتهي المرأة».. نشطاء يتوعدون بمقاضاة “بن فروه”.. وآخرون: يسخرون

صحيفة المرصد : توالت ردود الفعل الساخطة على تصريحات سعيد بن فروة، التي هاجم فيها أولياء الأمور اللذين يسمحون لبناتهم بالدراسة في كليات الطب والصيدلة، ووصفه إياهم بـ «المجرمين»، حيثُ دعا “بن فروه” الأباء إلى التراجع عن إرسال بناتهم إلى الجامعات أو الابتعاث إلى الخارج قائلاً: “كلنا فحول كلنا نشتهي، إذا رأينا امرأة جميلة”.
وصلت الضجة الإعلامية إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فأنشئ النشطاء هاشتاج تحت مسمى «#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع»، انتقدوا فيه الخطيب على ماقاله، رغم أن الفيديو المنشور لم يحدد له وقت أو تاريخ، لكنه كال الاتهامات إلى الأباء.
وقال الناشط، خالد المزيني، إن دخول المرأة للمجال الطبي ضرورة، وهي مشكورة إذا دخلت فيه، ومأجورة إذا احتسبت الأجر على تخفيف أوجاع المرضى، ليلتقط ناشط أخر ويدعى “علي الحميدي” خيط الحديث، قائلاً: «إن حديث الخطيب مثير خصوصًا وأنه اعتبر أن الشئ الذي يردك عن المعصية هو تغطية النساء وإبعادهن عنك».
وأكد مغرد يدعى “ابراهيم باشا”، أن الخطيب “بن فروة” ينظر إلى الإسلام بنظرة دونية بوجود مثل هالتفكير الرجعي، وتسائل “بدر العتيبي”: هل إذا مرضت زوجته، فهو لن يسمح إلا لإمرأة بالكشف عليها، فكيف نجيب له امرأة؟
منال مسعود، وهيّ ناشطة على “تويتر”، قالت: «كأني أسمع أشرطة 1990، الفرق كنا نسمع أمثاله ونخجل من أنفسنا إذا كنا مخالفين لهذه الفتاوي العجيبة، ليس بعد اليوم !». وتابع الدكتور علي العربي: «لي في الطب 35 سنة، عملت مع طبيبات من خيرة النساء، علمًا وأدبًا، والحمد لله ابنتي طبيبة.
وعلى جانب أخر، أيّد البعض “ابو فروه” في حديثه، حيث قال الناشط عبد العزيز عبد الله، إن 90 % من المغردين يقذفون “ابو فروة” وهم لم يسمعوا حديثه، مؤكدًا أن كلامه واقعي، فكيف ترضى بأن تجلس ابنتك مع الرجال؟
وبشكل ساخر، تناول الناشط عمر الشهري، الموضوع قائلاً: «يعارض دخولهم التخصصات الطبيه، وتلقاه يصيح بالمستشفيات مابي رجّال’، جيبو لي ممرضه ولا دكتوره تكشف على ( اهلي ) !!».
كما توعد مجموعة من الطلبة، بملاحقة “ابن فروة” قضائيًا، حيث قال طلاب الطب والكليات الصحية بجامعة الملك خالد إنهم سيرفعون ضده قضية قذف لدى المحكمة بعسير، وفي هذا السياق، قال الناشط والمحامي بندر العتيبي، إنه بالنيابة عن أي مواطنة مست بتصريحات “ابن فروه” فإنه سيرفع دعوى قضائية ضده.
وكان “بن فروة” وهو خطيب مثير للجدل قد سبق واتهم الفنان ناصر القصبي بالكفر وشتمه وسبه، وهو ما أدى في النهاية إلى رفع دعوى قضائية ضده، حكم فيها بالسجن على “بن فروة”.
يعارض دخولهم التخصصات الطبيه
وتلقاه يصيح بالمستشفيات مابي رجّال'
جيبو لي ممرضه ولا دكتوره تكشف على ( اهلي ) !!
— #عمر_الشهري✌️ (@omaralshehri) November 29, 2016
واذا مرضت زوجته مايسمح يكشف عليها الا امرأه اجل كيف نجيب لك امرأه !! اذا انت تحارب دراسة الطب والتمريض لنساء ؟#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع
— بدر العتيبي (@bbdsbbd) November 30, 2016
#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع
.
