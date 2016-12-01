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شاهد: ماذا فعل أمير القصيم مع شاب سعودي وجده يبيع الشاي خلال جولاته!

1 ديسمبر, 2016 , 0:40 ص
شاهد: ماذا فعل أمير القصيم مع شاب سعودي وجده يبيع الشاي خلال جولاته!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” صورًا لأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، وعدد من المسؤولين، وهو يتوقفون -خلال جولة تفقدية لافتتاح عدد من المشاريع التنموية والخدمية بمركز الربيعية ومحافظة الشماسية- لاحتساء الشاي على الجمر، يبيعه أحد الشباب.

ولاقت الصور أعجاب “المغردين” وتم تداولها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل اليوم (الأربعاء)، معتبرين ذلك لفته طيبة من الأمير لتشجيع الشباب ودعمهم.

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تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 2:07 ص

    قصيمي

    الله يحفظه لنا امير التواضع والشباب
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  2. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 1:51 ص

    ابوو تركي

    اللبناني يا بابا مهندس وخبره 20 سنه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  3. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 1:46 ص

    عبدالله

    الله يطول عمره قمة التواضع
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  4. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 1:36 ص

    امير الرياض وامير القصيم تواضع واخلاق ربنا يحفظهم
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  5. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 1:29 ص

    ريم

    توظيف لبناني براتب 40 الف و المواطن يبيع شاهي في الشارع...........**
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  6. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 1:29 ص

    مجنون متعقل

    خلوه يتزوج و يشتري سيارة و يصرف ع عائلة من شاي الجمر. . و الله انها حاله طال عمرك و لو صدق الرجال راح فيها لبناني راتبه أربعين ألف و سعودي يبيع شاي جمر
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  7. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 1:28 ص

    توظيف لبناني براتب 40 الف و المواطن يبيع الشاهي في الشارع
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  8. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 1:22 ص

    mar

    تعليق مخالف
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  9. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 1:09 ص

    همسات

    مشاركة ٥ 😰لافض فوك ،،
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  10. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 1:01 ص

    محمد

    في الوقت الي ابنائنا يشتغلو في مهن بسيطة بلكاد يطلعون ريالات في الوقت الي في الوافدين المشردين يعملون بارقى الوظائف وبرواتب تعد بعشرات الاف وسكن وسيارة اليس ابنائنا اولى منهم بارضهم ووطنهم
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  11. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 0:52 ص

    سداح

    الشغل في اي مهنة مو عيب وهذا بلدنا و لكن يجب محاربة الاجانب الذين يعملون لحسابهم الخاص او باعة متجولين من الجنسين وتضييق الخناق عليهم ومن يقبض عليه مخالف يرحل فوراً ويمنع من دخول البلد نهائي لأننا أحق
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  12. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 0:51 ص

    ربي الله

    اهم شي يشجعوا الشباب **** دام عزك يا وطن
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  13. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 0:50 ص

    فهد

    جزاك الله كل خير على تشجيع الشباب السعودي على الاعمال الحرفيه بارك الله فيك وجعلك عون لابناء هذا البلد
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  14. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 0:49 ص

    مراقب

    قمةالتواضع . الله يحفظه
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