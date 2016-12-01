براءة سائق “تطبيقات” سعودي من تهمة اغتصاب فتاة مغربية بجدة..إليك التفاصيل!

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن محكمة جدة الجزائية برأت مواطنا من تهمة اغتصاب مقيمة مغربية وحجزها داخل دورة مياه، وإدانته بإقامة علاقات غير شرعية مع فتيات مستغلا عمله في خدمة توصيل النساء والفتيات بسيارته الخاصة عبر التطبيقات الذكية. وقضت المحكمة بسجنه 60 يوما، لكن المدعي العام اعترض على الحكم وطلب الاستئناف وأجيب طلبه، في حين قرر المتهم قناعته بالحكم.
وكشف التفاصيل بحسب ما أوردت صحيفة “عكاظ ” قبضت إدارة البحث الجنائي في جدة على المتهم بناء على محضر دوريات الأمن، المتضمن وصول بلاغ صباحا إلى عمليات دوريات الأمن من «فاعل خير» يفيد فيه عن حالة اغتصاب وسرقة في منزل بحي الفيصلية، وعند وصول الدوريات إلى مسرح الحادثة وجدت مقيمة مغربية أفادت بأنها تعرف رجلا يملك مركبة لا تعرف رقم لوحتها من سكان حي المروة وتتعامل معه منذ سبعة أشهر لتوصيلها بسيارته.
وطبقا لأقوال الشاكية فإن المتهم أوصلها آخر مرة إلى منزلها من مركز تسوق شهير ونسيت في السيارة كيس أغراض، فعاد المتهم مساء وطلب منها فتح باب شقتها لتسليمها الأغراض، وعندما فتحت له الباب دفعها بقوة وأغلق الباب، ثم تهجم عليها بالضرب، ثم دفعها إلى إحدى الغرف واعتدى عليها، ثم أغلق عليها باب الحمام وسرق هواتفها وبطاقاتها المصرفية قبل أن يلوذ بالهرب، وظلت هي في الحمام حتى الفجر، واستطاعت طلب النجدة من جيرانها عبر النافذة فهبوا لنجدتها، وطبقا للحيثيات فإن المعتدى عليها تعرضت لإصابات خفيفة، وجروح سطحية في اليد، وكدمات تحت العين بسبب مقاومتها للمتهم.
وبحسب الصحيفة ذاتها فقد كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت بواسطة الطب الشرعي أن «الإصابات عنيفة ذات صفة راضية، ولا يوجد ما يمنع تماشيها مع ظروف الواقعة المرسلة من دفع وضرب، ولم يتبين أي مظاهر عنف أخرى ذات علاقة، كما لم يتبين أي مظاهر عنف أو اغتصاب أو مقاومة ذات علاقة، وأن الاحتكاك الخارجي أو التحرش لا يترك أثرا إصابيا واضحا، ولا يمكن من الوجهة الطبية الشرعية الاستدلال عليه وإثباته أو نفي وقوعه»، وبمراجعة هاتف المتهم تبين وجود رسائل حميمية مع الشاكية، وأخرى مع فتيات، وبمواجهة الطرفين أفاد المتهم بأنه يقوم بإيصال الشاكية منذ أشهر عدة، وأنها هاتفته آخر مرة وطلبت منه إيصالها في تنقلاتها إلا أنه اعتذر، وأنكر إيصالها في ذلك اليوم. مشيرا إلى أنه ترك خدمتها بعد أن أدرك أنها ترغب في إقامة علاقة حميمية معه. وفي هذا الشأن تمسكت المحامية صالحة سريحان الزهراني المترافعة عن المتهم بعدم وجود أي اغتصاب، واستدلت على ذلك بأن الشهود سمعوا أصوات الضحك من الشقة، ما يؤكد انتفاء التهمة.
المحكمة: الخطأ في العفو خير من العقوبة
وختمت الصحيفة قائلة استمعت المحكمة للدعوى والإجابة واطلعت على إنكار المتهم لما نسب إليه، وتبين أنه لا بينة موصلة على صحة الدعوى، إلا أنه من الواضح إقرار المتهم بعلاقته بالشاكية، وهي قرينة على وجود علاقة محرمة بينهما. واعتبرت المحكمة أن أدلة المدعي العام مجرد قرائن تتوجه بها التهمة، ولا تثبت بها الإدانة، واستصحاباً لأصل براءة الذمة وعملا بقاعدة «إن الإمام إذا أخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»، ولما تقدم فلم يثبت للمحكمة إدانة المتهم بالاعتداء على المشتكية والدخول لمنزلها ليلا والاعتداء عليها بالضرب ومغالبتها على عرضها وفعل الفاحشة بها بالقوة والتسبب في إصابتها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وحجزها بداخل دورة المياه، وسلب الجوال العائد لها، وقررت المحكمة توجيه التهمة للمدعى عليه بإقامة علاقة غير شرعية مع الشاكية وأخريات، وقررت تبرئته من تهمة اغتصاب واحتجاز المغربية، كما قررت تعزير المتهم بسجنه مدة شهرين تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة القضية، وأبلغت المحكمة المدعي العام والخصوم بحقهم في الاعتراض على الحكم في مدة أقصاها 30 يوماً.
