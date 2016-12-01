استبعاد معلمين وأساتذة جامعات من التدريس لهذه الأسباب ؟!

صحيفة المرصد : أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أنه وجدت ملاحظات على بعض المعلمين أو أساتذة الجامعات، فتم استبعادهم من التدريس بسبب ممارساتهم خارج أعمالهم بعد أن وصلت لنا من جهات عدة، مؤكدًا أن الوزارة تهدف لتحقيق التعايش المنشود من خلال معالجة تلك المشكلة، من خلال الحد منها والمنع لمن يقوم بها، والتأكد من متابعة الممارسات الرسمية بألا يخرج ما يسيء للُحمة والوحدة الوطنية أو التعايش بإثارة العنصرية وتهييج الطائفية بين المعلمين أو الطلاب.
وحسب صحيفة “المدينة” أشار سيادته بأن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق الإدارات العامة أو إدارات الجامعات إذا علمت أنها تمارس العنصرية والتمايز بين العاملين فيها، منوهًا بأن معظم القضايا التي تصلهم حول هذا الموضوع هي حالات شاذة أو شكاوى كيدية لا ترتقي بأن تكون صحيحة، مشددًا على أن الوزارة تسعى لرفع الحس الوطني لدى المعلمين والطلاب داخل المدرسة أو الجامعة، أما خارجها فلكل ممارسته الخاصة التي لا نستطيع محاسبته عليها إلا إذا كان لها ضرر على اللحمة والوحدة الوطنية.
تعليقات ( 9 )
سنونوقرار جميل من وزير التعليم لنكن اسوياء مواطنين لا للتصنيفات الفئوية أو المذهبية أو المناطقية
الحرفيهذا الخبر ازعجني جدا كنت اظن المواطنيين تعلمو وفهمو وكلا ماشي في حاله ويدور على رزقه وترك مالأيعنيه وترك امور الجاهليه والتخلف / ان هذا من العايله الفلانيه والقبيله العريقه والتي اقامة الدنيا ولم تقعدها ووال خ واعتقد صدرة اوامر تحد من تلك الامور للبته وصدقني متى مارف كل واحد انه سيعاقب على التصرفات الغير مسؤوله سوف يحسب لتلك الف حساب نحن شعب موحد تحت رايه لأله الله محمد رسوله كتابنا القرآن الكريم والسنه النبويه اكرمكم عند الله اتقاكم / حكومه تحكم بما انزل الله حكومه رشيده لأترغب العنصريه والمذهبيه 0 كلنا أمل في تطبيق كل الامور الحازمه لمثل تلك الامور واويد ماصدر من الوزير والله الهادي والسلام00
محمدالجعيدقرار موفق . لو يكون فيه كل سنتين نقل داخل المدينه افضل تدوير
سعوديهل بن فروة منهم
عاشق 1ليتك يامعالي الوزير تنظر الى اسماء موظفي ومسؤلي ادارات التعليم بالمحافظات حتى ترى المحسوبية والعنصرية تكاد تكون كل لا ادارة عبارة عن عائلة
تركيكثيرين هم هذه هؤلاءالاشكال بالتعليم للاسف ويجب الرفع بهم وعدم السكوت عنهم لانهم خطر على المجتمع وضررهم اكثر من نفعهم
تركيقرار موفق وفي الطريق الصحيح ويجب تطهير الميدان التربوي التعليمي منهم لانهم قدوه سيئه ومصدر عفن وسوء ونحن في صرح تعليمي عظيم
زائركثيرين هم هذه هؤلاءالاشكال بالتعليم للاسف ويجب الرفع بهم وعدم السكوت عنهم لانهم خطر على المجتمع وضررهم اكثر من نفعهم
ناقدبارك الله فيك يالعيسى هذا واجب علينا ان نكون يدا واحده لحماية هذا الوطن الغالي وحتى لاتكون الكراهيه والبغض بين ابناء هذا الوطن حفظ الله ولي امرنا من كل سوء .