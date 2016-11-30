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بالصور: بعد بلاغات العروض الوهمية.. “التجارة” تضبط مخالفات متاجر “بندة” في 8 مدن

30 نوفمبر, 2016 , 20:34 م
بالصور: بعد بلاغات العروض الوهمية.. “التجارة” تضبط مخالفات متاجر “بندة” في 8 مدن
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صحيفة المرصد: ضبطت الفرق التفتيشية بوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، المخالفات التجارية في فروع متاجر “بنده”، على خلفية بلاغات المواطنين في عدة مدن تتعلق برصد منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى يختلف سعرها المطبوع على الرف عن سعرها عند الكاشير، بالإضافة إلى العروض الوهمية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها إنها غرمت المتاجر المخالِفة في فروع مدن “الرياض وحائل والخبر وحفر الباطن، ومنطقتي القصيم وجازان”.

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تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 52
    30 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    سهير

    الله الله يا بندة صار لنا سنين كل اغراضنا ومشترياتنا ولوازم البيت وحتي الالكترونيات من بندة الي درجة ان الوالدة تشتري مثلجات ومعلبات كميات كبيرة من غير ما دقق في الصلاحية لثقتنا العمياء ليش يا بندة .
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  2. 51
    30 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    راكاااان

    الرجل فلس ويبي سيوله ... وقال للمراكز يالله شوفوا شغلكم
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  3. 50
    30 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    ياسر11

    العقل نعمة **
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  4. 49
    30 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    راكاااان

    3030 نوفمبر, 2016 , 21:17 م 🤔😱😂 باع عليك بالملايين والغرامه عليهم ستكون بالملاليم يعني كسب مليون ودفع ١٠٠ غرامه ههههههه اتحداك ان دفع مليم واحد ،، قبل ماتنزل الميدان اعرف منهو خصمك اولآ ؟؟؟؟
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  5. 48
    30 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    راكاااان

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ » .
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  6. 47
    30 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    راكاااان

    تعليق مخالف
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  7. 46
    30 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    يالطيف

    الان افتحر اصبح عندنا مجتمع واعي ومثقف. لن اقول***
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  8. 45
    30 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    اش فيهم الناس بس شكوى ورى شكوى انتم وين رايحين لا يكون انكم جايين هههه ياناس مااحد ضربكم وقال لكم تعالوا اشتروا غصب .. يازين جلسة العبادة والتعبد لله والانشغال في الله .
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  9. 44
    30 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    فهد الشريف

    ياناس اداره بنده. عارفه الغرامه كم من اول وحاسبه حسابها عليها ليش ماتقفل لمده شهر مع الغرامه هنا يتادبو لكن غرامه بس هي حسبت الارباح والغرامه وعند بنده ايضا هي ربحانه
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  10. 43
    30 نوفمبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:774

    عاشق وطنه

    تعليق مخالف
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  11. 42
    30 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    ناصح

    بنده اسعارها غير مدروسه وغير واقعية وتختلف عن اسواق العثيم وكارفور وبسبب ذلك يعرض الناس عنها ولا يشترونها وتبقى حتى تنتهي صلاحيتها فيلجؤون ** على الناس يجب اعادة النظر بالاسعار يابنده ،
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  12. 41
    30 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    خالد الاسمري

    قال صلى الله عليه وسلم : ((إن سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلا الله ، و الله أكبر تنفض الخطايا ، كما تنفض الشجرة ورقها))
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  13. 40
    30 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    💎🎀سُندُس

    يو يو يو ع قولهم وأسم البرنامج سيرة وأنفتحت الظاهر أشتغل مؤشر "الحسد" وهناك من له مصلحة ف تشويه سمعة بندة🤔🤔
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  14. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    (( عزيزي الزبون المستهلك أحتفظ بفاتورة الشراء ))

    منظر الناس وهم متجمعين عند الباب كانت مخجله بشعه؟أرجو التأكد من تاريخ الصلاحية
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  15. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    جنوبية..🌻🌻

    طيب نبي نعرف العقوبة وايش هي
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  16. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 21:33 م
    عدد التعليقات:15904

    قلم الحقيقه

    لذلك على الأخوة المواطنين ولسلامتهم وسلامة صحتهم عدم شراء أي منتج يكون انتاجه جاوز السنة كاملة.نحن الآن نهاية سنة 2016 اذآ عليك شراء منتج نفس السنة وليس السنة التي قبلها حتى لو كان لازال التاريخ صالحآ
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  17. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    ....

