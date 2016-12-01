“شركة بنده” تعلّق على مصادرة كمية من المنتجات منتهية الصلاحية من أحد فروعها

صحيفة المرصد : قالت شركة “بنده للتجزئة” في أول تعليق لها على ما كشفته الفرق التفتيشية لوزارة التجارة مؤخراً بأنها أخطاء هي غير مقصودة وقد تم تداركها على الفور.
وكشفت الشركة في بيان لها أن بعض العملاء يقومون بربط قرارات قديمة لوزارة التجارة والاستثمار تم اتخاذها في عام 2014 بالحملة الحالية للشركة.
وأشارت “بنده” أنها قامت برفع كفاءتها التشغيلية للاستجابة للطلب الكبير، حيث تم توظيف ما يقارب 1000 موظف إضافي للعمل في قسم الصندوق وخدمة العملاء، إضافة إلى تعيين نحو 1100 عنصر لحفظ أمن وسلامة العملاء، كما تم إلحاق 11 ممرضا في الأسواق الكبيرة للتدخل أثناء الزحام.
وأشارت إلى أن عدد العملاء الذين استفادوا من حملتها بلغ نحو 900 ألف عميل، من أصل مليوني عميل زاروا الفروع، مبينة أن جميع الفروع البالغة 65 فرعا شهدت إغلاقا مؤقتا لساعات قليلة لإعادة تعبئة البضائع بعد نفادها.
تعليقات ( 28 )
عدد التعليقات:742
نصوحاذا لم تستح اصنع ماشئت
ابوسطام الرجعانوزارة التجاره ماشاءالله عليك تكتشفين الشي بعد العرض اين انتم قبل هذه المهزله نحن دولة اسلام ويجب الاخلاص بالعمل الاداري والميداني
عدد التعليقات:53
ana wbasالسعودين بعمل الكاشيريه رغم ان البعض منهم موهل تاهيلا علميا عاليا ولكن الحاجه ورغبة بعدم البطاله جعلتهم يقبلون بها موقتا وحراس امن والاجانب بالوظائف القياديه وبرواتب خياليه وهم بالوظائف العاديه ببنده
عيصوقهر رواتب الاجانب على ايش ليه ما تحدد وزارة العمل رواتب الوافدين وتضع ضوابط لها
احمد الحربييجب مقاطعة مثل هده المحلات ورفع دعاوي عليهم من قبل المتضررين حتي يحترموا عقلية المستهلك واذا ليس لهم المقدرة على ادارة عملهم بمهنية عالية فمن الافضل اغلاقها .
خالد الزهرانيالفرع اللي جنب بيتي مديره فلسطيني راتبه 65 الف مدري ليش
سمير نجدبقولون غير مقصودة و تم تداركها على الفور ، كان الأولى الإعتذار و الوعد بعدم العودة لمثل هذا الغش عسى و لعل ان تحفظ لهم بعض من سمعتهم التي نزلت إلى الحضيض ، وكان الأولى إقالة المسؤلين عن هذا الفعل .
فتى البطينياجماعه انا لم اسمع اوارى تعليق من جمعية المعاقين عن الهلل الذى يتبرع به الزبون هل يدخل فى حساب الجمعيه او الى حساب موظفى بنده مجرد استفسار
يالطيفالمراعي وبندة حسو انه راحت هيبتهم واصبحو يعاملون مثل الميني ما كت بندة فكينا من الهللات لايوجد لديه من تج بدون هللات حتى المويه خليتوها بريال وخمسه وتسعين هلله علشان عند الكاشير يقول تبرع بالباقي
عندليبخرطي بخرطي معليش
زائرقاطعوهم قاطعوهم قاطعوهم خلوسلعهم تخيس ويخسرون الملاييين بدل جشعهم وخداعهم للناس وبعدين نفسي اعرف وش دخل صورة المريضة بخبر بندة ؟
عنادعروض بنده اغلبها على بضائع تاريخها شبه منتهي او منتهي والعالم تدخل تجري تخم في العربات وتحاسب ماتدري انها ماكله المقلب ولكن شكرا للجهات الرسميه وشكر خاص للمواطنين في برلمان تويتر
محقأحسنت ياتعليق 6واشكرك الشكر الجزيل على ذكائك الخارق هذا هو السبب الذي قلته في تعليق 6 أتمنى الناس كلها تفهم الوضع زيك
مجرد فكرةبالنسبة للاستقالات الجماعية في بندة بعد ما انكشف المستور تقدرو تصرحو فيها او عناصركم غطوو يا ابو عناصر
احمدوفي السماء رزقكم وما توعدون
مجرد فكرةللاسف ما وقع في بندة درس لجميع المحلات التي تفكر بعمل خصم اوتكذب علي خلق الله باي دولة بالعالم يقدرو يسوو الي السعوديةلا احد يعطي مجال للشعب ااسعودي يمسك علي شي لانهم حيطلعو عيونة ويندموة طول عمرة
زائرتعليق مخالف
احمدلاتدخلوا عباس مع دباس ,, انتم قاعدين تمنوا على الناس بافعالكم ايش دخل توظيف كم شاب سعودي ببيع منتج منتهية الصلاحية بعدين اذا وظفتوا كم سعودي كم نسبتهم بالاجانب عندكم مايوصوا 1 بالمائة,,مقاطعه مقاطعة
عناداهين نفسي بشكل لايليق بها واعرضها للخطر على حساب خصم 100 ريال حتى لو 300 ريال ماتسوى . شكلهم وهم داخلين لبنده ذكرني بأيام الاكتتابات زمان منظر لايليق بنا والعرب مع خيل الاجانب ياشقراء تهج وتجري
عدد التعليقات:6167
بسمهرقع بامرقع ..مستحيل انتوا الصح والمستهلك اللي يدفع من جيبه غلط ..!!!
عدد التعليقات:8538
الحرمانعنصر من بلاد الشام
الفيلسوفجميعهم لبنانيون ***ثروات البلد. قاطعوهم
محقتقولو موظفين بالآلاف وماذا عن قائمة اللبنانيين والفلسطينيين والمصريين الذين رواتبهم وبنصهم تتجاوز الملايين يعني خلصو عيال البلد على شأن توظفو هؤلاء برواتب فلكية ***الله من فضل عملاء أعدائنا علينا
صفوانانا اشتغلت في شركه بنده تقوم الشركه على***على المستهلكين
ابوسطام الرجعانالى متى الجهل ياناس تثقفو بأنفسكم
عبدالله الشمريمكتوب بالخبر المبني على: (تعيين نحو 1100 عنصر لحفظ أمن وسلامة العملاء) إستخدام كلمة (عنصر) ي}كد أن ما تم تداوله من أن إدارة بنده لبنانيون وفلسطينيون صحيح.. لأنهم هم فقط يستخدم كلمة عنصر بدلاً من فرد.
دخيل المالكيحسبي الله عليهم يكذبون عيني عينك على خلق الله والله مطلع على نواياهم
بردقانتعليق مخالف