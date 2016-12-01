وزير الشؤون الإسلامية يفجّر مفاجأة في قضية “خطيب عسير المتجاوز”

صحيفة المرصد : أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري فى مداخلة هاتفية برنامج ستوديو الإخبارية أن ما ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وصف خطيب لأهالى طالبات الطب بـعديمى الغيرة واقعة حدثت منذ 5 سنوات ولكنها انتشرت هذه الأيام على مواقع التواصل وموضحا أن الخطيب ليس من خطباء الوزارة.
وحسب صحيفة “عكاظ” أشار إلى أن الخطيب ممن عرفوا باقتحام المنابر عنوة وتم الرفع عنه من قبل الوزارة للجهات المختصة ومعالجة وضعه فى حينه ورصد عليه تجاوزات أخرى حتى أنه أحيل للمحاكمة وصدر بشأنه حكم شرعى وهو يقضى العقوبة الآن مبينا أنه ليس من منسوبي الوزارة.
وعن اختيار الخطباء أضاف السديري: “هناك لجان وآلية معلنة أولا لابد أن يكون الشخص مؤهل تأهيل شرعي من إحدى الجامعات السعودية، كما يخضع لإمتحان تحريرى ومقابلة لجنة اذا تم اجتيازه من قبل اللجنة تستكمل الإجراءات النظامية من المجلس الأمنى، ثم بعد تعينه هناك متابعة لمعرفة أسلوبه فى الخطابة ويتم توجيهه إذا وجد ملاحظات فهي تعالج فى حينها”.
وحول العقوبات المترتبة عن حدوث تجاوزات أضاف حددها النظام حسب الخطأ وهى تبدأ باللوم ثم اللإنذار وبعد ذلك الخصم من المكافئة الشهرية وإن لزم الأمر نلجأ إلى الجهات القضائية.
تعليقات ( 68 )
وفصيد ثمين بيد اليبرالية
السفريمادون الحناجر الا يدين انا ماقهرني الا اليامية تحصله هذي عرضة اللي نلعبها وزحمة وقت الله الله ماتشوف اصطبه الرجيل عندكم وقاعدين يتفرجون فزوا
كلنا فداء للوطنتعليق مخالف
كلنا فداء للوطنتعليق مخالف
عدد التعليقات:15911
قلم الحقيقهيجب القاء القبض فورآ ودون اي تأخير على هذا ال**** الذي يعتلي منابر جوامعنا ويتحدث على لسان ***اذا كان لايزال داخل أراضي المملكة ولم يهرب خارجها.هذا تركه طليقآ يشكل خطر شديدآ على الوطن.
ابو سالم***يعاقب اين انتم عن الزنادقةالليبراليةالتي تحارب دينناوتقذف نساءوطنناوتشرعن إفسادهن وتخون الوطن ***
هذاهذا ليس بشيخ إنما دجال ولا يستحق ان يكون قدوه او محط اهتمام
عدد التعليقات:6060
الرحااالنطالب بفحصه كاملا..معها ممكن ان نعطيه العذر ..افحصوا عقله و دمه وجميع اعضاءه..فلا يمكن ان يقول مثل ذلك الكلام وفي الجامع شخص يدرك ان اطفال ونساء وشيوخ سوف يستمعون لما قاله..كلام بذئ في بيت الله ؟
ابوسجىولماذاّ تغضون الطرف عن الذين وصفوا السعوديات بالعاهرات ذاك أخطأ خطأ جسيم ولم يعاقب وهذا أخطأ ايضا ولكن الفرق بين الخطائين شاسع ولا وجه للمقارنة.
للاسفوزارةالشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للاسف لايوجد لدية تواصل مع المجتمع وهي تغرد خارج السراب
ع . الحربيوش هو اللي عنوة يعني ماخذ الخطابة بالعجرفة والسب والشتم ؟؟؟؟؟؟
ابوفيصل ج @@هذا اساء الأدب بهذه اللافاظ على المواطنين فيجب تكميم فاه واتخاذ الإجراءات الازمه بحقة المواطن ليس بسلعة رخيصة عند هذه الأشكال هذا يريد اثاره البلبله داخليآ وخارجيآ ليتشمتوا الأعداء هذه نتيجه السكوت
الله المستعانطيب ياحضرة السديري كيف رد على ال الشيخ يعني بالعربي حاضر في الساحه . فإن ولي الأمر إذ لم يضرب بيد من حديد على هاؤلاء فاسوف تكون لهم اصداء في المجتمع
تعليق 50زمن قل فيه الرجال أشباهك
عدد التعليقات:15911
قلم الحقيقههل هذاالمتشدد الآن خارج السعودية أم داخلها؟.هل حديثه الذي توعد وهدد الجميع به ولا في اذنه ماء يتحدث بصفته الشخصية أم خلفه جماعة تسانده وتجعله متحدث لها وباسمها من داخل الجوامع السعودية ومن على منابرها
سبحان اللهفرصه ثمينه لبنو ليبرال لاتعوض
وطنرجل وجد في زمن قل فيه الرجال
مشــعلت 46 - كيف ماقال غلط وألفاظه بوصف طلاب الطب التي لا تنطبق الا عليه
.لن.اقترح ان يكون لدى كل خطيب يقف على المنبر بطاقة تصريح يعلقها على جيبه كاي هويه حتى يفرق الناس بين من يستغل المنبر لاثارة الفتنة والبلبلة او شق الصف والتزمت الذي يسبب انحراف فكري وديني عند البعض ..
