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إعلامي منشق عن «صالح» يسخر منه.. أقطع أصابع يدي إن كان يعرف معنى الإمبريالية!

30 نوفمبر, 2016 , 18:16 م
إعلامي منشق عن «صالح» يسخر منه.. أقطع أصابع يدي إن كان يعرف معنى الإمبريالية!
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صحيفة المرصد: سخر سام الغباري الكاتب والإعلامي المنشق عن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من خطاب تعزية الأخير في وفاة حاكم كوبا “فيديل كاسترو” لاسيما فيما يتعلق بمصطلح ” إمبريالية”، مشيرًا إلي أنه مقتبس العبارة من مسرحية “الزعيم” لعادل إمام، الفنان المصري.

وقال الغباري، في مقال عنونه بـ”رجل بلا مواقف”: “أقطع أصابع يدي إن كان علي عبد الله صالح يعرف معنى الامبريالية التي ذكرها في خطاب تعزيته بوفاة فيديل كاسترو، مشيرا إلى أنه كان يشاهد مسرحية الزعيم لعادل إمام فأقتبس العبارة”.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    جحدر

    كان هناك نكتة قديمة عن على صالح سأله صحفي ماهي الثورة ؟ فأجاب المحروق الثورة أخت الثور
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  2. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    ولا شيء

    الامر ليس في فهمه لكلمة الامبرياليه ولاكن يريد ان يستسغر عقول من حوله على انه لازال رئيس
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  3. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    ((((((((( يبشر بتابوت في جهنم ........يصطليه )))))))))
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  4. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    فهد

    علي صالح المحروق يعرف اي شي اذا خزن القات تظهر معلوماته انتبه لايقطعون اصابك قات في قات
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  5. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    اللهم إنا نسالك في هذا اليوم .. ستراً يحجب مااقترفناه .. وعلماً يزيل ماجهلناه .. ورزقاً يفوق ما تمنيناه .. وصحةً تحفظنا مما خشيناه ..
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  6. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    زياد

    المهم كان مهجدكم..ومرتاحين من حروبكم. و مشاكلكم..
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