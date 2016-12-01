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استبعاد معلمين وأساتذة جامعات من التدريس لهذه الأسباب ؟!

1 ديسمبر, 2016 , 8:10 ص
استبعاد معلمين وأساتذة جامعات من التدريس لهذه الأسباب ؟!
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صحيفة المرصد : أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أنه وجدت ملاحظات على بعض المعلمين أو أساتذة الجامعات، فتم استبعادهم من التدريس بسبب ممارساتهم خارج أعمالهم بعد أن وصلت لنا من جهات عدة، مؤكدًا أن الوزارة تهدف لتحقيق التعايش المنشود من خلال معالجة تلك المشكلة، من خلال الحد منها والمنع لمن يقوم بها، والتأكد من متابعة الممارسات الرسمية بألا يخرج ما يسيء للُحمة والوحدة الوطنية أو التعايش بإثارة العنصرية وتهييج الطائفية بين المعلمين أو الطلاب.

وحسب صحيفة “المدينة” أشار سيادته بأن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق الإدارات العامة أو إدارات الجامعات إذا علمت أنها تمارس العنصرية والتمايز بين العاملين فيها، منوهًا بأن معظم القضايا التي تصلهم حول هذا الموضوع هي حالات شاذة أو شكاوى كيدية لا ترتقي بأن تكون صحيحة، مشددًا على أن الوزارة تسعى لرفع الحس الوطني لدى المعلمين والطلاب داخل المدرسة أو الجامعة، أما خارجها فلكل ممارسته الخاصة التي لا نستطيع محاسبته عليها إلا إذا كان لها ضرر على اللحمة والوحدة الوطنية.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 9:37 ص

    سنونو

    قرار جميل من وزير التعليم لنكن اسوياء مواطنين لا للتصنيفات الفئوية أو المذهبية أو المناطقية
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  2. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 8:53 ص

    الحرفي

    هذا الخبر ازعجني جدا كنت اظن المواطنيين تعلمو وفهمو وكلا ماشي في حاله ويدور على رزقه وترك مالأيعنيه وترك امور الجاهليه والتخلف / ان هذا من العايله الفلانيه والقبيله العريقه والتي اقامة الدنيا ولم تقعدها ووال خ واعتقد صدرة اوامر تحد من تلك الامور للبته وصدقني متى مارف كل واحد انه سيعاقب على التصرفات الغير مسؤوله سوف يحسب لتلك الف حساب نحن شعب موحد تحت رايه لأله الله محمد رسوله كتابنا القرآن الكريم والسنه النبويه اكرمكم عند الله اتقاكم / حكومه تحكم بما انزل الله حكومه رشيده لأترغب العنصريه والمذهبيه 0 كلنا أمل في تطبيق كل الامور الحازمه لمثل تلك الامور واويد ماصدر من الوزير والله الهادي والسلام00
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  3. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 8:39 ص

    محمدالجعيد

    قرار موفق . لو يكون فيه كل سنتين نقل داخل المدينه افضل تدوير
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  4. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 8:31 ص

    سعودي

    هل بن فروة منهم
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  5. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 8:31 ص

    عاشق 1

    ليتك يامعالي الوزير تنظر الى اسماء موظفي ومسؤلي ادارات التعليم بالمحافظات حتى ترى المحسوبية والعنصرية تكاد تكون كل لا ادارة عبارة عن عائلة
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  6. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 8:27 ص

    تركي

    كثيرين هم هذه هؤلاءالاشكال بالتعليم للاسف ويجب الرفع بهم وعدم السكوت عنهم لانهم خطر على المجتمع وضررهم اكثر من نفعهم
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  7. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 8:25 ص

    تركي

    قرار موفق وفي الطريق الصحيح ويجب تطهير الميدان التربوي التعليمي منهم لانهم قدوه سيئه ومصدر عفن وسوء ونحن في صرح تعليمي عظيم
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  8. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 8:23 ص

    زائر

    كثيرين هم هذه هؤلاءالاشكال بالتعليم للاسف ويجب الرفع بهم وعدم السكوت عنهم لانهم خطر على المجتمع وضررهم اكثر من نفعهم
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  9. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 8:17 ص

    ناقد

    بارك الله فيك يالعيسى هذا واجب علينا ان نكون يدا واحده لحماية هذا الوطن الغالي وحتى لاتكون الكراهيه والبغض بين ابناء هذا الوطن حفظ الله ولي امرنا من كل سوء .
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