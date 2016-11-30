إجراءات جديدة لضبط المتهربين من دفع رسوم الأراضي البيضاء

صحيفة المرصد : كشفت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، عن وجود تعاون مع جهات حكومية لضبط المتهربين من تسجيل الأراضي ودفع رسومها.
وذكرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك تسهيلات تمكن من الحصول عليها، وذلك للتوصل إلى الصكوك الإلكترونية الحكومية “يسر”.
وأشار الحساب إلى أن وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني سيسهلان التواصل مع المخالفين، لافتًا إلى أن وزارة العدل أتاحت الارتباط معها، حيث تشعرها بجميع عمليات بيع الأراضي البيضاء وتسهل وصولها إلى الصكوك الإلكترونية الصادرة منها.
تعليقات ( 11 )
عدد التعليقات:8520
الحرمانس الي مقدم علي الصندوق ولسي ماذله تسمه وطلع فسح وبناء عظم وطبعا الفسح يسجل بشركه الكهرباء هل هناك خوف من استبعاده او فقط المقدمين علي الاسكان
ابو شداخلوكم في الأمل والأمل أصبح فكره حديثة من الفكر افتكر اني بلا سُكنانا 😎
حمدرسوم وش دخلنا في الرسوم ياوزاره الاسكان اعطونا منح اراضي وقرض العقاري وهم شي الارض وبندبر انفسنا وخلوارضيهم لهم
مستورالله يعين خلونازي اول لامور ماشيه منح وصندوق العقار نتفرح فيه وسهاله فضل الله ثم حكومتنا الرشيده وذ الحين مطورين وقرض معجل والله يعين ونتضار
الهمدانيالاراضي البيضاء ليست زراعية ولا صناعية فهل يجوز شرعا اخذ ضرايب عليها؟
حرس حدودألي عليها شبك ما تعتبر ارض بيضا
هناك فرقهل سيتم تسجيل رسوم على اصحاب المخططات والمساحات الكبيرة الذين يعتبرون من فئة (VIP) أم سوف يكونون خارج الحسبه؟ لا توجد وزارة على وجه المعمورة تقدم برامج ومنتجات ووعود زائفه مثل وزارة الاسكان
عدد التعليقات:8520
الحرمانياكثر التصريحات نبي صرف قوائم انتظار الصندوق العقاري واقف عظمه لاسماء ولا ارض
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران