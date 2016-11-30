بعد تصريحه «كلنا نشتهي المرأة».. نشطاء يتوعدون بمقاضاة “بن فروه”.. وآخرون: يسخرون

صحيفة المرصد : توالت ردود الفعل الساخطة على تصريحات سعيد بن فروة، التي هاجم فيها أولياء الأمور اللذين يسمحون لبناتهم بالدراسة في كليات الطب والصيدلة، ووصفه إياهم بـ «المجرمين»، حيثُ دعا “بن فروه” الأباء إلى التراجع عن إرسال بناتهم إلى الجامعات أو الابتعاث إلى الخارج قائلاً: “كلنا فحول كلنا نشتهي، إذا رأينا امرأة جميلة”.

وصلت الضجة الإعلامية إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فأنشئ النشطاء هاشتاج تحت مسمى «#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع»، انتقدوا فيه الخطيب على ماقاله، رغم أن الفيديو المنشور لم يحدد له وقت أو تاريخ، لكنه كال الاتهامات إلى الأباء.

وقال الناشط، خالد المزيني، إن دخول المرأة للمجال الطبي ضرورة، وهي مشكورة إذا دخلت فيه، ومأجورة إذا احتسبت الأجر على تخفيف أوجاع المرضى، ليلتقط ناشط أخر ويدعى “علي الحميدي” خيط الحديث، قائلاً: «إن حديث الخطيب مثير خصوصًا وأنه اعتبر أن الشئ الذي يردك عن المعصية هو تغطية النساء وإبعادهن عنك».

وأكد مغرد يدعى “ابراهيم باشا”، أن الخطيب “بن فروة” ينظر إلى الإسلام بنظرة دونية بوجود مثل هالتفكير الرجعي، وتسائل “بدر العتيبي”: هل إذا مرضت زوجته، فهو لن يسمح إلا لإمرأة بالكشف عليها، فكيف نجيب له امرأة؟

منال مسعود، وهيّ ناشطة على “تويتر”، قالت: «كأني أسمع أشرطة 1990، الفرق كنا نسمع أمثاله ونخجل من أنفسنا إذا كنا مخالفين لهذه الفتاوي العجيبة، ليس بعد اليوم !». وتابع الدكتور علي العربي: «لي في الطب 35 سنة، عملت مع طبيبات من خيرة النساء، علمًا وأدبًا، والحمد لله ابنتي طبيبة.

وعلى جانب أخر، أيّد البعض “ابو فروه” في حديثه، حيث قال الناشط عبد العزيز عبد الله، إن 90 % من المغردين يقذفون “ابو فروة” وهم لم يسمعوا حديثه، مؤكدًا أن كلامه واقعي، فكيف ترضى بأن تجلس ابنتك مع الرجال؟

وبشكل ساخر، تناول الناشط عمر الشهري، الموضوع قائلاً: «يعارض دخولهم التخصصات الطبيه، وتلقاه يصيح بالمستشفيات مابي رجّال’، جيبو لي ممرضه ولا دكتوره تكشف على ( اهلي ) !!».

كما توعد مجموعة من الطلبة، بملاحقة “ابن فروة” قضائيًا، حيث قال طلاب الطب والكليات الصحية بجامعة الملك خالد إنهم سيرفعون ضده قضية قذف لدى المحكمة بعسير، وفي هذا السياق، قال الناشط والمحامي بندر العتيبي، إنه بالنيابة عن أي مواطنة مست بتصريحات “ابن فروه” فإنه سيرفع دعوى قضائية ضده.

وكان “بن فروة” وهو خطيب مثير للجدل قد سبق واتهم الفنان ناصر القصبي بالكفر وشتمه وسبه، وهو ما أدى في النهاية إلى رفع دعوى قضائية ضده، حكم فيها بالسجن على “بن فروة”.

يعارض دخولهم التخصصات الطبيه

وتلقاه يصيح بالمستشفيات مابي رجّال'

جيبو لي ممرضه ولا دكتوره تكشف على ( اهلي ) !! #سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع — #عمر_الشهري✌️ (@omaralshehri) November 29, 2016

واذا مرضت زوجته مايسمح يكشف عليها الا امرأه اجل كيف نجيب لك امرأه !! اذا انت تحارب دراسة الطب والتمريض لنساء ؟#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع — بدر العتيبي (@bbdsbbd) November 30, 2016

#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع

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أصالة عن نفسي ، ونيابة عن

كل ( مواطنة ) تم المساس بها

مـن المشار أعلاه، نعلن باسم

مكتبنا رفع دعوى ضـــده غداً — المحامي بندر العتيبي (@RiyadhLawyers) November 29, 2016

%90 من المغردين يقذف سعيد بن فروه وهو ماسمع الخطبه وكلامه واقعي عن الاختلاط كيف ترضى محارمك تجلس مع الرجال ؟

، #سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع — عبدالعزيز بن عبدالله (@a_aA15) November 30, 2016

دخول المرأة للمجال الطبي ضرورة للمجتمع، وهي مشكورة إذا دخلت فيه، ومأجورة إذا احتسبت الأجر على تخفيف أوجاع المرضى

#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع — خالد المزيني (@muzeini) November 30, 2016

يقول انه فحل ويعشق ويحب اذا اختلط… هنا الكارثه اذا كان ما يردك عن المعصية الا تغطية النساء وابعادهن عنك ! #سعيد_بن_فروة_يقذف_المجتمع — علي الحميدي (@ali_alhomaidy) November 30, 2016

وكأني أسمع أشرطة١٩٩٠ الفرق كنا نسمع لأمثاله ونخجل من أنفسنا إذا كنا مخالفين لهذه الفتاوى العجيبة. ليس بعد اليوم! #سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع — منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) November 29, 2016