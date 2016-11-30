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بالفيديو : فيصل القاسم ينفعل على أحد ضيوفه “ من بيت أبوك يابن الستين ألف صرماية ”

30 نوفمبر, 2016 , 19:43 م
بالفيديو : فيصل القاسم ينفعل على أحد ضيوفه “ من بيت أبوك يابن الستين ألف صرماية ”
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انفعال فيصل القاسم ببرنامج الاتجاه المعاكس على ضيفه خالد بن فَقِيه الذي كان يتحدث عن الجيوش العربية و الحكام الذين لهم الفضل على الشعوب مما دفع القاسم بالغضب قائلاً “من بيت أبوك يابن الستين ألف صرماية هذا من فضل الوطن وليس فضل أحد على احد”.



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    القحطاني

    الكلام ماهو بموجه للضيف انتوا من وين تفهمون
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  2. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    جبال سدير

    الضيف جزائري من بقاياء الاشتراكية الحاكمة في الجزائر الذين سرقو البلاد والعباد
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  3. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    الضيف يمثل نظام البعث وهو يستاهل وكل من يدافع عنه مجرم مثله وفيصل ماقصر عنده خبره في الشتم وانتو في الطوشة
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  4. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    الضيف يمثل نظام البعث وهو يستاهل وكل من يدافع عنه مجرم مثله وفيصل ماقصر عنده خبره في الشتم وانتو في الطوشة
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  5. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 23:02 م
    عدد التعليقات:1283

    نبرااس

    يرى انه فوق الجميع خصوصا العرب لانه يحمل الجنسيه البريطانيه،،لا جديد هذه اساليبهم في الكلام سب وشتم وصرمايه لانه هذا مجتمعهم وهذه بيئتهم حتى لو كانوا يحملون جنسيات غربيه.
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  6. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    لارا

    تعليق مخالف
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  7. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    * عتيق

    كل شي يهون ولا يجي ضيف مصري على الحوار ، كما قال عنهم عمرو أديب لا تصدق مصري أبدا ولا تكون *
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  8. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    وضوح

    يؤخذ من الكلام الرد والسؤال لكن يخرج ذلك الى اللعن فهذا مشين في ردود صاحبه.
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  9. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    عبدالعزيز//

    هذه هي الجزيرة ويش الجديد
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  10. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    عيب

    قلة أدب تمارسها على ضيف انت ادخلته بيتك.
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  11. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    استغراب

    كنت متأكد انه خرج عن طوره وبان عدم انتماءه لهذا البلد الكريم لا تواخذوه البلد فيه غيورين على ترابه ووحدته وقيادته فلن يفيد البلد غير اهله بارك الله فيهم وزادهم نعمه المعدن الاصيل يظهر في الرخاء والشده
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  12. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 21:56 م
    عدد التعليقات:414

    ♨ليالي نجد ♨

    كل احمق يدافع عن الطغاة المجرمين المستبدين يستاهل عالكلام وأكثر
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  13. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    صورة اوضح

    الخطاب كان موجه لابن الصرمايه بشار التبن
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  14. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    لارا

    تعليق ٢١ عليك من الله ما تستحق يا حفيد اهل الطائف اللي رموا الرسول بالحجارة واهل مكة اللي طردو الرسول صلي الله عليه وسلم وعذبوا المسلمين يا احفاد اليهود والكفارة
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  15. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    لارا

    معقول كم الكره والحقد علي مصر والشماته صدق الرسول صلي الله عليهم وسلم لما وصفكم بالغلظه القلب
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  16. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    بيض الله وجهك يا فيصل
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  17. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 21:15 م
    عدد التعليقات:207

    فاااااهم

    القاسم لم يقصد الضيف لكن يقصد احد قاده البعث >>>> ياعااالم افهمو الحوار
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  18. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    سعودي مطنوخ

    اين احترام وتقدير الضيف ؟؟ الدين والاخلاق تحث على احترام الضيف ... لكن الظاهر ان فيصل القاسم لايعرف المبادئ والاخلاق السامية
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  19. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم

    الحمد لله على انهيار الجنية وبدء التشغيل التجريبي لسد النهضه الاثيوبي العظيم على فكره اخبار اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز والالتهاب الكبد الوبائي سي والتوكتوك الطائر
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  20. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    محمد

    استغرب بقاء هذا ***و برنامجه
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  21. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 20:35 م
    عدد التعليقات:14146

    برق الحرم

    (((((( قالو عن المملكة ومصر ...... جناحين الامة ........ ولكن قول الحقيقة .... أين يقبع الاخوان ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 20:33 م
    عدد التعليقات:14146

    برق الحرم

    (((((( قول الحقيقة ....... بدري بدري .............. الثقيل قدام ....... اجل ماعلموك الاخوان عنا )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 20:28 م
    عدد التعليقات:380

    الديدحان

    يعجبني الرد القاصف للجبهات وليست جبه واحده
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  24. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    قول الحقيقه

    الخنبوقه وبرق مصر وافق شن طبقه، اعلنوا حبكما لبعض، اذا كان حب في الله ولا اظن
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  25. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    والله يستاهل الظيف

    كل مناقشة ولا مشكلة بين العرب قالو لنا كنتو حفاه عراة ،مادري نسيو حضارة العرب والحضارة اليمنية . انا مايرفع ضغطي يكون اللي يقول لولا النفط ما كنتوا موجودين . حنا الحضرة العربية نفسها . واحفاد الصحابة
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  26. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    اوبرا

    الخنبوقه وبرق مصر الطيور على اشكالها تقع
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  27. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:15904

    قلم الحقيقه

    عندما يقف قادة هذه الأوطان الشرفاء لحماية وطنهم وشعبهم من الارهابيين والخونة والمرتزقة الذين يزعمون أنهم من أبنائه وهم كاذبين
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  28. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:14146

    برق الحرم

    (((((7منصور .......حليله برق مصر دفاعه مستميت عن المصاريه ...عربي مسلم ولي الفخر ....... من جد يامنصور تشوف مصارية معهم يتحدثون عن الجيوش العربية لكن كلمة مش بيت ابوك عارف من قالها _له )))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:15904

    قلم الحقيقه

    الوطن أنتم من سلمه للأجانب وللارهابيين. الوطن هو من على حساب سيادته وكرامته وبقائه تذهبون لغيره لتملأون جيوبكم من المال على حساب خرابه ودماره وتمكين الأجنبي منه.تريدون وطن تحت فكركم وأمركم فقط.
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  30. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    درزي إخونجي

    ***علي قناة الجزيرة اﻹخوانية .واﻹخوانجية عندهم حساسية من كلمة الحكام وﻻزم يشغل نظام السب واللعن والتكفير.
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  31. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:14146

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=DhXtYEmlDGE .............. فيصل والاكراد
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  32. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    الثقفي

    هذا برنامج يجي كل ثلاثاء اسمه الاتجاه المعاكس على قناة الجزيره
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  33. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    منصور

    حليله برق مصر دفاعه مستميت عن المصاريه
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  34. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    ولا شيء

    ممثلين الاعلام الحر / 1-صالح الازرق 2-فيصل القاسم
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  35. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    من بعيد.

    ما سب الضيف يقصد بشار الاسد
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  36. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 19:53 م
    عدد التعليقات:14146

    برق الحرم

    (((((( على اي قناة ....... يا أخوان )))))))
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  37. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    سعد

    الله يفشلكم
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  38. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    احمد

    اعلام هابط
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  39. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    سلطان

    على طاري ***وين القطيع الليبرالي السيساوي
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