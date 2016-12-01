شاهد “معلم” يبتكر طريقة ذكية لدخول سيارته الواقفة في بركة ماء!

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل موسع، معلم بحفر الباطن، يخشى الدخول إلى سيارته مبتلاً فقام بإحضار كرسيين، لينتقل عليهما حتى يدخل السيارة دون أن يصيبه البلل.

وسخر نشطاء التواصل الاجتماعي من أسلوب “المعلم”، حيث بدأ بتحريك الكرسي ويقف عليه، ثم يأتي بالكرسي الأخر ويمسكه بيده وينقله إلى الأمام ويقف عليه، ويأتي بالكرسي الأول ويضعه أمامه ثم يقف عليه، إلى أن انتهى به الحال في النهاية إلى الوصول إلى السيارة.

وبمجرد وصوله إلى باب السيارة، قام بفتحها مبعدًا الكرسيين عنه، ثم رحل بالسيارة، التي كانت واقفة في بركة من الماء. المشهد شد انتباه الجميع وأثار السخرية من الأسلوب وطريقة تفكير “معلم حفر الباطن”.