تكليف “أخصائي علاج طبيعي” للسيدات بمستشفى تيماء !! ..وصحة تبوك تكشف الأسباب

صحيفة المرصد : أقرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشؤون الصحية في تبوك الاستعانة بأخصائي علاج طبيعي للنساء، مرجعة ذلك إلى عدم وجود أخصائية، لتمتعها بالإجازة السنوية.
وحسب صحيفة “عكاظ” أكدت صحة تبوك أنه لم يجر عمل العلاج الطبيعي للمراجعة، إلا بعد الاستئذان من المرافق معها.
وأفادت أن مستشفى تيماء العام يوجد به أخصائيون للعلاج الطبيعي وأخصائية لقسم النساء كانت تتمتع بالإجازة، ما دفعهم إلى الاستعانة بالكادر الرجالي.
وكان مراجعون ومراجعات لمستشفى تيماء العام أبدوا انزعاجهم من عجز الإدارة المعنية بالصحة عن توفير أخصائية علاج طبيعي بالمستشفى، الأمر الذي أدى إلى تحويل النساء المريضات إلى قسم الرجال في تصرف غير مقبول، طبقا لشكوى تقدم بها أحد المراجعين وانتهت بتحويل الحالات النسوية إلى مستشفيات أخرى.
يذكر أن والد فتاة مصابة في العمود الفقري تقدم بشكوى إلى مدير عام الشؤون الصحية في تبوك أوضح فيها «فوجئنا خلال موعد العلاج الطبيعي بتحويل ابنتي المصابة في الفقرة الرابعة والخامسة المؤثرة على الحبل الشوكي إلى الأخصائي لعدم توافر من يقوم بالخدمة في قسم النساء»!.
تعليقات ( 15 )
سبهللوين اللي يقل مانبغى يدرسون بناتنا الطب
إلا بعد الاستئذان من المرافق معهاطيب وين مشكله ***في شعب
محمد بن عبداللهالأمل في الله ثم في سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لمحاسبة المسئول عن هذه المصيبة حسبنا الله عليهم
11 world cup 94 _ Romarioافتحوا الوظايف وحطوا بدال الاخصائيه 10 اخصائيات .. بكل سهوله
يالطيفالزبدة حجرولكم ويبون يحرجون وزارة الصحه لارسال اخصائيات علاج طبيعي المدير مهوب سهل
طهذي مهزله مشاكل صحه تبوك كثرة ويجب محاسبت المقصر
عليعذر اقبح من ذنب . اتحدى المسؤول الذي سمح بأخصائي علاج طبيعي رجل للنساء، ان يسمح لزوجته او احدى بناته او قريباته بتلقى العلاج عند الرجل . اتقوا الله في العباد
مشــعلهذا اللي يبي ابن فروة
عليالمسئول الذي تسبب بهذا الامر يجب ان يحاسب
سلاماتيعني يجب ان تكشف المرأة جسدها لرجل حتى يدلكها ويعمل لها مساج و علاج طبيعي والا تضرب برأسها الجدار ..... سلامات حنا وين عايشين
متابعاذا كانت المرأة عفيفة وذات حياء وتخشى الله ورفضت الرجل اين تذهب وماذا تفعل ، هذا قصور واضح في اداء مسئولي الصحة والا لا يجب اجبار المرأةعلى هذا الامر
محمدلاحول ولا قوة الا بالله أين الجهات الرقابية ياوزارة الصحه.
ساري الليلومافي هالبلد الاهلولد شفتو لكم مراكز اهلية متخصصه بالعلاج الطبيعي يوجد بها اخصائيات كثيرمتوفرة وتارسه المناطق ادفع الكثير حفاظا على سلامة محارمك وشوفاتك الين الامر ينفرج وتتسهل الاوضاع
الحرفيهناك ممرضات متخرجات من المعاهد الصحيه بالمملكة لماذا مايتم التعيين نشكي عدم وجود اطباء وممرضات وممرضين ونقص مدرسين واو ال خ وكل يوم مقابلات مع برنامج الثامنه ونجد اطباء وممرضين ومدرسين لم يعيون حتى هذا الوقت ؟؟ والله الهادي والسلام000