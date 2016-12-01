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وزير الشؤون الإسلامية يفجّر مفاجأة في قضية “خطيب عسير المتجاوز”

1 ديسمبر, 2016 , 7:59 ص
وزير الشؤون الإسلامية يفجّر مفاجأة في قضية “خطيب عسير المتجاوز”
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صحيفة المرصد : أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري فى مداخلة هاتفية برنامج ستوديو الإخبارية أن ما ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وصف خطيب لأهالى طالبات الطب بـعديمى الغيرة واقعة حدثت منذ 5 سنوات ولكنها انتشرت هذه الأيام على مواقع التواصل وموضحا أن الخطيب ليس من خطباء الوزارة.

وحسب صحيفة “عكاظ” أشار إلى أن الخطيب ممن عرفوا باقتحام المنابر عنوة وتم الرفع عنه من قبل الوزارة للجهات المختصة ومعالجة وضعه فى حينه ورصد عليه تجاوزات أخرى حتى أنه أحيل للمحاكمة وصدر بشأنه حكم شرعى وهو يقضى العقوبة الآن مبينا أنه ليس من منسوبي الوزارة.

وعن اختيار الخطباء أضاف السديري: “هناك لجان وآلية معلنة أولا لابد أن يكون الشخص مؤهل تأهيل شرعي من إحدى الجامعات السعودية، كما يخضع لإمتحان تحريرى ومقابلة لجنة اذا تم اجتيازه من قبل اللجنة تستكمل الإجراءات النظامية من المجلس الأمنى، ثم بعد تعينه هناك متابعة لمعرفة أسلوبه فى الخطابة ويتم توجيهه إذا وجد ملاحظات فهي تعالج فى حينها”.

وحول العقوبات المترتبة عن حدوث تجاوزات أضاف حددها النظام حسب الخطأ وهى تبدأ باللوم ثم اللإنذار وبعد ذلك الخصم من المكافئة الشهرية وإن لزم الأمر نلجأ إلى الجهات القضائية.



تعليقات ( 68 )

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  1. 68
    1 ديسمبر, 2016 , 11:16 ص

    وف

    صيد ثمين بيد اليبرالية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 67
    1 ديسمبر, 2016 , 11:10 ص

    السفري

    مادون الحناجر الا يدين انا ماقهرني الا اليامية تحصله هذي عرضة اللي نلعبها وزحمة وقت الله الله ماتشوف اصطبه الرجيل عندكم وقاعدين يتفرجون فزوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 66
    1 ديسمبر, 2016 , 11:07 ص

    كلنا فداء للوطن

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 65
    1 ديسمبر, 2016 , 10:59 ص

    كلنا فداء للوطن

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 64
    1 ديسمبر, 2016 , 10:57 ص

    قطيع الدواعش والاخونج اذا خالفتهم وصفوك بـ زنديق أو ليبرالي أو علماني أو جامي - هذا هو دينهم القذف والتكفير
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  6. 63
    1 ديسمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:15911

    قلم الحقيقه

    يجب القاء القبض فورآ ودون اي تأخير على هذا ال**** الذي يعتلي منابر جوامعنا ويتحدث على لسان ***اذا كان لايزال داخل أراضي المملكة ولم يهرب خارجها.هذا تركه طليقآ يشكل خطر شديدآ على الوطن.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  7. 62
    1 ديسمبر, 2016 , 10:42 ص

    ابو سالم

    ***يعاقب اين انتم عن الزنادقةالليبراليةالتي تحارب دينناوتقذف نساءوطنناوتشرعن إفسادهن وتخون الوطن ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  8. 61
    1 ديسمبر, 2016 , 10:38 ص

    اللي يقتحم المنابر عنوة يجرونه الامن من اذنه والا يكثرون امثاله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 60
    1 ديسمبر, 2016 , 10:35 ص

    هذا

    هذا ليس بشيخ إنما دجال ولا يستحق ان يكون قدوه او محط اهتمام
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  10. 59
    1 ديسمبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:6060

    الرحااال

    نطالب بفحصه كاملا..معها ممكن ان نعطيه العذر ..افحصوا عقله و دمه وجميع اعضاءه..فلا يمكن ان يقول مثل ذلك الكلام وفي الجامع شخص يدرك ان اطفال ونساء وشيوخ سوف يستمعون لما قاله..كلام بذئ في بيت الله ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 58
    1 ديسمبر, 2016 , 10:22 ص

