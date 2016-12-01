هكذا رد “سلمان العودة” على شخص طالبه بمتابعته على “تويتر” أسوة بخطيبته؟!

صحيفة المرصد:في واقعة طريفة ردَّ الداعية السعودي، سلمان العودة على أحد متابعيه على “تويتر”، طالبه بمتابعته ليتخلص من إزعاج خطيبته التي تحظى بمتابعة من قبل “العودة” على تويتر.

وكان شخص يدعى “بدر محمد” طالب الداعية “العودة” بمتابعته على “تويتر” قائلا: “خطيبتي ازعجتني ياشيخ ﻷنك تتابعها تابعني الين بكره اوريها ثم الغ متابعتي تراك بهذا ياشيخنا ترأب الصدع”.

من جانبه رد الداعية “العودة” عليه ساخرا بالقول: ” خل خطيبتك تتابعك أولاً وبعدين أشوف! صباح الخير من(المغرب!)”.

@salman_alodah

خطيبتي ازعجتني ياشيخ ﻷنك تتابعها تابعني الين بكره اوريها ثم الغ متابعتي تراك بهذا ياشيخنا ترأب الصدع😚 — بدر محمد (@badrind_) November 30, 2016