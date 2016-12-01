شاهد “معلم” يبتكر طريقة ذكية لدخول سيارته الواقفة في بركة ماء!

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل موسع، معلم بحفر الباطن، يخشى الدخول إلى سيارته مبتلاً فقام بإحضار كرسيين، لينتقل عليهما حتى يدخل السيارة دون أن يصيبه البلل.
وسخر نشطاء التواصل الاجتماعي من أسلوب “المعلم”، حيث بدأ بتحريك الكرسي ويقف عليه، ثم يأتي بالكرسي الأخر ويمسكه بيده وينقله إلى الأمام ويقف عليه، ويأتي بالكرسي الأول ويضعه أمامه ثم يقف عليه، إلى أن انتهى به الحال في النهاية إلى الوصول إلى السيارة.
وبمجرد وصوله إلى باب السيارة، قام بفتحها مبعدًا الكرسيين عنه، ثم رحل بالسيارة، التي كانت واقفة في بركة من الماء. المشهد شد انتباه الجميع وأثار السخرية من الأسلوب وطريقة تفكير “معلم حفر الباطن”.
معلم بحفر الباطن pic.twitter.com/mbr9AdSlMS
— محمد الشداد (@mahm2006d) November 30, 2016
تعليقات ( 13 )
الشريفيفترض نقد الحرامية المسئولين عن هذه المشاريع الفاشلة راحت الطفرة وبقي الفشل في البنية التحتية والله حرام
الاحساءبس لا يدرون اليابان والصين يسرقون الفكره ..
محمد96الله اكبر علي الاختراع المفروض يسجل برات اختراع لحفظ حقوقه
همساتالدريوووويش 👍 طالما يستطيع الوصول للسياره بدون خسائر وبلل لماذا لايفعل ؟ تصرف طيب ،، انا بامريكا الان ولمده شهرين والامطار لاتكاد ان تقف ولم ارى منظر مزعج كمناظر بلدنا ! 😰😰 يا البلديات عينوا مهندسين س
مجنون متعقلأقول لعب بممتلكات المدرسة خل الذكاء حقه ينفع الطالب صاحب الكرسي
عدد التعليقات:8520
الحرمانتعليق مخالف
عليباالله ذي فكره سارق كراسي المدرسه ومسوي سيرك داخل البحيره اقول بس قم انت وياه فضاوه
فهدمن كان له حيله فليحتال الفكرة ذكيه بسٌ المشكله لو طاح كان مابتل بل تبلل لكن حظه حلو ماشاء الله
👙🔥ريما Rima👙🔥نفسي اتزوج مدرس👪 حتى لو على حرمه😢😢
حقانيبصراحة اختراع مدهش هههههههههه
دريوييييشممتاز المفروض يردمون المناطق الراكدة والنازلة ويعمل منسوب للماء بحيث يتم تصريفه ..والمعلم ما سوى الا الشي الصحيح ..العالم تنتقد المعلم ولا تنتقد تصريف المياه والبلديات..عجبي!!!!
مراقبالمدرسين دائما اذكياء ومبتكرين ورائعين