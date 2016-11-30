بالفيديو : فيصل القاسم ينفعل على أحد ضيوفه “ من بيت أبوك يابن الستين ألف صرماية ”

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انفعال فيصل القاسم ببرنامج الاتجاه المعاكس على ضيفه خالد بن فَقِيه الذي كان يتحدث عن الجيوش العربية و الحكام الذين لهم الفضل على الشعوب مما دفع القاسم بالغضب قائلاً “من بيت أبوك يابن الستين ألف صرماية هذا من فضل الوطن وليس فضل أحد على احد”.

فيصل القاسم ينفعل " من بيت ابوك يابن الستين الف صرمايه " pic.twitter.com/zMXwgqfDF6 — .. ناصـر .. (@_ahaaa73) November 30, 2016