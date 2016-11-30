الهويريني يعلق على موقف الأندية بعد نتائج لجنة التوثيق. .والنصراويون الأكثر غياباً عن البطولات

صحيفة المرصد : قدم الكاتب الرياضي صالح الهويريني، اعتذاره لنادي الاتحاد بعدما قال في أحد اللقاءات التليفزيونية إن النادي غاب عن البطولات لمدة 20 عامًا، لافتًا إلى أنه طبقًا لنتائج لجنة توثيق البطولات فإن الاتحاد يأتي في المركز الثاني بعد النصر الذي تغيب لمدة 15 عامًا عن البطولات، أما الرقم الصحيح فهو تغيب الاتحاد 14 عامًا فقط.

وقال الهويريني، إن نتائج لجنة توثيق البطولات الأخيرة جاءت “طبيعية”، لافتًا إلى أنه لا يمكن المزايدة على أمانة وصدق رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد ورئيس لجنة التوثيق تركي الخليوي، معتبرا أن المهمة تحتاج لرجل شجاع، وقد أدوا ما عليهم، بحسب “عكاظ”.

وأشار إلى أنه لا يمكن احتساب بطولات المناطق للأندية في عدد البطولات، لأنها تصفيات وليست بطولات، قائلاً: “لو احتسبت بطولة لأصبح لكل فريق ست بطولات في السنة”، مؤكدًا أنه لا أحد من الأندية سيتقدم باعتراض على لجنة التوثيق، مضيفًا: “لولا اعتراض النصراويين لما اعترض الأهلاويون والاتحاديون”.

وأضاف: بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد -رحمه الله- لا تحتسب ضمن بطولات الأندية لأنها تعتبر بطولة سنية، ومعظم لاعبيها من الفريق الأوليمبي وليست للفريق الأول، مضيفًا بطولة الدوري المشترك أقيمت في ظل عدم مشاركة الدوليين مع فرقهم لارتباطهم بتصفيات كأس العالم، فأضيفت فرق الأولى والممتاز فأصبح “دوري مشترك”.