أصالة عن نفسي ، ونيابة عن
كل ( مواطنة ) تم المساس بها
مـن المشار أعلاه، نعلن باسم
مكتبنا رفع دعوى ضـــده غداً
— المحامي بندر العتيبي (@RiyadhLawyers) November 29, 2016
%90 من المغردين يقذف سعيد بن فروه وهو ماسمع الخطبه
وكلامه واقعي عن الاختلاط كيف ترضى محارمك تجلس مع الرجال ؟
،
— عبدالعزيز بن عبدالله (@a_aA15) November 30, 2016
دخول المرأة للمجال الطبي ضرورة للمجتمع، وهي مشكورة إذا دخلت فيه، ومأجورة إذا احتسبت الأجر على تخفيف أوجاع المرضى
#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع
— خالد المزيني (@muzeini) November 30, 2016
يقول انه فحل ويعشق ويحب اذا اختلط… هنا الكارثه اذا كان ما يردك عن المعصية الا تغطية النساء وابعادهن عنك !
— علي الحميدي (@ali_alhomaidy) November 30, 2016
وكأني أسمع أشرطة١٩٩٠ الفرق كنا نسمع لأمثاله ونخجل من أنفسنا إذا كنا مخالفين لهذه الفتاوى العجيبة. ليس بعد اليوم! #سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع
— منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) November 29, 2016
فيديو..
"ابن فروة" من على منبر الجمعة :
من يذهب ببناته إلى كليات الطب والصيدلة فهو "ديوث" .#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 29, 2016
تعليقات ( 94 )
ابو سليمانجاء وقت اللاصمت الاشكال هذه لازم تجرجر بالمحاكم عشان تتأدب قذف وافتراء بالمساجد هذه مسئله وطنيه واخلاقيه
فارس نحدابو فروة مايعرف يعبر عن موضوع ويعرض مشكلته
مشــعلهذا وامثاله عار على البلد
وبكل صراحةنشكر هيئة الترفيه لمثل هالاخبار. اقلها نتسلى ولن يتغير شيئ!
تأبط شراًيرهبون المجتمع بطريقة مقرفة..اذا لم تفعل كذا فا أنت كذا...اسلوب مكرر ومنتشر لم يجد من يرد من يوقفه ...هؤلأء قوم لا يستحون فلا تستحو منهم ردو عليهم وقولو بل انت كذا وكذا..نحن مسلمون ولن نطيعك
محق*********
خبر عاجلالوليد بن طلال: كفى نقاشا.. حان وقت لقيادة المرأة للسيارة
عدد التعليقات:6056
الرحااال******
تأبط شراًبدوها با الدش وقالو من يجيبه ***..ثم قالو الى يعطي أهله جوال *** ثم قالو جوال ابو كا ميره ثم قالو عبات الكتف والبعثات ثم الطب.والمسلمين لم يلتفتو لهؤلأء ***ممن يعتقدون ان الله لم يهدي سواهم
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانمن هو الاخزانجي الذي يهايط بتركيا ويحلل الاختلاط في الجامعات؟
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانمن هو الاخوانجي الذي طردوه من مصر والامارات والبحرين والاعلام ولا يفتي في اي قناه وله 100 مليون متابع تويتر وله ايفون 8?