    الاخونج حاسدين بنده والمستهلك
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  18. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:15904

    قلم الحقيقه

    بعض المواد الغذائية خصوصآ المعلبة منها أصلآ هي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي رغم أن تاريخ صلاحيتها لازال ساري المفعول لكنه قديم جدآ منتج سنة 2015 ولم يبقى على صلاحيته سوى أقل من شهر.
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  19. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    الواقع الاليم

    والمدينه المنوره وتبوك وينبع ايش وضعهم
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  20. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    ....

    شكرا ينده ولا عزاء للمنافسين
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  21. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 21:20 م
    عدد التعليقات:15904

    قلم الحقيقه

    سمعتم في البيوت المحمية هناك أيضآ متاجر كبيرة محمية .
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  22. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    =🇸🇦=

    ..(( المفروض حضور مراقب صحة البلدية ومراقب التجارة من بداية العرض ))..
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  23. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    🤔😱😂

    باع عليك بالملايين والغرامه عليهم ستكون بالملاليم يعني كسب مليون ودفع ١٠٠ غرامه
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  24. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    شكراً لوزارة التجارة ولمن بلغ عنهم وشهر بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

    يبيع لك شيء رخيص والأخر غالي يطلع منه قيمته وربحه أتمنى الابلاغ عن أي تلاعب
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  25. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    شكراً لوزارة التجارة ولمن بلغ عنهم وشهر بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

    يريدون التخلص من بضائع وأغذية قديمة متكدسه بالمستودعات؟أرجو من البلدية والتجارة إلزام تجار جملة الأغذية والشركات المصنعه بحفر تاريخ الصلاحية على علب المعادن وايجاد طريقه لوضع التاريخ واضحه على الكرتون
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  26. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    ....

    وزارة التجاره تحمي تجار اخرين تضرروا من عروض بنده وليس حماية مستهلك
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  27. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    بدر

    اقول الله يرحم ايامك يادكتور الربيعه بنيت مجدا حرام ينهدم بوزارة التجاره ولكن للاسف فوزارة الاجاره تخالف تعاميمك السابقه وتصدر بالامس قرار مجحفا لمالكي السيارات فاذا لم تدخل سيارتك للصيانه يلغى الضمان
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  28. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    محق

    ايوه وتجارة **نايمين في العسل مافي طاري**
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  29. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    ....

    التلفزيونات والمكيفات وغيرها من الاجهزه مالها تاريخ صلاحيه بلاش حسد
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  30. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 21:03 م
    عدد التعليقات:15904

    قلم الحقيقه

    أتحداكم ثم فوقها أتحداكم اذا تم تغريمهم ريال واحد أو تم اغلاق متجر واحد من مراكزهم وهذا الأمر من المستحيلات أن يتم أو يحصل.لذلك اذا كان الأمر صحيحآ تم تغريمهم ماهية هذه الغرامات مقدارها ونوعيتها.
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  31. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    ....

    @@@ / اشترينا اجهزه مالها تاريخ نهايه بخمس قيمتها في السوق بلاش حسد
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  32. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    الحق يقال

    انتبهوا للحملات التصريفية ( تخفيض ) ليصرفوا عليكم المنتهي او المقارب للانتهاء وتلاعب بالاسعار والله لو يقولوا تعال شيل ببلاش ان احثوا في وجوههم التراب لانهم لن يقدموا لك شي زين لصالحك ابد
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  33. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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  34. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 20:57 م
    عدد التعليقات:4487

    العنيد

    لا وشعار حملة بنده (تجننا)اللحين تشوفوا الجنان على اصوله !!
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  35. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    عبدالرحمن سراج منشي

