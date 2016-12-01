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هكذا رد “سلمان العودة” على شخص طالبه بمتابعته على “تويتر” أسوة بخطيبته؟!

1 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص
هكذا رد “سلمان العودة” على شخص طالبه بمتابعته على “تويتر” أسوة بخطيبته؟!
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صحيفة المرصد:في واقعة طريفة ردَّ الداعية السعودي، سلمان العودة على أحد متابعيه على “تويتر”، طالبه بمتابعته ليتخلص من إزعاج خطيبته التي تحظى بمتابعة من قبل “العودة” على تويتر.

وكان شخص يدعى “بدر محمد” طالب الداعية “العودة” بمتابعته على “تويتر” قائلا: “خطيبتي ازعجتني ياشيخ ﻷنك تتابعها تابعني الين بكره اوريها ثم الغ متابعتي تراك بهذا ياشيخنا ترأب الصدع”.

من جانبه رد الداعية “العودة” عليه ساخرا بالقول: ” خل خطيبتك تتابعك أولاً وبعدين أشوف! صباح الخير من(المغرب!)”.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 14:24 م

    الصقر الجارح

    هههههه هذا الرجل عجيب ما شاء الله وكلامه مقنع حتى في رده سواء نتفق او نختلف معه يدورون عليه اي شيء اصبح مثل الصاعقة في حياة البعض بعض كلماته تجعلهم مثل الصرعى
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 14:04 م
    عدد التعليقات:238

    Xx5halidxX

    الحمد لله والشكر يعني شوفوني **في المغرب**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 13:55 م
    عدد التعليقات:1186

    سامية

    ١٢ حرام تصف**
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  4. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 13:39 م

    الحسناء

    دايم في جولات مكوكيه لله درهم حلوين
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  5. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 13:24 م

    عبدالعزيز//

    تعليق مخالف
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  6. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 13:23 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    إيش كااا ديرر في المغرب يا الشريف.. ..؟
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  7. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 13:07 م

    صباح الخير من المغرب لتركيا

    صباح الخير من المغرب ظهر الخير من تركيا مساء الخير في قطر
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  8. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 13:06 م

    صباح الخير من المغرب لتركيا

    12 جبال سدير سلمان العودة .....مالنا شغل الا هاالاربعة (( احسنت ))
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  9. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 13:04 م

    صباح الخير من المغرب لتركيا

    من المغرب لتركيا **
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  10. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 12:53 م

    جبال سدير

    سلمان العودة \الكلباني \ خلفان \خاشقجي \ مالنا شغل الى هاالاربعة بماذا علقو وبماذا رد ووماذا قالو ناس فاضية
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  11. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 12:52 م

    ابراهي

    ياشيخ الحمدالله والشكر هاذا مجرد داعيه ***
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  12. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 12:30 م
    عدد التعليقات:1186

    سامية

    يااااا صبر الأرض .
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  13. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 12:24 م

    مافهمت شيء منه انت تتابعني وانا اتابعك وندور حول حلقة مفرغه
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  14. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 12:03 م

    كلام فاضي وما له فكاهه
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  15. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 11:49 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اليس الشيخ بتركيا ومكتوب المغرب ،متى راحو وش بها ياشيخ الطائف وعسير وجبال فيفا كلها خضار تسر الناظرين وكبسات ومندي على اصوله،، ههههههه فعلا تركيا والمغرب دول جميله وبعض الاكلات راقيه خاصه بتركيا
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  16. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص

    بحر العرب

    صباح النور والسرور من السعودية.. .. وش أخبار جامعات المغرب...ان شاء الله إلقاء المحاضرات كان ممتع.. .. الله يعز الحكومة،،
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  17. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص

    عايض

    تعليق مخالف
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  18. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 11:39 ص

    مشعل العتيبي

    1 2 3 أظحكو يامعليقن أنها نكيته
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  19. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 11:36 ص

    عايض

    تعليق مخالف
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  20. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 11:33 ص

    خطيبته يتابعها العوده،فهي تهايط عنده انو العوده يتابعها وهو انقهر وقال تابعني اليوم عشان اسكتها بعدين بكيفك انفلني يغار من خطيبته
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  21. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 11:32 ص

    محب آل البيت

    تعليق مخالف
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