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بالفيديو..”بن فروة” يرفض الاعتذار .. ويرد على منتقديه !

1 ديسمبر, 2016 , 2:24 ص
بالفيديو..”بن فروة” يرفض الاعتذار .. ويرد على منتقديه !
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صحيفة المرصد : رفض سعيد بن فروه، خطيب أحد المساجد بالمملكة، الاعتذار عن فيديو منسوب له يسب ويقذف كل من يرسل بناته إلى الجامعة والدراسة بكلية الطب والصيدلة أو من يرسلهن للابتعاث في الخارج.

وقال بن فروه في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على الانتقادات التي وجهت إليه، إن من يدخل أي مستشفى يرى الرجل بجوار البنت وهما يضحكان، قائلاً: من ينكر ذلك فقد كذب، لافتًا إلى أنه يتابع الهاشتاج الذي يحمل اسمه “سعيد_بن فروه_يقذف_المجنمع”.

وأضاف “بن فروه” موجهًا حديثه لمنتقديه: “أرني غيرتك حينما قام محمد  ال الشيخ منذ فترة بقذف وسب بنات المملكة قبل مدة وسماهم بالعاهرات، وليس هذا اعتذار فأنا قلت كلمة حق، ولا أتراجع عنها، وهناك قانون ودولة، يمكن الاحتكام لها”.

وأثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه “بن فروه” يسب أباء الفتيات، استياء جميع من شاهده، حتى أن مفتي المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، اعتبر حديثه “غير مستقيم”، مؤكدًا أن ما قاله “بن فروة” إعلان خطير ولا يصح منه هذا.



تعليقات ( 51 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 51
    1 ديسمبر, 2016 , 5:21 ص

    يالطيف

    بيض الله وجهك اختفو منهم من امثالك والعاقل خصيم نفسه وسوف يدرك مقصدت
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  2. 50
    1 ديسمبر, 2016 , 5:19 ص

    يا ولات امورنا تابع

    فما الفرق بين مفجر بالبارود ومفجر بالكلمه كلهم سواء زعزعت امن وطن وضرب رؤوس ابناؤ الوطن ببعضها فحسبي الله ونعم الوكيل على ابن فروه ومن شابهه وأيده فنحن لنا ولاة امر وعلماء ومرجع نتقيد به
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  3. 49
    1 ديسمبر, 2016 , 5:16 ص

    يا ولات امورنا

    هذا رجل يحب الشهره وماصدق ان فتح له باب ومعروف من يومها انه يبغا يلفت الأنظار ولاكن جات عن طريق خسه وهي تأجيج فتنه بين ابناء الوطن في وقت حرج فيجب عليكم قمع هاؤلاء وقمع من يؤيدهم وجعلهم عبره لكل معتبر
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  4. 48
    1 ديسمبر, 2016 , 5:14 ص

    الى ١٢ تابع

    كلنا يتوجه الى مستشفيات حكوميه وكلنا نعرف ونشوف محد منا بلاعقل دائما نشوف الممرضه السعوديه محتشمه من راسها لرجلها والشاب كذالك انسان محترم طيب الى متى انتم عثره في تقدم الشباب السعودي
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  5. 47
    1 ديسمبر, 2016 , 5:11 ص

    ماجد الجهني

    الرجل كلامه واضح هو لا يعترض على عمل النساء كاممرضات ولكن يتحدث عن الاختلاط وانا معه في كلامه لكن أسلوبه خطاء في التكلم عن الموضوع
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  6. 46
    1 ديسمبر, 2016 , 5:11 ص

    الى ١٢

    كذبت والله وافتريت على بنات واولاد المسلمين دائما نتوجه الى مستشفيات حكوميه ولاعمرنا شفنا بنت بلد والا ابن بلد مثل ماتوصف في النادر او اندر من النادر اذ وجد حالتين او حاله
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  7. 45
    1 ديسمبر, 2016 , 5:09 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    كل واحد مسؤل عن رعيته وهم اللي عنده بالبيت فقط وش دخلك بعمل الدوله وعمل وزارات وموسسات وانظمه والحجاب من ضمن شروط عمل المراءه،، اكثر الفساد وانحراف الاخلاق من غير الموظفات الا تقرأون بالصحف القبض
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  8. 44
    1 ديسمبر, 2016 , 5:07 ص

