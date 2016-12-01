بالفيديو..إلهام شاهين: ما فيش حد بيتقدملي للزواج مش عارفة ليه!

صحيفة المرصد: استغربت الفنانة إلهام شاهين، إنه لم يتقدم أحد للزواج منها خلال الفترة الأخيرة. وأضافت شاهين، خلال استضافتها ببرنامج «كل يوم» المذاع علي فضائية «أون إي»، أنه خلال الفترة الأخيرة لم يعرض عليها أحد الزواج؛ مما أثار استغراب المذيع عمرو أديب مقدم البرنامج، وردد: «هي الرجالة جرى ليها إيه؟!». وعلقت إلهام: «مش عارفة جرالهم إيه يا عمرو».

