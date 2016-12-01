مناوشات بين حسين عبد الغني و المدير الفني للنصر تنتهي بخروجه من الملعب !

صحيفة المرصد: تحول تدريب نادي النصر، اليوم الأربعاء، إلى مشاحنات، بين اللاعب حسين عبد الغني، والمدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعدما قام “عبد الغني” بالاحتكاك باللاعب مارين توماسوف، وذلك بحسب صحيفة “الرياض”.

وتوجه “عبد الغني” إلى المدرب وبدأ في توجيه إشارات وأحاديث معه، وكاد الأمر يتطور لأكثر من ذلك ويصل للاشتباك/ لولا تدخل الإدارة، وإخراج اللاعب من أرض الملعب.

وتأتي هذه المناوشات، على خلفية استبعاد المدرير الفني الكرواتي للاعب من قائمة مباراة الغد أمام الباطن، فبحسب رؤية المدرب فإن عبد الغني غير مؤهل للمبارة.