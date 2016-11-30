شاهد: سعودي يتزلج على الثلج في جبال اللوز

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لأحد السعوديين، وهو يتزحلق على الجليد، في جبال اللوز بمدينة تبوك، مرتديًا الزي السعودي التقليدي، في مشهد مثير للضحك.

وعبر السعوديون عن سعادتهم بتساقط الثلوج بالشوارع بالتزحلق على الجليد ونشر صورهم التي التقطوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة أن سقوط الثلج في السعودية ليس أمرًا معتادًا وحدث ذلك لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا.

من جهته علق أحد المغردين قائلا: “شاهد المقطع الذي صدم محترفي التزلج في أوروبا وأمريكا تزلج على الثلج في جبال اللوز بالطريقة السعودية”.