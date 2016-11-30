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شاهد : أحلام تقلد ميريام فارس و تشعل مواقع التواصل في وصلة رقص خليجية

30 نوفمبر, 2016 , 17:48 م
شاهد : أحلام تقلد ميريام فارس و تشعل مواقع التواصل في وصلة رقص خليجية
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشر عبر “إنستجرام” وتظهر فيها المطربة أحلام وهي ترقص في إحدى الحفلات.
وعلق أحد المغردين بأن أحلام كانت تقلد طريقة ميريام فارس في الرقص.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 20:19 م
    عدد التعليقات:6162

    بسمه

    مساء الانوار هيفاء💙الحمدلله تمااام ياغاليه .
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  2. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    كل ما تكبر في السن تكبر*** ههههههههه
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  3. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    رحمتك يارب

    يا من تسخر من خلقة الله وتهمز وتلمز وانت تعلم ان الخالق هو الله تأمل في قوله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ)
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  4. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 20:11 م
    عدد التعليقات:15143

    هيفاء @

    مساء الورد كيفك بسمه. 💙💙
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  5. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:15143

    هيفاء @

    اوووه قلبي عليك التاع. الله عليييك ي محمد عبدو. 💔
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  6. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    زمن التناقض

    تعليق13 صدقتي يمارسون الدين على السعوديات والخليجيات فقط وعلى المراة فقط والرجل مباح له يخطئ وفي الواقع ذنب الرجل والمراة عند الله واحد
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  7. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    الحسناء

    مريام هي اللي تقلد عليها ترقص خليجي ***يالرجال
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  8. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    الحسناء

    يا زينتس والله تهبلين يا أحلام صوتك خوراااااافي
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  9. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:6162

    بسمه

    خلق وفرق هي ومريام معليييش 🤓
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  10. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    وشك وشك

    سكنهم مساكنهم
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  11. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    موجود

    ماشغلت الفديو لأني توني متعشي واخاف تقلب ***
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  12. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    ترقص بين النسوان **** حسبي الله على ****
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  13. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    ابو مشعاب

    هلا بيك احلام نورتي الخليج
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  14. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    هند بنت عتبه

    اجل تقلد ياشينكم نسيتوا انها خليجيه وميريام لبنانيه يعني احلام تعلمها وتعلم مليون من شكلها والقراء ينتقدون احلام ع الرقص ويطالبونها بالستر بس اللبنانيه يجوز لها الدين ع الخليجيات فقط مالت عليكم
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  15. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    الشايب

    بلغت من السن عتيا .. الستر مطلوب في مثل هذا السن اللهم عفوك ورحمتك
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  16. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 19:05 م
    عدد التعليقات:1170

    سامية

    اللبس 😂😂😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  17. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    👙🔥ريما Rima👙🔥

    يوجد مواهب سعوديات بس النقاب يمنع ضهور هذه المواهب
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  18. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    الهمداني

    من يعلق على افعال احلام تعليقه ينقصه مهما كان
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    ريما Rima

    والله اني ارقص احسن منها الف مره ..******
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  20. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    توت

    الله من الدراهم ياااااوك مفتكه من سلفني لسانها تلقاه من زمان ماقل الكلمه هذي يمكن ماتعرف تنطقها والله يكفينا الشر معك عطني ولا عشني
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  21. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    REALITY

    على نياتها و قلبها ابيض
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  22. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    عزوزكو

    تعليق مخالف
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  23. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    ع . الحربي

    أول مرة أرى ***يرقص
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  24. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    هذا الرقص الخليجي
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  25. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    الله المستعان

    ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
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  26. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    هي لابسة تنورة ولا وزرة الرجاء من عبدو زوينه الإجابة بحكم الإختصاص
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