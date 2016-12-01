فتاة سعودية تنفذ تحديها و تستفز “الهيئة” بالخروج بلا عباءة في شارع التحلية بالرياض

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر مطلعة أن فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض تقدم ببلاغ لشرطة الرياض، عن فتاة أعلنت عبر حسابها بتويتر، بأنها ستقوم بخلع عباءتها والتجول بشارع التحلية قبل أن تنشر صورة تزعم أنها تعود لها.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة رصدت التغريدة تحت معرف “انجل” بموقع التواصل الاجتماعي، والتي لاحقًا قامت بنشر صورة وحيدة تدّعي أنها نفذت تحديها بالخروج دون عباءة، وستخرج مع صديقها وتشرب السجائر، الأمر الذي دفع بالهيئة لإبلاغ الشرطة للبحث والتحري عنها وفقا لموقع الوئام.
تعليقات ( 11 )
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق7سلامه اختلالك وش دراك انها سعوديه او تبي تاكد انها سعوديه لاجل تجعلها سعوديه وفعلت ههه ليتك سكتت مازلت اقول ان لكل مجمتع قمامه متنطعين ومفلتين مع ان مجتمعنا وسطي لكن لكل قاعدة شواذ والاذناب مندس
يمامهالسعوديه وكل العربيات المسلمات هم على الفطره ولاكن هناك من يسعى لتشويه صورتهن وتبديل العادات والتقاليد للاسواء واني اتألم من تهميش الهيئه اللتي لها دور كبير في حل الكثيرمن المشاكل وحسبي الله ونعم الوك
محمد الحربيبدون عبايه لامشكله لكن مع صديقها ومتبرجه هنا يجب تسليمها لمستشفى الامراض العقليه
خالديجب التشهير بهاؤلاء الشاذين والشاذات عن المجتمع ومحاسبتهم والتشهير هو جزء من الحساب وحتى تعلم الناس الى اين ينتمون
زائر المرصدتعليق 3.و5.انت مختل عقليا. الفتاه أقدمت على عمل مرفوض اجتماعيا. يجب نقده. حتى لا يقلدها غيرها. لماذا تدخل مواضيع لا دخل لها بالخبر المذكور.انا أشهد إنك (***).
أردني نشميبكل صدق ليست كل من تقول سعودية نصدقها على طول واللي نشوفه كل يوم يثبت لنا بأن السعوديات المتربيات على الدين والتقاليد العربية الأصيلة مظلومات ، يرجى التأكد عن صلة قرابتها مع من قبض عليهن مع المفحطين
سعودي🇸🇦وافتخرلماذا لايواجه المجوس واذنابهم بنفس الاسلوب توجيه تحريضهم ضدهم مثلا هذه التغريده يعاد ينشرها ويكتب ايرانيه تتمرد على الملالي وكل شي يعملونه يعكس ضدهم اويكتب ايرانيه من ضمن ١٠ مليون مدمنه بدون حجاب
ابو فيصل الرياضطيب واذا طلعت بدون عباية ايش المشكلة ؟ لازم يعني تسون من الحبه قبه
سعودي🇸🇦وافتخرالاذناب يعملون هذا ويكيدون للوطن وبناته ،، ونحن لانقول الكل عفيفات ذات دين وخلق ومتمسكات بحجابهن ،،هناك ٣٪ نسبه ولكل حي حاويه قمامه ولكل مدينه مكب قمامه هكذا هم البشر والا لماذا فيه سجون وشرطه وقانون
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
🌸 الملح و القبلة 🌸أنا أشهد إنها جريئة ورجّالة 👍 ..