    َسيف الطويرقي

    كلام الشيخ صحيح ولا ينكره إلا من يستهويه الاختلاط والدشرة ، الشيخ لن يعتذر عن كلمة حق عجزنا كلنا نقولها جبنا وخوفا ..أصدع ياشيخ وماعليك من بني غلمان وبني لبرال وهواة الرذيلة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 43
    1 ديسمبر, 2016 , 4:49 ص

    يبون يجرونا لاسلوب حياه الغرب بالقوة ولحياه بعض العربان المتغربين وحده مبتعثه وكل الجو هناك صداقه وبوي فرند ولبس خالع وحركات ما ادري تاثيره على نفسيتها ان شذت صارت منبوذه وان سايرتهم وقعنا بالكارثه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 42
    1 ديسمبر, 2016 , 4:48 ص

    سالم المرات

    هذا مو شيخ اختصر الدين في الاختلاط انما الاعمال بالنيات اتهام للمسلمين بالباطل يحتاج مناصحه وكيات. علي علباه حتي يفيق
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  11. 41
    1 ديسمبر, 2016 , 4:45 ص

    ابوالحمزة

    خذوها قاعدة من عندي لو رأيتم شيخ ماسح شنبه أنقزوه لأنه مخالف للسنة النبوية الشريفة . المثل يقول سيماهم على وجوههم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 40
    1 ديسمبر, 2016 , 4:36 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ماهذا التخلف والتنطع هل فيه عاقل يطلب اقفال المستشفيات ماذا يريد هذا الدويعي ،، ماهو علمه ؟؟ هل يريد اعادتنا للجهل تموت المراءه بالولاده اذا كان عندها ضيق حوض وتحتاج قيصريه ،، يجب فحص قواه العقليه بس
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  13. 39
    1 ديسمبر, 2016 , 4:32 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ومن قال لك مطلوب اعتذار مطلوب المحكمه على القذف المؤمنات المحصنات اي اعتذار تو الناس على السكوت على قذفهم وسيطلب منك بالاسم من هي التي قذفتها وعليك تقديم الدليل على الواقعه؟ من سمح لك تتحدث وتقذف؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  14. 38
    1 ديسمبر, 2016 , 4:31 ص

    رحمه ⭐⭐⭐

    هذا راح يغصص علينا الحياه اعوذ بالله من المتحجر المتصحر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 37
    1 ديسمبر, 2016 , 4:17 ص

    الرجل لم يخطىء في كلامه ولكن طريقته في النصح كانت غير صائبة وكان عليه اختيار كلمات والفاظ الطف اما ماتحدث عنه فهو واقع ونراه يوميا ونطالب بتصحيحه وهو نتاج الفكر العلماني الفاسد الذي افسد مجتمعنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 36
    1 ديسمبر, 2016 , 4:15 ص

    ماتاب بعد مافرك خشمه الفصبي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 35
    1 ديسمبر, 2016 , 4:10 ص

    اللي يقول لو تمرض بنته يطلب لها دكتورة والا ممرضة وش يحس فيه ؟ الرجل كلامه واضح ويقول لكم صححوا الوضع وفعلوا تعميم منع الاختلاط على الواقع يعني المشكلة في بيئة العمل وليس بالمهنة فلا تجلسو تألفون عليه
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  18. 34
    1 ديسمبر, 2016 , 4:06 ص

    انا اعمل في احدى المستشفيات واؤكد على كلامه فهناك تجاوزات خطيرة في بعض الاقسام داخل المستشفى وداخل القسم اللي انا اعمل فيه هناك اكثر من 10 موظفات كلهم كبار وعوانس ووحدة مطلقة والسبب هو مجالهم المختلط
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  19. 33
    1 ديسمبر, 2016 , 4:02 ص