    ابوسجى

    ولماذاّ تغضون الطرف عن الذين وصفوا السعوديات بالعاهرات ذاك أخطأ خطأ جسيم ولم يعاقب وهذا أخطأ ايضا ولكن الفرق بين الخطائين شاسع ولا وجه للمقارنة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 57
    1 ديسمبر, 2016 , 10:22 ص

    للاسف

    وزارةالشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للاسف لايوجد لدية تواصل مع المجتمع وهي تغرد خارج السراب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 56
    1 ديسمبر, 2016 , 10:20 ص

    ع . الحربي

    وش هو اللي عنوة يعني ماخذ الخطابة بالعجرفة والسب والشتم ؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 55
    1 ديسمبر, 2016 , 10:17 ص

    ابوفيصل ج @@

    هذا اساء الأدب بهذه اللافاظ على المواطنين فيجب تكميم فاه واتخاذ الإجراءات الازمه بحقة المواطن ليس بسلعة رخيصة عند هذه الأشكال هذا يريد اثاره البلبله داخليآ وخارجيآ ليتشمتوا الأعداء هذه نتيجه السكوت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 54
    1 ديسمبر, 2016 , 10:16 ص

    الله المستعان

    طيب ياحضرة السديري كيف رد على ال الشيخ يعني بالعربي حاضر في الساحه . فإن ولي الأمر إذ لم يضرب بيد من حديد على هاؤلاء فاسوف تكون لهم اصداء في المجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 53
    1 ديسمبر, 2016 , 10:13 ص

    تعليق 50

    زمن قل فيه الرجال أشباهك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 52
    1 ديسمبر, 2016 , 10:10 ص
    عدد التعليقات:15911

    قلم الحقيقه

    هل هذاالمتشدد الآن خارج السعودية أم داخلها؟.هل حديثه الذي توعد وهدد الجميع به ولا في اذنه ماء يتحدث بصفته الشخصية أم خلفه جماعة تسانده وتجعله متحدث لها وباسمها من داخل الجوامع السعودية ومن على منابرها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 51
    1 ديسمبر, 2016 , 10:01 ص

    سبحان الله

    فرصه ثمينه لبنو ليبرال لاتعوض
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  19. 50
    1 ديسمبر, 2016 , 9:59 ص

    وطن

    رجل وجد في زمن قل فيه الرجال
    لا يعجبني(5) اعجبني(7)
  20. 49
    1 ديسمبر, 2016 , 9:57 ص

    مشــعل

    ت 46 - كيف ماقال غلط وألفاظه بوصف طلاب الطب التي لا تنطبق الا عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 48
    1 ديسمبر, 2016 , 9:55 ص

    .لن.

    اقترح ان يكون لدى كل خطيب يقف على المنبر بطاقة تصريح يعلقها على جيبه كاي هويه حتى يفرق الناس بين من يستغل المنبر لاثارة الفتنة والبلبلة او شق الصف والتزمت الذي يسبب انحراف فكري وديني عند البعض ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 47
    1 ديسمبر, 2016 , 9:52 ص

    المفروض ابو فروه يطبق هذي الأبيات

    تعمدني بنصــحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اســــــــتمــــــاعه فإن خـــــــــــــــالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تـــــعط طـــاعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 46
    1 ديسمبر, 2016 , 9:48 ص

    بحر 1

    بس الرجال ماقال شي غلط
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  24. 45
    1 ديسمبر, 2016 , 9:42 ص

    سنونو

    هذا الخطيب من بقايا ما كان يسمى بالصحوة التي دمرت المجتمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  25. 44
    1 ديسمبر, 2016 , 9:37 ص

    مشــعل

    اقتحام المنابر عنوة دليل على ضعف الوزارة ؟ فبالامكان ابلاغ الأمن وسحب الجاني ومحاسبته ومحاسبة من سمح له لأن المنابر ليست لسب المسلمين وقذفهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 43
    1 ديسمبر, 2016 , 9:36 ص

