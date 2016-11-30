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بالفيديو : الأمير مشعل بن ماجد يوجه نداء لرجال دوريات المرور السرية عبر اللاسلكي

30 نوفمبر, 2016 , 22:38 م
بالفيديو : الأمير مشعل بن ماجد يوجه نداء لرجال دوريات المرور السرية عبر اللاسلكي
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صحيفة المرصد: تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وهو يوجه نداء لرجال المرور عبر اللاسلكي .

حيث بين الفيديو الأمير مشعل وهو يحث رجال المرور على بذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين، كما شكر كل أفراد المرور العاملين في الميدان.

جاء ذلك بعد إمداد الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة بدوريات المرور السرية بالمحافظة.

 



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:14146

    برق الحرم

    ((((((( الرســــــــــــــــــالة..... وصلت )))))))))
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  2. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    مشاء الله الله يوفق الجميع

    قائد الدورية عميد
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  3. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    عبد

    لازالت الفوضى المرورية والهمجية المقيتة من اغلب السائقين والمتهورين تعم المدن في حين لانلمس للمرور تواجد فعلي الا بعض من سيارات المرور مشغلة الانوار الحمراء والزرقاء ورجل المرور في غياب عما يدور حوله
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  4. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    كل ما نملك يرخص لرجال الأمن
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  5. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    شكرا قيادتنا الرشيده فما يقدم لرجال أمنا نجني ثماره آمنا وآمان
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  6. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    حفظ الله رجال أمننا وجيشنا ووفقهم الله لخدمة الدين والمليك والوطن
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  7. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    الله يحفظ البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين ويديم علينا الامن والامان والاستقرار في بلاد التوحيد وان يحفظ رجال امننا من كل سوء ومكروه
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