المفروض ابو فروه يطبق هذي الأبياتتعمدني بنصــحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اســــــــتمــــــاعه فإن خـــــــــــــــالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تـــــعط طـــاعه
بحر 1بس الرجال ماقال شي غلط
سنونوهذا الخطيب من بقايا ما كان يسمى بالصحوة التي دمرت المجتمع
مشــعلاقتحام المنابر عنوة دليل على ضعف الوزارة ؟ فبالامكان ابلاغ الأمن وسحب الجاني ومحاسبته ومحاسبة من سمح له لأن المنابر ليست لسب المسلمين وقذفهم
صنداحي******** والملاحظ أن غالبية المجتمع أصبح الوعي عندهم عالي إلى قمت التوب . فإنهم ينتقدون شخص مخطيء يتكلم بإسم الدين والغيره
ابو شداسريع يطلع واحد من الأوقاف يرد ع منتقدي اللأمه بما يرضي الليبراليه لكن لم يردوا ع من طلب بتزويج حور العين ****.عموماً الدين لله وسينصره.
انما بعثت معلما ولم ابعث معنفا وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاقان الرسول لنور يستضاء به
عموريوليش ساكتين عليه كل هالمدة
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماءكلام الرسول الكريم يدل على خل خلق الله على الله لا تنابلون الناس وهذا الصحابي اصران يطهر بمعنى هو يبحث عن العقاب ما هذه الاخلاق والرسول لم يتبع الذنوب ووجه للغفورالرحيم
عدد التعليقات:15911
قلم الحقيقهلماذا الحكومة والأجهزة الأمنية صامتة عنه؟.أين المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية يعطينا رأيه حول مانطق به هذا المتشدد الارهابي وهل كلامه يصب في مصلحة الوطن وأمنه واستقراره أم أنه يجلب مزيد من الارهاب فيه.
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماءاخوف ما اخاف على امتي الرياء والسمعه اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ارتكبت كبيره فطهرني فابى الرسول الكريم فقال له ارحل او اذهب لعل الله يرحمكم
الحرفياشوف الموضوع اخذ اكثر من حجمه في شخص لم ينضج ويجب المعاقبه فورا ودون تكبيره بالخطاء اللي عمله كأنه من كبار العلماء اظنه لأيحمل اي مؤهل فقط حلق الشارب وقصر الثوب ولبس الغتره بدون عقال وبداء يزبد ويرعد ويعمل خالف تذكر وانا اقول الموضوع اخذ الشي المفروض مايكون لأيذكر والسلام000
الصلحالدعوه بالحكمه وطلب المسامحه فيمن اخطا بحقهم هذا تاجيج للموقف لا يصح وقصه الذي عير احدهم بابن السوداء فاشتكاه للنبي فتصالحا عندما قال له النبي الكريم انك امرؤء فيك جاهليه فبكيا وانتهى الموقف لا تؤجج
اللهم ارحمني وارحم محمداقصه الاعرابي الذي بال في المسجد فعنفه الصحابه حتى نفر فاتى الرسول فقال اهريقو عليه ماء ودعو الرجل فقال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا فقال النبي لقدحجرت واسعا وقول انك امرؤ فيك جاهليه
علي العمريالتشداد. والتكفير. منتشر. بشكل. قوي. عندنا. لو. كان. سجن. هذا. الشخص. ما. صار. كذا. حتي. وصل. ذكره. امس. في. سي ان ان. كي. يعرف. الغرب. فكر. هولا. الضلمين تشويه. للإسلام. بكل. قوه.
حقوقهذا الكلام غير مقبول و مبرراتكم مردودة. المساجد مسؤوليتكم و إقتحام المنابر عنوة تعد مخالفة يعاقب عليها القانون. ها هو الآن يتحدى المجتمع و يعلن إصراره على كلامه. نطالب بمحاكمته و عقابه على ما فعل.
