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المالية: 342.4 مليار ريال إجمالي الدين العام

30 نوفمبر, 2016 , 21:26 م
المالية: 342.4 مليار ريال إجمالي الدين العام
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صحيفة المرصد – واس :بلغ إجمالي ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016 م 97 مليار ريال، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في شهر مايو 2016 م بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي ( 37.5 مليار ريال ). كما تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في شهر أكتوبر 2016 م بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال. وبذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016 م 200.1 مليار ريال. وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال حتى تاريخ إصدار هذا البيان.

أعلن ذلك مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية مؤكداً أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة 2017 .

ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولى وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية ( تداول ).

ويأتي ذلك ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدين العام للبلاد.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    تعليق رقم 20 وانت ان شاء الله تروح مع راتبك ويبغى لنا الوطن وحنان الوطن .
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  2. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    Ymni mahobo

    تعليق مخالف
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  3. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    سدرة الغرمول

    مانبغى فلوس ولا راتب بس نبغى نعيش في أمن وأمان وأستقرار حفظ الله الوطن ولمليك وشعب السعودي المخلص
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  4. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    Ymni mahobo

    تعليق مخالف
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  5. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    سدرة الغرمول

    يروح الراتب ويبقى حنان الوطن
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  6. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    هناك فرق

    مبلغ الدين العام الذي تم الاعلان عنه يعتبر مبلغ بسيط جدا مقارنة بالاحتياطات المالية الضخمة التي تراكمت طوال اثني عشر سنة ماضية والتي تقدر بأكثر من (7) تريلونات ريال.. البلد غني ولكن يحتاج إلى حسن تصرف
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  7. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    خمس شهور فقط من أنتاج البترول يسد الدين وأزياد 40 مليار

    خمس شهور فقط من أنتاج البترول قادرة على سد الدين وزيادة 40 مليار : 15000000 برميل × 45 دولار × 3.75 × 30 يوم × 5شهور = 379,687,500,000 ريال. وفائض 40 مليار
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  8. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    @@@

    العجز هذا من حوالات العماله الوافده الي ماليه البلد
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  9. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    تعليق مخالف
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  10. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    سدرة الغرمول

    يجب أستقطاع ثلث الراتب الأساسي من كل موظف حكومي لمدة سنه لتسديد هذا الدين العام فداك أبي وأمي يا أغلا وطن
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  11. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    ياسر11

    تعليق مخالف
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  12. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    الشريف

    اييييييه يا قلبي تعرفون الاسباب اللي سببت هذا الدين ،* ***
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  13. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    الدين ضرورة حتمتها الظروف الاقتصادية والسياسية الأهم المعالجة الصحيحة اللهم أغننا من فضلك ووفق قادتنا وحكومتنا لما فيه خير البلاد والعباد
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  14. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    الوافدين يتسابقون على بندة واول مااشتروا كل المواد الغذائية اللي قربت تنتهي صلاحيتها خمس دقايق والرفوف فاضية على شان يبيعوها علينا ..شوف اخواننا العرب والمسلمين شكثر يحبوننا.لعيب منااللي تركناهم والله
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  15. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    الوافدين يتسابقون على بندة واول مااشتروا كل المواد الغذائية اللي قربت تنتهي صلاحيتها خمس دقايق والرفوف فاضية على شان يبيعوها علينا ..شوف اخواننا العرب والمسلمين شكثر يحبوننا.لعيب منااللي تركناهم والله
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  16. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    ليبرالي

    نتمنى من الله العزيز الغني الجواد الكريم ان يتسدد هذا الدين في كل يسروسهوله والى الامام يابلادي للمجد والعلياء اللهم اتم نعمتك عليلنا واحفظ بلادنا من كل مكروه ياارحم الراحمين
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  17. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    علي العمري

    لم. يصل. هذا. الدين. الي. هذا المبلغ. وقت. أزمته الكويت. كان. النفط. ٢٣. بس. كيف. وصل. الي هذا. المبلغ. الكبير والله. شي. غريب. وين. صنديق. الاستثمار. الي اشغلونه. فيه سنين.
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  18. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    اسماء

    تعليق مخالف
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  19. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    بلدنا بخير . لكن الوافد ياخذ راتب وينفقه في اشراء من وافد اخر وخرتها تحويل خارجي

    والمشكلة في الفساد . والوافدين الذينا اكلوا الأخضر واليابس . السيوله يتم تحويلها شهريا عن طريق حسابات الوافدين لبلدانهم . لو ترك المجال لتجارة للمواطن كان تتحرك المليارات داخليا .
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  20. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    فنزولي

    الوضع صعبن جدااااااااا
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  21. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    خالد الاسمري

    قال صلى الله عليه وسلم : ((إن سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلا الله ، و الله أكبر ))
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  22. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    كتمت أنفاسي حين أقبلها فوجدتها أفضل ولكن لا أستطيع حبس أنفاسي طويلاً.. قال لي لا أستطيع التنفس حين احس ...
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  23. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:4487

    العنيد

    يجب القضاء على الفساد المالي والإداري أولا ليتم الانتهاء من الدين بشكل نهائي !!
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  24. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 21:38 م
    عدد التعليقات:4487

    العنيد

    اعتقد ان جميع ما استقطع من رواتب العسكرين والمدنين كافي لانهاء هذا الدين !!
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