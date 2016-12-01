بالفيديو..”بن فروة” يرفض الاعتذار .. ويرد على منتقديه !

صحيفة المرصد : رفض سعيد بن فروه، خطيب أحد المساجد بالمملكة، الاعتذار عن فيديو منسوب له يسب ويقذف كل من يرسل بناته إلى الجامعة والدراسة بكلية الطب والصيدلة أو من يرسلهن للابتعاث في الخارج.
وقال بن فروه في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على الانتقادات التي وجهت إليه، إن من يدخل أي مستشفى يرى الرجل بجوار البنت وهما يضحكان، قائلاً: من ينكر ذلك فقد كذب، لافتًا إلى أنه يتابع الهاشتاج الذي يحمل اسمه “سعيد_بن فروه_يقذف_المجنمع”.
وأضاف “بن فروه” موجهًا حديثه لمنتقديه: “أرني غيرتك حينما قام محمد ال الشيخ منذ فترة بقذف وسب بنات المملكة قبل مدة وسماهم بالعاهرات، وليس هذا اعتذار فأنا قلت كلمة حق، ولا أتراجع عنها، وهناك قانون ودولة، يمكن الاحتكام لها”.
وأثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه “بن فروه” يسب أباء الفتيات، استياء جميع من شاهده، حتى أن مفتي المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، اعتبر حديثه “غير مستقيم”، مؤكدًا أن ما قاله “بن فروة” إعلان خطير ولا يصح منه هذا.
#شي_يضبط_النفسيه هل الانسان شي ما يضبط النفسية 😅
سعيد بن فروة يرفض الاعتذار.. ويدعو مخالفيه بالتقديم بشكوى ضده#سعيد_بن_فروه_يقذف_المجتمع pic.twitter.com/FIBzj80zjX
— mohammad Dagestani (@13Dagestani) November 30, 2016
تعليقات ( 51 )
يالطيفبيض الله وجهك اختفو منهم من امثالك والعاقل خصيم نفسه وسوف يدرك مقصدت
يا ولات امورنا تابعفما الفرق بين مفجر بالبارود ومفجر بالكلمه كلهم سواء زعزعت امن وطن وضرب رؤوس ابناؤ الوطن ببعضها فحسبي الله ونعم الوكيل على ابن فروه ومن شابهه وأيده فنحن لنا ولاة امر وعلماء ومرجع نتقيد به
يا ولات امورناهذا رجل يحب الشهره وماصدق ان فتح له باب ومعروف من يومها انه يبغا يلفت الأنظار ولاكن جات عن طريق خسه وهي تأجيج فتنه بين ابناء الوطن في وقت حرج فيجب عليكم قمع هاؤلاء وقمع من يؤيدهم وجعلهم عبره لكل معتبر
الى ١٢ تابعكلنا يتوجه الى مستشفيات حكوميه وكلنا نعرف ونشوف محد منا بلاعقل دائما نشوف الممرضه السعوديه محتشمه من راسها لرجلها والشاب كذالك انسان محترم طيب الى متى انتم عثره في تقدم الشباب السعودي
ماجد الجهنيالرجل كلامه واضح هو لا يعترض على عمل النساء كاممرضات ولكن يتحدث عن الاختلاط وانا معه في كلامه لكن أسلوبه خطاء في التكلم عن الموضوع
الى ١٢كذبت والله وافتريت على بنات واولاد المسلمين دائما نتوجه الى مستشفيات حكوميه ولاعمرنا شفنا بنت بلد والا ابن بلد مثل ماتوصف في النادر او اندر من النادر اذ وجد حالتين او حاله
سعودي🇸🇦وافتخركل واحد مسؤل عن رعيته وهم اللي عنده بالبيت فقط وش دخلك بعمل الدوله وعمل وزارات وموسسات وانظمه والحجاب من ضمن شروط عمل المراءه،، اكثر الفساد وانحراف الاخلاق من غير الموظفات الا تقرأون بالصحف القبض
َسيف الطويرقيكلام الشيخ صحيح ولا ينكره إلا من يستهويه الاختلاط والدشرة ، الشيخ لن يعتذر عن كلمة حق عجزنا كلنا نقولها جبنا وخوفا ..أصدع ياشيخ وماعليك من بني غلمان وبني لبرال وهواة الرذيلة .
سالم المراتهذا مو شيخ اختصر الدين في الاختلاط انما الاعمال بالنيات اتهام للمسلمين بالباطل يحتاج مناصحه وكيات. علي علباه حتي يفيق
ابوالحمزةخذوها قاعدة من عندي لو رأيتم شيخ ماسح شنبه أنقزوه لأنه مخالف للسنة النبوية الشريفة . المثل يقول سيماهم على وجوههم .