    صنداحي

    ******** والملاحظ أن غالبية المجتمع أصبح الوعي عندهم عالي إلى قمت التوب . فإنهم ينتقدون شخص مخطيء يتكلم بإسم الدين والغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 42
    1 ديسمبر, 2016 , 9:28 ص

    ابو شدا

    سريع يطلع واحد من الأوقاف يرد ع منتقدي اللأمه بما يرضي الليبراليه لكن لم يردوا ع من طلب بتزويج حور العين ****.عموماً الدين لله وسينصره.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 41
    1 ديسمبر, 2016 , 9:24 ص

    انما بعثت معلما ولم ابعث معنفا وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

    ان الرسول لنور يستضاء به
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 40
    1 ديسمبر, 2016 , 9:20 ص

    عموري

    وليش ساكتين عليه كل هالمدة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  30. 39
    1 ديسمبر, 2016 , 9:10 ص

    ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

    كلام الرسول الكريم يدل على خل خلق الله على الله لا تنابلون الناس وهذا الصحابي اصران يطهر بمعنى هو يبحث عن العقاب ما هذه الاخلاق والرسول لم يتبع الذنوب ووجه للغفورالرحيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 38
    1 ديسمبر, 2016 , 9:09 ص

    دعاة خوارج العصر اﻹخونج منهم الجربئيين علي التحريض والخوض في الشبهات( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنه )ومنهم يظهرون بين الحين والحين تقية وخوفا كالخﻻيا النائمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 37
    1 ديسمبر, 2016 , 9:06 ص
    عدد التعليقات:15911

    قلم الحقيقه

    لماذا الحكومة والأجهزة الأمنية صامتة عنه؟.أين المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية يعطينا رأيه حول مانطق به هذا المتشدد الارهابي وهل كلامه يصب في مصلحة الوطن وأمنه واستقراره أم أنه يجلب مزيد من الارهاب فيه.
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  33. 36
    1 ديسمبر, 2016 , 9:06 ص

    ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

    اخوف ما اخاف على امتي الرياء والسمعه اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ارتكبت كبيره فطهرني فابى الرسول الكريم فقال له ارحل او اذهب لعل الله يرحمكم
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  34. 35
    1 ديسمبر, 2016 , 9:03 ص

    الحرفي

    اشوف الموضوع اخذ اكثر من حجمه في شخص لم ينضج ويجب المعاقبه فورا ودون تكبيره بالخطاء اللي عمله كأنه من كبار العلماء اظنه لأيحمل اي مؤهل فقط حلق الشارب وقصر الثوب ولبس الغتره بدون عقال وبداء يزبد ويرعد ويعمل خالف تذكر وانا اقول الموضوع اخذ الشي المفروض مايكون لأيذكر والسلام000
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  35. 34
    1 ديسمبر, 2016 , 9:01 ص

    الصلح

    الدعوه بالحكمه وطلب المسامحه فيمن اخطا بحقهم هذا تاجيج للموقف لا يصح وقصه الذي عير احدهم بابن السوداء فاشتكاه للنبي فتصالحا عندما قال له النبي الكريم انك امرؤء فيك جاهليه فبكيا وانتهى الموقف لا تؤجج
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  36. 33
    1 ديسمبر, 2016 , 9:01 ص

    علم بحرواءفاق وكل بلادالعالم يطلع ببعضهابعض الردكله والردكله قدتقل اوتكثراوتكون ندره حسب احصاءيات تلك الدول والعالم الاسلامي وسطي لاءن القرءان والاءحاديث تدعو للوسطيه والرديكالي قديكون متشددعلى عماها
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  37. 32
    1 ديسمبر, 2016 , 8:59 ص

    اللهم ارحمني وارحم محمدا

    قصه الاعرابي الذي بال في المسجد فعنفه الصحابه حتى نفر فاتى الرسول فقال اهريقو عليه ماء ودعو الرجل فقال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا فقال النبي لقدحجرت واسعا وقول انك امرؤ فيك جاهليه
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  38. 31
    1 ديسمبر, 2016 , 8:55 ص

    علي العمري

    التشداد. والتكفير. منتشر. بشكل. قوي. عندنا. لو. كان. سجن. هذا. الشخص. ما. صار. كذا. حتي. وصل. ذكره. امس. في. سي ان ان. كي. يعرف. الغرب. فكر. هولا. الضلمين تشويه. للإسلام. بكل. قوه.
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  39. 30
    1 ديسمبر, 2016 , 8:53 ص

