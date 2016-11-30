  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“الفيصل” يوضح أهمية تقاليد وتاريخ الأجداد.. ويرد على المنتقدين

30 نوفمبر, 2016 , 18:16 م
“الفيصل” يوضح أهمية تقاليد وتاريخ الأجداد.. ويرد على المنتقدين
  • 826
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : انتقد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، سخرية البعض من عادات وتقاليد الآباء، لافتًا إلى أن التقدم والرقي لن يحدث بمثل هذه الأساليب، أو أن يلجأ البعض إلى بخس حقوق آبائنا وأجدادنا وإنكار إنجازاتهم.

وقال الفيصل في حوار مفتوح بينه وبين نخب وشباب منطقة مكة المكرمة، إن بعض الحاملين للدكتوراة ينتقدون إنجازات القدماء، مطالبًا هؤلاء بمقارنة أنفسهم بالقدماء وماحققوه، مضيفًا: «إذا رغبتم في محاسبة أسلافكم، ففكروا كيف كنتم قبل 50 عامًا».

وضرب أمير منطقة مكة، مثالاً بأنه كان في أحد المدارس، وكان فيها المدرسين السعوديين “قلة”، لافتًا إلى أن الوضع معكوس حاليًا، فالمملكة تبتعث مدرسين لكل الدول التي كان المدرسين يأتون إليها منها، إضافة إلى أن فتيات أبناء وبنات المملكة يحصدون الميدليات الذهبية في العلوم والطب والرياضيات في أوروبا وأمريكا.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    سالم

    من ينكر أصله واهله وتاريخه القديم فهو قليل اصل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    نعم ياسمو الأمير خالد بقول الله تعالى:-" ولا يُغير الله مابقومٍ حتى يُغيروا ما بأنفسهم." صدق الله العظيم.وإيراد أجزاء من حديث نبوي:-ايها الناس انما هلك من قبلكم كثرة سؤالهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    سدرة الغرمول

    من يحاول تغيير عادات وتقاليد الشعب السعودي المخلص هم المجنسين ولأجانب مواليد السعوديه هدفهم تشويه صورة الوطن ولمواطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    ****و الاجانب. يحاولون يغيرون هويه الحجاز
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 18:58 م
    عدد التعليقات:15900

    قلم الحقيقه

    القائد مثل رب العائلة كلما قرب من عائلته وأبنائه ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 18:49 م
    عدد التعليقات:15900

    قلم الحقيقه

    ورغم كل ذلك علينا أن لاننكر أن هذا الزمن اختلفت فيه مفاهيم كثيرة وتبدلت معه قيم وأصبح الكثيرين يقيسون الآخر ليس بطيب أفعاله وشموخ نفسه وعلو أخلاقه وانما بماله وجاهه وهما أشبه بترمومتر للقياس بموجبها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 18:44 م
    عدد التعليقات:15900

    قلم الحقيقه

    أبائنا وأجدادنا هم تاج رؤوسنا وقدوتنا وهم الأثر الباقي الطيب في نفوسنا وقلوبنا لن يمحى أمد الدهر سنورثه لأجيال أجيالنا حتى قيام الساعة.لن تغيرنا عليهم مناصب ولاأموال أو تقلب مفاهيمنا عنهم تقادم سنين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    أبو مصلفح الرياض

    هذا الرجل مفخرة السعوديين لذالك هو أمير أشرف بقاع الأرض وهو للمعلومية عارف في التاريخ ومناقب الرجال حيث أكد وذكر حقيقة تاريخية بأنه لايوجد في تاريخ الإنسانية أكرم من سلطان ابن عبد العزيز سمعت ياحاتم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    مع زاتك

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    (((((((( أبداً ...يالفيصلي.... لا .....لحقنا ..... شك ..... ولا منكم قصـــــور )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم