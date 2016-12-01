نظرية علمية.. لا وجود للموت !

صحيفة المرصد:يرى الباحث النظري الدكتور روبرت لانزا، أن الإنسان يموت جسديا فقط، بينما تتحول عقولنا لطاقة كامنة تنطلق من أجسامنا للخارج في عملية أسماها العالم “المركزية الحيوية”.
وبحسب ما نقلته “هافنغتون بوست” عن صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن النظرية تعتبر أنه لا وجود لشيء اسمه موت، فالموت وفقاً لنظرية العالم والباحث النظري د. روبرت لانزا، هو موت الجسد فقط، أما عقولنا فهي عبارة عن طاقة ضمن أجسامنا تنطلق خارجاً عندما تتوقف حياة كياننا الجسماني في عملية أطلق عليها اسم “المركزية الحيوية” Biocentrism.
ففي رأي لانزا أننا ببساطة نظن أنفسنا نموت لأن هذا ما تعلمناه وتلقنّاه، بيد أن الحقيقة الواقعة أن هذا وهمٌ ليس إلا، وفق تصريحات روبرت لانزا التي رصدت آراءه صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. على ماذا تعتمد النظرية؟ تعتمد نظرية العالم لانزا في أساسها على التوسع والتفصيل في مقولة شهيرة للعالم آينشتاين، قال فيها عالم الفيزياء الشهير “لا يمكن خلق أو تدمير الطاقة، بل يمكن فقط تغييرها من حال لآخر.”
وبذلك عندما تموت أجسامنا فإن طاقة إدراكنا —التي لا يفهم العلماء كنهها بعد- قد تستمر ولكن على مستوى البعد الكمي quantum level. ويقول د. لانزا أن “ثمة عدداً لا نهاية له من الأكوان، وكل ما يمكن وقوعه لا بد يقع ويحدث في أحد هذه الأكوان.”
بالتالي يتصوّر لانزا أن إدراكنا يستمر وجوده لكن في كون موازٍ. ويشير لانزا إلى مبدأ الريبة أو الشك الذي هو نظرية خرجت عام 1927 أطلقها عالم الفيزياء الألماني فيرنر هايزنبيرغ؛ تقول النظرية أنه يمكن قياس سرعة وموقع جسم ما في الوقت ذاته. عالم في مكان ما تتقافز فيه الجزيئات وقال العالم في مقال كتبه للهافينغتون بوست “انظروا إلى مبدأ الريبة the uncertainty principle الذي هو أحد أهم وأشهر جوانب الميكانيكا الكمية.
فالتجارب تدعم أن هذا المبدأ يدخل في نسيج الواقع، بيد أنه لا يمكن فهمه إلا من زاوية حيوية مركزية.” ويتابع لانزا “إن كان فعلاً ثمة عالم في مكان ما تتقافز فيه الجزيئات في وجودها، هذا معناه أنه لا بد أن في وسعنا قياس كل خصائصها، لكننا لا نقدر.
ما على الجزيء منك وما تقرر قياسه فيه؟ انظروا إلى تجربة “شقي يونغ” the double-slit experiment. عندما “نشاهد” جزيئات دون ذرية (أصغر من الذرة) أو شيئاً من الضوء يمر عبر شقوق في حاجز ما، تتصرف هذه كجزيء وتهطل على الحاجز الأخير الذي يقيسها من وراء حاجز الشقوق فتضربه بضربات أشبه بضربات أجسام صلبة. فهي مثل طلقات رصاص صغيرة تنفذ عبر فتحة أو أخرى. ولكن إن لم “يشاهد” العلماء مسار الجزيء فعندها يبدو سلوكه مثل موجات تسمح له بالعبور من خلال كلا الشقين في الوقت ذاته.”
الواقع عمليةٌ تستلزم إدراكنا له ويقول لانزا أيضاً “لماذا يغير منظورنا الملاحَظ ما يجري؟ الجواب: لأن الواقع عمليةٌ تستلزم إدراكنا له.”
