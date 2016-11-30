“الفيصل” يوضح أهمية تقاليد وتاريخ الأجداد.. ويرد على المنتقدين

صحيفة المرصد : انتقد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، سخرية البعض من عادات وتقاليد الآباء، لافتًا إلى أن التقدم والرقي لن يحدث بمثل هذه الأساليب، أو أن يلجأ البعض إلى بخس حقوق آبائنا وأجدادنا وإنكار إنجازاتهم.
وقال الفيصل في حوار مفتوح بينه وبين نخب وشباب منطقة مكة المكرمة، إن بعض الحاملين للدكتوراة ينتقدون إنجازات القدماء، مطالبًا هؤلاء بمقارنة أنفسهم بالقدماء وماحققوه، مضيفًا: «إذا رغبتم في محاسبة أسلافكم، ففكروا كيف كنتم قبل 50 عامًا».
وضرب أمير منطقة مكة، مثالاً بأنه كان في أحد المدارس، وكان فيها المدرسين السعوديين “قلة”، لافتًا إلى أن الوضع معكوس حاليًا، فالمملكة تبتعث مدرسين لكل الدول التي كان المدرسين يأتون إليها منها، إضافة إلى أن فتيات أبناء وبنات المملكة يحصدون الميدليات الذهبية في العلوم والطب والرياضيات في أوروبا وأمريكا.
تعليقات ( 10 )
سالممن ينكر أصله واهله وتاريخه القديم فهو قليل اصل
سدرة الغرمولمن يحاول تغيير عادات وتقاليد الشعب السعودي المخلص هم المجنسين ولأجانب مواليد السعوديه هدفهم تشويه صورة الوطن ولمواطن
عدد التعليقات:15900
قلم الحقيقهالقائد مثل رب العائلة كلما قرب من عائلته وأبنائه ****
عدد التعليقات:15900
قلم الحقيقهورغم كل ذلك علينا أن لاننكر أن هذا الزمن اختلفت فيه مفاهيم كثيرة وتبدلت معه قيم وأصبح الكثيرين يقيسون الآخر ليس بطيب أفعاله وشموخ نفسه وعلو أخلاقه وانما بماله وجاهه وهما أشبه بترمومتر للقياس بموجبها.
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قلم الحقيقهأبائنا وأجدادنا هم تاج رؤوسنا وقدوتنا وهم الأثر الباقي الطيب في نفوسنا وقلوبنا لن يمحى أمد الدهر سنورثه لأجيال أجيالنا حتى قيام الساعة.لن تغيرنا عليهم مناصب ولاأموال أو تقلب مفاهيمنا عنهم تقادم سنين.
أبو مصلفح الرياضهذا الرجل مفخرة السعوديين لذالك هو أمير أشرف بقاع الأرض وهو للمعلومية عارف في التاريخ ومناقب الرجال حيث أكد وذكر حقيقة تاريخية بأنه لايوجد في تاريخ الإنسانية أكرم من سلطان ابن عبد العزيز سمعت ياحاتم
مع زاتكتعليق مخالف
عدد التعليقات:14124
برق الحرم(((((((( أبداً ...يالفيصلي.... لا .....لحقنا ..... شك ..... ولا منكم قصـــــور )))))))