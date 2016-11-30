شرطة الطائف تكشف تفاصيل القبض على شاب انتحل صفة فتاة بتويتر للاحتيال على ضحاياه

صحيفة المرصد:قبضت شرطة الطائف على شاب في العقد الثاني من العمر انتحل صفة فتاة في “تويتر” وتمكن من النصب والاحتيال على ضحاياه.

ووفقا لصحيفة الرياض قال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي القرشي إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الطائف وبالتنسيق مع شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية تمكنت من ضبط مواطن في العقد الثاني من العمر، انتحل صفة فتاة في “تويتر”، وتمكن من النصب والاحتيال على ضحاياه.

وأضاف أنه عُثر بحوزته على حوالات بنكية وبطائق مسبقة الدفع، وتم التحفظ عليه، وستتم إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.