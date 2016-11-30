صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشر عبر “إنستجرام” وتظهر فيها المطربة أحلام وهي ترقص في إحدى الحفلات.
وعلق أحد المغردين بأن أحلام كانت تقلد طريقة ميريام فارس في الرقص.
شاهد : أحلام تقلد ميريام فارس و تشعل مواقع التواصل في وصلة رقص خليجية
صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشر عبر “إنستجرام” وتظهر فيها المطربة أحلام وهي ترقص في إحدى الحفلات.
تعليقات ( 26 )
عدد التعليقات:6162
بسمهمساء الانوار هيفاء💙الحمدلله تمااام ياغاليه .
رحمتك ياربيا من تسخر من خلقة الله وتهمز وتلمز وانت تعلم ان الخالق هو الله تأمل في قوله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ)
عدد التعليقات:15143
هيفاء @مساء الورد كيفك بسمه. 💙💙
عدد التعليقات:15143
هيفاء @اوووه قلبي عليك التاع. الله عليييك ي محمد عبدو. 💔
زمن التناقضتعليق13 صدقتي يمارسون الدين على السعوديات والخليجيات فقط وعلى المراة فقط والرجل مباح له يخطئ وفي الواقع ذنب الرجل والمراة عند الله واحد
الحسناءمريام هي اللي تقلد عليها ترقص خليجي ***يالرجال
الحسناءيا زينتس والله تهبلين يا أحلام صوتك خوراااااافي
عدد التعليقات:6162
بسمهخلق وفرق هي ومريام معليييش 🤓
وشك وشكسكنهم مساكنهم
موجودماشغلت الفديو لأني توني متعشي واخاف تقلب ***
ابو مشعابهلا بيك احلام نورتي الخليج
هند بنت عتبهاجل تقلد ياشينكم نسيتوا انها خليجيه وميريام لبنانيه يعني احلام تعلمها وتعلم مليون من شكلها والقراء ينتقدون احلام ع الرقص ويطالبونها بالستر بس اللبنانيه يجوز لها الدين ع الخليجيات فقط مالت عليكم
الشايببلغت من السن عتيا .. الستر مطلوب في مثل هذا السن اللهم عفوك ورحمتك
عدد التعليقات:1170
ساميةاللبس 😂😂😂
👙🔥ريما Rima👙🔥يوجد مواهب سعوديات بس النقاب يمنع ضهور هذه المواهب
الهمدانيمن يعلق على افعال احلام تعليقه ينقصه مهما كان
ريما Rimaوالله اني ارقص احسن منها الف مره ..******
توتالله من الدراهم ياااااوك مفتكه من سلفني لسانها تلقاه من زمان ماقل الكلمه هذي يمكن ماتعرف تنطقها والله يكفينا الشر معك عطني ولا عشني
REALITYعلى نياتها و قلبها ابيض
عزوزكوتعليق مخالف
ع . الحربيأول مرة أرى ***يرقص
الله المستعانياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون