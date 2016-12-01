صحيفة المرصد: استغربت الفنانة إلهام شاهين، إنه لم يتقدم أحد للزواج منها خلال الفترة الأخيرة. وأضافت شاهين، خلال استضافتها ببرنامج «كل يوم» المذاع علي فضائية «أون إي»، أنه خلال الفترة الأخيرة لم يعرض عليها أحد الزواج؛ مما أثار استغراب المذيع عمرو أديب مقدم البرنامج، وردد: «هي الرجالة جرى ليها إيه؟!». وعلقت إلهام: «مش عارفة جرالهم إيه يا عمرو».
بالفيديو..إلهام شاهين: ما فيش حد بيتقدملي للزواج مش عارفة ليه!
صحيفة المرصد: استغربت الفنانة إلهام شاهين، إنه لم يتقدم أحد للزواج منها خلال الفترة الأخيرة. وأضافت شاهين، خلال استضافتها ببرنامج «كل يوم» المذاع علي فضائية «أون إي»، أنه خلال الفترة الأخيرة لم يعرض عليها أحد الزواج؛ مما أثار استغراب المذيع عمرو أديب مقدم البرنامج، وردد: «هي الرجالة جرى ليها إيه؟!». وعلقت إلهام: «مش عارفة جرالهم إيه يا عمرو».
تعليقات ( 5 )
السلطان ،،،قدك كهلة الحين
🌸 الملح و القبلة 🌸إذا تبي تسألني عن اسم مُعيّن .. أنا حاضرة إذا أعرف ..
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق2 جذابه،،،، الاحظ من تعليقاتك انك خبيره بعلم الكلام ههههه اقصد الاسامي قرات لك تعليق عن اسم سعيد انه يصير تعيس بعد ٣٥ ههههه ،، طيب فسري لنا الملح والقبله ،، (الحلى والزين) ههههه امزح وفقك الله
🌸 الملح و القبلة 🌸إلهام : دائماً مشاكل صحيّة .. ويمكن لأن إسمها منتهي بالألف والميم ماتنخطب !! لأن فيه أسامي منتهية فيهم الفراق ينتظرهم دائماً مع الرجل ويعانون من هجر الشريك زي هيام - أحلام .. يمكن !!
سعودي🇸🇦وافتخرههههههه يوم شاب ودوه الكتاب ،، يوم كنتي صغيره يضرب المثل بجمالك ولكنك افنيتيه بالتمثيل وبعض المشاهد ومن يرضى ان تكوني ام عياله وهو شايف نور الشريف وعادل وكم ممثل هههههه لو ماقلتي افضل