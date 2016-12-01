• الاتحاد السعودي «يقر»!
• ويعترف بتفويضه لفريق التوثيق.
• الأمين العام أعلنها في أكشن.
• ليفسد (مخططهم)!
• بقيادة (الرئيس)!
• وكل الحقائق ستظهر لاحقا!
• ستظهر المراسلات!
• ويتعرى (الأفاقون)!
• السؤال هل لدى اتحاد الكرة «أرشيف»!
• أرشيف (مؤصل)!
• أرشيف يعتمد على (الوثائق)!
• لا الأهواء والألوان!
• أهواء (الجهلة)!
• وألوان (التعصب)!
• موقف الأهلي والنصر كان (عصيانا)!
• عصيان و(تمرد)!
• ويجب محاسبتهم على ذلك.
• حتى لا يكرروا فعلتهم.
• ولا يتجرأ غيرهم على محاكاتهم.
• بل عليهم إصدار «بيانات» أخرى.
• سألوا الفشار بيانات ماذا؟
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال بيانات (اعتذار)!
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 6 )
ااببووححممووددنصدق كشنت الأمين العام .. أم زبدة الرئيس العام. . الله ما شفناه بالعقل عرفناه .. احترم عقولنا يا بوغيدا👊
قوطي نيفياتعليق مخالف
ي و س فولم يسمح إتحاد عيد للهلال بماطلب ودونيس يات2كان يخبص بالتشكيلة للمباريات ليُقال ويستفيدمن الشرط الجزائي ويرحل للي مربط معهم وشفته لو كنت متابع أُقيل من هنا ووقع عقد من هنا عيب التضليل والكذب هاه عيب
ي و س فالهلال سبق وان طلب ان تُسند جميع مبارياته لحُكام أجانب مع التكفل بمبالغ استقدامُهم والأميرمحمد قال الهلال استفادمثل غيره من أخطاء التحكيم لكن مايعني هذا انه في كل مباراة لابدأن يُظلم الهلال تحكيمياً
1+1=1لماذا الهلال فقط لا يحب الحكم الأجنبي سؤال أجاب عنه ذات موسم الأمير محمد بن فيصل ودونيس الذي رحل في ليلة حالكة السواد! • كل الفرق بما فيها أندية الدرجة الثالثة اشتكت لطوب الأرض من الحكام المحليين..
عادل امامسألو العالمي والمونديالي والملكي الراقي والليوث والنواخذه والفرسان وغيرهم من الشرفاء لمين سوف تقدمون اعتذاركم ؟ قالوا للداهيه عادل امام البربوسي