شاهد: فتاة تنتقد “كويتي” ذبح خرفان احتفالا بسقوط مرشحين في مجلس الأمة وتصفه بالمعتوه!

صحيفة المرصد : أثار السياسي الكويتي محمد الجويهل، جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد نشر فيديو له يذبح خرفان ابتهاجًا بسقوط عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الأمة ومنهم النائب السابق عبد الله الطريجي والنائب السابق يعقوب الصانع، وهو ما أدى إلى أن وصفه ناشطون بـ “المعتوه”.
ودخل “الجويهل” مجلس الأمة في عام 2012، إلا أن المجلس في هذا العام تم حله قضائيًا وبالتالي سقطت الصفة النيابية عنه، وهو ما جعله حاقد على النواب السابقين، فقام بتلطيخ يده بدماء الحيوانات التي قام بذبحها ابتهاجا بسقوطهم في الانتخابات.
وقالت الناشطة مريم الخرافي، في تعليقها على مشهد الذبح: “أشلون يحتفل هذا المجنون، قرر أنه يحتفل بطريقة وحشية، وكان ينحر غلط، والجمل يصرخ، شلون هذا التصرف الغير إنساني البشع، ويلطخ أيده بالدم، ويستقوى على كائن ضعيف، هل هذه هي الرجولة، هذا يدل على أنك ما فيك ذرة رجولة”.
واستشهدت “مريم” بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن “الخروف لما تيجوا تذبحونه لا تذبحوه أمام خروف أخر حتى لا يراه، والسكينة لازم تكون حامية، بحيث أنه يتم الذبح من أول مرة، مضيفة: “ما في أي كائن يستأنس بتعذيب الحيوانات بهذا الشكل إلا إذا كان غير سوي”.
واختتمت حديثها بقولها: “لابد نضع حد للأشكال دي، تطلع وتذبح في الحيوانات، وكل ما اتذكر شكل الجمل اتقطع من داخلي، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا معتوه”.
ومن وقت لآخر، يثير السياسي الكويتي جدلاً واسعًا، إذ أنه في عام 2010، بصق على صورة النائب السابق مسلم البراك الذي يعد أشهر نواب المعارضة وأكثرهم شعبيةً، ما أدى إلى أن انهال عليه الحضور بالضرب وتم نقله بعدها للمستشفى.
محمد الجويهل عضو مجلس امة سابق
شو ياه تخبل !
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا pic.twitter.com/pxAarJ4uPp
— 🇦🇪بوعمر🇸🇦 (@ManEmirates) November 30, 2016
فيديو / محمد الجويهل يحتفل بسقوط عبدالله الطريجي ويعقوب الصانع في انتخابات #أمة2016 pic.twitter.com/CO1adk6TV7
— المجلس (@Almajlliss) November 27, 2016
حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا " معتوه " pic.twitter.com/dw95Rm6qm8
— مريم الخرافي (@M_AlKharafi_) November 29, 2016
تعليقات ( 10 )
🌸 الملح و القبلة 🌸الجِمال هذولا مؤدّبين بزيآدة ذكّروني بأدب بنت برج الثُّور اللّي الحمدلله والشكر مؤدبة 24 ساعة .. المهم أذكر مرّة شفت مقطع اذبحوهـ غلط زي المشهد هذا قام ولعن ولدا والديهم وهو ينزف دم ..
خليجي مغتربيا أخي حتى السكين ما تصلح الا لتقطيع البصل فحرام تزلم فيها البهائم.
🌸 الملح و القبلة 🌸المقطع هذا .. فيه الخلاصة لصفات بنت برج الثُّور 👍❤️ ..
زائر المرصداسمه على مسماه. جويهل .
123تعليق 4 امبااااااااع 🐏🐏🐏
بدورشو هالحقد والله بإمكانك تحتفل من دون تعذيب الحيوانات حتى طريقت الذبح خطأ والله حرام
اهي اهييازين قجه طالعه منج قجه معناها طعنه
ليه ماتقطع قلبك على ضحايا السنه قلبياولا هذا إنسان غير سوي ما اختلفنا ثانيا وين رحمتك عن تعذيب الشيعه للسنه ولا **
مجبر رجل القعسيتعيق رقم واحد يقول ماتتزوجيني لو انها سعوديه طالع متبرجه مثل بنت الخرافي الكويتيه بنت عائله استقراطيه مليارديه كان قال تنقدين الناس وانتي طالع متبرجه لكن علشانه كويتيه يقولها تزوجيني تابعوا تعليقاته
السموما تتزوجني