    هؤلاء التجار الذين لا يتورعون من الغش بجميع انواعه نسأل الله ان ينزل عليهم عقوبة من السماء تمحق تجارتهم ويبتليهم في انفسهم ويجعلهم عبرة للاخرين ,
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  36. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  37. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    @@@

    اللي عليها عروض غالباً تكون الي قربت تنتهي صلحيتها..يعملو عروض عشان يصرفوها
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  38. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    ابو سليمان

    اذا المسلم وخاصة التاجراذا ماجعل تعاليم الدين نصي عينه فقل غلى الضمير السلام ومن غش المسلمين فليس منهم والكسب المحرم سهل ولكن الدنياء قصيره ولا تغني عن الاخره
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  39. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 20:53 م
    عدد التعليقات:4487

    العنيد

    باخنصار نحتاج إلى اجتثاث الغش والتلاعب والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت المواطن ومصالحه ،،إدارات أجنبية لا يهمها مواطن ولا وطن ولا غذاء ،يهمها كم أضافت للشركة والمؤسسة من المكاسب لكي تنال نصيب
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  40. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    ....

    حاسدين المستهلك 24 ساعه ينعم ب اسعار حقيقيه نعم الاسعار هاذي هي الاسعار الحقيقيه . قاتل الله الحسد والجشع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    ....

    ام ان القصه لها علاقه بشكوى تجار اخرين........ نحن مستهلكين ونعرف الاسعار جزاهم الله خير بنده
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    مشكلة الجهات الرقابة لا تتحرك غير بعد وقوع المشكلة والمخالفات

    في حي الوزارات بالرياض اشتغلت البلدية السنه الماضية ونظفت الحي من المخالفات.الحين بعد الساعة 5 في المساء تنقلب المداخل والشوارع العامة الى أسواق خضار وملابس للبنقالية يبيعون ويشترون فيها .وين التوطين؟
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  43. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    الصراحة

    بندة دمرّت نفسها بنفسها.... أنا قاطعت بندة
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  44. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    خالد

    اهم حاجه يكون العقاب رادع رادع مش مخالفه 5000ريال يجب ان يكون العقاب رادع وحازم مع سياسه الحزم.. (( فمن غشنا ليس منا)) وتحياتي للقانون الرادع
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  45. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    خالد

    اهم حاجه يكون العقاب رادع رادع مش مخالفه 5000ريال يجب ان يكون العقاب رادع وحازم مع سياسه الحزم.. (( فمن غشنا ليس منا)) وتحياتي للقانون الرادع
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  46. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    أفريقي

    (وقالت الوزارة في بيان رسمي لها إنها غرمت المتاجر المخالِفة) صدقناكم، لكن الشرهه على اللي بيشتري منهم يكذبون على الشعب عيني عينك و أشتري منهم خلاص ما عاد فيه ثقة لا في تواريخ الإنتهاء ولا في صحة السعر
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  47. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    مواطن

    المفروض ينزلون غرامة على جميع المتسوقييين اللي راحو هايبر بنده وانا واحد منهم مو صرنا ملطشه للاجانب
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  48. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    سعد

    كيف تقام مثل هذه الحمله و حتى لو لم تكن وهميه بدون تصريح مسبق ؟
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  49. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    ....

    وأخرى يختلف سعرها المطبوع على الرف عن سعرها عند الكاشير .......... وهل وزارة التجاره من الاساس حددت اي من السعرين
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  50. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:4487

    العنيد

    تعجبني إدارة أسواق بنده , عرفت تصرف على الـ ............ خخخ
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  51. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    ....

    برصد منتجات منتهية الصلاحية ............طيب اذا كان صحيح واشك وينكم من زمان قبل العروض
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  52. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    فهد

    لم أكن أتوقع سوق كبير و مشهور تلج الى الغش يعلمون بالحديث الشريف من غشنا فليس منا ناس ماتصدق اي عروض ولَم ينظرو الى صناعة او تاريخ فشيله الندم بعد فوات الاوان
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