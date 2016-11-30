بالصور: بعد بلاغات العروض الوهمية.. “التجارة” تضبط مخالفات متاجر “بندة” في 8 مدن

صحيفة المرصد: ضبطت الفرق التفتيشية بوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، المخالفات التجارية في فروع متاجر “بنده”، على خلفية بلاغات المواطنين في عدة مدن تتعلق برصد منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى يختلف سعرها المطبوع على الرف عن سعرها عند الكاشير، بالإضافة إلى العروض الوهمية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها إنها غرمت المتاجر المخالِفة في فروع مدن “الرياض وحائل والخبر وحفر الباطن، ومنطقتي القصيم وجازان”.