الحقبانيعلم اتمنى ان وضع علي قمر صناعيه يراقب الانه ممكن ينتحر الانه هذه فحل وهذه افكر ه خطير علي الشباب و يبغي بيعد عن الفتاة وخاص اسراته ويمنع من دخول الامكان الذي فيه جميلة علم
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانالاخوانجي يهايط على منبر لا يستحقه زي الاخوانجي الذي زعق في منابر مصر جهاد في سوريا والحور العين وكان يشوفهن وهو رايح بتركيا حتى طردوه ولا يدخلها مره اخرى
عدد التعليقات:6056
الرحااالالعاملين في الصحه مهما فعلوا..فهم اخير وابرك عند الله من هذا الشخص ..والاشخاص الذين يتفوهون عليهم بالكلام..كلن يرى الناس بعين طبعه
عدد التعليقات:6056
الرحااالالمساجد بنيت فقط للعباده .. والبعض اخذها للثأر من المرأه..لا اعلم لماذا يشبهون المرأه بالشيطان..كأنها هي سبب ***..فرعون لم يقل كلام بذئ اعظم مما يقولونه البعض..الا يخافون الله
منطقي63 🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦 لأن اغلب العاملين في الصحة مجرمين ومتحرشين ...ليه ما تطالب باقسام خاصة بالنساء واُخرى خاصة بالرجال او مستشفيات خاصة بالنساء واُخرى خاصة بالرجال كالتعليم مثلاً مافي اختلاط؟
ابو مشعابمن وين طلعنا هذا الله المستعان
كلمة حقسببت مشاكل ل كثير من الناس والزمن هذا مو ناقص فتن كان الاجدى انك تتكلم عن الاختلاط وبلاش تتكلم بالأعراض
زمنمستشفيات النساء والولادة المفروض تكون للنساء فقط كيف رجل يتخصص في هذا المجال ويكشف على عورات النساء ؟؟ وهذا الشيخ يعارض دخول النساء للطب !! طيب مافكرت في *** عند الولادة من الي بيولدهم؟؟
عدد التعليقات:6056
الرحااالاختلاط او ماهو اختلاط..الله قال اعبدوه..ما قال اقذفوا العالم بالكلام البذئ..مالكم شغل في البشريه..الله خلقهم احرار..ف ذنب من تلفظ اعظم من اي شي ثاني..تعلموا الاسلام او ارحلوا عنا
سري للغايةتقذف الطبيبه والممرضه المسلمه اللي بتعالج بنتك وزوجتك و ما تخلي اختك يكشف عليها دكتور..خافو الله في أمة محمد لو منعت الفتاه من مجال الطب من الذي سيعالج اختك وزوجتك؟
عدد التعليقات:6056
الرحااالالي جالس يغتاب قلم الحقيقه..افضل لك ان تدعي الله ان يهديك ويهدي من تحب..قلم الحقيقه و غيره..يعرفون الله حق معرفه..ماهو الكلام البذئ الي ينقال في حرم مسجد او جامع..اعوذبالله من شر شياطين الانس
الله الخيرةهذا مريض فادعوا له، قال **مااخشاه ان يكون باب النجار مخلع.
الراصدتعليق مخالف
قلم الخنبقة وتعدد المعرفات********..اللهم مكن لامة الاسلام بالنصر المؤزر وكافنا اللهم شرور المجوس
الله يصلح الحال(إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم)
عدد التعليقات:1170
ساميةيجب أن يوضع حد لهذا الفكر الظلامي .
عدد التعليقات:6056
الرحااالبالله ..فيه احد يقدر يقول هذا الكلام امام امه او ابوه او قدام اي شخص..بصراحه حتى ابنائي استحي ان اخبرهم موضوع هذا الشخص ايش قال..كلام معيب و فين ؟..في جامع..ما اكبره من ذنب
الحمد اللهيجب ان يوضع حد لهذا الاختلاط .
عزوزكونعم من يذهب ببناتة إلي كليات الصيدلة والطب وإلي الإبتعاث فهو ***.....
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦يامن لك بنت او اخت او زوجه او قريبه تريد ان تدخل المجال الصحي انصحها بالعدول عن موقفها وتغيير مسار اختيارها كالتعليم مثلاً افظل لأن اغلب العاملين في الصحة مجرمين ومتحرشين من واقع عملي بالصحه اعلم
م/ياشيخ بن فروه بيض الله وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه علي الحرام ماقلت الا الصحيح خل كل ***
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦هذا الشيخ تكلم في صراحه ومن يعارض من الليبراليين والعلمانيين يريدون الفسوق والفجور ويصفقون للمرأه السعودية حتى تختلط بالرجال ويقع المحضور اسألوني عما يحدث في الصحه اقول لكم الي له بنت بالصحه ينتبه لها
الترشيحيالله يعينك يابن فروه ولكن ان شاء الله تخفيف من ذنوبك فكثير بقصد او بدون قصد شن حربته عليك
الفضائيانا معه ومع مايقوله وانا اعمل في وزارة الصحة شفت العجب العجاب الاختلاط في الصحة دمار وشياطين الانس من الاطباء والكوادر الطبيه من فنيين وحتى مدراء اقسام وتحرشاتهم بالممرضات شئ لايوصف صدقوني ***الله
كانو لاعب منتخب نجيرياليتهم يعرفون المراة وحقيقتها انا متاكد لو يعرفون هذا الكائن الذي يطلق عليه الجنس الطيف القوارير وو انهم ما عاد يدور عليها اول شيء معظم الحريم ما تتسبح بشهور حقودة بغيظة يكفي انها ***
[email protected]البلد في حالة حرب ، ماحنا ناقصينكم
رناوهذ ليه تسمون شيخ وليه مخلينه يخطب بالناس اصلا ؟ خل يقعد ببيته ***
متأملإذا كان الرجال حصل له موقف ومر بتجربة خاصة فلا يجوز ان يعممه من على المنابر ويتهم المجتمع .. وعلى الجهات المختصة إيقافه ويبقى سمه في فمه ،،
المهاجر13صحيت ع الدنيا وصوت المراءه عوره ...فكيف الاختلاط بها والتحدث اليها الله المستعان
👙🔥ريما Rima👙🔥احسن خلوه يتحاكم ويسجن ويجلد حتى يتوب هو واشكاله
السيف الازرقالفروه .. عنوان***.ابعدوا هذا وامتثاله من المتنطعين اللذين يعيشكون ***.
