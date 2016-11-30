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“أوبك” تتفق على خفض إنتاجها لأول مرة منذ 2008 – فيديو

30 نوفمبر, 2016 , 20:01 م
“أوبك” تتفق على خفض إنتاجها لأول مرة منذ 2008 – فيديو
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صحيفة المرصد:أعلن وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة في مؤتمر صحافي في فيينا أن “أوبك” اتفقت على خفض “1,2 مليون برميل يومياً، وذلك عقب انتهاء اجتماع حاسم لأعضاء المنظمة في فيينا، ليصبح سقفها 32,5 مليون برميل يوميا، وذلك في أول قرار من نوعه للمنظمة منذ 2008.
وأضاف أن روسيا، الدولة غير العضو في أوبك، تعهدت بخفض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يومياً، وهي نصف الكمية التي كان يؤمل في أن تخفضها الدول من خارج المنظمة، كما ذكر أن روسيا ستصدر اليوم بياناً بخصوص خفض إنتاج النفط.
وكشف الوزير القطري أيضاً أن “أوبك” ستجتمع في 25 مايو لمراجعة الاتفاق وقد تمدده 6 أشهر أخرى. وقد أعلن السادة أن قرار المنظمة جرى اتخاذه بالإجماع، وأن الكويت وفنزويلا والجزائر ستراقب تقيد الدول بالإتفاق.
من جهته، اعتبر وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه يوم سار لسوق النفط العالمية، وذكر السادة أن المملكة تعهدت بخفض 486 ألف برميل يومياً وفقاً للإتفاق المبرم.
وقال وزير النفط الإيراني إنه من المرجح أن تعقد “أوبك” اجتماعاً مع المنتجين المستقلين الأسبوع القادم.
من ناحية أخرى، تقرر خلال اجتماع “أوبك” تعليق عضوية اندونيسيا واتفقت المنظمة على توزيع حصة إندونيسيا من إنتاج النفط على بعض الدول الأعضاء.



تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    غرم الله

    ايران دوله ** كل تفكيرهم في الشر المستقبل عندهم نشر الظلم والطمع في الغير لكن امالهم ستذهب هباء ولن ينالوا الى الخسران بحول الله وقوته
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  2. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    فهد

    خطوه جيده و ان كانت متاخره !!!
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  3. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    كلنا فداء للوطن

    افاااااا كلا تنازل عن قناعاتة***
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  4. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    سبحان الله

    قال صلى الله عليه وسلم : ((إن سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلا الله ، و الله أكبر تنفض الخطايا ، كما تنفض الشجرة ورقها))
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  5. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    الناقد

    كل الدول وافقت على تقليص أنتاجها ما عدا إيران طالبت بزيادة أنتاجها ليكون ثلاثة ملايين وثمانمائة الف برميل وهو أنتاجها قبل فرض العقوبات وبالتأكيد سوف تصرف قيمة الزيادة بدعم الأرهاب كما هو معروف عنها !!
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  6. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    عشتار بندر الحمدان

    بعد خراب البصرة ...!!
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  7. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    الله يحفظ

    سمو الامير عبدالعزيز بن سلمان
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  8. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    نحن

    بلد تنتج البترولا و ستخفض الانتاج لترتفع الاسعارا
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