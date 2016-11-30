بالفيديو : الأمير مشعل بن ماجد يوجه نداء لرجال دوريات المرور السرية عبر اللاسلكي

صحيفة المرصد: تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وهو يوجه نداء لرجال المرور عبر اللاسلكي .

حيث بين الفيديو الأمير مشعل وهو يحث رجال المرور على بذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين، كما شكر كل أفراد المرور العاملين في الميدان.

جاء ذلك بعد إمداد الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة بدوريات المرور السرية بالمحافظة.