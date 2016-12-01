زوجة عسكري مغربي ترسل صورها عارية لتلميذ مدرسة لكي يوظف ابنتها بالسعودية !

صحيفة المرصد:فككت الشرطة القضائية في مدينة القنيطرة المغربية، لغز تصوير زوجة عسكري في أوضاع جنسية من قبل تلميذ، وابتزازها بمبالغ مالية، ما حول حياتها إلى جحيم، واضطرت إلى تقديم شكوى ضده أمام النيابة العامة، بعدما تبين لها أنه يقطن بالقرب من منزلها.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الصباح” أمس الأربعاء، نقلاً عن مصدر أمني، فإن الزوجة تعرفت على التلميذ عبر “الشات” وأوهمها أنه مهندس سعودي يقيم بالرياض، وبعدما توطدت العلاقة بينهما عبر العالم الافتراضي طلبت منه البحث لابنتها عن وظيفة.

واستناداً إلى المصدر نفسه، فقد أوهم التلميذ الضحية بأنه سيوظف ابنتها بشركة الخطوط الجوية السعودية، وطلب منها إرسال صور في أوضاع جنسية، وبعدما بعثت له بالصور الإباحية وفيديو تظهر بأوضاع مخجلة جداً، شرع في ابتزازها في مبالغ مالية.