وفي النهاية يقول د. لانزا أن لا شيء يوجد بلا إدراك وأن ما نراه ليس إلا مجرد منظور. بكلمات أخرى يقول، إن كل ما نراه ليس سوى معلومات داخل إدراكنا تخزن في الجسم الذي سوف يدمر نفسه عاجلاً أم آجلاً.
إضافة إلى ذلك فإن الزمن والفضاء أداتان بيدي إدراكنا لكي نستوعب دور ومكان كل قطعة في لغز الكون وأن لا موت في عالم يخلو من الزمن والفضاء، ولا بد أن هذه الصفات موجودة في كون ما من بين الأكوان الموازية اللامحدودة.
تعليقات ( 51 )
الهمدانيسعودي🇸🇦وافتخر تعليق39شهداني بصمه بالرحم شايف انك جاهل وموجود ابحث عنه يوتيوب ومثبت علميا ام ان هذا يزعجك ان فيه ثلاث اشهر للمطلقه وهذا ماتبونه لبعض الزواجات(شرعا السبية ليس لها عدة جاوب مس سعودي)
مواطن عاقلالحالة سميت المركزية الحيوية” Biocentrism. وقول الخالق العظيم (( وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) فالبرزخ هو حياة الموتى . بدون مايتفلسف علينا علماء الغرب
الهمدانيبلا زغلول بلا ...؟ يقول الراسخين في العلم ان اجساد الانبياء والشهداء لا تاكلها الرمال ولا الدود ولا تتحلل يلا الكرة في ملعبكم اظهروها لتكن اية وتكسبون اجر كل البشرية لانهم بعد هالاية مالهم خيار يسلمون
الهمدانيسعودي🇸🇦وافتخر تعليق39شهداني بصمه بالرحم((اشرح اشرح قول اسمها العلمي فسر وفصل مو ترمي كلام وبس))
الاسلام دينيكلمات فيها تعقيد وفلسفة وتحتوي شيء من الغموض إلا أنها تدور حول حقيقة يعلمها الطفل المسلم منذ نعومة اظفاره وتجد الكثير يطبل لها واجزم ان البعض لا يعلمها بينما القرآن الواضح المفهوم يعرضون عنه.
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق39شهداني بصمه بالرحم شايف انك جاهل وموجود ابحث عنه يوتيوب ومثبت علميا ام ان هذا يزعجك ان فيه ثلاث اشهر للمطلقه وهذا ماتبونه لبعض الزواجات ههههه ارجع للعلم ولقرانك ونبيك اترك المجوس والاشراك بالله
علي مرشدهمداني عسى العير يشرحك سوال كيف عشت في بطن ماما
الهمدانيسعودي🇸🇦وافتخر ,,,, اقول علمنا وش هي البصمة حقت 90 يوم لا تتهرب؟؟؟؟؟؟
زائر صريحنحن في هذه الحياة كالمسافرين ( خروج بدون عودة ) فأتقوا الله ياعباد الله
علي مرشدالموت اكبر حقيقة تتحدى العالم والروح من امر ربي ومن يهرطق فليحيي ابوه
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق37 كهداني انت تؤمن بكلام الله وان القران نزل على نبيك وانه محفوظ لان الله حفظه وهيا له اسباب الحفظ ام انك تقول غير بكلام ابن سبا تلاحظون انزعج ارجوكم شوفو الاعجاز لزغلول النجار يثبت ان القران وحي
طايرالموت موجود .. وغالبية بحثك علمنا اياه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يموت الجسد وتخرج الروح الى عالم البرزخ ومن ثم يوم القيامة يبعثنا الله اما الى جنة واما الى نار .. اتمنى ان يتواصل معه احد لعله يسلم
الهمدانيسعودي🇸🇦وافتخر اعجاز وهو توصل عالم ان للرجل بصمه تبقى فى المراءه لا تذهب الا بعد٩٠((بصمة هههههههه وش هالبصمة ابهام او سبابة)) ههههههههههه
سعودي🇸🇦وافتخراعجاز وهو توصل عالم ان للرجل بصمه تبقى فى المراءه لا تذهب الا بعد٩٠يوم وحدد الله سبحانه المراءه لاتتزوج بعد طلاقها الا ثلاث قروء اي ٩٠يوم واسلم هذا العالم عندما علم انه مذكور ١٤٠٠ سنه وقال باقي كلامه