ماقال الا الصدقكلامه واقعي وحقيقي ومن يعمل ف المستشفيات يعرف ذلك ، فالشمس ماتغطى بمنخل ، والاختلاط خطوه من خطوات الشيطان ، والاغلبيه ممن يعملون من النساء يريدون الخروج والتسليه
كريمنرفع ل معالي الوزير توفيق ووزارته . بأن فيه خطباء جمعه يدعون اللهم انصر المجاهدين في العراق وسوريا وبوكو حرام . وهم يقصدون بدعاؤهم لداعش وجبهة النصرة الإرهابية وبوكو حرام الإجرامية.فنرجو محاسبتهم
عبدالعزيز الخالديياربي صبرني على الارض لا طبر
عدد التعليقات:15911
قلم الحقيقهياوزير الشؤون الاسلامية نريد أن نفهم منك ماتقوله.كيف تزعم أن هذا المتشدد صاحب الفكر الارهابي الذي تحاربه الحكومة الرشيدة يقتحم المنابر عنوة؟.سنضع تحت كلامك ألف خط.لماذا لم تخاطبو الأجهزة الأمنية عنه؟.
سعوديهذا مدرس كيف يسمح له بمخالطه الطلاب وهذا تفكيرة سوف يخرج من تحت يده ممن يحمل نفس تفكيرة
عدد التعليقات:15911
قلم الحقيقهتبرير وزير الشؤون الاسلامية متناقض كيف يزعم أنه يقضي عقوبته وله تسجيل حديث يتحدى فيه الشعب السعودي وحكومته ويعلن تكبره وطغيانه وجبروته.من يكون هذا ليشعرنا أنه فوق الجميع؟من يسانده ؟من يؤيده ويقف معه؟.
الفيصلالله يجزاك الجنة ياشيخ على كلمة حق قلتها ولكن التعميم صعب ومن دخلت هذا المجال رأت العجب واستقالت.
شهابمع احرامي وتقديري للمفتي العام كنت اتمنى يوجه بمحاسبة من سمح له الصعود على المنابر من أئمة المساجد ومحاسبة ابو فروه وسجنه ليسود النظام ويعقل كل متطفل
خالد*** ما سمعنا اي نفس عليه ، الطب وظيفة محتره شريفه التحريم في ضوابط العمل وليس العمل بحد ذاته لما اشوف الممرضين ابصم بالعشرة انهم يحلقون بعد الفجر قبل الدوام
عدد التعليقات:15911
قلم الحقيقهلم يعد يهم الآن الشعب السعودي عن هذا اعتلى منبر ام نزل عنه هذا الكلام انتهى وقته المطلوب الآن البحث عنه والقاء القبض عليه ومحاسبته وسجنه وعدم جعله يشعر أنه يعيش في الموصل لايهمه أحد.
خلدونصدح بكلمت الحق ولم يخشى لومت لائم
ناقدفاهم الدين خطأ هذا .
سعودي🇸🇦وافتخركيف يقتحم المنابر عنوة تبرير ليس بمكانه من المتحدث،،. ماهي على كيفه يروح يخطب في بيته مايبونه المستمعين ،، ؟؟ تذكرت اغنيه لا لا يالخيزرانه بالهوى ميلوكِ لا لا وان ميلوكِ مالت الروح معاكِ
شهابمع الاسف امثاله يلقى تعاطف وتاييد من بعض منسوبي الدولة اصحاب العقول الصغيره
الدرعى ترعىاي كان يجب ضبطه وتربيته وعقابه وتربيته وعقابه وتربيته وعقابه
كلنا فداء للوطنلا احد يقول من وين جانا ***هؤلا هم من يغذي*** لولا الله ثم حزم الحكومه لعاثوا في الارض الفساد
ضرب الفيوز !!لن تجدي معه أي وسيلة فأمره انتهى وأفضى إلى ما أفضى إليه من انحراف في المنهج والتفكير !!
فريدة شوقيكيف يقضي العقوبة الآن والمقطع اللي شفناه يتحدى اللي انتقدوه كيف صوره
شهابهو مالعب فينا واساء للدولة ولمواطنيها الا المحتسبين الملاقيف لابد من تالضرب بيد من حديد وبقانون صارم ونظام شامل وتأييد شعبي ورسمي كذا ينضبط كل متطفل
عبدالعزيز//له خمس سنوات وكلنا شاهدنا لكن هناك من يتربص بنا ويجدد القديم مؤامرة من ضمن مؤامرات تريد بشعبنا السوء الا لعنه الله على كل من يريد السوء بنا
ضرب الفيوز !!كلنا تبرأنا منه الا فئة في نفسها مرض من منهج مختل تسرب لعقولهم !!
عدد التعليقات:210
فاااااهموين المفأجاة !!!!