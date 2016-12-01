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شاهد “معلم” يبتكر طريقة ذكية لدخول سيارته الواقفة في بركة ماء!

1 ديسمبر, 2016 , 0:30 ص
شاهد “معلم” يبتكر طريقة ذكية لدخول سيارته الواقفة في بركة ماء!
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صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل موسع، معلم بحفر الباطن، يخشى الدخول إلى سيارته مبتلاً فقام بإحضار كرسيين، لينتقل عليهما حتى يدخل السيارة دون أن يصيبه البلل.

وسخر نشطاء التواصل الاجتماعي من أسلوب “المعلم”، حيث بدأ بتحريك الكرسي ويقف عليه، ثم يأتي بالكرسي الأخر ويمسكه بيده وينقله إلى الأمام ويقف عليه، ويأتي بالكرسي الأول ويضعه أمامه ثم يقف عليه، إلى أن انتهى به الحال في النهاية إلى الوصول إلى السيارة.

وبمجرد وصوله إلى باب السيارة، قام بفتحها مبعدًا الكرسيين عنه، ثم رحل بالسيارة، التي كانت واقفة في بركة من الماء. المشهد شد انتباه الجميع وأثار السخرية من الأسلوب وطريقة تفكير “معلم حفر الباطن”.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 1:42 ص

    الشريف

    يفترض نقد الحرامية المسئولين عن هذه المشاريع الفاشلة راحت الطفرة وبقي الفشل في البنية التحتية والله حرام
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  2. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 1:40 ص

    الاحساء

    بس لا يدرون اليابان والصين يسرقون الفكره ..
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  3. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 1:19 ص

    محمد96

    الله اكبر علي الاختراع المفروض يسجل برات اختراع لحفظ حقوقه
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  4. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 1:16 ص

    همسات

    الدريوووويش 👍 طالما يستطيع الوصول للسياره بدون خسائر وبلل لماذا لايفعل ؟ تصرف طيب ،، انا بامريكا الان ولمده شهرين والامطار لاتكاد ان تقف ولم ارى منظر مزعج كمناظر بلدنا ! 😰😰 يا البلديات عينوا مهندسين س
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  5. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 1:08 ص

    مجنون متعقل

    أقول لعب بممتلكات المدرسة خل الذكاء حقه ينفع الطالب صاحب الكرسي
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  6. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:8520

    الحرمان

    تعليق مخالف
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  7. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 0:59 ص

    علي

    باالله ذي فكره سارق كراسي المدرسه ومسوي سيرك داخل البحيره اقول بس قم انت وياه فضاوه
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  8. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 0:57 ص

    فهد

    من كان له حيله فليحتال الفكرة ذكيه بسٌ المشكله لو طاح كان مابتل بل تبلل لكن حظه حلو ماشاء الله
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  9. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 0:50 ص

    👙🔥ريما Rima👙🔥

    نفسي اتزوج مدرس👪 حتى لو على حرمه😢😢
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  10. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 0:46 ص

    حقاني

    بصراحة اختراع مدهش هههههههههه
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  11. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 0:43 ص

    دريوييييش

    ممتاز المفروض يردمون المناطق الراكدة والنازلة ويعمل منسوب للماء بحيث يتم تصريفه ..والمعلم ما سوى الا الشي الصحيح ..العالم تنتقد المعلم ولا تنتقد تصريف المياه والبلديات..عجبي!!!!
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  12. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 0:40 ص

    مراقب

    المدرسين دائما اذكياء ومبتكرين ورائعين
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  13. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 0:35 ص

    عبقرية ههههههخ فكرة بزر عمره 4 سنوات
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