بالفيديو:طفل عمره عامان يهرب من بطش الأسد في حلب ويترك أشلاء اشقاءه وراءه

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشهد يدمي القلوب للمجازر التي تشهدها مدينة حلب السورية, في ظل صمت العالم كله والاكتفاء بالإدانة والشجب والاستنكار.
وأظهر مقطع الفيديو عدد من أهالي حلب وهم يهربون من قصف طيران النظام لحيهم السكني ولكن الفاجعة كانت لطفل لم يتجاوز عامين من عمره كما ذكر ناشر الفيديو “الشاعر حيال الشمري”, وهو يهرب من بطش ذوي القربي الذين قصفوا منزله تاركا خلفه اشلاء أشقاءه الذين قتلوا اثر الغارة الجوية.
ويسمع في خلفية الفيديو كما هو واضح أشخاص يصرخون يبدو انهم من الدفاع المدني والمسعفين “أطلعوا على السريع أطلعوا في السيارة.. ومع انقشاع غبار الغارة بدأت الصورة تتضح أكثر ليظهر فجأة الطفل ذو العامان وهو يركض خائفا.. مع صرخات أخرين يقولون مقطعين مقطعين “.
هل ماتت قلوبنا هل سقطت منا النخوة !! متى النفير إلى #حلب
مشهد مؤلم طفل عمره سنتين يهرب من قصف بشار#عاجل #رتويت #وصال #السعودية #الكويت pic.twitter.com/KcKBWNhk8x
— الشاعر/ حيال الشمري (@heyalalshimari) November 30, 2016
تعليقات ( 3 )
سعد بن فهدحسبناالله ونعم الوكيل
سعودي🇸🇦وافتخراي اسد واي خراط نعجه بمخالب الروس والمجوس ومليشياتها النعجه هذا اسم عائلتهم ابوه المقبور قبل ن ينقلب على الحكم يمساعده طلاس وطقته وخدام للاسف كان اسمه حافظ النعجه وقالو له يابو شكيب غير لاسد احسن
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكحسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في بشار المجرم وأعوانه اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ورد كيدهم في نحورهم وشتت شملهم ومكن الجيش الحرمن رقابهم اللهم آمين