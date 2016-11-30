إجراءات جديدة لضبط المتهربين من دفع رسوم الأراضي البيضاء

صحيفة المرصد : كشفت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، عن وجود تعاون مع جهات حكومية لضبط المتهربين من تسجيل الأراضي ودفع رسومها.

وذكرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك تسهيلات تمكن من الحصول عليها، وذلك للتوصل إلى الصكوك الإلكترونية الحكومية “يسر”.

وأشار الحساب إلى أن وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني سيسهلان التواصل مع المخالفين، لافتًا إلى أن وزارة العدل أتاحت الارتباط معها، حيث تشعرها بجميع عمليات بيع الأراضي البيضاء وتسهل وصولها إلى الصكوك الإلكترونية الصادرة منها.