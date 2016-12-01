شاهد: فتاة تنتقد “كويتي” ذبح خرفان احتفالا بسقوط مرشحين في مجلس الأمة وتصفه بالمعتوه!

صحيفة المرصد : أثار السياسي الكويتي محمد الجويهل، جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد نشر فيديو له يذبح خرفان ابتهاجًا بسقوط عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الأمة ومنهم النائب السابق عبد الله الطريجي والنائب السابق يعقوب الصانع، وهو ما أدى إلى أن وصفه ناشطون بـ “المعتوه”.

ودخل “الجويهل” مجلس الأمة في عام 2012، إلا أن المجلس في هذا العام تم حله قضائيًا وبالتالي سقطت الصفة النيابية عنه، وهو ما جعله حاقد على النواب السابقين، فقام بتلطيخ يده بدماء الحيوانات التي قام بذبحها ابتهاجا بسقوطهم في الانتخابات.

وقالت الناشطة مريم الخرافي، في تعليقها على مشهد الذبح: “أشلون يحتفل هذا المجنون، قرر أنه يحتفل بطريقة وحشية، وكان ينحر غلط، والجمل يصرخ، شلون هذا التصرف الغير إنساني البشع، ويلطخ أيده بالدم، ويستقوى على كائن ضعيف، هل هذه هي الرجولة، هذا يدل على أنك ما فيك ذرة رجولة”.

واستشهدت “مريم” بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن “الخروف لما تيجوا تذبحونه لا تذبحوه أمام خروف أخر حتى لا يراه، والسكينة لازم تكون حامية، بحيث أنه يتم الذبح من أول مرة، مضيفة: “ما في أي كائن يستأنس بتعذيب الحيوانات بهذا الشكل إلا إذا كان غير سوي”.

واختتمت حديثها بقولها: “لابد نضع حد للأشكال دي، تطلع وتذبح في الحيوانات، وكل ما اتذكر شكل الجمل اتقطع من داخلي، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا معتوه”.

ومن وقت لآخر، يثير السياسي الكويتي جدلاً واسعًا، إذ أنه في عام 2010، بصق على صورة النائب السابق مسلم البراك الذي يعد أشهر نواب المعارضة وأكثرهم شعبيةً، ما أدى إلى أن انهال عليه الحضور بالضرب وتم نقله بعدها للمستشفى.

محمد الجويهل عضو مجلس امة سابق

شو ياه تخبل !

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا pic.twitter.com/pxAarJ4uPp — 🇦🇪بوعمر🇸🇦 (@ManEmirates) November 30, 2016

فيديو / محمد الجويهل يحتفل بسقوط عبدالله الطريجي ويعقوب الصانع في انتخابات #أمة2016 pic.twitter.com/CO1adk6TV7 — المجلس (@Almajlliss) November 27, 2016