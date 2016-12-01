بريطانيا تعلن موقفها من حكومة الانقلابيين في صنعاء

صحيفة المرصد: قال مسؤول بارز في الخارجية البريطانية الأربعاء، إن تشكيل حكومة غير شرعية من قبل الحوثيين الموالين لصالح، معتبرا أنها تعد خطوة تبعد اليمن عن السلام.

قالت الخارجية البريطانية، الأربعاء، إن حكومة الحوثيين وحلفائهم التي تم تشكليها في صنعاء تعد غير شرعية.

وقالت الخارجية البريطانية في تغريدات عبر موقعها على توتير نقلا عن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توباياس إلوود، إن الأخير “يدين تشكيل حكومة غير شرعية من قبل الحوثيين الموالين لصالح، معتبرا أنها تعد خطوة تبعد اليمن عن السلام”.

وحث الوزير جميع الأطراف في اليمن على التواصل مع خارطة الطريق للأمم المتحدة سعيا لتحقيق السلام في اليمن.

وكان الحوثيون وحلفاؤهم أعلنوا عن تشكيل حكومة “انقاذ” في صنعاء لاقت رفضا إقليما ودوليا واسعا.