سعودي🇸🇦وافتخرماهذا التخلف والتنطع هل فيه عاقل يطلب اقفال المستشفيات ماذا يريد هذا الدويعي ،، ماهو علمه ؟؟ هل يريد اعادتنا للجهل تموت المراءه بالولاده اذا كان عندها ضيق حوض وتحتاج قيصريه ،، يجب فحص قواه العقليه بس
سعودي🇸🇦وافتخرومن قال لك مطلوب اعتذار مطلوب المحكمه على القذف المؤمنات المحصنات اي اعتذار تو الناس على السكوت على قذفهم وسيطلب منك بالاسم من هي التي قذفتها وعليك تقديم الدليل على الواقعه؟ من سمح لك تتحدث وتقذف؟؟
رحمه ⭐⭐⭐هذا راح يغصص علينا الحياه اعوذ بالله من المتحجر المتصحر
بنت الوطن 🇸🇦💚ياحظ السعوديات على الحسنات الي تجيهم كل من هب ودب قذفهم بأعراضهم .. الحمدلله هذا ابتلاء في الدنيا ورفعة درجات في الآخرة باْذن الله
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الحرمانالزبده صورته لابس ثوب اماراتي وش عنده المزيون ابو فروه
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الحرمانحتي الذكر وده بعد بمكان بعيد عن الاختلاط تبيه يجلس بالبيت ويقول اخاف من الفتنه لو يبيع بستقرام كب كيك قصدي تمر لابد يحتك بزبونه وكل الله الناس تدور رزقه الا اذا فيه حل سحري او يقنن لهن رواتب بدون عمل
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الحرمانللزواج الوضع يحتم اختيار موظفه. التعليم مكتفي مافيه مافيه غير كاشيره بسوق او او علي بالك بعد الصحه بتستوعب المتخرجات تحب يده مقلوبه اذا توظفت في الصحه
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الحرمانيارجال الاف مؤلفه يحاولون يجتازون اختبار هيئه التخصصات الطبيه لكي يتعينو من الجنسين وياكثر الي رفض الوظائف المختلطه وجلست بنته لاوطيفه ولازواج الوضع محتاج زوجين موظفين لكي يصمدو اما الوضع الاقتصادي
علي خالدكفو والله ياشيخنا كلامك صحيح مئه بالمئه
🏨🏬🛡اللي يتكلم ويخوض في اعراضهم اما عاطلة او خريجه دبلوم ولا ام ورعان واما الذكور فهم عاطلين اراهن انه كل عصر ياخذ مصروفه من الوالده مو الوالد عشان مايتهزأ
🏨🏬🛡القافلة تسير و ....سلامة فهمك باذن سندرس و تنخرج ونخوض مجال عملنا ولا يهمنا طبيبة او ممرضة او صيدلانية كلام ال... مازادنا الا عزم ..وانت مصيرك صليل الصورام ...
راميسبق ابو فروة من كان يفتي بتدمير محلات الفديو والدش في بريدة ويحرم مجرد التصوير الفتوغرافي ويحرض على الجهاد في افغانستان و العراق واليوم هو نجم للفضائيات ويحتفل بعيد ميلادة في فرنسا وتركيا :)
هو بن فروه عنده شيلكن ﻻيعرف من وين تأكل الكتف
قونداكلام سليم وفِي محله جزاه الله خيرااااا
المطوع😎لازم تختلط البنت عشان تاكل عيش افصلوهم عن الرجال ووضفوهم ماقنا شي .
راميابو فروة ومن يؤيده لو تمرض زوجته او بنته او اخته يبحث عن طبيبه وممرضه للكشف عليها ..ثم يتطاول عليهم بحجة الدين والدين الاسلامي براء من هالاشكال المتنطعه والمتخلفه عموماً هو ماجاب شي من عنده ...!!
فهد / جدةشباب الوطن اللصقة / تعرف تنكتم
المطوع😎كلمه حق اسأل الله ان يكتبها في ميزان حسناتك . واللي يقول قذف ماقذف احد بعينه تكلم عن اللي يتميلح بين الممرضات والمتميلحه بين الرجال.
marالله يصلحنا ويصلحه لكل خير وكلامه يمثله هو ويحتاج الى مناصحه بمركز المناصحه لعله يرجع عن افكاره اللتي يرى انها على حق ويرفضها العلماء والعامه والهدايه من الله (أدع الى ربك بالكلمه المقنعه
شباب الوطننطالب بسجنه والقضاء ع *** نطالب بان يلجمه
ابو بنات الوطنليس من حقه يتهم رجال الوطن بهذا الاتهامات نصفه قال عنهم ديوث مجرم ونصف. مخنثين. هذا *** ونطالب بلقبض عليه.*** فاشل في كل شي
المملوحالله ياخذ اشكاله هو من كفر القصبي وقال الفاظ على على منبر الجمعه لايقولها جاهل
ابو عبدالعزيزعباره القطيع بني لبرال والبراليه وهم لايعرفون قوعه من بوعه اسال الله يشغله عن بنات السعوديه الطاهرات في نفسه. هل الدكاتره هم في نضره با القذاره ذي وهم خيار القوم في التعليم ولادب والمثابره
marالله يصلحنا ويصلحه لكل خير وكلامه يمثله هو ويحتاج الى مناصحه بمركز المناصحه لعله يرجع عن افكاره اللتي يرى انها على حق ويرفضها العلماء والعامه والهدايه من الله (أدع الى ربك بالكلمه المقنعه
سعودوالله انك على حق ياشيخ ولاتعتذر من احد ؟ انت قلت كلمة حق ولا عليك من احد
ابو عبدالعزيزكل واحد يشوف الناس بعين طبعه ونيته الطبيبات يفنون اعمارهم في التعليم. وهو تفكيره في شهوته زوجو المريض
اﻷهم أن المايك أمام الكاميرا ﻻيعلاء علهايا لقطة عليص
فهد / جدةالشيخ تكلم عن الاختلاط ولم يقذف الذي قذف معروف هو الكويتب محمد ال الشيخ لكن بني علمن اخزاهم الله هم من صعدوا القضية دائمآ تأتي الحملات المسعورة ضد علماءنا منهم زوار السفارات