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شرطة الجوف تكشف حقيقة السطو المسلح على مكتب «الخطوط السعودية»

1 ديسمبر, 2016 , 10:03 ص
شرطة الجوف تكشف حقيقة السطو المسلح على مكتب «الخطوط السعودية»
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صحيفة المرصد : كشفت شرطة منطقة الجوف، اليوم الخميس، عن عدم صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض مكتب تابع للخطوط الجوية السعودية في مدينة سكاكا في منطقة الجوف لسطو مسلح من قبل مجهولين.

وقال متحدث شرطة الجوف، الرائد يزيد النومس: إن الشرطة لم يردها أي بلاغ عن هذا الأمر، وأن كل ما يتم تناقله مجرد شائعات، مهيباً بالجميع عدم تناقل الشائعات إلا بعد التأكد من صحتها بتصريح مصدر مسؤول أو من جهات مختصة حسب موقع “تواصل”.



تعليقات ( 2 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 10:46 ص

    عبيد

    سلط الله على مطلقي الاشاعات محاولين نشر الفتن و التقلي من جهود الامن والدوائر الحكومية هؤلاء تمرسو بالكذب فاسدين و فاسقين فعليهم من الله ما يستحقون
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  2. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 10:42 ص

    محمد الحربي

    عالم فاضيه واقلام كاذبه تريد اشاعه الفوضى في بلادنا شلت انامل من اراد بلادنا بسوء عليه اللعنه صاحب القلم المأجور
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