مطالب بانتخاب 50 في المئة من أعضاء مجلس الشورى

صحيفة المرصد : تجرد أعضاء بمجلس الشورى أمس من صفتهم الرسمية، مع إسدال ستار الدورة السادسة للمجلس، وكرروا مطالباتهم بإجراء تعديلات على نظام المجلس الذي لم يطاوله كثير تغيير على مدى 24 عاماً.
وحسب صحيفة “الحياة” صعد الأعضاء سقف مطالبهم خلال جلسة المجلس، وطالبوا المقام السامي بمراجعة شاملة لنظام المجلس حتى يصبح متوافقاً مع البرلمانات العالمية، إذ شدد العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان، على ضرورة أن تكون لدى المجلس صلاحيات أكبر تشمل إشراكه في تعيين الوزراء ومراجعة موازنة الدولة ونحوها، وأن يتم انتخاب ٥٠ في المئة من الأعضاء. ودعا العطيشان إلى وضع ضوابط للأعضاء المنتخبين، منها ألا يقل عمر العضو عن ٣٠ عاماً، ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، وسجله خالٍ من السوابق، وله تجربة عملية سواءً في القطاع العام أم الخاص، فيما يتم تعيين بقية الأعضاء بقرار من الملك.
وفي شأن آخر، حث العطيشان على إبلاغ الأعضاء الذين لن يتم التجديد لهم في عضوية المجلس، وخصوصاً أن كثيراً منهم من خارج مدينة الرياض، وحضورهم يترتب عليه التزامات مالية كبيرة تشمل إيجار السكن والمواصلات والإعاشة، وإخبارهم ولو بطريقة سرية سيوفر تلك المبالغ عليهم.
تعليقات ( 21 )
محمدمجلس شورى ههههههههه
عنادتعليق مخالف
مش ممكنبل 70% هذا هو الصحيح والواجب تنفيذه.
الغامديتعليق مخالف
عليتابع ......مشهود لهم بالتخصصات العلميه والادبيه والامنيه والاقتصاديه ارى انها افضل من الانتخاب المباشر مثل مايحدث في دوله مجاوره تطغى فيها القبليه على اختيار الرجل المناسب
ترامبتعليق مخالف
عليتعليق مخالف
Azizارى تقليص العدد والاكتفاء باختيار ممثل واحد من كل منطقةيؤدون الواجب وتوفير المصاريف لماهو اهم
كلنا لله عبدتعليق مخالف
محمد الشهريطيب المفروض يكون المجلس خارج الرياض يعني في مدينه برا الرياض لانهةمسبب زحمه في الرياض
جنوبية..🌻🌻افتحو لنا انتخابات لهم وخلونا تنتخب بحيث كل عضو يقول ايش بيقدم للمواطن فكرة حلوة المشكلة ما أعرفهم
محامي مخضرميجب أن لا يزيد عمر العضو عن 60 عاماً وأن يكون حاصلا على الدكتوراه من جامعة عريقة وأن يتم انتخاب كامل أعضاء المجلس وأن يكون للمجلس صلاحيات عزل الوزير واستجوابه ...ماعدا ذلك فهو مجلس لا فائدة منه
مواطن صالحتعليق مخالف
لا للإنتخاباتمجتمعنا كما هو حال المجتمعات المجاورة تطغى عليه القبلية والطائفية ولن يكون للكفائة معيار وهذا ظهر لنا في انتخابات المجالس البلدية، التعيين من قبل المقام السامي بإختيار الكفاءات افضل في المرحلة الحالية
علي العمريبل نطالب بأن يكون الانتخاب بنسبة 100% غير كذا كلام فاضي مجلس. الان. ليسه. له. اي. عمل. سوا. ضد. المواطن.
وجهة نظرعني اطالب بإلغاء فكرة مجلس الشورى من الأساس لعدم جدواه وفي نفس الوقت تكاليفه عبء على الدوله وما يصرف على المجلس اخواننا على الحدود الجنوبيه اولى به...
عنادبل نطالب بأن يكون الانتخاب بنسبة 100% غير كذا كلام فاضي
فهد الغاليكلام والله مميز من د العطبشان وهو اد الدوسري ,,ويجب انتخاب نصف المجلس واعطاءه صلاحيات واسعه ,,وخلونا من التطبيل الاعلامي ,,الناس صار عندها وعي ,,
فهد الغاليكلام والله الدكتور واقعي ومطلب من كل فئات الشعب ,,توقعت انتخاب نصف مجلس الشورى من أربع سنوات ماضيه وقلت هزه السنة 38ويجب أن يكون له صلاحيات ولايضحكون علينا العالم في كل صووب ,,