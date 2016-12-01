شاهد: ماذا فعل أمير القصيم مع شاب سعودي وجده يبيع الشاي خلال جولاته!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” صورًا لأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، وعدد من المسؤولين، وهو يتوقفون -خلال جولة تفقدية لافتتاح عدد من المشاريع التنموية والخدمية بمركز الربيعية ومحافظة الشماسية- لاحتساء الشاي على الجمر، يبيعه أحد الشباب.

ولاقت الصور أعجاب “المغردين” وتم تداولها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل اليوم (الأربعاء)، معتبرين ذلك لفته طيبة من الأمير لتشجيع الشباب ودعمهم.