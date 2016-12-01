• الاتحاد السعودي «يقر»!

• ويعترف بتفويضه لفريق التوثيق.

• الأمين العام أعلنها في أكشن.

• ليفسد (مخططهم)!

• بقيادة (الرئيس)!

• وكل الحقائق ستظهر لاحقا!

• ستظهر المراسلات!

• ويتعرى (الأفاقون)!

• السؤال هل لدى اتحاد الكرة «أرشيف»!

• أرشيف (مؤصل)!

• أرشيف يعتمد على (الوثائق)!

• لا الأهواء والألوان!

• أهواء (الجهلة)!

• وألوان (التعصب)!

• موقف الأهلي والنصر كان (عصيانا)!

• عصيان و(تمرد)!

• ويجب محاسبتهم على ذلك.

• حتى لا يكرروا فعلتهم.

• ولا يتجرأ غيرهم على محاكاتهم.

• بل عليهم إصدار «بيانات» أخرى.

• سألوا الفشار بيانات ماذا؟

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال بيانات (اعتذار)!

نقلا عن “مكة”