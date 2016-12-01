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مناوشات بين حسين عبد الغني و المدير الفني للنصر تنتهي بخروجه من الملعب !

1 ديسمبر, 2016 , 0:12 ص
مناوشات بين حسين عبد الغني و المدير الفني للنصر تنتهي بخروجه من الملعب !
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صحيفة المرصد: تحول تدريب نادي النصر، اليوم الأربعاء، إلى مشاحنات، بين اللاعب حسين عبد الغني، والمدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعدما قام “عبد الغني” بالاحتكاك باللاعب مارين توماسوف، وذلك بحسب صحيفة “الرياض”.
وتوجه “عبد الغني” إلى المدرب وبدأ في توجيه إشارات وأحاديث معه، وكاد الأمر يتطور لأكثر من ذلك ويصل للاشتباك/ لولا تدخل الإدارة، وإخراج اللاعب من أرض الملعب.
وتأتي هذه المناوشات، على خلفية استبعاد المدرير الفني الكرواتي للاعب من قائمة مباراة الغد أمام الباطن، فبحسب رؤية المدرب فإن عبد الغني غير مؤهل للمبارة.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 1:35 ص

    تعليق مخالف
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  2. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 1:35 ص

    الشريف

    اغلب الاهداف والهفوات من جهتك يا حسين ،انت لاعب عالمي لو يمتلكون اللاعبين ربع الاخلاص لديك لحققوا المعجزات ،،ولكن للسن احكام والاعتزال بعد هذا العطاء والقلب النابض بالاخلاص يكفي تحياتي لك ايها المحارب
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  3. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 1:24 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    إدعمـــــــوا زوران ..
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  4. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 1:20 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أمّا الثاني اللي هو كارينيو السنة الجايّة 2017 سنة تراجُع وفشل ..
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  5. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 1:19 ص

    ام عبدالرحمن

    كنه زودها شويتين
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  6. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 1:13 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أتمنى ماتكون إشاعة إقالة زوران والتفاوض مع كارينيو صحيحة .. الأول رقمه الشخصي 3 وهو رقم الحظ يعني دربه خضر .. وبلغة الأرقام عنده ثمرة حيقطفها في 2017 يعني إن شاء الله إنها ثمرة الدوري ..
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  7. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 1:09 ص

    زمن يخوف

    تعليق مخالف
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  8. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 1:02 ص

    فهد

    حقيقة زودها باستهتار و مشاحناته كل كأكبر الشخص يعقل الا حسين و السبب غير معروف لي أنا يمكن مل من الاحتياط او الاستبعاد من التشكيلي لااعلم
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  9. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 1:01 ص

    مشــعل

    اما يلعب والا يخرب
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  10. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 0:55 ص

    ما عندي وقت

    هذا من اللاعب وحرصه على اللعب والفوز
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  11. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 0:44 ص

    عالمي💛💙

    للاسف حسين ما عنده شي يقدمه للعالمي و اتمنى من الاداره إعطاء زوران كامل الصلاحيات لإستبعاده لأن هذا المدرب داهيه لكن هذا اللاعب يريد فرض نفسه بالتشكيله و لو بالقوه و سؤ السلوك
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  12. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 0:31 ص

    الحق يقال

    انا *** لاني شجعت النصر
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  13. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 0:31 ص

    مراقب

    هههههههههههههه يستاهل الطرد والابعاد لاعب مذي الا ابعد الحدود . وماسلم احد من شره ومتمادي كل يوم مشاكل وله يوم بيطيح بيدواحد يطلع الاولي والتالي.
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  14. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 0:22 ص
    عدد التعليقات:574

    ابونواف...

    خلاص ياحسين ماذا تنتضر اتخذ القرار الصحيح واحتفظ بمحبة جمهور ناديك
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  15. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 0:22 ص

    Fawaz

    خ 24 شخص منبوذ ، إلى *** قلبي معك يا زوران فأنت أعدت للنصر الهيبة ولكن الفوضى العارمة تحكم في كثير من الأحيان والمحسوبيات تسيطر على مشهد رياضة يفترض ان تكون احترافية!!!
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  16. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 0:22 ص

    الحق يقال

    حسبن محارب ولن يستسلم ويترك النادي لزوران الفاشل يجب طرد هذا المدرب
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  17. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 0:20 ص

    الحق يقال

    عاجل // زوران يطالب بفسخ عقده وتحمل الشرط الجزائي
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  18. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 0:19 ص

    سانسيرو

    مع احترامي لك ياحسين ولتاريخك ولحماسك وروحك . المدرب**.
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  19. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 0:18 ص

    عبدالله

    الله يهديك ياحسين خلاص اعتزل واعط غيرك فرصه وبعدين العمر مايساعد والمدرب له الحرية في الاختيار
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  20. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 0:17 ص

    اسمرعبر

    أخذوك لحم يا حسين ورموك عظم بعد ما شفطوا فلوسك وسددوا رواتب اللاعبين الآن وقت الجحود المعهود من الفقر .. هذا حالهم من زمان أقاموا حفل اعتزال لماجد وأخذوا الفلوس وعطوه الخامس والحال يتكرر الآن مع حسين
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