فتاة سعودية تنفذ تحديها و تستفز “الهيئة” بالخروج بلا عباءة في شارع التحلية بالرياض

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر مطلعة أن فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض تقدم ببلاغ لشرطة الرياض، عن فتاة أعلنت عبر حسابها بتويتر، بأنها ستقوم بخلع عباءتها والتجول بشارع التحلية قبل أن تنشر صورة تزعم أنها تعود لها.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة رصدت التغريدة تحت معرف “انجل” بموقع التواصل الاجتماعي، والتي لاحقًا قامت بنشر صورة وحيدة تدّعي أنها نفذت تحديها بالخروج دون عباءة، وستخرج مع صديقها وتشرب السجائر، الأمر الذي دفع بالهيئة لإبلاغ الشرطة للبحث والتحري عنها وفقا لموقع الوئام.