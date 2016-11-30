إعلامي منشق عن «صالح» يسخر منه.. أقطع أصابع يدي إن كان يعرف معنى الإمبريالية!

صحيفة المرصد: سخر سام الغباري الكاتب والإعلامي المنشق عن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من خطاب تعزية الأخير في وفاة حاكم كوبا “فيديل كاسترو” لاسيما فيما يتعلق بمصطلح ” إمبريالية”، مشيرًا إلي أنه مقتبس العبارة من مسرحية “الزعيم” لعادل إمام، الفنان المصري.

وقال الغباري، في مقال عنونه بـ”رجل بلا مواقف”: “أقطع أصابع يدي إن كان علي عبد الله صالح يعرف معنى الامبريالية التي ذكرها في خطاب تعزيته بوفاة فيديل كاسترو، مشيرا إلى أنه كان يشاهد مسرحية الزعيم لعادل إمام فأقتبس العبارة”.