المهاجر13الرجل لم يخطئ وانما صاغ المضوع بصريخه خاطئه .الكل يعلم ان الاختلاط حراااام وهذا ما اراد الشيخ قوله وخانه التعبير...مع العلم في الماضي كان موجود الدكتوره من مصر والسودان للكشف ع النساء الله المستعان
ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوةالداعية كا المدرسة وكالطبيبةوكالممرضة // وحاجتنا للطبيبة والممرضة أكثر من حاجتنا لأي مهنة أخرى متاحة للنساء سواء داعية أو مدرسة أو موظفة أوووو
ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوةخالد المزيني ✔ @muzeini دخول المرأة للمجال الطبي ضرورة للمجتمع، وهي مشكورة إذا دخلت فيه، ومأجورة إذا احتسبت الأجر على تخفيف أوجاع المرضى
تميمهذا يجيب **انتشر هذا الفكر في ***اي والله
عدد التعليقات:6049
المنتصر باللهلزوم نسمع رأي شيهانه وش تدلي في دلوها مدري **........
violetyهذا من جماعة المرفوع القلم عنهم ,,, لا يمسهم اي عقوبة بل طبطبة ,,,
عزوزكوحلوة ليه الطبيب أو غيرة على راسهم ريشة مايشتهون ........ اللي ع رأسة بطحاء يحسس عليها .
عدد التعليقات:6049
المنتصر باللهفي ذمتي ذمه أن الأخ المحامي لا يرضى على ***أن يختلطون مع عيال عمه فما بالك في ناس ثانيه وذلحين جاي يرعد ويزيد على الشيخ قمه في التناقض مع الشعب السعودي ههههههههه
يالطيفمن غير سفرشوفو قناة مشهورة الابداء يكثر فيها التقيل ومسح شعر الممثله المقابله ليه لم تقوموا بهشتاق وتعرفزن تلك الفتاة بدون ذكر اسمها
عدد التعليقات:6049
المنتصر باللهياناس والله ان الشيخ صادق ياخي كلنا ف.............? ولحم ودم والنساء محابيل بليس اللعين أنا مع الشيخ قلباً وقالباً علم علم علم
محالضحكني جد المحامي اجل ارفع قضيه على احاديث النبي التي نجذر من الدخول على النساء صدقت يا بن فروه لكن الي في قلبه مرض بيقعد يجعجع ويزبد ويرعد
نقاش الحقيقهتتهم طلاّب الطب **!! هداك الله الى سواء السبيل ----عقل ***--يأخذ الناس بطول اللسان وعلو الصوت لفرض فكره ***المنغلق ----مشكله
عزوزكوإلي كل رب أسرة يسعى ويجتهد في توظيف عرضة وشرفة في أي مكان مختلط أو مؤيد لذلك فهو **** له وإن حسابه عند الله لأليم .
ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوة25 البرنس صدقت ياسعيد بن فروه والمفروض يحرم الاختلاط (( ليكون لدينا اسلامين : الاسلام النسائي والاسلام الرجالي ثم نتفرع اسلام الملتحين وإسلام الحليقين ثم نتفرع ....
