بالفيديو : الأمير مشعل بن ماجد يوجه نداء لرجال دوريات المرور السرية عبر اللاسلكي

صحيفة المرصد: تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وهو يوجه نداء لرجال المرور عبر اللاسلكي .
حيث بين الفيديو الأمير مشعل وهو يحث رجال المرور على بذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين، كما شكر كل أفراد المرور العاملين في الميدان.
جاء ذلك بعد إمداد الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة بدوريات المرور السرية بالمحافظة.
تعليقات ( 7 )
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برق الحرم((((((( الرســــــــــــــــــالة..... وصلت )))))))))
مشاء الله الله يوفق الجميعقائد الدورية عميد
عبدلازالت الفوضى المرورية والهمجية المقيتة من اغلب السائقين والمتهورين تعم المدن في حين لانلمس للمرور تواجد فعلي الا بعض من سيارات المرور مشغلة الانوار الحمراء والزرقاء ورجل المرور في غياب عما يدور حوله
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحركل ما نملك يرخص لرجال الأمن
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرشكرا قيادتنا الرشيده فما يقدم لرجال أمنا نجني ثماره آمنا وآمان
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرحفظ الله رجال أمننا وجيشنا ووفقهم الله لخدمة الدين والمليك والوطن