    بنت الوطن 🇸🇦💚

    ياحظ السعوديات على الحسنات الي تجيهم كل من هب ودب قذفهم بأعراضهم .. الحمدلله هذا ابتلاء في الدنيا ورفعة درجات في الآخرة باْذن الله
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  20. 32
    1 ديسمبر, 2016 , 3:57 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    الزبده صورته لابس ثوب اماراتي وش عنده المزيون ابو فروه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 31
    1 ديسمبر, 2016 , 3:54 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    حتي الذكر وده بعد بمكان بعيد عن الاختلاط تبيه يجلس بالبيت ويقول اخاف من الفتنه لو يبيع بستقرام كب كيك قصدي تمر لابد يحتك بزبونه وكل الله الناس تدور رزقه الا اذا فيه حل سحري او يقنن لهن رواتب بدون عمل
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  22. 30
    1 ديسمبر, 2016 , 3:51 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    للزواج الوضع يحتم اختيار موظفه. التعليم مكتفي مافيه مافيه غير كاشيره بسوق او او علي بالك بعد الصحه بتستوعب المتخرجات تحب يده مقلوبه اذا توظفت في الصحه
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  23. 29
    1 ديسمبر, 2016 , 3:46 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    يارجال الاف مؤلفه يحاولون يجتازون اختبار هيئه التخصصات الطبيه لكي يتعينو من الجنسين وياكثر الي رفض الوظائف المختلطه وجلست بنته لاوطيفه ولازواج الوضع محتاج زوجين موظفين لكي يصمدو اما الوضع الاقتصادي
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  24. 28
    1 ديسمبر, 2016 , 3:29 ص

    انت يالمعقب لو ربي يفكك من سف السيرلاك كل ليله كانك بخير لأنو ينفخ البطن ويزيد الغازات مع التعارك مع المعلقين
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  25. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 3:25 ص

    رائحو هووس الشهرة ونجومية الاعلام تفووح من قصة هذا الشخص)(سعيد بن فروة)
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 3:18 ص

    علي خالد

    كفو والله ياشيخنا كلامك صحيح مئه بالمئه
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  27. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 3:14 ص

    🏨🏬🛡

    اللي يتكلم ويخوض في اعراضهم اما عاطلة او خريجه دبلوم ولا ام ورعان واما الذكور فهم عاطلين اراهن انه كل عصر ياخذ مصروفه من الوالده مو الوالد عشان مايتهزأ
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  28. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 3:12 ص

    🏨🏬🛡

    القافلة تسير و ....سلامة فهمك باذن سندرس و تنخرج ونخوض مجال عملنا ولا يهمنا طبيبة او ممرضة او صيدلانية كلام ال... مازادنا الا عزم ..وانت مصيرك صليل الصورام ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 3:10 ص

    رامي

    سبق ابو فروة من كان يفتي بتدمير محلات الفديو والدش في بريدة ويحرم مجرد التصوير الفتوغرافي ويحرض على الجهاد في افغانستان و العراق واليوم هو نجم للفضائيات ويحتفل بعيد ميلادة في فرنسا وتركيا :)
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  30. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 3:08 ص

    والله الشيخ صدق انا لو اجلس جنب ولد والله احس شعور غريب يمكن اضمه . بالسوق لما يقرب البائع. .... افهموها
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  31. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 3:03 ص

    لو مابقي نساء بالكون غيرهن ولو راتبها مليون مستحيل اقبل فيها زوجه حتى لو كنت متأكد انها عفيفه العفه درجات انا رافض المبدأ من اساسه ماعاد فيها رحيق ولا رائحه معك بجسمها وعقلها بتفاصيل يومياتها هناك
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  32. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 3:01 ص

    هو بن فروه عنده شي

    لكن ﻻيعرف من وين تأكل الكتف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 3:01 ص

    قوندا

    كلام سليم وفِي محله جزاه الله خيرااااا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 2:58 ص

    ليه الطلاق بينهن منتشر وليه اذا قلت ممرضه يخاف ويتراجع انا بعرف بس كيف له نفس يقبل انثى كل يومها مع الرجال وبينهم تسولف وتمزح وتضحك هي لك ولا لهم مدري وشو قلبك هذا عشان فكه ريالات تذلك فيهن
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  35. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 2:56 ص

    المطوع😎

    لازم تختلط البنت عشان تاكل عيش افصلوهم عن الرجال ووضفوهم ماقنا شي .
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  36. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 2:55 ص

