بالصور: بعد بلاغات العروض الوهمية.. “التجارة” تضبط مخالفات متاجر “بندة” في 8 مدن

صحيفة المرصد: ضبطت الفرق التفتيشية بوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، المخالفات التجارية في فروع متاجر “بنده”، على خلفية بلاغات المواطنين في عدة مدن تتعلق برصد منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى يختلف سعرها المطبوع على الرف عن سعرها عند الكاشير، بالإضافة إلى العروض الوهمية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي لها إنها غرمت المتاجر المخالِفة في فروع مدن “الرياض وحائل والخبر وحفر الباطن، ومنطقتي القصيم وجازان”.
تعليقات ( 52 )
سهيرالله الله يا بندة صار لنا سنين كل اغراضنا ومشترياتنا ولوازم البيت وحتي الالكترونيات من بندة الي درجة ان الوالدة تشتري مثلجات ومعلبات كميات كبيرة من غير ما دقق في الصلاحية لثقتنا العمياء ليش يا بندة .
راكاااانالرجل فلس ويبي سيوله ... وقال للمراكز يالله شوفوا شغلكم
ياسر11العقل نعمة **
راكاااان3030 نوفمبر, 2016 , 21:17 م 🤔😱😂 باع عليك بالملايين والغرامه عليهم ستكون بالملاليم يعني كسب مليون ودفع ١٠٠ غرامه ههههههه اتحداك ان دفع مليم واحد ،، قبل ماتنزل الميدان اعرف منهو خصمك اولآ ؟؟؟؟
راكاااانقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ » .
راكاااانتعليق مخالف
يالطيفالان افتحر اصبح عندنا مجتمع واعي ومثقف. لن اقول***
فهد الشريفياناس اداره بنده. عارفه الغرامه كم من اول وحاسبه حسابها عليها ليش ماتقفل لمده شهر مع الغرامه هنا يتادبو لكن غرامه بس هي حسبت الارباح والغرامه وعند بنده ايضا هي ربحانه
عدد التعليقات:774
عاشق وطنهتعليق مخالف
ناصحبنده اسعارها غير مدروسه وغير واقعية وتختلف عن اسواق العثيم وكارفور وبسبب ذلك يعرض الناس عنها ولا يشترونها وتبقى حتى تنتهي صلاحيتها فيلجؤون ** على الناس يجب اعادة النظر بالاسعار يابنده ،
خالد الاسمريقال صلى الله عليه وسلم : ((إن سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلا الله ، و الله أكبر تنفض الخطايا ، كما تنفض الشجرة ورقها))
💎🎀سُندُسيو يو يو ع قولهم وأسم البرنامج سيرة وأنفتحت الظاهر أشتغل مؤشر "الحسد" وهناك من له مصلحة ف تشويه سمعة بندة🤔🤔
(( عزيزي الزبون المستهلك أحتفظ بفاتورة الشراء ))منظر الناس وهم متجمعين عند الباب كانت مخجله بشعه؟أرجو التأكد من تاريخ الصلاحية
جنوبية..🌻🌻طيب نبي نعرف العقوبة وايش هي
عدد التعليقات:15904
قلم الحقيقهلذلك على الأخوة المواطنين ولسلامتهم وسلامة صحتهم عدم شراء أي منتج يكون انتاجه جاوز السنة كاملة.نحن الآن نهاية سنة 2016 اذآ عليك شراء منتج نفس السنة وليس السنة التي قبلها حتى لو كان لازال التاريخ صالحآ
....الاخونج حاسدين بنده والمستهلك
عدد التعليقات:15904
قلم الحقيقهبعض المواد الغذائية خصوصآ المعلبة منها أصلآ هي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي رغم أن تاريخ صلاحيتها لازال ساري المفعول لكنه قديم جدآ منتج سنة 2015 ولم يبقى على صلاحيته سوى أقل من شهر.
الواقع الاليموالمدينه المنوره وتبوك وينبع ايش وضعهم
....شكرا ينده ولا عزاء للمنافسين
عدد التعليقات:15904
قلم الحقيقهسمعتم في البيوت المحمية هناك أيضآ متاجر كبيرة محمية .
=🇸🇦=..(( المفروض حضور مراقب صحة البلدية ومراقب التجارة من بداية العرض ))..
🤔😱😂باع عليك بالملايين والغرامه عليهم ستكون بالملاليم يعني كسب مليون ودفع ١٠٠ غرامه
شكراً لوزارة التجارة ولمن بلغ عنهم وشهر بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعييبيع لك شيء رخيص والأخر غالي يطلع منه قيمته وربحه أتمنى الابلاغ عن أي تلاعب
شكراً لوزارة التجارة ولمن بلغ عنهم وشهر بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعييريدون التخلص من بضائع وأغذية قديمة متكدسه بالمستودعات؟أرجو من البلدية والتجارة إلزام تجار جملة الأغذية والشركات المصنعه بحفر تاريخ الصلاحية على علب المعادن وايجاد طريقه لوضع التاريخ واضحه على الكرتون
....وزارة التجاره تحمي تجار اخرين تضرروا من عروض بنده وليس حماية مستهلك
بدراقول الله يرحم ايامك يادكتور الربيعه بنيت مجدا حرام ينهدم بوزارة التجاره ولكن للاسف فوزارة الاجاره تخالف تعاميمك السابقه وتصدر بالامس قرار مجحفا لمالكي السيارات فاذا لم تدخل سيارتك للصيانه يلغى الضمان
محقايوه وتجارة **نايمين في العسل مافي طاري**
....التلفزيونات والمكيفات وغيرها من الاجهزه مالها تاريخ صلاحيه بلاش حسد
عدد التعليقات:15904
قلم الحقيقهأتحداكم ثم فوقها أتحداكم اذا تم تغريمهم ريال واحد أو تم اغلاق متجر واحد من مراكزهم وهذا الأمر من المستحيلات أن يتم أو يحصل.لذلك اذا كان الأمر صحيحآ تم تغريمهم ماهية هذه الغرامات مقدارها ونوعيتها.
