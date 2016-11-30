شاهد : أحلام تقلد ميريام فارس و تشعل مواقع التواصل في وصلة رقص خليجية

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشر عبر “إنستجرام” وتظهر فيها المطربة أحلام وهي ترقص في إحدى الحفلات.

وعلق أحد المغردين بأن أحلام كانت تقلد طريقة ميريام فارس في الرقص.

.. انا جيت ☺☺ دخول مسائي عاشو 💃💃💃💃 منو شمس رقاصة ؟ #احلام_الشامسي #يحيى_جان #yehia_gan A video posted by Yehia Gan Official (@yehia_gan) on Nov 29, 2016 at 6:57am PST