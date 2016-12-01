زوجة عسكري مغربي ترسل صورها عارية لتلميذ مدرسة لكي يوظف ابنتها بالسعودية !

صحيفة المرصد:فككت الشرطة القضائية في مدينة القنيطرة المغربية، لغز تصوير زوجة عسكري في أوضاع جنسية من قبل تلميذ، وابتزازها بمبالغ مالية، ما حول حياتها إلى جحيم، واضطرت إلى تقديم شكوى ضده أمام النيابة العامة، بعدما تبين لها أنه يقطن بالقرب من منزلها.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الصباح” أمس الأربعاء، نقلاً عن مصدر أمني، فإن الزوجة تعرفت على التلميذ عبر “الشات” وأوهمها أنه مهندس سعودي يقيم بالرياض، وبعدما توطدت العلاقة بينهما عبر العالم الافتراضي طلبت منه البحث لابنتها عن وظيفة.
واستناداً إلى المصدر نفسه، فقد أوهم التلميذ الضحية بأنه سيوظف ابنتها بشركة الخطوط الجوية السعودية، وطلب منها إرسال صور في أوضاع جنسية، وبعدما بعثت له بالصور الإباحية وفيديو تظهر بأوضاع مخجلة جداً، شرع في ابتزازها في مبالغ مالية.
تعليقات ( 6 )
خربزليياالله لاتبلانا
رنااقول لاترمون كل شي على الفقر هذا ايام جداتنا واجدادنا كانوا في فقر وجوع ماسلموا نفسهم ولا تعروا علشان الفقر ؟ومو سبب ينفتح الدعاره ويرسلون بناتهم للدعاره قال فقر قال
كونان 2016لا حول ولا قوة الا بالله .. قال الامام علي كرم الله وجهه ( لو كان الفقر رجلا لقتلته ) .فتلك الضحية المسكينة لم تفعل ذلك الفعل المشين الا بسبب الفقر والحاجة . فأسال الله الستر لجميع المسلمين
الحجازيحال بحال كلهم تلقاه فالحد وبتاع البتاع منسد في فلة ولا فندق