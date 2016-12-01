إحالة موظفي “طبخ الكبسة” بالمحكمة إلى نزاهة.. وعقوبات رادعة في انتظارهم !

صحيفة المرصد : كشفت مصادر داخل وزارة العدل عن إحالة الموظفين اللذين ظهروا في أحد الفيديوهات يطبخون كبسة داخل محكمة ببريدة إلى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” وهيئة الرقابة والتحقيق، وذلك للتحقيق معهم في الفيديو المنشور.
وأكد المصدر أن الموظفين سيتعرضون لجزاءات وعقوبات رادعة، وذلك بعد ثبوت قيامهم بطبخ الكبسة داخل المحكمة، وفقًا لـ “الوطن”.
وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يطبخون الكبسة وأكلها بمقر المحكمة، واستجاب المسؤولون بالمحكمة ووزارة العدل للفيديوهات ووعدوا بالتحقيق في الواقعة.
تعليقات ( 18 )
سلطان البيشيهههههههه شرّ البليّةِ ما يضحك ❗️ الحين ما لقيتوا يا نزاهه فساد إلا موظفين مضبّطين لهم كبسة بعد الدوام ⁉️ تبون شي يستاهل ⁉️ ولا تدرون معليش ذوليك ما تقدرون عليهم ⁉️
خالدبستحقون العقاب هذه دائره حكوميه ماهي استراحه ويجب تشديد العقاب حتى يتعض غيرهم
.لن.ايضا حتى يكون العقاب منصف ينبغي مراجعة انتاجية الموظفين وتقرير الكفاءة والتحقق من سيرتهم الذاتية وانجاز العمل المنوط بهم ومراجعة ملفاتهم الوظيفية وتعيينهم ومن ثم اكمال الاجراءات النظامية بحقهم .
فهد١١١أين أنتم من عقاب !!! القاضي الذي يضيع مصالح المواطنين والمسؤل الذي يوظف أقربائه وأبنائه !!!
.لن.اولا هذه دايرة حكومية مهما كان السبب لا ينبغي عمل ذالك ولكن كيف تم ادخال الاكل وادوات الطبخ الى المطبخ شكل الموضوع متعود عليه وايضا ينبغى مسالة قاضي المحكمة والمدراء اما اللي يقول خارج الدوام اسمع الف
العمدهالدوائر الحكومية ليست مطابخ المفروض بنهاية الدوام تنتهى علاقة الموظفين بدوائرهم الخاصه بالعمل الرسمى الحكومى ،،،الحكايه ماهى فوضى ومن أراد ان يفلها الله لايهينه يقط ويستأجر إستراحه وليطبخ جمل!!!
فوازاللي يقول المقطع خارج الدوام طيب و الخطاب اللي جاي من الجوازات وش تسميه ههههههه نتمنى التشهير و عقابهم لانهم سبب بتعطيل قضايا الناس اللي تنتظر شهور و سنين عندهم
السمو😂😂😂😂فلينها القصمان فله وكبسات وقهوه وشهاي وكليجه خخخ اتمني فصل المدير كمان عشان شم الريحه 😂😂😂بوعلي بو علي
ابو تركياين العدل ياوزارة العدل هل الاكل خارج اوقات الدوام جريمة يعاقب عليها القانون
حسبنا الله ونعم الوكيلعلى كل متسلط وظالم
زائرلازم فيديو وتصوير عشان تضبط الأمور
أبو عبد اللهلا مانع من أن لا يعمل . ولكن يأكل فلا !
صريحيقال فيل سرق كيس سكر ونملة سرقت حبة سكر فتم القبض على النملة اما الفيل وزنه ساعده على الاختباء!! جودكم على طباخ الكبسة بعد ماخلص الدوام اما اللي موظف ولده براتب عشرين الف حر طليق !!
نوناومحروقه
نوناومحروقه بعد
🌸 الملح و القبلة 🌸حرام عليكم ماتسوى عليهم هاللُّقمة اللّي كلوها .. أساساً فيه موظفين ماياكلون في مقر العمل ؟!؟! حتّى في الحرم بعيوني شايفة الشراطي ياكلون وفحل بصل بعد !!
مشــعلأول ماتشوف ابوعرضين تدري ان ماهمهم الا كروشهم