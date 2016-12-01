صحيفة المرصد: تحول تدريب نادي النصر، اليوم الأربعاء، إلى مشاحنات، بين اللاعب حسين عبد الغني، والمدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعدما قام “عبد الغني” بالاحتكاك باللاعب مارين توماسوف، وذلك بحسب صحيفة “الرياض”.
وتوجه “عبد الغني” إلى المدرب وبدأ في توجيه إشارات وأحاديث معه، وكاد الأمر يتطور لأكثر من ذلك ويصل للاشتباك/ لولا تدخل الإدارة، وإخراج اللاعب من أرض الملعب.
وتأتي هذه المناوشات، على خلفية استبعاد المدرير الفني الكرواتي للاعب من قائمة مباراة الغد أمام الباطن، فبحسب رؤية المدرب فإن عبد الغني غير مؤهل للمبارة.
مناوشات بين حسين عبد الغني و المدير الفني للنصر تنتهي بخروجه من الملعب !
صحيفة المرصد: تحول تدريب نادي النصر، اليوم الأربعاء، إلى مشاحنات، بين اللاعب حسين عبد الغني، والمدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعدما قام “عبد الغني” بالاحتكاك باللاعب مارين توماسوف، وذلك بحسب صحيفة “الرياض”.
تعليقات ( 20 )
الشريفاغلب الاهداف والهفوات من جهتك يا حسين ،انت لاعب عالمي لو يمتلكون اللاعبين ربع الاخلاص لديك لحققوا المعجزات ،،ولكن للسن احكام والاعتزال بعد هذا العطاء والقلب النابض بالاخلاص يكفي تحياتي لك ايها المحارب
🌸 الملح و القبلة 🌸إدعمـــــــوا زوران ..
🌸 الملح و القبلة 🌸أمّا الثاني اللي هو كارينيو السنة الجايّة 2017 سنة تراجُع وفشل ..
ام عبدالرحمنكنه زودها شويتين
🌸 الملح و القبلة 🌸أتمنى ماتكون إشاعة إقالة زوران والتفاوض مع كارينيو صحيحة .. الأول رقمه الشخصي 3 وهو رقم الحظ يعني دربه خضر .. وبلغة الأرقام عنده ثمرة حيقطفها في 2017 يعني إن شاء الله إنها ثمرة الدوري ..
زمن يخوفتعليق مخالف
فهدحقيقة زودها باستهتار و مشاحناته كل كأكبر الشخص يعقل الا حسين و السبب غير معروف لي أنا يمكن مل من الاحتياط او الاستبعاد من التشكيلي لااعلم
مشــعلاما يلعب والا يخرب
ما عندي وقتهذا من اللاعب وحرصه على اللعب والفوز
عالمي💛💙للاسف حسين ما عنده شي يقدمه للعالمي و اتمنى من الاداره إعطاء زوران كامل الصلاحيات لإستبعاده لأن هذا المدرب داهيه لكن هذا اللاعب يريد فرض نفسه بالتشكيله و لو بالقوه و سؤ السلوك
الحق يقالانا *** لاني شجعت النصر
مراقبهههههههههههههه يستاهل الطرد والابعاد لاعب مذي الا ابعد الحدود . وماسلم احد من شره ومتمادي كل يوم مشاكل وله يوم بيطيح بيدواحد يطلع الاولي والتالي.
عدد التعليقات:574
ابونواف...خلاص ياحسين ماذا تنتضر اتخذ القرار الصحيح واحتفظ بمحبة جمهور ناديك
Fawazخ 24 شخص منبوذ ، إلى *** قلبي معك يا زوران فأنت أعدت للنصر الهيبة ولكن الفوضى العارمة تحكم في كثير من الأحيان والمحسوبيات تسيطر على مشهد رياضة يفترض ان تكون احترافية!!!
الحق يقالحسبن محارب ولن يستسلم ويترك النادي لزوران الفاشل يجب طرد هذا المدرب
الحق يقالعاجل // زوران يطالب بفسخ عقده وتحمل الشرط الجزائي
سانسيرومع احترامي لك ياحسين ولتاريخك ولحماسك وروحك . المدرب**.
عبداللهالله يهديك ياحسين خلاص اعتزل واعط غيرك فرصه وبعدين العمر مايساعد والمدرب له الحرية في الاختيار
اسمرعبرأخذوك لحم يا حسين ورموك عظم بعد ما شفطوا فلوسك وسددوا رواتب اللاعبين الآن وقت الجحود المعهود من الفقر .. هذا حالهم من زمان أقاموا حفل اعتزال لماجد وأخذوا الفلوس وعطوه الخامس والحال يتكرر الآن مع حسين