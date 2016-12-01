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بالفيديو : مواطن يرمي دجاج مثلج على الرصيف في بيشة .. والبلدية تصدر بيان

1 ديسمبر, 2016 , 2:46 ص
بالفيديو : مواطن يرمي دجاج مثلج على الرصيف في بيشة .. والبلدية تصدر بيان
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع فيديو لمواطن ألقى كمية من الدجاج على رصيف متجر في بيشة بعد أن رفض مندوب المتجر استعادتها.

وأظهر الفيديو  عدد من الاشخاص حول المواطن الذي أكد أن سبب إعادته للدجاج هو رائحتها غير الطبيعية لافتًا إلى رفض المتجر استلامها منه.

وتطوع أحد الحاضرين بقراءة تاريخ الصلاحية ليؤكد للمواطن أنه لم ينته بعد إلا أن المواطن قال له: إن السبب “رائحتها”.

من جانبها أصدرت بلدية بيشة أمس الأربعاء بياناً بشأن ما تم تداوله ، حيث أوضحت البلدية أنها باشرت أمس بلاغاً لأحد المواطنين ذكر فيه أنه لاحظ وجود مخالفات تتعلق بالحفظ والتخزين، مؤكداً أنه “لا صحة لما تم تداوله من انتهاء تاريخ الدجاج، كما تم إعداد المحاضر المتعلقة بزيارة الموقع، وإكمال المسوغات النظامية أثناء زيارة الموقع، إلا أن المواطن قام برمي الدجاج أمام الجمهور على أرصفة المحل بطريقة مقززة، وعدم مبالاة لإكرام النعمة، وبناءً على ذلك جرى إعداد هذا البيان…”



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 5:02 ص

    ترامب البردان

    الرائحة أصدق من التاريخ ، الذي أصبح من السهولة التلاعب فيه .
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  2. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 4:26 ص

    ثامر الدوسري

    بعد ماشاهدت شاحنات الدجاج التي في القصيم منتهية الصلاحيه التي بلغ عنها مواطن راح اصدق هذا المواطن الذي في المقطع هذا
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  3. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 3:41 ص

    مجبر رجل القعسي

    اليوم ماعاد نثق في التواريخ والدليل المستودع الذي ضبطته وزارة التجاره من قبل يومين بعد بلاغ مواطن عنه وكيف العماله يغيرون التاريخ
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