    حقوق

    هذا الكلام غير مقبول و مبرراتكم مردودة. المساجد مسؤوليتكم و إقتحام المنابر عنوة تعد مخالفة يعاقب عليها القانون. ها هو الآن يتحدى المجتمع و يعلن إصراره على كلامه. نطالب بمحاكمته و عقابه على ما فعل.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 29
    1 ديسمبر, 2016 , 8:50 ص

    البشرتخطي لكن عليهاتصحيح اي مفاهيم خاطءه اسلوب اوغيره والاعلام المرءي والمسموع والمقروء والفضائيات بأنواعهارافدثقافي ومهم جداليتعلم الإنسان منه بالاضافه الي مادرسه بالمدارس سيبقى الانسان يتعلم دووووم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 28
    1 ديسمبر, 2016 , 8:48 ص

    البشرتخطي لكن عليهاتصحيح اي مفاهيم خاطءه اسلوب اوغيره والاعلام المرءي والمسموع والمقروء والفضائيات بأنواعهارافدثقافي ومهم جداليتعلم الإنسان منه بالاضافه الي مادرسه بالمدارس سيبقى الانسان يتعلم دووووم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 8:47 ص

    ماقال الا الصدق

    كلامه واقعي وحقيقي ومن يعمل ف المستشفيات يعرف ذلك ، فالشمس ماتغطى بمنخل ، والاختلاط خطوه من خطوات الشيطان ، والاغلبيه ممن يعملون من النساء يريدون الخروج والتسليه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  43. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 8:47 ص

    كريم

    نرفع ل معالي الوزير توفيق ووزارته . بأن فيه خطباء جمعه يدعون اللهم انصر المجاهدين في العراق وسوريا وبوكو حرام . وهم يقصدون بدعاؤهم لداعش وجبهة النصرة الإرهابية وبوكو حرام الإجرامية.فنرجو محاسبتهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  44. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 8:37 ص

    الحمدلله الغالبيه جداوسطيووون مصداقالقوله تعالى وجعلناكم امة وسطى) والدين النصيحه ولكن باللين(ولوكنت فضاغليظ القلب لانفضو من حولك)واختيارالمفردات والأسلوب والفرمله عندالكلمات والمفردات المزعجة مهم جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 8:36 ص

    الحمدلله الغالبيه جداوسطيووون مصداقالقوله تعالى وجعلناكم امة وسطى) والدين النصيحه ولكن باللين(ولوكنت فضاغليظ القلب لانفضو من حولك)واختيارالمفردات والأسلوب والفرمله عندالكلمات والمفردات المزعجة مهم جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  46. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 8:34 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    ياربي صبرني على الارض لا طبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 8:32 ص
    عدد التعليقات:15911

    قلم الحقيقه

    ياوزير الشؤون الاسلامية نريد أن نفهم منك ماتقوله.كيف تزعم أن هذا المتشدد صاحب الفكر الارهابي الذي تحاربه الحكومة الرشيدة يقتحم المنابر عنوة؟.سنضع تحت كلامك ألف خط.لماذا لم تخاطبو الأجهزة الأمنية عنه؟.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 8:31 ص

    هو لم يخطىء في كلامه ولكن اخطأ في اسلوبه وعموما قبل خمس سنوات الليبراليين كانوا ماخذين راحتهم في الافساد بالبلد ولكن ان شاء الله ان الوضع تغير بالوقت الحالي لكني مستغرب مين اللي اثار الموضوع مرة ثانية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  49. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 8:29 ص

    سعودي

    هذا مدرس كيف يسمح له بمخالطه الطلاب وهذا تفكيرة سوف يخرج من تحت يده ممن يحمل نفس تفكيرة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  50. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 8:29 ص

    مافيه أحديعتلي المنبرعنوه بل يستأذن من الإمام لإلقاءكلمه وهنامفترض الإمام يسءل عن موضوع الكلمه ويحث من سيلقي الكلمه على حسن الألفاظ واللين وعدم الشطحات واستخدام الأسلوب الأمثل الهين اللين من هذاالقبيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 8:28 ص

