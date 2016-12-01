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مطالب بانتخاب 50 في المئة من أعضاء مجلس الشورى

1 ديسمبر, 2016 , 8:40 ص
مطالب بانتخاب 50 في المئة من أعضاء مجلس الشورى
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صحيفة المرصد : تجرد أعضاء بمجلس الشورى أمس من صفتهم الرسمية، مع إسدال ستار الدورة السادسة للمجلس، وكرروا مطالباتهم بإجراء تعديلات على نظام المجلس الذي لم يطاوله كثير تغيير على مدى 24 عاماً.

وحسب صحيفة “الحياة” صعد الأعضاء سقف مطالبهم خلال جلسة المجلس، وطالبوا المقام السامي بمراجعة شاملة لنظام المجلس حتى يصبح متوافقاً مع البرلمانات العالمية، إذ شدد العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان، على ضرورة أن تكون لدى المجلس صلاحيات أكبر تشمل إشراكه في تعيين الوزراء ومراجعة موازنة الدولة ونحوها، وأن يتم انتخاب ٥٠ في المئة من الأعضاء. ودعا العطيشان إلى وضع ضوابط للأعضاء المنتخبين، منها ألا يقل عمر العضو عن ٣٠ عاماً، ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، وسجله خالٍ من السوابق، وله تجربة عملية سواءً في القطاع العام أم الخاص، فيما يتم تعيين بقية الأعضاء بقرار من الملك.

وفي شأن آخر، حث العطيشان على إبلاغ الأعضاء الذين لن يتم التجديد لهم في عضوية المجلس، وخصوصاً أن كثيراً منهم من خارج مدينة الرياض، وحضورهم يترتب عليه التزامات مالية كبيرة تشمل إيجار السكن والمواصلات والإعاشة، وإخبارهم ولو بطريقة سرية سيوفر تلك المبالغ عليهم.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 10:38 ص

    انا ودي اعرف قرار واحد من الشورى في صالح المواطن
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  2. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 10:37 ص

    الخيره فيما اختاره الله
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  3. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 10:33 ص

    محمد

    مجلس شورى ههههههههه
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  4. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 10:09 ص

    عناد

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  5. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 10:03 ص

    مش ممكن

    بل 70% هذا هو الصحيح والواجب تنفيذه.
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  6. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 9:44 ص

    الغامدي

    تعليق مخالف
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  7. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 9:42 ص

    علي

    تابع ......مشهود لهم بالتخصصات العلميه والادبيه والامنيه والاقتصاديه ارى انها افضل من الانتخاب المباشر مثل مايحدث في دوله مجاوره تطغى فيها القبليه على اختيار الرجل المناسب
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  8. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 9:39 ص

    ترامب

    تعليق مخالف
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  9. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 9:37 ص

    علي

    تعليق مخالف
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  10. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 9:33 ص

    Aziz

    ارى تقليص العدد والاكتفاء باختيار ممثل واحد من كل منطقةيؤدون الواجب وتوفير المصاريف لماهو اهم
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  11. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 9:33 ص

    كلنا لله عبد

    تعليق مخالف
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  12. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 9:32 ص

    محمد الشهري

    طيب المفروض يكون المجلس خارج الرياض يعني في مدينه برا الرياض لانهةمسبب زحمه في الرياض
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  13. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 9:26 ص

    جنوبية..🌻🌻

    افتحو لنا انتخابات لهم وخلونا تنتخب بحيث كل عضو يقول ايش بيقدم للمواطن فكرة حلوة المشكلة ما أعرفهم
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  14. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 9:14 ص

    محامي مخضرم

    يجب أن لا يزيد عمر العضو عن 60 عاماً وأن يكون حاصلا على الدكتوراه من جامعة عريقة وأن يتم انتخاب كامل أعضاء المجلس وأن يكون للمجلس صلاحيات عزل الوزير واستجوابه ...ماعدا ذلك فهو مجلس لا فائدة منه
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  15. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 9:12 ص

    مواطن صالح

    تعليق مخالف
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  16. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 8:58 ص

    لا للإنتخابات

    مجتمعنا كما هو حال المجتمعات المجاورة تطغى عليه القبلية والطائفية ولن يكون للكفائة معيار وهذا ظهر لنا في انتخابات المجالس البلدية، التعيين من قبل المقام السامي بإختيار الكفاءات افضل في المرحلة الحالية
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  17. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 8:58 ص

    علي العمري

    بل نطالب بأن يكون الانتخاب بنسبة 100% غير كذا كلام فاضي مجلس. الان. ليسه. له. اي. عمل. سوا. ضد. المواطن.
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  18. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 8:52 ص

    وجهة نظر

    عني اطالب بإلغاء فكرة مجلس الشورى من الأساس لعدم جدواه وفي نفس الوقت تكاليفه عبء على الدوله وما يصرف على المجلس اخواننا على الحدود الجنوبيه اولى به...
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 8:51 ص

    عناد

    بل نطالب بأن يكون الانتخاب بنسبة 100% غير كذا كلام فاضي
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  20. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 8:50 ص

    فهد الغالي

    كلام والله مميز من د العطبشان وهو اد الدوسري ,,ويجب انتخاب نصف المجلس واعطاءه صلاحيات واسعه ,,وخلونا من التطبيل الاعلامي ,,الناس صار عندها وعي ,,
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  21. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 8:48 ص

    فهد الغالي

    كلام والله الدكتور واقعي ومطلب من كل فئات الشعب ,,توقعت انتخاب نصف مجلس الشورى من أربع سنوات ماضيه وقلت هزه السنة 38ويجب أن يكون له صلاحيات ولايضحكون علينا العالم في كل صووب ,,
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