تعليقات ( 21 )
ناقديقولك التوصيل بسيارته الخاصه عن طريق البرامج كيف يسمحون لهم بذالك يعني هل هي شركة هذه او كيف .
أبو شنباهم شي يا تعليق 17 انه هدا الاجنبي مسكين وخواف وطيووب (يؤدي مهمة التوصيل بكل أمانه) وما(يعلم انه وصل احد)(يحفظ السر). والله مالكم الا عيال بلدكم بعد الله وبعدين هدي متهمته وراعية حفلات وسوابق.
مساعدانتبهوا لبناتكم ترا بعضهم ماخذ شغلة السواقة عشان كذا
زمن يخوفالسائق للاسف سعودي!!! سعودي ولا اجنبي لا تثقون بأحد كلهم مثل بعض الا من رحم ربي لو يجيبون سائقات من الفلبين احسن من سائق غريب وغير محرم يختلي بالمراه ويكلمها ويفتنها وتفتنه ثم يحصل مالايحمد عقباه.
مهاالحمدلله على ظهور الحقيقة وبصراحة ما احب اركب ليموزين إلا مع اجنبي مسيكين خواف و طيوب يسمع الكلام
شهابمنعوا رياضة النساء لسنين طويله واليوم تم السماح بها في بعض المنشآت وعقبال السماح لقيادة المرأة سيارتها وخدمة نفسها بدون قلة الحياء اللي صايره والله من ورى القصد . سلام
شهابرياضة النساء اعترضوا عليهم صغار العقول وهي مفيده وحاجه طبيعية وغيابها في المدارس والجامعات تسبب في انتشار السمنه وامراض السكر والغده وهشاشة العظام عند النساء بشكل عام مافيه بيت الا ويعاني منها
شهابقيادة المرأه نستحي ونخجل ان يكون مطلب لهم وقضيه يتداولها الجميع وكأننا شعب بلا قانون ***
شهابنطالب بالسماح لقيادة المرأه للسياره . قيادتها تمنع اختلاطها وركوبها مع الاغراب قيادتها ستخفف عدد الاجانب بـ مليونيين سائق قيادتها ستحفظ لها كرامتها قيادتها تكفلها له حقوقها المدنيه وحماية الدوله لها
شهابتبون الصدق أنا اصدق المغربييه والله ينتقم من كل ظالم
شهابالموضوع فيه انا واخواتها وبنات عمها !!!!!!!!!!!!!!!!
انوسلو ثبت عكس ذلك ارفع قضيه على الادعاء العام في ديوان المظالم وخذ حقك شرعا
منصوراللهم احفظ اعراضنا
الرأييالحسناء التي لها رغبة في السواق ستجد الف سواق بعد قيادتها ،،،
دنيا عجبيعني المدعي العام بالغصب لازم يدين المسكين عشان المشتكي اجنبي لاحول ولاقوه الابالله خلاص القاضي أنصفه منهاكانت تبي تتبلاه
الحسناءنشوف رأي اللي ماعندهم غيره وينادون بالسواقين مع محارمهم بدل ما تسوق سيارتها بنفسها نشوف وش دفاعهم المستميت عن الغرباء مع محارمهم أكيد عندهم رأي جميل وصائب لانهم يثقون بكل غريب مهما كانت جنسيته عجبي
عدد التعليقات:8536
الحرمانمازالت عندنا مشكله المشتكي علي حق المفروض يحقق معه قبل استدعاء المتهم والتحري عن مصداقيه المدعي
مواطنالله لايحد على السواقين الأجانب .
يالطيفالحمدلله انا انصح سواقيني للتوصيل بعدم الانجماج مع الاسر لابد يكون حدود لان اذا اتعودو على الساق صارو يعتبرون بمكان من تقاعص عندمه اهله ويرون فيه المنقذ لخدمتهم فهنا الخطروالحذر