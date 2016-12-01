تكليف “أخصائي علاج طبيعي” للسيدات بمستشفى تيماء !! ..وصحة تبوك تكشف الأسباب

صحيفة المرصد : أقرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشؤون الصحية في تبوك الاستعانة بأخصائي علاج طبيعي للنساء، مرجعة ذلك إلى عدم وجود أخصائية، لتمتعها بالإجازة السنوية.

وحسب صحيفة “عكاظ” أكدت صحة تبوك أنه لم يجر عمل العلاج الطبيعي للمراجعة، إلا بعد الاستئذان من المرافق معها.

وأفادت أن مستشفى تيماء العام يوجد به أخصائيون للعلاج الطبيعي وأخصائية لقسم النساء كانت تتمتع بالإجازة، ما دفعهم إلى الاستعانة بالكادر الرجالي.

وكان مراجعون ومراجعات لمستشفى تيماء العام أبدوا انزعاجهم من عجز الإدارة المعنية بالصحة عن توفير أخصائية علاج طبيعي بالمستشفى، الأمر الذي أدى إلى تحويل النساء المريضات إلى قسم الرجال في تصرف غير مقبول، طبقا لشكوى تقدم بها أحد المراجعين وانتهت بتحويل الحالات النسوية إلى مستشفيات أخرى.

يذكر أن والد فتاة مصابة في العمود الفقري تقدم بشكوى إلى مدير عام الشؤون الصحية في تبوك أوضح فيها «فوجئنا خلال موعد العلاج الطبيعي بتحويل ابنتي المصابة في الفقرة الرابعة والخامسة المؤثرة على الحبل الشوكي إلى الأخصائي لعدم توافر من يقوم بالخدمة في قسم النساء»!.