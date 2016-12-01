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اعتذار!

عادل التويجري 1 ديسمبر, 2016 , 7:33 ص
عادل التويجري

بقلم : عادل التويجري

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• الاتحاد السعودي «يقر»!
• ويعترف بتفويضه لفريق التوثيق.
• الأمين العام أعلنها في أكشن.
• ليفسد (مخططهم)!
• بقيادة (الرئيس)!
• وكل الحقائق ستظهر لاحقا!
• ستظهر المراسلات!
• ويتعرى (الأفاقون)!
• السؤال هل لدى اتحاد الكرة «أرشيف»!
• أرشيف (مؤصل)!
• أرشيف يعتمد على (الوثائق)!
• لا الأهواء والألوان!
• أهواء (الجهلة)!
• وألوان (التعصب)!
• موقف الأهلي والنصر كان (عصيانا)!
• عصيان و(تمرد)!
• ويجب محاسبتهم على ذلك.
• حتى لا يكرروا فعلتهم.
• ولا يتجرأ غيرهم على محاكاتهم.
• بل عليهم إصدار «بيانات» أخرى.
• سألوا الفشار بيانات ماذا؟
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال بيانات (اعتذار)!

نقلا عن “مكة”



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 10:10 ص

    ااببووححمموودد

    نصدق كشنت الأمين العام .. أم زبدة الرئيس العام. . الله ما شفناه بالعقل عرفناه .. احترم عقولنا يا بوغيدا👊
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  2. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 9:27 ص

    قوطي نيفيا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 8:56 ص

    ي و س ف

    ولم يسمح إتحاد عيد للهلال بماطلب ودونيس يات2كان يخبص بالتشكيلة للمباريات ليُقال ويستفيدمن الشرط الجزائي ويرحل للي مربط معهم وشفته لو كنت متابع أُقيل من هنا ووقع عقد من هنا عيب التضليل والكذب هاه عيب
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  4. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 8:48 ص

    ي و س ف

    الهلال سبق وان طلب ان تُسند جميع مبارياته لحُكام أجانب مع التكفل بمبالغ استقدامُهم والأميرمحمد قال الهلال استفادمثل غيره من أخطاء التحكيم لكن مايعني هذا انه في كل مباراة لابدأن يُظلم الهلال تحكيمياً
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  5. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 8:41 ص

    1+1=1

    لماذا الهلال فقط لا يحب الحكم الأجنبي سؤال أجاب عنه ذات موسم الأمير محمد بن فيصل ودونيس الذي رحل في ليلة حالكة السواد! • كل الفرق بما فيها أندية الدرجة الثالثة اشتكت لطوب الأرض من الحكام المحليين..
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  6. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 7:54 ص

    عادل امام

    سألو العالمي والمونديالي والملكي الراقي والليوث والنواخذه والفرسان وغيرهم من الشرفاء لمين سوف تقدمون اعتذاركم ؟ قالوا للداهيه عادل امام البربوسي
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