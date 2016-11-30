“أوبك” تتفق على خفض إنتاجها لأول مرة منذ 2008 – فيديو

صحيفة المرصد:أعلن وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة في مؤتمر صحافي في فيينا أن “أوبك” اتفقت على خفض “1,2 مليون برميل يومياً، وذلك عقب انتهاء اجتماع حاسم لأعضاء المنظمة في فيينا، ليصبح سقفها 32,5 مليون برميل يوميا، وذلك في أول قرار من نوعه للمنظمة منذ 2008.

وأضاف أن روسيا، الدولة غير العضو في أوبك، تعهدت بخفض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يومياً، وهي نصف الكمية التي كان يؤمل في أن تخفضها الدول من خارج المنظمة، كما ذكر أن روسيا ستصدر اليوم بياناً بخصوص خفض إنتاج النفط.

وكشف الوزير القطري أيضاً أن “أوبك” ستجتمع في 25 مايو لمراجعة الاتفاق وقد تمدده 6 أشهر أخرى. وقد أعلن السادة أن قرار المنظمة جرى اتخاذه بالإجماع، وأن الكويت وفنزويلا والجزائر ستراقب تقيد الدول بالإتفاق.

من جهته، اعتبر وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه يوم سار لسوق النفط العالمية، وذكر السادة أن المملكة تعهدت بخفض 486 ألف برميل يومياً وفقاً للإتفاق المبرم.

وقال وزير النفط الإيراني إنه من المرجح أن تعقد “أوبك” اجتماعاً مع المنتجين المستقلين الأسبوع القادم.

من ناحية أخرى، تقرر خلال اجتماع “أوبك” تعليق عضوية اندونيسيا واتفقت المنظمة على توزيع حصة إندونيسيا من إنتاج النفط على بعض الدول الأعضاء.