    مافيه أحديعتلي المنبرعنوه بل يستأذن من الإمام لإلقاءكلمه وهنامفترض الإمام يسءل عن موضوع الكلمه ويحث من سيلقي الكلمه على حسن الألفاظ واللين وعدم الشطحات واستخدام الأسلوب الأمثل الهين اللين من هذاالقبيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  52. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 8:24 ص
    عدد التعليقات:15911

    قلم الحقيقه

    تبرير وزير الشؤون الاسلامية متناقض كيف يزعم أنه يقضي عقوبته وله تسجيل حديث يتحدى فيه الشعب السعودي وحكومته ويعلن تكبره وطغيانه وجبروته.من يكون هذا ليشعرنا أنه فوق الجميع؟من يسانده ؟من يؤيده ويقف معه؟.
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  53. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 8:22 ص

    الفيصل

    الله يجزاك الجنة ياشيخ على كلمة حق قلتها ولكن التعميم صعب ومن دخلت هذا المجال رأت العجب واستقالت.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 8:20 ص

    شهاب

    مع احرامي وتقديري للمفتي العام كنت اتمنى يوجه بمحاسبة من سمح له الصعود على المنابر من أئمة المساجد ومحاسبة ابو فروه وسجنه ليسود النظام ويعقل كل متطفل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  55. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 8:19 ص

    خالد

    *** ما سمعنا اي نفس عليه ، الطب وظيفة محتره شريفه التحريم في ضوابط العمل وليس العمل بحد ذاته لما اشوف الممرضين ابصم بالعشرة انهم يحلقون بعد الفجر قبل الدوام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 8:19 ص
    عدد التعليقات:15911

    قلم الحقيقه

    لم يعد يهم الآن الشعب السعودي عن هذا اعتلى منبر ام نزل عنه هذا الكلام انتهى وقته المطلوب الآن البحث عنه والقاء القبض عليه ومحاسبته وسجنه وعدم جعله يشعر أنه يعيش في الموصل لايهمه أحد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 8:18 ص

    خلدون

    صدح بكلمت الحق ولم يخشى لومت لائم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  58. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 8:12 ص

    ناقد

    فاهم الدين خطأ هذا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 8:12 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    كيف يقتحم المنابر عنوة تبرير ليس بمكانه من المتحدث،،. ماهي على كيفه يروح يخطب في بيته مايبونه المستمعين ،، ؟؟ تذكرت اغنيه لا لا يالخيزرانه بالهوى ميلوكِ لا لا وان ميلوكِ مالت الروح معاكِ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 8:10 ص

    شهاب

    مع الاسف امثاله يلقى تعاطف وتاييد من بعض منسوبي الدولة اصحاب العقول الصغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  61. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 8:09 ص

    الدرعى ترعى

    اي كان يجب ضبطه وتربيته وعقابه وتربيته وعقابه وتربيته وعقابه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  62. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 8:09 ص

    كلنا فداء للوطن

    لا احد يقول من وين جانا ***هؤلا هم من يغذي*** لولا الله ثم حزم الحكومه لعاثوا في الارض الفساد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 8:09 ص

    ضرب الفيوز !!

    لن تجدي معه أي وسيلة فأمره انتهى وأفضى إلى ما أفضى إليه من انحراف في المنهج والتفكير !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 8:08 ص

    فريدة شوقي

    كيف يقضي العقوبة الآن والمقطع اللي شفناه يتحدى اللي انتقدوه كيف صوره
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  65. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 8:08 ص

    شهاب

    هو مالعب فينا واساء للدولة ولمواطنيها الا المحتسبين الملاقيف لابد من تالضرب بيد من حديد وبقانون صارم ونظام شامل وتأييد شعبي ورسمي كذا ينضبط كل متطفل
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  66. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 8:08 ص

    عبدالعزيز//

    له خمس سنوات وكلنا شاهدنا لكن هناك من يتربص بنا ويجدد القديم مؤامرة من ضمن مؤامرات تريد بشعبنا السوء الا لعنه الله على كل من يريد السوء بنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  67. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 8:07 ص

    ضرب الفيوز !!

    كلنا تبرأنا منه الا فئة في نفسها مرض من منهج مختل تسرب لعقولهم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 8:07 ص
    عدد التعليقات:210

    فاااااهم

    وين المفأجاة !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

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