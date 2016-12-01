إحالة موظفي “طبخ الكبسة” بالمحكمة إلى نزاهة.. وعقوبات رادعة في انتظارهم !

صحيفة المرصد : كشفت مصادر داخل وزارة العدل عن إحالة الموظفين اللذين ظهروا في أحد الفيديوهات يطبخون كبسة داخل محكمة ببريدة إلى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” وهيئة الرقابة والتحقيق، وذلك للتحقيق معهم في الفيديو المنشور.

وأكد المصدر أن الموظفين سيتعرضون لجزاءات وعقوبات رادعة، وذلك بعد ثبوت قيامهم بطبخ الكبسة داخل المحكمة، وفقًا لـ “الوطن”.

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يطبخون الكبسة وأكلها بمقر المحكمة، واستجاب المسؤولون بالمحكمة ووزارة العدل للفيديوهات ووعدوا بالتحقيق في الواقعة.