    رامي

    ابو فروة ومن يؤيده لو تمرض زوجته او بنته او اخته يبحث عن طبيبه وممرضه للكشف عليها ..ثم يتطاول عليهم بحجة الدين والدين الاسلامي براء من هالاشكال المتنطعه والمتخلفه عموماً هو ماجاب شي من عنده ...!!
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  37. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 2:53 ص

    كم مره شفتو الاحتفال بالمستشفى بين الجنسين جايبين لهم كيك وعصيرات وماخذين راحتهم اما امنعوه بالمطلق ولا اسمحو فيه بالمطلق الوضع هذا يسبب بلبله وفيه تناقض غير مستساغ مثل دراستها بالغرب وانت مانعه هنا ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 2:53 ص

    فهد / جدة

    شباب الوطن اللصقة / تعرف تنكتم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 2:47 ص

    المطوع😎

    كلمه حق اسأل الله ان يكتبها في ميزان حسناتك . واللي يقول قذف ماقذف احد بعينه تكلم عن اللي يتميلح بين الممرضات والمتميلحه بين الرجال.
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  40. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 2:46 ص

    انا شخصيا اعرف ممرضات وشفت وسمعت كثير وليست سرا وتابعنا مقاطع لهم لايمكن تقرب الجنسين من بعض بشكل دائم ومستمر وتتكلم بالعفه ان ماوقعو اليوم بكره مع تحريض الاعلام ع الرذيله واللي يوصلها ويرجعها سواق ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 2:44 ص

    mar

    الله يصلحنا ويصلحه لكل خير وكلامه يمثله هو ويحتاج الى مناصحه بمركز المناصحه لعله يرجع عن افكاره اللتي يرى انها على حق ويرفضها العلماء والعامه والهدايه من الله (أدع الى ربك بالكلمه المقنعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 2:43 ص

    شباب الوطن

    نطالب بسجنه والقضاء ع *** نطالب بان يلجمه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  43. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 2:42 ص

    اكثر من يشتم المتدينين ويتعرض لهم هو العلماني والملحد وكانو ولا زالو ولم يستنكر احد ذلك ولم يغضب ويتحدثون عنهم بطرق بشعه وتحقير واتهام بالاخونه والدعشنه والتخلف لانه مايوافقه في اهواءه وشهواتة وضلاله
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  44. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 2:40 ص

    ابو بنات الوطن

    ليس من حقه يتهم رجال الوطن بهذا الاتهامات نصفه قال عنهم ديوث مجرم ونصف. مخنثين. هذا *** ونطالب بلقبض عليه.*** فاشل في كل شي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 2:39 ص

    المملوح

    الله ياخذ اشكاله هو من كفر القصبي وقال الفاظ على على منبر الجمعه لايقولها جاهل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 2:37 ص

    ابو عبدالعزيز

    عباره القطيع بني لبرال والبراليه وهم لايعرفون قوعه من بوعه اسال الله يشغله عن بنات السعوديه الطاهرات في نفسه. هل الدكاتره هم في نضره با القذاره ذي وهم خيار القوم في التعليم ولادب والمثابره
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 2:35 ص

    mar

    الله يصلحنا ويصلحه لكل خير وكلامه يمثله هو ويحتاج الى مناصحه بمركز المناصحه لعله يرجع عن افكاره اللتي يرى انها على حق ويرفضها العلماء والعامه والهدايه من الله (أدع الى ربك بالكلمه المقنعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 2:34 ص

    سعود

    والله انك على حق ياشيخ ولاتعتذر من احد ؟ انت قلت كلمة حق ولا عليك من احد
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  49. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 2:33 ص

    ابو عبدالعزيز

    كل واحد يشوف الناس بعين طبعه ونيته الطبيبات يفنون اعمارهم في التعليم. وهو تفكيره في شهوته زوجو المريض
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  50. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 2:33 ص

    اﻷهم أن المايك أمام الكاميرا ﻻيعلاء علها

    يا لقطة عليص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 2:31 ص

    فهد / جدة

    الشيخ تكلم عن الاختلاط ولم يقذف الذي قذف معروف هو الكويتب محمد ال الشيخ لكن بني علمن اخزاهم الله هم من صعدوا القضية دائمآ تأتي الحملات المسعورة ضد علماءنا منهم زوار السفارات
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