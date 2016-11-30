صحيفة المرصد:قبضت شرطة الطائف على شاب في العقد الثاني من العمر انتحل صفة فتاة في “تويتر” وتمكن من النصب والاحتيال على ضحاياه.
ووفقا لصحيفة الرياض قال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي القرشي إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الطائف وبالتنسيق مع شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية تمكنت من ضبط مواطن في العقد الثاني من العمر، انتحل صفة فتاة في “تويتر”، وتمكن من النصب والاحتيال على ضحاياه.
وأضاف أنه عُثر بحوزته على حوالات بنكية وبطائق مسبقة الدفع، وتم التحفظ عليه، وستتم إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.
شرطة الطائف تكشف تفاصيل القبض على شاب انتحل صفة فتاة بتويتر للاحتيال على ضحاياه
صحيفة المرصد:قبضت شرطة الطائف على شاب في العقد الثاني من العمر انتحل صفة فتاة في “تويتر” وتمكن من النصب والاحتيال على ضحاياه.
تعليقات ( 10 )
💎🎀سُندُسشاب أنتحل صفة فتاة وقد يوجد فتاة تنتحل صفة شاب هذا هو حال بعض↩️ المعلقين .. يستخفون من الناس ولايستخفون من الله "وهو معهم"🤔🤔
الواثع الاليميقول لك اشحن لي بـ 100 ريال او ارسل لي شيك واكلمك وارسل لك صورتي على اساس انه بنت والمشكله عنده جهاز او برناج يغير الصوت من خشن الى بنت ناعم. شعب على نيته طيب بس عنده ضعف بالوازع الديني
ت.مزائره ماتشوفين انك مسختيها حبتين
زائره😂😂 هذا حالهم ***وناقصين عقل
سحوتييعني لو كانت بنت صدقي كان عادي يمشونها بس ولد منتحل شخصية بنت لااا هههههههه
عدد التعليقات:6162
بسمهمو مشكلته الا هم إمباعاات واللي تكسب فيه العب فيه 😂😂😂👌🏻
ت.مسمعتي زين ياساميه
عدد التعليقات:6049
المنتصر باللهيادافع البلاء والبلاوي آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك 🔫
الهمدانيتعليق مخالف