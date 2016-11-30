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إجراءات جديدة لضبط المتهربين من دفع رسوم الأراضي البيضاء

30 نوفمبر, 2016 , 23:22 م
إجراءات جديدة لضبط المتهربين من دفع رسوم الأراضي البيضاء
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صحيفة المرصد : كشفت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، عن وجود تعاون مع جهات حكومية لضبط المتهربين من تسجيل الأراضي ودفع رسومها.

وذكرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك تسهيلات تمكن من الحصول عليها، وذلك للتوصل إلى الصكوك الإلكترونية الحكومية “يسر”.

وأشار الحساب إلى أن وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني سيسهلان التواصل مع المخالفين، لافتًا إلى أن وزارة العدل أتاحت الارتباط معها، حيث تشعرها بجميع عمليات بيع الأراضي البيضاء وتسهل وصولها إلى الصكوك الإلكترونية الصادرة منها.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 1:15 ص
    عدد التعليقات:8520

    الحرمان

    س الي مقدم علي الصندوق ولسي ماذله تسمه وطلع فسح وبناء عظم وطبعا الفسح يسجل بشركه الكهرباء هل هناك خوف من استبعاده او فقط المقدمين علي الاسكان
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  2. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 0:26 ص

    ابو شدا

    خلوكم في الأمل والأمل أصبح فكره حديثة من الفكر افتكر اني بلا سُكنانا 😎
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  3. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 0:14 ص

    رسوم الارض تدفع بالفكر ولا بالكاش؟
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  4. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 0:10 ص

    حمد

    رسوم وش دخلنا في الرسوم ياوزاره الاسكان اعطونا منح اراضي وقرض العقاري وهم شي الارض وبندبر انفسنا وخلوارضيهم لهم
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  5. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 0:09 ص

    الدوله ماهي ملزمه بكل شي بدال ماتصرفو فلوسكم في سفر وسياحه وهياط وفرو وابنو مسكن بدال البكبكه الدوله ملزمه بفئه معينه مثل الارامل وكبار السن وذوي الاحتياجات اما غير كيذا فلا
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  6. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 0:03 ص

    مستور

    الله يعين خلونازي اول لامور ماشيه منح وصندوق العقار نتفرح فيه وسهاله فضل الله ثم حكومتنا الرشيده وذ الحين مطورين وقرض معجل والله يعين ونتضار
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  7. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 0:00 ص

    الهمداني

    الاراضي البيضاء ليست زراعية ولا صناعية فهل يجوز شرعا اخذ ضرايب عليها؟
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  8. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    حرس حدود

    ألي عليها شبك ما تعتبر ارض بيضا
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  9. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    هناك فرق

    هل سيتم تسجيل رسوم على اصحاب المخططات والمساحات الكبيرة الذين يعتبرون من فئة (VIP) أم سوف يكونون خارج الحسبه؟ لا توجد وزارة على وجه المعمورة تقدم برامج ومنتجات ووعود زائفه مثل وزارة الاسكان
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  10. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 23:47 م
    عدد التعليقات:8520

    الحرمان

    ياكثر التصريحات نبي صرف قوائم انتظار الصندوق العقاري واقف عظمه لاسماء ولا ارض
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  11. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران
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