“شركة بنده” تعلّق على مصادرة كمية من المنتجات منتهية الصلاحية من أحد فروعها

صحيفة المرصد : قالت شركة “بنده للتجزئة” في أول تعليق لها على ما كشفته الفرق التفتيشية لوزارة التجارة مؤخراً بأنها أخطاء هي غير مقصودة وقد تم تداركها على الفور.

وكشفت الشركة في بيان لها أن بعض العملاء يقومون بربط قرارات قديمة لوزارة التجارة والاستثمار تم اتخاذها في عام 2014 بالحملة الحالية للشركة.

وأشارت “بنده” أنها قامت برفع كفاءتها التشغيلية للاستجابة للطلب الكبير، حيث تم توظيف ما يقارب 1000 موظف إضافي للعمل في قسم الصندوق وخدمة العملاء، إضافة إلى تعيين نحو 1100 عنصر لحفظ أمن وسلامة العملاء، كما تم إلحاق 11 ممرضا في الأسواق الكبيرة للتدخل أثناء الزحام.

وأشارت إلى أن عدد العملاء الذين استفادوا من حملتها بلغ نحو 900 ألف عميل، من أصل مليوني عميل زاروا الفروع، مبينة أن جميع الفروع البالغة 65 فرعا شهدت إغلاقا مؤقتا لساعات قليلة لإعادة تعبئة البضائع بعد نفادها.