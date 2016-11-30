“الفيصل” يوضح أهمية تقاليد وتاريخ الأجداد.. ويرد على المنتقدين

صحيفة المرصد : انتقد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، سخرية البعض من عادات وتقاليد الآباء، لافتًا إلى أن التقدم والرقي لن يحدث بمثل هذه الأساليب، أو أن يلجأ البعض إلى بخس حقوق آبائنا وأجدادنا وإنكار إنجازاتهم.

وقال الفيصل في حوار مفتوح بينه وبين نخب وشباب منطقة مكة المكرمة، إن بعض الحاملين للدكتوراة ينتقدون إنجازات القدماء، مطالبًا هؤلاء بمقارنة أنفسهم بالقدماء وماحققوه، مضيفًا: «إذا رغبتم في محاسبة أسلافكم، ففكروا كيف كنتم قبل 50 عامًا».

وضرب أمير منطقة مكة، مثالاً بأنه كان في أحد المدارس، وكان فيها المدرسين السعوديين “قلة”، لافتًا إلى أن الوضع معكوس حاليًا، فالمملكة تبتعث مدرسين لكل الدول التي كان المدرسين يأتون إليها منها، إضافة إلى أن فتيات أبناء وبنات المملكة يحصدون الميدليات الذهبية في العلوم والطب والرياضيات في أوروبا وأمريكا.