الهمدانيسعودي🇸🇦وافتخر كل شي يكتشفونه نجده عندنا ارجعو للاعجاز العلمي لدكتور زغلول النجار((مايحتاج تبحث عن السنيور زغلول شغل عقلك شوي وانت توصل للاعجاز بدونه))
الهمدانيسؤال لاهل العلم هل عذاب القبر جسدي او روحي مع انهم العلماء يقولوا ان صوت تعذيب القبر يسمعه الجن ويمكن بعض الحيونات والحشرات ويقولك مطرقة من جديد تحفس في الميت طيب صدقت,علم التشريح ماشاف اثر هالمطرقة؟
الاسلام دينيأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ¤ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ¤
سعودي🇸🇦وافتخركل شي يكتشفونه نجده عندنا ارجعو للاعجاز العلمي لدكتور زغلول النجار
الاسلام دينيسمها موته أولى أو موت جسد أو اي شيء آخر لكن المهم هو معرفة الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع هي الحياة الاخرى الدائمة وإلا لكان خلقه عبث لا فائدة منه وليس له معنى
حقوقكلام منطقي و لنكه لا يرضي كهنة الكنيسة فهم يحبون السيطرة على الناس عن طريق تخويفهم. أما رأيتم كيف تقدم الغرب و تطور عندما خرج من عباءة الكهنوت و دخل في نور العلم و الحقيقة.
عدد التعليقات:296
الصميلقال تعالى في محكم التنزيل (تَبَارَك الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيز(2)
الاسلام دينيهو لم يقل لا وجود للموت ويدور مقاله حول حقيقة وجود حياة في عالم آخر بعد موت الجسد فسبحان الله ( سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق )
الهمدانيالشمس تغرب في عين حمئة , الروح علمها عند ربي , وزينا السماء الدنيا بمصابيح , والشهب رجم للشياطين((السماء هي الغلاف الجوي والمصابيح هي النجوم وهي //ابعد مسافة من السماء// اي الغلاف الجوي))
محب آل البيتت6 اتق الله فالموت له سكرات تعوذمنها خير البشر عليه السلام . وشدة نزع الروح من العاصي ثم القبر واهواله وحياة البرزخ ثم البعث والنشور ثم الحساب واهوال يوم القيامة ثم الى الجنة او نار
صنداحيقال تعالى ♡> حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون .
محب آل البيتت15 صحح الآية الآية محرفة
همساتيعودي وافتخر 👍هذا الكلام السليم وليت يتم مناقشة هالعالم بكلام نبينا محمد وانا اراهن بإسلامه ان شاء الله لانه سيجد البرهان على نظريته حينها
الهمدانيالحقيقة انه كل شي بالكون عبارة عن طاقة لكن فلسفة المعتقدات ولا اعني شي معين فلسفة ناقصة وكل من هب ودب يجي يلعب في المساحة الخالية هذه لكن لا احد يملك الحقيقة ومن يدعي انه يملكها فهو في الاصل بلا عقل
صنداحيإذا متنا بإذن الله نشوف خرابيطهم هذه صدق او كذب
عدد التعليقات:1186
ساميةكلام جميل يدعو للتفكير والتأمل أما الحقيقة ففي علم الله 😇
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 14بقايا مشاعر لاتتسرع موجود عندك بديننا الروح واسرارها وكيف تعمل وتنتقل هذا بعلم الله اما خروج الطاقه اللي هي الروح نعرفه واين تستقر في البرزخ لاتموت والجسد المقبور انتهى ولكن يعرف بروحه مصيره
يالطيفالرسول محمد(ص)اخبرنا مالم تحت به علم ايها البرفسور
بن فروهولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون
يالطيفمع احترامي للعالم روبرت كلامك فيه شئ من المصداقيه لاكن لابد للمخلوق ايا كان ان يذوق الموت فيه روح تطلع مثل الشعرة من العجينه وروح تطلع مثل الشوكة المدورة من الصوف وقالو اغمضو عين الميت اخبرنا (ص)
سعودي🇸🇦وافتخراين علمائنا بالدين القران فيه اعجاز علمي كل شي موضح بالقران والسنه والله انهم ضيعو فرص للاكتشاف ونشر الاسلام وراح يسلم كثير للاسف هم يكتشفون ونقول هذا عندنا نعرفه من١٤٠٠سنه لكن ماهم فاضين بن فروةوغيره
مواطنههذا التحليل العلمي اكثر منطقيه من التحليلات التراثيه المغايره للعلم وللمنطق الاكوان المتوازيه اكثر منطقيه لي >> شكرا لكم على المقال الرائع
سبحان اللهﻗﺎل. ﺗﻌﺎﻟﻲ: {. َوَـيْسَأُلنوَنَك. َعِن. الّروِح. ُقِل. الّرو ُح. ِمْن. َوَما َرّبي َأْمِر. ُأوِتيُتم. اْل ِعْلِم ّمن. ِإّل. َقِليًل. } الله صدق. العظيم. (. الرسراء. : 85. ).
بقايا مشاعر.....♡لادليل على كلامه ...الروح من امر ربي وم.اوتيتم من العلم الا قليلا ..لاشك ان الموت ليس مجرد دفن جسد في التراب هناك اشياء واشياء الله اعلم بها من يمر بها لايمكننه اخبارنا عنها ..ويبقى الله لطيف خببر
سعودي🇸🇦وافتخرالنظريه موجوده عندنا.قبل اكتشافك يا لانزا فعلا الروح التي لاتموت لانها سكنت جسد وانتهى دوره بالفناء والاكوان التي تقول تذهب لها الطاقه اللي هي الروح كون البرزخ وهو الحد الفاصل بين كونين وحياتين؟ اطمئن
أسد بلا لبدةهذا صحيح لا شك فيه الروح التي في البشر من الله ولاتموت روح الله أما الجسد فهو وسيلة نقل للروح والدليل القاطع قوله تعالى : يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا _يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة
محب آل البيتت6 يعني منكر الموت البدن يموت والروح ينتزعها ملك الموت من الجسد ولا احد يعرف ماهي الروح فالروح من أمر الله تعالى
عابر سبيلسبحان من قهر عباده بالموت والفناء....
عدد التعليقات:743
نصوحقال الله تعالى { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ }
أبو فيصلوالعلم عند الله الأموات يجتمعون بعد الموت في مكان ما. ابنة أخي رأت والدي المتوفي في المنام طلب منها توصيل رسالة لوالدها بأنه يريد حسنات أكثر
محب آل البيتأتعب نفسة يضحك علينا نعرفها قبله الجسد يموت والروح يخرجها ملك الموت ثم تأخذها منه ملائكة الرحمة أن كان من أهل الجنة أو ملائكة العذاب أن كان من أهل النار وهذه الحياة البرزخية الى يوم البعث والنشور
safeهذا الكلام لايحبونه رجال الدين واكثر السياسيين لان استعباد الناس والسيطره عليهم تتم عن طريق تخويفهم بشئ مجهول بالموت وما بعده فاذا الانسان لم يخاف من الموت وما بعده فسيكون حرا ويخرج من دائرة الخوف
علي العمريكلام. يدخل. العقل.
الله كريمجاءني صداع وانا اقرى اخر شي مافهمنا شي بس الوكاد ان الموت لا مفر منه ايها الدكتور . كل نفسً ذائقة المووووووت.
محترفثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) (المؤمنون)
محترفثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) (المؤمنون)
الداحسيتعليق مخالف