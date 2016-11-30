المالية: 342.4 مليار ريال إجمالي الدين العام

صحيفة المرصد – واس :بلغ إجمالي ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016 م 97 مليار ريال، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في شهر مايو 2016 م بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي ( 37.5 مليار ريال ). كما تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في شهر أكتوبر 2016 م بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال. وبذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016 م 200.1 مليار ريال. وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
أعلن ذلك مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية مؤكداً أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة 2017 .
ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولى وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية ( تداول ).
ويأتي ذلك ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدين العام للبلاد.
تعليقات ( 24 )
Ymni mahoboتعليق مخالف
سدرة الغرمولمانبغى فلوس ولا راتب بس نبغى نعيش في أمن وأمان وأستقرار حفظ الله الوطن ولمليك وشعب السعودي المخلص
Ymni mahoboتعليق مخالف
سدرة الغرموليروح الراتب ويبقى حنان الوطن
هناك فرقمبلغ الدين العام الذي تم الاعلان عنه يعتبر مبلغ بسيط جدا مقارنة بالاحتياطات المالية الضخمة التي تراكمت طوال اثني عشر سنة ماضية والتي تقدر بأكثر من (7) تريلونات ريال.. البلد غني ولكن يحتاج إلى حسن تصرف
خمس شهور فقط من أنتاج البترول يسد الدين وأزياد 40 مليارخمس شهور فقط من أنتاج البترول قادرة على سد الدين وزيادة 40 مليار : 15000000 برميل × 45 دولار × 3.75 × 30 يوم × 5شهور = 379,687,500,000 ريال. وفائض 40 مليار
@@@العجز هذا من حوالات العماله الوافده الي ماليه البلد
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرتعليق مخالف
سدرة الغرموليجب أستقطاع ثلث الراتب الأساسي من كل موظف حكومي لمدة سنه لتسديد هذا الدين العام فداك أبي وأمي يا أغلا وطن
ياسر11تعليق مخالف
الشريفاييييييه يا قلبي تعرفون الاسباب اللي سببت هذا الدين ،* ***
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرالدين ضرورة حتمتها الظروف الاقتصادية والسياسية الأهم المعالجة الصحيحة اللهم أغننا من فضلك ووفق قادتنا وحكومتنا لما فيه خير البلاد والعباد
حسبنا الله ونعم الوكيلالوافدين يتسابقون على بندة واول مااشتروا كل المواد الغذائية اللي قربت تنتهي صلاحيتها خمس دقايق والرفوف فاضية على شان يبيعوها علينا ..شوف اخواننا العرب والمسلمين شكثر يحبوننا.لعيب منااللي تركناهم والله
حسبنا الله ونعم الوكيلالوافدين يتسابقون على بندة واول مااشتروا كل المواد الغذائية اللي قربت تنتهي صلاحيتها خمس دقايق والرفوف فاضية على شان يبيعوها علينا ..شوف اخواننا العرب والمسلمين شكثر يحبوننا.لعيب منااللي تركناهم والله
ليبرالينتمنى من الله العزيز الغني الجواد الكريم ان يتسدد هذا الدين في كل يسروسهوله والى الامام يابلادي للمجد والعلياء اللهم اتم نعمتك عليلنا واحفظ بلادنا من كل مكروه ياارحم الراحمين
علي العمريلم. يصل. هذا. الدين. الي. هذا المبلغ. وقت. أزمته الكويت. كان. النفط. ٢٣. بس. كيف. وصل. الي هذا. المبلغ. الكبير والله. شي. غريب. وين. صنديق. الاستثمار. الي اشغلونه. فيه سنين.
اسماءتعليق مخالف
بلدنا بخير . لكن الوافد ياخذ راتب وينفقه في اشراء من وافد اخر وخرتها تحويل خارجيوالمشكلة في الفساد . والوافدين الذينا اكلوا الأخضر واليابس . السيوله يتم تحويلها شهريا عن طريق حسابات الوافدين لبلدانهم . لو ترك المجال لتجارة للمواطن كان تتحرك المليارات داخليا .
فنزوليالوضع صعبن جدااااااااا
خالد الاسمريقال صلى الله عليه وسلم : ((إن سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلا الله ، و الله أكبر ))
عدد التعليقات:4487
العنيديجب القضاء على الفساد المالي والإداري أولا ليتم الانتهاء من الدين بشكل نهائي !!
عدد التعليقات:4487
العنيداعتقد ان جميع ما استقطع من رواتب العسكرين والمدنين كافي لانهاء هذا الدين !!