بالصور والفيديو : مصرع سائق و مرافقته و إصابة 7 نتيجة حادث تصادم لحافلة رياض أطفال بحي الخالدية

صحيفة المرصد:لقى سائق مصرعه هو ومرافقته لحافلة رياض أطفال نتيجة حادث اصطدام مروع بحي الخالدية بالمدينة المنورة نتج عنه أصابة 7 أطفال وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة أن العمليات تلقت بلاغاً عن وقوع الحادث وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية وفرق الإستجابة المتقدمة وعند الوصول اتضح وجود حالتين متوفيتين لبالغين بالموقع وحالتين خطيرتي الإصابة و 7 حالات متوسطة حيث كانت الوفيات لقائد الحافلة والمرافقة وإصابات الطلاب والطالبات معظمها مطمئنة وإصابات الطرف الآخر خطيرة لرجل وامرأة، وقد نجا من هذا الحادث ولله الحمد باقي الطلاب والطالبات والبالغ عددهم أكثر من 20 طالباً.
تعليقات ( 5 )
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قلم الحقيقهالنهور والسرعة من هؤلاء السائقين الأجانب. رحم الله المتوفين وشافى الأطفال المصابين.
بويوسفمع الأسف اننا اصبحنا في اوائل الدول في عدد الوفيات بسبب التهور والاستهتار والتفحيط والسباقات والجنون وو ولا بد ان نعطي جائزة نوبل، بالرغم من الجهد الكبير الذي تبذلة ادارة المرور ولكن لا حياة لمن تنادي
بويوسفمع الأسف اننا اصبحنا في اوائل الدول في عدد الوفيات بسبب التهور والاستهتار والتفحيط والسباقات والجنون وو ولا بد ان نعطي جائزة نوبل، بالرغم من الجهد الكبير الذي تبذلة ادارة المرور ولكن لا حياة لمن تنادي
الجارلحاللهم ارحم الاموات واشفي المصابين
السرعة ثم السرعة ثم السرعةطالما هناك تهور فهناك حوادث ووفيات وضع المركبتين يظهر جنون القيادة والتهور ولا يوجد اي تفسير آخر ولن يقبل أي مبرر آخر نتيجة الاستهتار فقدان الأرواح البريئة.