بالفيديو..”بن فروة” يرفض الاعتذار .. ويرد على منتقديه !

صحيفة المرصد : رفض سعيد بن فروه، خطيب أحد المساجد بالمملكة، الاعتذار عن فيديو منسوب له يسب ويقذف كل من يرسل بناته إلى الجامعة والدراسة بكلية الطب والصيدلة أو من يرسلهن للابتعاث في الخارج.

وقال بن فروه في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على الانتقادات التي وجهت إليه، إن من يدخل أي مستشفى يرى الرجل بجوار البنت وهما يضحكان، قائلاً: من ينكر ذلك فقد كذب، لافتًا إلى أنه يتابع الهاشتاج الذي يحمل اسمه “سعيد_بن فروه_يقذف_المجنمع”.

وأضاف “بن فروه” موجهًا حديثه لمنتقديه: “أرني غيرتك حينما قام محمد ال الشيخ منذ فترة بقذف وسب بنات المملكة قبل مدة وسماهم بالعاهرات، وليس هذا اعتذار فأنا قلت كلمة حق، ولا أتراجع عنها، وهناك قانون ودولة، يمكن الاحتكام لها”.

وأثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه “بن فروه” يسب أباء الفتيات، استياء جميع من شاهده، حتى أن مفتي المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، اعتبر حديثه “غير مستقيم”، مؤكدًا أن ما قاله “بن فروة” إعلان خطير ولا يصح منه هذا.