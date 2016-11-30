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شاهد: سعودي يتزلج على الثلج في جبال اللوز

30 نوفمبر, 2016 , 19:35 م
شاهد: سعودي يتزلج على الثلج في جبال اللوز
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لأحد السعوديين، وهو يتزحلق على الجليد، في جبال اللوز بمدينة تبوك، مرتديًا الزي السعودي التقليدي، في مشهد مثير للضحك.

وعبر السعوديون عن سعادتهم بتساقط الثلوج بالشوارع بالتزحلق على الجليد ونشر صورهم التي التقطوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة أن سقوط الثلج في السعودية ليس أمرًا معتادًا وحدث ذلك لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا.

من جهته علق أحد المغردين قائلا: “شاهد المقطع الذي صدم محترفي التزلج في أوروبا وأمريكا تزلج على الثلج في جبال اللوز بالطريقة السعودية”.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    الحمدلله.....

    هههههههه...جوك جمييييل
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  2. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 23:16 م
    عدد التعليقات:1

    خواطر...

    الله زين البياض بس الله يرزقنا ثلج⛄
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  3. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    ضمير الناس

    مالقيت الاالطريق تبلالك احدوتتزحلق وتزحلقه معك***الحمدلله على نعمه***
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  4. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    التاريخ

    صدم اوروبا وامريكا ياساتر لازم تبليغ الامم المتحدة ومجلس الامن للانعقاد بأسرع وقت موضوع ماينسكت علية خير منطقة من ظمن العالم وشخص فالها ويتزلج ايش الغرابة بالموضوع وصدم وعدم موضوع ماتعرف راسة من ذنبة
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