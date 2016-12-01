شاهد: ماذا فعل أمير القصيم مع شاب سعودي وجده يبيع الشاي خلال جولاته!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” صورًا لأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، وعدد من المسؤولين، وهو يتوقفون -خلال جولة تفقدية لافتتاح عدد من المشاريع التنموية والخدمية بمركز الربيعية ومحافظة الشماسية- لاحتساء الشاي على الجمر، يبيعه أحد الشباب.
ولاقت الصور أعجاب “المغردين” وتم تداولها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل اليوم (الأربعاء)، معتبرين ذلك لفته طيبة من الأمير لتشجيع الشباب ودعمهم.
تعليقات ( 14 )
قصيميالله يحفظه لنا امير التواضع والشباب
ابوو تركياللبناني يا بابا مهندس وخبره 20 سنه
عبداللهالله يطول عمره قمة التواضع
ريمتوظيف لبناني براتب 40 الف و المواطن يبيع شاهي في الشارع...........**
مجنون متعقلخلوه يتزوج و يشتري سيارة و يصرف ع عائلة من شاي الجمر. . و الله انها حاله طال عمرك و لو صدق الرجال راح فيها لبناني راتبه أربعين ألف و سعودي يبيع شاي جمر
marتعليق مخالف
همساتمشاركة ٥ 😰لافض فوك ،،
محمدفي الوقت الي ابنائنا يشتغلو في مهن بسيطة بلكاد يطلعون ريالات في الوقت الي في الوافدين المشردين يعملون بارقى الوظائف وبرواتب تعد بعشرات الاف وسكن وسيارة اليس ابنائنا اولى منهم بارضهم ووطنهم
سداحالشغل في اي مهنة مو عيب وهذا بلدنا و لكن يجب محاربة الاجانب الذين يعملون لحسابهم الخاص او باعة متجولين من الجنسين وتضييق الخناق عليهم ومن يقبض عليه مخالف يرحل فوراً ويمنع من دخول البلد نهائي لأننا أحق
ربي اللهاهم شي يشجعوا الشباب **** دام عزك يا وطن
فهدجزاك الله كل خير على تشجيع الشباب السعودي على الاعمال الحرفيه بارك الله فيك وجعلك عون لابناء هذا البلد
مراقبقمةالتواضع . الله يحفظه