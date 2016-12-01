مطالب بانتخاب 50 في المئة من أعضاء مجلس الشورى

صحيفة المرصد : تجرد أعضاء بمجلس الشورى أمس من صفتهم الرسمية، مع إسدال ستار الدورة السادسة للمجلس، وكرروا مطالباتهم بإجراء تعديلات على نظام المجلس الذي لم يطاوله كثير تغيير على مدى 24 عاماً.

وحسب صحيفة “الحياة” صعد الأعضاء سقف مطالبهم خلال جلسة المجلس، وطالبوا المقام السامي بمراجعة شاملة لنظام المجلس حتى يصبح متوافقاً مع البرلمانات العالمية، إذ شدد العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان، على ضرورة أن تكون لدى المجلس صلاحيات أكبر تشمل إشراكه في تعيين الوزراء ومراجعة موازنة الدولة ونحوها، وأن يتم انتخاب ٥٠ في المئة من الأعضاء. ودعا العطيشان إلى وضع ضوابط للأعضاء المنتخبين، منها ألا يقل عمر العضو عن ٣٠ عاماً، ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، وسجله خالٍ من السوابق، وله تجربة عملية سواءً في القطاع العام أم الخاص، فيما يتم تعيين بقية الأعضاء بقرار من الملك.

وفي شأن آخر، حث العطيشان على إبلاغ الأعضاء الذين لن يتم التجديد لهم في عضوية المجلس، وخصوصاً أن كثيراً منهم من خارج مدينة الرياض، وحضورهم يترتب عليه التزامات مالية كبيرة تشمل إيجار السكن والمواصلات والإعاشة، وإخبارهم ولو بطريقة سرية سيوفر تلك المبالغ عليهم.