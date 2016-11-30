بالفيديو : فيصل القاسم ينفعل على أحد ضيوفه “ من بيت أبوك يابن الستين ألف صرماية ”

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انفعال فيصل القاسم ببرنامج الاتجاه المعاكس على ضيفه خالد بن فَقِيه الذي كان يتحدث عن الجيوش العربية و الحكام الذين لهم الفضل على الشعوب مما دفع القاسم بالغضب قائلاً “من بيت أبوك يابن الستين ألف صرماية هذا من فضل الوطن وليس فضل أحد على احد”.
فيصل القاسم ينفعل " من بيت ابوك يابن الستين الف صرمايه " pic.twitter.com/zMXwgqfDF6
— .. ناصـر .. (@_ahaaa73) November 30, 2016
تعليقات ( 39 )
القحطانيالكلام ماهو بموجه للضيف انتوا من وين تفهمون
جبال سديرالضيف جزائري من بقاياء الاشتراكية الحاكمة في الجزائر الذين سرقو البلاد والعباد
عدد التعليقات:1283
نبرااسيرى انه فوق الجميع خصوصا العرب لانه يحمل الجنسيه البريطانيه،،لا جديد هذه اساليبهم في الكلام سب وشتم وصرمايه لانه هذا مجتمعهم وهذه بيئتهم حتى لو كانوا يحملون جنسيات غربيه.
لاراتعليق مخالف
* عتيقكل شي يهون ولا يجي ضيف مصري على الحوار ، كما قال عنهم عمرو أديب لا تصدق مصري أبدا ولا تكون *
وضوحيؤخذ من الكلام الرد والسؤال لكن يخرج ذلك الى اللعن فهذا مشين في ردود صاحبه.
عبدالعزيز//هذه هي الجزيرة ويش الجديد
عيبقلة أدب تمارسها على ضيف انت ادخلته بيتك.
استغرابكنت متأكد انه خرج عن طوره وبان عدم انتماءه لهذا البلد الكريم لا تواخذوه البلد فيه غيورين على ترابه ووحدته وقيادته فلن يفيد البلد غير اهله بارك الله فيهم وزادهم نعمه المعدن الاصيل يظهر في الرخاء والشده
عدد التعليقات:414
♨ليالي نجد ♨كل احمق يدافع عن الطغاة المجرمين المستبدين يستاهل عالكلام وأكثر
صورة اوضحالخطاب كان موجه لابن الصرمايه بشار التبن
لاراتعليق ٢١ عليك من الله ما تستحق يا حفيد اهل الطائف اللي رموا الرسول بالحجارة واهل مكة اللي طردو الرسول صلي الله عليه وسلم وعذبوا المسلمين يا احفاد اليهود والكفارة
لارامعقول كم الكره والحقد علي مصر والشماته صدق الرسول صلي الله عليهم وسلم لما وصفكم بالغلظه القلب
عدد التعليقات:207
فاااااهمالقاسم لم يقصد الضيف لكن يقصد احد قاده البعث >>>> ياعااالم افهمو الحوار
سعودي مطنوخاين احترام وتقدير الضيف ؟؟ الدين والاخلاق تحث على احترام الضيف ... لكن الظاهر ان فيصل القاسم لايعرف المبادئ والاخلاق السامية
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيمالحمد لله على انهيار الجنية وبدء التشغيل التجريبي لسد النهضه الاثيوبي العظيم على فكره اخبار اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز والالتهاب الكبد الوبائي سي والتوكتوك الطائر
محمداستغرب بقاء هذا ***و برنامجه
عدد التعليقات:14146
برق الحرم(((((( قالو عن المملكة ومصر ...... جناحين الامة ........ ولكن قول الحقيقة .... أين يقبع الاخوان ***
عدد التعليقات:14146
برق الحرم(((((( قول الحقيقة ....... بدري بدري .............. الثقيل قدام ....... اجل ماعلموك الاخوان عنا )))))))
عدد التعليقات:380
الديدحانيعجبني الرد القاصف للجبهات وليست جبه واحده
قول الحقيقهالخنبوقه وبرق مصر وافق شن طبقه، اعلنوا حبكما لبعض، اذا كان حب في الله ولا اظن
والله يستاهل الظيفكل مناقشة ولا مشكلة بين العرب قالو لنا كنتو حفاه عراة ،مادري نسيو حضارة العرب والحضارة اليمنية . انا مايرفع ضغطي يكون اللي يقول لولا النفط ما كنتوا موجودين . حنا الحضرة العربية نفسها . واحفاد الصحابة
اوبراالخنبوقه وبرق مصر الطيور على اشكالها تقع
عدد التعليقات:15904
قلم الحقيقهعندما يقف قادة هذه الأوطان الشرفاء لحماية وطنهم وشعبهم من الارهابيين والخونة والمرتزقة الذين يزعمون أنهم من أبنائه وهم كاذبين
عدد التعليقات:14146
برق الحرم(((((7منصور .......حليله برق مصر دفاعه مستميت عن المصاريه ...عربي مسلم ولي الفخر ....... من جد يامنصور تشوف مصارية معهم يتحدثون عن الجيوش العربية لكن كلمة مش بيت ابوك عارف من قالها _له )))))))
عدد التعليقات:15904
قلم الحقيقهالوطن أنتم من سلمه للأجانب وللارهابيين. الوطن هو من على حساب سيادته وكرامته وبقائه تذهبون لغيره لتملأون جيوبكم من المال على حساب خرابه ودماره وتمكين الأجنبي منه.تريدون وطن تحت فكركم وأمركم فقط.
درزي إخونجي***علي قناة الجزيرة اﻹخوانية .واﻹخوانجية عندهم حساسية من كلمة الحكام وﻻزم يشغل نظام السب واللعن والتكفير.
عدد التعليقات:14146
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=DhXtYEmlDGE .............. فيصل والاكراد
الثقفيهذا برنامج يجي كل ثلاثاء اسمه الاتجاه المعاكس على قناة الجزيره
منصورحليله برق مصر دفاعه مستميت عن المصاريه
ولا شيءممثلين الاعلام الحر / 1-صالح الازرق 2-فيصل القاسم
من بعيد.ما سب الضيف يقصد بشار الاسد
عدد التعليقات:14146
برق الحرم(((((( على اي قناة ....... يا أخوان )))))))
سعدالله يفشلكم
احمداعلام هابط
سلطانعلى طاري ***وين القطيع الليبرالي السيساوي