المنتصر باللههو صادق في الابتعاث هناك خليطي واشكالهم مو مثل دحيم ومعيض وشاهر وعاطل والحقباني وزحيف السميري ههههههههه إللي هناك مهند ومثلي فتنه على هؤلاء البنات علم
يالطيفهل حرف في كلامه اين القذف نصح وإرشادليت تتحملون عليه من خلف ذالك طيب يرفع امرة الى مفتى المملكه ويبين صوابه امن خطائه ام انا وانت لسنا افقه من العلماء الي يبي يقيم عليه دعوى لدينا محاكم وليس هشتاقات
ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوةعبدالعزيز بن عبدالله.. %90 من المغردين يقذف سعيد بن فروه وهو ماسمع الخطبه // لك سمع غير سمعنا وفهم غير فهمنا ))
المنتصر باللهأبو فروه لم يخطي والله إني أخاف الله واتجنب النظر إلى النساء لكن عندما تشاهد نقاب وسيع شوي ولبس ضيق يظهر المفاتن والتضاريس يصيبني قشعريره وانتفض ياخي كلنا لحم ودم وليس جماد أو خشب الشيخ صادق كلنا ***
ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوةفي وقت ما يعرف بالصحوة كان لدينا (( الآلاف )) من مثل بني فروة
sar-al-saربما لانه لم يسافر للخارج ويشاهد بعض الجميلات لاتقبل الااقبح الرجال السود ورجال بيض وسيمين لايقبلون الا نساء دميمات جداوسمر البشره والرجال والنساء جنب الى جنب في مقاعد الدراسه والسياره والطائره والمصح
رسولكم قدوة لكمشيئان لا حرية تعبير فيهما ولا حرية نقد ؟ خلقة الله ، وأعراض البشر .
خندمهمتى تختفي هذه الكائنات من مجتمعنا
ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوةتشدد وتنطع واندفاع دون علم وبصيرة !!
البرنسصدقت ياسعيد بن فروه والمفروض يحرم الاختلاط ولكن في نفس الوقت لا نمنع بناتنا من دراسة الطب فهو علم ضروري للحياة والحل بسيط يكون هناك مستشفيات نسائيه بكامل من طبيبات وممرضات والادارة مستشفي تكون نسائيه
التعميم لغة الجاهل الحاقد عدو الحياة- شكراً لكل طبيب وطبيبة وممرض وممرضهواحد يقول لي كلنا سوف نسافر فقلت له لاتقول كلنا بلسان الجمع ولكن قول بعضنا سوف يسافر او قول أنا سوف اسافر تكلم عن نفسك فقط أرجوك لاتقولني شيء لم اتكلم به أرفض العقل الجمعي بشده
ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوةوما رسمته في مخيلتك عن (( الحور العين )) يفترض فيك أن تكون أرفق الناس وأرحمهم وألطفهم وأسترهم (( بقوارير الدنيا ))
أبو ملقاطياشيخ غزل في كل مكان في المجمعات التجارية وفي الأسواق العامه وفي المستشفيات وفي المنتزهات وفي كل مكان ولي يقول عكس ذالك فهوا ****والله شي يقهر ويحز في النفس
بندرلو اهتم بعض المشايخ بقضايا المرأة مثل المطلقة والارملة والمعنفة وغيرها، أفضل لهم من الفتاوى حول الخلوة والاختلاط.!!
أبو ملقاطعلى ألحرام لجبتها في الصميم ياشيخ وفقك الله دنيا واخره والله يكثر من أمثالك ياشيخ وياريت الناس تتعلم ويسير عندها غيره على محارمه ومحارم المسلمين أقسم بجلالة الله أنه شي يقهرفي الأسواق وفي المستشفيات
البرنسصدقت ياسعيد بن فروه
ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوةحجج واهية ساقطة لا دليل لها من قرآن أوسنة جعلوها سيوفا مسلطة على مجتمع سني مسلم
عدد التعليقات:15900
قلم الحقيقهوكل دول العالم كافة يجب أن يوضع على قوائمها السوداء المطلوب فيها الارهابيين ودعاة العنف والمعادين للسلام والتعايش بين أبناء المجتمع الواحد وجميع الديانات.هذا لايجب أن تسكت عنه الحكومة السعودية اطلاقآ.
ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوةمنال مسعود، وهيّ ناشطة على “تويتر”، قالت: «كأني أسمع أشرطة 1990 ((( ايام فاتت !! في وقتها لا أحديستطيع أن يقف في وجه العاصفة )))
مع زاتكاي والله لاحظت خبر الشيخ.والوليد.شئ غريب..إختلاف الرأي لا يفسد للود قضيه..الوسطيه طيبه .
عدد التعليقات:15900
قلم الحقيقهيجب ملاحقته ومحاسبته وعقابه ليس داخل الوطن ومن قبل نشطائه رغم أن أمامهم من يحول دون أن يناله أي عقاب رادع بطريقة الاستئصال لأنه أشبه بمرض السرطان القاتل وانما من قبل المنظمات العالمية لحقوق الانسان.
التعميم لغة الجاهل الحاقد عدو الحياة- شكراً لكل طبيب وطبيبة وممرض وممرضهاكثر مايزعجني عندما اكون جالس مع بعض الناس فى مجلس من مجالس الأنس وفجاءه يظهر لنا شخص من هذا المجلس ويتكلم بلسان الناس الجالسه ثم يقول كلنا_ فأنا ارفض أحد ينسب لي كلام لم اتكلم به كل شخص يتكلم عن نفسه
ليس بعد اليوم ؟ لاصحوة ولا غفوةإن صحوة أو غفوة (( اليوم غير أمس ))
شجاعبحكم تعاملي مع بعض الاطباء والطبيبات السعوديات والله اننا لنفاخربهم وانهم يشرفوننابل وان الكثير منهم داعيه في مهنته اسألوا دالجبير والاحمد وغيرهم اطباء ودعاة لله ولكل قاعده شواذ لكننا فعلا نشوه المهنه
عدد التعليقات:6162
بسمههياااا اشربها الحين ..مسوي وصي على الناس والمجتمع مع ان والله امثاله عاله ومصيبه ابتلينا فيها ..بدال مايظهر الدين جمال اخلاقه بسوء نفسه اظهر بواطنه ونظرته السيئه للمجتمع وقذف الناس بلا سبب!؟!؟!
مسمارياكثر المتطوعين من المحامين يترافعون ضد الخطباء والمشايخ بلوشي بدون مقابل لييييه مدري!! مع ان لو مواطن عادي متظرر ويحتاج محامي يتطوع للمرافعه عنه لما وجد احد منهم
صور مع تحيهوالله الي مايشتهي في مشكله جنسيه لازم يروح طبيب
شجاعللاسف اختلفت موازين الرجوله وتأثرنا بعادات الغير واصبح اليوم من يريد ابنتة كالصحابيات رجلاغريب الاطوار وكلام الخطيب نابع من الغيرة ولكنة هدانا الله واياة عمم ولم يقل البعض وهناك طبيبات عفيفات شريفات
ابراهيمأتمنى ان يأخذو بيده الى احد المشياخ المشهورين ويدرس عليه ويعلمه الدين دين يسر ويرجع الى جادته وصوابه ولله يهدينا ويهدي كل مسلم تشدد في الدين
التعميم لغة الجاهل الحاقد عدو الحياة- شكراً لكل طبيب وطبيبة وممرض وممرضهتحية من القلب لكل طبيب وطبيبة وكل ممرض وممرضة وجزاهم الله الف خير أقسم بالله قبل اسبوع كنت مرافق مع والداتي فى طواري احدى المستشفيات لقد شاهدت التعب والمعاناه التى يجدها الاطباء والممرضين مع المرضي
عدد التعليقات:14124
برق الحرم(((((يا..أمة ... مازلت ... أسمع جرحها .....يشكو غلاة أرهقوا إحساسها...... ومفرْطين تجاهلوا ......الميثاقا......هي بين ناري ((مُفْرط _ومُفَرط)) ....تخشى على وجدانها الإحراقا)))))
عدد التعليقات:14124
برق الحرم((((((( اريحوا مطاياكم ....... نحن أمة وسط...... لا ضرر ولا ضرار ))))))))
عدد التعليقات:14124
برق الحرم((((((((( تزامن غريب ..................واحد متشدد على الاخر ...... والوليد عكسه تماما )))))))
قَالَ الله تَعَالَىقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