هكذا رد “سلمان العودة” على شخص طالبه بمتابعته على “تويتر” أسوة بخطيبته؟!

صحيفة المرصد:في واقعة طريفة ردَّ الداعية السعودي، سلمان العودة على أحد متابعيه على “تويتر”، طالبه بمتابعته ليتخلص من إزعاج خطيبته التي تحظى بمتابعة من قبل “العودة” على تويتر.
وكان شخص يدعى “بدر محمد” طالب الداعية “العودة” بمتابعته على “تويتر” قائلا: “خطيبتي ازعجتني ياشيخ ﻷنك تتابعها تابعني الين بكره اوريها ثم الغ متابعتي تراك بهذا ياشيخنا ترأب الصدع”.
من جانبه رد الداعية “العودة” عليه ساخرا بالقول: ” خل خطيبتك تتابعك أولاً وبعدين أشوف! صباح الخير من(المغرب!)”.
@salman_alodah
خطيبتي ازعجتني ياشيخ ﻷنك تتابعها تابعني الين بكره اوريها ثم الغ متابعتي تراك بهذا ياشيخنا ترأب الصدع😚
— بدر محمد (@badrind_) November 30, 2016
خل خطيبتك تتابعك أولاً وبعدين أشوف!
صباح الخير من(المغرب)! https://t.co/S7whGR5Nab
— سلمان العودة (@salman_alodah) November 30, 2016
تعليقات ( 21 )
الصقر الجارحهههههه هذا الرجل عجيب ما شاء الله وكلامه مقنع حتى في رده سواء نتفق او نختلف معه يدورون عليه اي شيء اصبح مثل الصاعقة في حياة البعض بعض كلماته تجعلهم مثل الصرعى
عدد التعليقات:238
Xx5halidxXالحمد لله والشكر يعني شوفوني **في المغرب**
عدد التعليقات:1186
سامية١٢ حرام تصف**
الحسناءدايم في جولات مكوكيه لله درهم حلوين
عبدالعزيز//تعليق مخالف
أبو غيث - مكة المكرمةإيش كااا ديرر في المغرب يا الشريف.. ..؟
صباح الخير من المغرب لتركياصباح الخير من المغرب ظهر الخير من تركيا مساء الخير في قطر
صباح الخير من المغرب لتركيا12 جبال سدير سلمان العودة .....مالنا شغل الا هاالاربعة (( احسنت ))
صباح الخير من المغرب لتركيامن المغرب لتركيا **
جبال سديرسلمان العودة \الكلباني \ خلفان \خاشقجي \ مالنا شغل الى هاالاربعة بماذا علقو وبماذا رد ووماذا قالو ناس فاضية
ابراهيياشيخ الحمدالله والشكر هاذا مجرد داعيه ***
عدد التعليقات:1186
ساميةيااااا صبر الأرض .
سعودي🇸🇦وافتخراليس الشيخ بتركيا ومكتوب المغرب ،متى راحو وش بها ياشيخ الطائف وعسير وجبال فيفا كلها خضار تسر الناظرين وكبسات ومندي على اصوله،، ههههههه فعلا تركيا والمغرب دول جميله وبعض الاكلات راقيه خاصه بتركيا
بحر العربصباح النور والسرور من السعودية.. .. وش أخبار جامعات المغرب...ان شاء الله إلقاء المحاضرات كان ممتع.. .. الله يعز الحكومة،،
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مشعل العتيبي1 2 3 أظحكو يامعليقن أنها نكيته
عايضتعليق مخالف
محب آل البيتتعليق مخالف