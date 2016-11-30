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شرطة الطائف تكشف تفاصيل القبض على شاب انتحل صفة فتاة بتويتر للاحتيال على ضحاياه

30 نوفمبر, 2016 , 19:05 م
شرطة الطائف تكشف تفاصيل القبض على شاب انتحل صفة فتاة بتويتر للاحتيال على ضحاياه
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صحيفة المرصد:قبضت شرطة الطائف على شاب في العقد الثاني من العمر انتحل صفة فتاة في “تويتر” وتمكن من النصب والاحتيال على ضحاياه.
ووفقا لصحيفة الرياض قال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي القرشي إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الطائف وبالتنسيق مع شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية تمكنت من ضبط مواطن في العقد الثاني من العمر، انتحل صفة فتاة في “تويتر”، وتمكن من النصب والاحتيال على ضحاياه.
وأضاف أنه عُثر بحوزته على حوالات بنكية وبطائق مسبقة الدفع، وتم التحفظ عليه، وستتم إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    💎🎀سُندُس

    شاب أنتحل صفة فتاة وقد يوجد فتاة تنتحل صفة شاب هذا هو حال بعض↩️ المعلقين .. يستخفون من الناس ولايستخفون من الله "وهو معهم"🤔🤔
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  2. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    الواثع الاليم

    يقول لك اشحن لي بـ 100 ريال او ارسل لي شيك واكلمك وارسل لك صورتي على اساس انه بنت والمشكله عنده جهاز او برناج يغير الصوت من خشن الى بنت ناعم. شعب على نيته طيب بس عنده ضعف بالوازع الديني
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  3. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    ت.م

    زائره ماتشوفين انك مسختيها حبتين
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  4. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    زائره

    😂😂 هذا حالهم ***وناقصين عقل
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  5. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    سحوتي

    يعني لو كانت بنت صدقي كان عادي يمشونها بس ولد منتحل شخصية بنت لااا هههههههه
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  6. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 19:55 م
    عدد التعليقات:6162

    بسمه

    مو مشكلته الا هم إمباعاات واللي تكسب فيه العب فيه 😂😂😂👌🏻
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  7. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    ت.م

    سمعتي زين ياساميه
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  8. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    خرفنهم وضحك عليهم لانهم خرفان ماغير يركضون ورى الحريم في كل مكان
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  9. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:6049

    المنتصر بالله

    يادافع البلاء والبلاوي آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك 🔫
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  10. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    الهمداني

    تعليق مخالف
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