....@@@ / اشترينا اجهزه مالها تاريخ نهايه بخمس قيمتها في السوق بلاش حسد
الحق يقالانتبهوا للحملات التصريفية ( تخفيض ) ليصرفوا عليكم المنتهي او المقارب للانتهاء وتلاعب بالاسعار والله لو يقولوا تعال شيل ببلاش ان احثوا في وجوههم التراب لانهم لن يقدموا لك شي زين لصالحك ابد
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
عدد التعليقات:4487
العنيدلا وشعار حملة بنده (تجننا)اللحين تشوفوا الجنان على اصوله !!
عبدالرحمن سراج منشيهؤلاء التجار الذين لا يتورعون من الغش بجميع انواعه نسأل الله ان ينزل عليهم عقوبة من السماء تمحق تجارتهم ويبتليهم في انفسهم ويجعلهم عبرة للاخرين ,
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
@@@اللي عليها عروض غالباً تكون الي قربت تنتهي صلحيتها..يعملو عروض عشان يصرفوها
ابو سليماناذا المسلم وخاصة التاجراذا ماجعل تعاليم الدين نصي عينه فقل غلى الضمير السلام ومن غش المسلمين فليس منهم والكسب المحرم سهل ولكن الدنياء قصيره ولا تغني عن الاخره
عدد التعليقات:4487
العنيدباخنصار نحتاج إلى اجتثاث الغش والتلاعب والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت المواطن ومصالحه ،،إدارات أجنبية لا يهمها مواطن ولا وطن ولا غذاء ،يهمها كم أضافت للشركة والمؤسسة من المكاسب لكي تنال نصيب
....حاسدين المستهلك 24 ساعه ينعم ب اسعار حقيقيه نعم الاسعار هاذي هي الاسعار الحقيقيه . قاتل الله الحسد والجشع
....ام ان القصه لها علاقه بشكوى تجار اخرين........ نحن مستهلكين ونعرف الاسعار جزاهم الله خير بنده
مشكلة الجهات الرقابة لا تتحرك غير بعد وقوع المشكلة والمخالفاتفي حي الوزارات بالرياض اشتغلت البلدية السنه الماضية ونظفت الحي من المخالفات.الحين بعد الساعة 5 في المساء تنقلب المداخل والشوارع العامة الى أسواق خضار وملابس للبنقالية يبيعون ويشترون فيها .وين التوطين؟
الصراحةبندة دمرّت نفسها بنفسها.... أنا قاطعت بندة
خالداهم حاجه يكون العقاب رادع رادع مش مخالفه 5000ريال يجب ان يكون العقاب رادع وحازم مع سياسه الحزم.. (( فمن غشنا ليس منا)) وتحياتي للقانون الرادع
خالداهم حاجه يكون العقاب رادع رادع مش مخالفه 5000ريال يجب ان يكون العقاب رادع وحازم مع سياسه الحزم.. (( فمن غشنا ليس منا)) وتحياتي للقانون الرادع
أفريقي(وقالت الوزارة في بيان رسمي لها إنها غرمت المتاجر المخالِفة) صدقناكم، لكن الشرهه على اللي بيشتري منهم يكذبون على الشعب عيني عينك و أشتري منهم خلاص ما عاد فيه ثقة لا في تواريخ الإنتهاء ولا في صحة السعر
مواطنالمفروض ينزلون غرامة على جميع المتسوقييين اللي راحو هايبر بنده وانا واحد منهم مو صرنا ملطشه للاجانب
سعدكيف تقام مثل هذه الحمله و حتى لو لم تكن وهميه بدون تصريح مسبق ؟
....وأخرى يختلف سعرها المطبوع على الرف عن سعرها عند الكاشير .......... وهل وزارة التجاره من الاساس حددت اي من السعرين
عدد التعليقات:4487
العنيدتعجبني إدارة أسواق بنده , عرفت تصرف على الـ ............ خخخ
....برصد منتجات منتهية الصلاحية ............طيب اذا كان صحيح واشك وينكم من زمان قبل العروض
فهدلم أكن أتوقع سوق كبير و مشهور تلج الى الغش يعلمون بالحديث الشريف من غشنا فليس منا ناس ماتصدق اي عروض ولَم ينظرو الى صناعة او تاريخ فشيله الندم بعد فوات الاوان